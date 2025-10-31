Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Manovra, SoloAffitti: "Aumento cedolare pesa 60 euro ma proprietari tornano ad affitto residenziale"

(Adnkronos) - L’aumento della cedolare secca dal 21% al 26% per gli affitti brevi avrà un impatto limitato sui proprietari, pari a circa 60 euro al mese. Lo rileva il Centro Studi di SoloAffitti, secondo cui l’aggravio medio sarà di 713 euro l’anno su un reddito imponibile medio di 14.000 euro. Il gettito complessivo della cedolare secca nel 2024 ha raggiunto quasi 5 miliardi di euro, con oltre tre milioni di contribuenti. L’aumento, secondo SoloAffitti, genererà appena 102 milioni di euro in più per l’erario: "Un’operazione di equilibrio di bilancio più che una misura strutturale". Molti proprietari stanno già abbandonando la locazione breve per tornare a quella residenziale, attratti da rendimenti più stabili e minori costi di gestione. Tolte le spese, il guadagno netto medio da affitti brevi si riduce infatti a 5.700 euro l’anno, inferiore a quanto si ottiene con un affitto tradizionale in molte città. “La vera sfida – sottolinea la Ceo di SoloAffitti, Silvia Spronelli – è rimettere sul mercato le quasi 10 milioni di case sfitte, con una riforma complessiva che offra più garanzie ai proprietari e soluzioni accessibili a famiglie, studenti e lavoratori in mobilità.”  [email protected] (Web Info)
Città più sicure, inclusive e vivibili, accordo di programma tra Emilia-Romagna e Unione delle Terre d'Argine
La novità
Città più sicure, inclusive e vivibili, accordo di programma tra Emilia-Romagna e Unione delle Terre d'Argine
216mila euro messi a disposizione dell’Unione dalla Regione
Carpi, domenica 2 novembre incontro con il meteorologo Luca Lombroso
L'appuntamento
Carpi, domenica 2 novembre incontro con il meteorologo Luca Lombroso
Primo appuntamento con la rassegna "Domeniche in scienza"
Partita Modena-Juve Stabia, cambia la viabilità in zona stadio
Traffico e viabilità
Partita Modena-Juve Stabia, cambia la viabilità in zona stadio
Domenica 2 novembre divieti di transito e sosta in piazza Tien An Men, nei viali Monte Kosica, Fontanelli e Montecuccoli
Ricostruzione post-sisma a Finale Emilia, Baldini (Pd): "La politica del "palo" è quella del centrodestra"
Politica
Ricostruzione post-sisma a Finale Emilia, Baldini (Pd): "La politica del "palo" è quella del centrodestra"
"Lo stallo più evidente è quello che si registra a Mirandola e anche a San Felice le cose non vanno in modo diverso" afferma la segretaria Pd di Finale e Massa
Comunità di Mirandola e San Possidonio in lutto per la scomparsa di don Aleardo Mantovani
L'addio
Comunità di Mirandola e San Possidonio in lutto per la scomparsa di don Aleardo Mantovani
Nato a Cividale, dal 1983 al 2003 è stato prevosto-parroco di San Giacomo Roncole, poi per 15 anni ha curato la parrocchia di San Possidonio
San Martino Spino, nuovo appello del Comitato "Salviamo Portovecchio" contro la realizzazione di un impianto fotovoltaico
Il caso
San Martino Spino, nuovo appello del Comitato "Salviamo Portovecchio" contro la realizzazione di un impianto fotovoltaico
L'appello ha raccolto sottoscrizioni di insigni personalità dal mondo della Cultura, dal mondo accademico e dal territorio
Sbanda ed esce fuori strada, un ferito a Nonantola
L'incidente stradale
Sbanda ed esce fuori strada, un ferito a Nonantola
È avvenuto prima dell'alba in via Mavora
Il Chiosco 1906 di Mirandola continua a volare. E c’è una novità in arrivo.
Il caso
Il Chiosco 1906 di Mirandola continua a volare. E c’è una novità in arrivo.
“Gli altri ristoratori? Macché invidia: ci ringraziano!”
Tumore al seno, a Medolla la storia di tre donne coraggiose
L'iniziativa
Tumore al seno, a Medolla la storia di tre donne coraggiose
