Manovra, Tajani: “Tassa su extraprofitti concetto da Unione Sovietica, non ci sarà”
(Adnkronos) - "Il ministro Giorgetti mi ha assicurato durante l'ultima riunione del Consiglio dei Ministri che non ci sarà alcuna tassa sugli extraprofitti". Lo ha detto ai cronisti il vicepremier Antonio Tajani, a margine del suo intervento a Napoli per Med - Dialoghi Mediterranei. "Rispondendo alla mia precisa domanda, anche perché non so che quale sia l'extraprofitto, è un concetto da Unione Sovietica e io non credo che si debba intervenire con misure impositive", ha aggiunto Tajani. "Si deve invece avere un colloquio serrato, sono in corso colloqui con il mondo bancario, il mondo assicurativo, perché possano dare un contributo alla manovra, cosa che è giusta, ma un conto è fare una scelta condivisa, un conto è mettere una tassa che rischia di spaventare i mercati e gli investitori italiani e stranieri. Una tassa sugli extra profitti significa fare un danno all'economia italiana", ha spiegato il vicepremier. "Noi invece - ha detto ancora - vogliamo che questa manovra serva ad affrontare la grande questione della sanità, incrementando le assunzioni ai medici e infermieri e aumentando anche i salari dei medici e infermieri, aumentare i salari degli italiani, ridurre l'IRPEF dal 35 al 33%, se non si riesce a fare fino a 50.000 euro, cioè fino a 60.000 euro, ma ci si ferma a 50.000, lo si farà il prossimo anno e poi dare aiuti all'impresa.
Per fare tutto questo sempre il contributo di banca e assicurazioni, ma ripeto, deve essere un contributo concordato e non imposto così un po' a capocchia". Si va quindi verso un probabile nuovo vertice di maggioranza sulla manovra, in vista del Consiglio dei ministri di domani alle 11, che al momento non sembra destinato a slittare. "È possibile che ci sia un nuovo incontro", spiega una fonte parlamentare della maggioranza. La riunione potrebbe svolgersi nel tardo pomeriggio a Palazzo Chigi o, in alternativa, domani mattina, con un eventuale rinvio del Cdm. Tra i principali nodi ancora da sciogliere resta quindi quello del contributo richiesto alle banche. Su questo punto, Forza Italia ribadisce la propria contrarietà: "Forza Italia non voterà, né in Consiglio dei ministri né in Parlamento, alcuna tassa sugli extraprofitti. È giusto prevedere un accordo tra Governo e istituti di credito per sostenere il sistema sanitario, le imprese, gli aumenti salariali e il taglio dell'Irpef. Ma siamo contrari a qualsiasi imposizione autoritaria che possa spaventare i mercati e gli investitori, italiani o stranieri, provocando un grave danno economico al Paese", sottolinea il partito guidato da Antonio Tajani.
[email protected] (Web Info)
- Finale Emilia, sabato 25 ottobre si presenta il libro "Un anno con Dante. Diario di lettura"
- San Felice, in corso la realizzazione di un tratto di pista ciclabile in via Vettora
- Prime lauree magistrali al Polo universitario di Carpi
- 35enne sorpreso con 16 dosi di crack e arrestato dalla Polizia di Stato
- Economia, a settembre rallentamento dell'inflazione nel modenese
- All’auditorium "Loria" di Carpi specialisti a confronto per discutere di menopausa
- Ucman, il presidente Poletti a Bruxelles alla cerimonia del Patto dei sindaci dell’UE 2025
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- 158 cani e gatti spariti dal canile di Finale Emilia, Animal Liberation denuncia la Regione