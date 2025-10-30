Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Maltempo in Toscana, a Pistoia evacuata una scuola e salvate due persone intrappolate in auto

(Adnkronos) - Precipitazioni diffuse su gran parte della Toscana, soprattutto nelle province di Pisa, Pistoia, Livorno, Firenze e Prato dove sono in corso interventi del sistema regionale di Protezione Civile. Situazione in costante monitoraggio lungo i corsi d’acqua della piana pistoiese e pratese, dove il Consorzio di Bonifica ha attivato in queste ore l’impianto idrovoro Senice-Quadrelli per garantire il deflusso delle acque e prevenire eventuali criticità. Le ultime rilevazioni idrometriche mostrano un quadro complessivamente in miglioramento, con alcuni livelli in calo e un’attenzione particolare ai punti più sensibili. Il Brana ad Agliana resta al terzo livello, stabile, con il sistema di Protezione Civile impegnato nei presidi lungo il tratto più esposto. L’Ombrone Pistoiese presenta un quadro in attenuazione: in calo al primo livello a Pontelungo, mentre resta al secondo livello nei punti di Ponte alle Vanne e Poggio a Caiano. Anche il torrente Stella a Quarrata è in diminuzione, pur mantenendosi al secondo livello, così come il Reno a Pracchia, che si trova poco sopra il primo livello ma in calo. Sotto controllo il Bisenzio a Gamberame e il Fosso Reale a Campi Bisenzio, entrambi al primo livello di guardia. Non si segnalano al momento criticità lungo l’asta dell’Arno, dove i livelli restano nei limiti della normalità. Le squadre del Consorzio e della Protezione Civile continuano comunque il monitoraggio continuo per garantire la sicurezza idraulica del territorio. Il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, ha fatto sapere che la scuola di Badia è stata evacuata a causa del maltempo. "Con la Protezione civile - scrive sui social - stiamo intervendo sul territorio. Al momento il livello dell'Ombrone a Pontelungo ha superato il terzo livello ma è in decrescita (3.34). Il livello della Brana invece è ancora in salita - misurazione a Ponte dei Gelli, Agliana, 3 metri e 26- col superamento del secondo livello e la tracimazione in via dei Campisanti - che abbiamo chiuso - e a Badia dove stiamo evacuando la locale scuola". L Intanto i vigili del Fuoco hanno tratto in salvo due persone sono rimaste intrappolate nelle loro auto sotto due cavalcavia dell’autostrada Firenze-Mare, a Montecatini Terme e a Buggiano, nel Pistoiese, a causa dell’acqua alta. Poi hanno messo in sicurezza le zone interessate. Fenomeni di infiltrazioni d'acqua a causa della pioggia si sono verificati anche in alcuni reparti dei due ospedali di Pisa. Lo ha reso noto l'Azienda ospedaliero universitaria pisana. Le infiltrazioni hanno riguardato gli Edifici 3 (Ortopedia) e 6 (terapia intensiva Centro trapianti) di Cisanello e gli Edifici 2 (Dipartimento materno-infantile) e 19 (Radioterapia) di Santa Chiara: "gli uffici tecnici sono prontamente intervenuti predisponendo tutte le misure necessarie e, al di là di alcuni temporanei rallentamenti delle attività, le criticità sono già tutte in via di risoluzione", spiega una nota. Anche in alcune strutture universitarie si sono verificate delle infiltrazioni d’acqua, legate anche al momentaneo sovraccarico della rete fognaria cittadina. Lo rende noto l'Ateneo, precisando inoltre che nel Polo B della Scuola di Ingegneria non si è verificato alcun incendio: durante un test successivo all’installazione del nuovo sistema antincendio nel locale server, il dispositivo si è attivato in modo imprevisto. Per consentire le verifiche del caso, l’edificio è stato comunque evacuato. La Protezione Civile del Comune e la Polizia Municipale sono in campo per fronteggiare gli allagamenti che si sono verificati in vari punti di Livorno a seguito delle piogge che si sono abbattute in queste ultime ore. La parte intensa della perturbazione sta interessando l'area del territorio comunale. Chiuso in entrambi i sensi di marcia il sottopasso di via Firenze. Allagamenti si sono registrati in via Cimarosa, via Mondolfi, zona Tre Ponti. La Protezione Civile ha aperto il Centro Operativo Comunale.  [email protected] (Web Info)
Ricostruzione a Finale Emilia, il sindaco Poletti replica a Forza Italia: "Politica seria si attiene ai fatti reali"
L'osservazione
Ricostruzione a Finale Emilia, il sindaco Poletti replica a Forza Italia: "Politica seria si attiene ai fatti reali"
"Resto un po’ meravigliato di come persone a conoscenza della realtà finalese si prestino a teatrini un po’ surreali" afferma il primo cittadino
Prevenzione e cura oncologica, da Coop Alleanza 3.0 oltre 4mila euro per AIL Modena
La solidarietà
Prevenzione e cura oncologica, da Coop Alleanza 3.0 oltre 4mila euro per AIL Modena
Grazie alla devoluzione potrà essere implementato il servizio di assistenza domiciliare
Peste suina africana, prime restrizioni nel modenese dopo il ritrovamento di carcasse di cinghiale contaminate
Da sapere
Peste suina africana, prime restrizioni nel modenese dopo il ritrovamento di carcasse di cinghiale contaminate
I territori limitrofi alla Garfagnana, dove è avvenuto il ritrovamento, e comprendenti i comuni di Frassinoro, Fiumalbo e Pievepelago, entrano in Zona di restrizione uno
Carpi, concluso il percorso di formazione congiunto sul trasporto sociale delle persone con demenza
L'iniziativa
Carpi, concluso il percorso di formazione congiunto sul trasporto sociale delle persone con demenza
Finito il ciclo di formazione avviato a maggio, promosso dall'Ausl in collaborazione con Croce Blu Carpi, Croce Rossa Carpi e AUSER Carpi
Unione delle Terre d'Argine, riparte la Commissione per le Pari opportunità: i nuovi componenti
La novità
Unione delle Terre d'Argine, riparte la Commissione per le Pari opportunità: i nuovi componenti
Mercoledì 29 ottobre, il Consiglio dell'Unione ha nominato le 24 persone che compongono l'organo consultivo
Autobus, nuove corse della linea 430 da San Felice a Mirandola
Trasporto pubblico
Autobus, nuove corse della linea 430 da San Felice a Mirandola
Rientra tra gli interventi previsti da aMo, in collaborazione con Seta, per regolarizzare il servizio dopo i monitoraggi svolti dopo l’avvio delle lezioni
Anna Foa a Finale Emilia con il suo "Il suicidio di Israele"
L'appuntamento
Anna Foa a Finale Emilia con il suo "Il suicidio di Israele"
Sabato 15 novembre, nell’ambito delle iniziative speciali del festival "Segni di Pace"
163ª Fiera Mercato di Francia Corta, Mirandola si ritrova in piazza Costituente
Vestiti, usciamo
163ª Fiera Mercato di Francia Corta, Mirandola si ritrova in piazza Costituente
Il 15 e 16 Novembre la Città dei Pico accoglie una delle fiere autunnali più attese della Bassa modenese
Criticità idraulica, allerta arancione in alcune zone dell'Emilia-Romagna: nel modenese resta gialla
Previsioni
Criticità idraulica, allerta arancione in alcune zone dell'Emilia-Romagna: nel modenese resta gialla
Nella seconda parte della giornata di giovedì 30 ottobre permangono condizioni di tempo instabile con precipitazioni
Auto e trattore coinvolti in un incidente a Sorbara, tre feriti
Cronaca
Auto e trattore coinvolti in un incidente a Sorbara, tre feriti
Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, intervenuti la Croce Blu di Camposanto e i Vigili del Fuoco
"CRI Modena Camp 2K25", 3 giorni di formazione per oltre 300 volontari da tutta l'Emilia-Romagna
L'iniziativa
"CRI Modena Camp 2K25", 3 giorni di formazione per oltre 300 volontari da tutta l’Emilia-Romagna
E' in programma a San Damaso dal 31 ottobre al 2 novembre. Saranno inaugurati anche due nuovi pulmini in dotazione al Comitato di Modena della Croce Rossa
Nonantola, la seguono dopo il prelievo al bancomat e le rubano la borsa contenente 600 euro
Cronaca
Nonantola, la seguono dopo il prelievo al bancomat e le rubano la borsa contenente 600 euro
Un'auto si è accostata a quella della donna e, mentre il conducente fingeva di chiedere informazioni, un complice effettuava il furto
ITINERARI CURIOSI | Tesori del Reno: il nuovo cammino che incanta l’Appennino
Rubrica - Un nuovo percorso si aggiunge alla rete dei cammini lenti dell’Appennino bolognese.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L'impegno dei genitori per far praticare "il Calcio" al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.

    Scuola e università
    C'è l'Università a Mirandola, inaugurato il corso di Bioingegneria per l’Innovazione in Medicina
    Le lezioni si tengono presso l'ex liceo in centro, appena ristrutturato, che già ospita la biblioteca: è il Polo “Il Pico”. Gli studenti dell'Università di Modena vengono qui tre volte a settimana
    Sport
    Riqualificati il campo per il calcio a 5 a il campo da basket in zona piscine a San Felice
    L’importo complessivo dei lavori a carico di WeSport è stato di circa 35 mila euro
    I dati
    Auto d’epoca: la Ford Mustang è la più cercata in Europa, in Italia trionfa la Fiat 500
    AutoScout24 e AutoProff presentano il nuovo focus sul settore