L’iniziativa nell’ambito di Ottobre Rosa.
Motostudent, sul circuito di Aragón, in Spagna, Unimore conquista il 5° posto
Sport
Motostudent, sul circuito di Aragón, in Spagna, Unimore conquista il 5° posto
Su oltre 80 team universitari partecipanti, provenienti da tutto il mondo
Estorsione dopo aver concordato un appuntamento su un sito di incontri, 31enne agli arresti domiciliari
Cronaca
Estorsione dopo aver concordato un appuntamento su un sito di incontri, 31enne agli arresti domiciliari
I fatti risalgono all'inizio di agosto
Giorno dei defunti, Polizia Locale e volontari nei cimiteri di Modena per visite in sicurezza
Da sapere
Giorno dei defunti, Polizia Locale e volontari nei cimiteri di Modena per visite in sicurezza
Più controlli di agenti e presidio delle associazioni
Morta la ragazza scomparsa a Siena, il corpo trovato su un tetto
Morta la ragazza scomparsa a Siena, il corpo trovato su un tetto
Russia, contro l'Ucraina i missili da crociera 'segreti' che fecero infuriare Trump
Russia, contro l'Ucraina i missili da crociera 'segreti' che fecero infuriare Trump
Marangoni (Althesys): "Birra, moltiplicatore di valore per economia italiana"
Marangoni (Althesys): "Birra, moltiplicatore di valore per economia italiana"
Pratolongo (Heineken Italia): "Birra simbolo di convivialità e crescita responsabile"
Pratolongo (Heineken Italia): "Birra simbolo di convivialità e crescita responsabile"
Femminismo, Municipio I Roma: "Camera ardente Oria Gargano in Campidoglio"
Femminismo, Municipio I Roma: "Camera ardente Oria Gargano in Campidoglio"
Manageritalia Lombardia, 80 anni di leadership visione e crescita a supporto del territorio
Manageritalia Lombardia, 80 anni di leadership visione e crescita a supporto del territorio
Il principe Andrea cancellato dall'elenco ufficiale dei nobili britannici
Il principe Andrea cancellato dall'elenco ufficiale dei nobili britannici
"Cori fascisti in sede FdI a Parma, Meloni condanni", la richiesta del Pd
"Cori fascisti in sede FdI a Parma, Meloni condanni", la richiesta del Pd
Partorisce e abbandona neonata vicino ai cassonetti: bimba salva grazie a un passante
Cronaca
Partorisce e abbandona neonata vicino ai cassonetti: bimba salva grazie a un passante
"Ho visto dove hanno ucciso Pasolini, il sangue, le impronte. Fu un agguato, non ho dubbi". I ricordi di Dante Ferretti
"Ho visto dove hanno ucciso Pasolini, il sangue, le impronte. Fu un agguato, non ho dubbi". I ricordi di Dante Ferretti
Noi del Rione Sanità vince gli ascolti tv. La Ruota della Fortuna supera Affari Tuoi
Noi del Rione Sanità vince gli ascolti tv. La Ruota della Fortuna supera Affari Tuoi
È morto l'imprenditore Lorenzo Bosi, addio al presidente della Rondinella
È morto l'imprenditore Lorenzo Bosi, addio al presidente della Rondinella
Imprese, Rottoli (Rs Italia): "Ascolto, digitalizzazione e sostenibilità focali per Mro"
Imprese, Rottoli (Rs Italia): "Ascolto, digitalizzazione e sostenibilità focali per Mro"
Imprese, Santini (Adaci): "Evoluzione procurement punto chiave crescita professionale buyer"
Imprese, Santini (Adaci): "Evoluzione procurement punto chiave crescita professionale buyer"
Imprese, Delbufalo: "Acquisti Mro non più secondari ma fonte di creazione del valore"
Imprese, Delbufalo: "Acquisti Mro non più secondari ma fonte di creazione del valore"
Il cordoglio di 'Ballando' per Andrea Delogu e il 'giallo' su domani
Il cordoglio di 'Ballando' per Andrea Delogu e il 'giallo' su domani
Non buttano via nulla e accumulano, dietro può nascondersi la disposofobia: cos'è
Non buttano via nulla e accumulano, dietro può nascondersi la disposofobia: cos'è
X Factor, tensione alle stelle tra Giorgia e Achille Lauro sul finale del secondo Live
X Factor, tensione alle stelle tra Giorgia e Achille Lauro sul finale del secondo Live
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci

ITINERARI CURIOSI | Tesori del Reno: il nuovo cammino che incanta l’Appennino
Rubrica - Un nuovo percorso si aggiunge alla rete dei cammini lenti dell’Appennino bolognese.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.

L'Ai e la crociata dell'internista: "Non chiamatela dottore, senza l'anima non c'è il medico"
L'Ai e la crociata dell'internista: "Non chiamatela dottore, senza l'anima non c'è il medico"
Per Halloween sì a trucchi e maschere ma occhio alla salute, i consigli del pediatra
Per Halloween sì a trucchi e maschere ma occhio alla salute, i consigli del pediatra
Primo al mondo di arteria polmonare al Sant'Andrea Roma-Sapienza
Primo al mondo di arteria polmonare al Sant'Andrea Roma-Sapienza
Halloween, medico-nutrizionista: "Prova generale delle abbuffate natalizie, il corpo ne risente"
Halloween, medico-nutrizionista: "Prova generale delle abbuffate natalizie, il corpo ne risente"
Burioni 'trasloca' su Substack, Vaia: "Senza voce scienza più spazio a chi diffonde fake news"
Burioni 'trasloca' su Substack, Vaia: "Senza voce scienza più spazio a chi diffonde fake news"
Adhd, la prospettiva psicoanalitica: “Il sintomo è un messaggio che chiede di essere ascoltato”
Adhd, la prospettiva psicoanalitica: “Il sintomo è un messaggio che chiede di essere ascoltato”
Lotta al West Nile, team italiano sviluppa modello Ia che prevede focolai
Lotta al West Nile, team italiano sviluppa modello Ia che prevede focolai
Robot e microscopio chirurgico utilizzati in tandem, tumore ultra-raro operato al Policlinico Gemelli Roma
Robot e microscopio chirurgico utilizzati in tandem, tumore ultra-raro operato al Policlinico Gemelli Roma
Uap: "sulla farmacia dei servizi manovra da chiara divenuta confusa in una notte, chiediamo perché'
Uap: "sulla farmacia dei servizi manovra da chiara divenuta confusa in una notte, chiediamo perché'
'Le parole per dirlo', nasce il primo laboratorio della comunicazione sulla salute
'Le parole per dirlo', nasce il primo laboratorio della comunicazione sulla salute
Contratto sanità, da infermieri ad amministrativi fino a 172 euro in più e settimana a 4 giorni volontaria
Contratto sanità, da infermieri ad amministrativi fino a 172 euro in più e settimana a 4 giorni volontaria
Allo Ieo di Milano realtà virtuale contro l'isolamento e lo stress del ricovero
Allo Ieo di Milano realtà virtuale contro l'isolamento e lo stress del ricovero

    Fortnite introduce le mascotte, nuovi compagni di avventura
    Fortnite introduce le mascotte, nuovi compagni di avventura
    Animal Crossing si aggiorna e arriva anche su Switch 2
    Animal Crossing si aggiorna e arriva anche su Switch 2
    Apex Legends: arriva Adrenalina - Il video
    Apex Legends: arriva Adrenalina - Il video
    'Un Sdg Action Awards 2025', annunciati i vincitori
    'Un Sdg Action Awards 2025', annunciati i vincitori
    Metal Gear Solid Delta: Snake Eater introduce la modalità multiplayer Fox Hunt
    Metal Gear Solid Delta: Snake Eater introduce la modalità multiplayer Fox Hunt
    Once Upon A Katamari, è di nuovo caos cosmico su console e PC
    Once Upon A Katamari, è di nuovo caos cosmico su console e PC
    Cina punta all'allunaggio entro il 2030: via alla serrata tabella di test
    Cina punta all'allunaggio entro il 2030: via alla serrata tabella di test
    Nasce la Settimana della Sicurezza dei Bambini in Auto, obiettivo vittime zero
    Nasce la Settimana della Sicurezza dei Bambini in Auto, obiettivo vittime zero
    Elon Musk lancia Grokipedia, l'enciclopedia scritta dall'IA
    Elon Musk lancia Grokipedia, l'enciclopedia scritta dall'IA
    Federlegnoarredo a Ecomondo 2025, conferma impegno per transizione sostenibile
    Cib a Ecomondo 2025 con 'Connessioni naturali'
    Gruppo Cap a Ecomondo nuove frontiere transizione green in 'water-energy-waste'
    Gruppo Cap a Ecomondo nuove frontiere transizione green in 'water-energy-waste'

    Il caso
    Il Chiosco 1906 di Mirandola continua a volare. E c’è una novità in arrivo.
    “Gli altri ristoratori? Macché invidia: ci ringraziano!”
    Scuola e università
    C'è l'Università a Mirandola, inaugurato il corso di Bioingegneria per l’Innovazione in Medicina
    Le lezioni si tengono presso l'ex liceo in centro, appena ristrutturato, che già ospita la biblioteca: è il Polo “Il Pico”. Gli studenti dell'Università di Modena vengono qui tre volte a settimana
    Sport
    Riqualificati il campo per il calcio a 5 a il campo da basket in zona piscine a San Felice
    L’importo complessivo dei lavori a carico di WeSport è stato di circa 35 mila euro

    Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
    Curiosità
    Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
    Il tributo all’eccellenza modenese ha scatenato sui social più fermento di una botte d’aceto lasciata al sole
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno

