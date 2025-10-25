Marina Berlusconi contro le “due facce” della giustizia. L’Anm: “Errori fisiologici”. Insorge Forza Italia
(Adnkronos) - Dopo la sentenza della Corte di Cassazione che esclude legami tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell'Utri e Cosa nostra, torna a infiammarsi lo scontro tra politica e magistratura, anche in vista dell'approvazione finale in Parlamento della legge costituzionale sulla separazione delle carriere. Ad accendere le polveri un intervento su 'Il Giornale' di ieri mattina di Marina Berlusconi, che parla di una giustizia a "due facce come la luna" e le parole del presidente dell'Anm, Cesare Parodi, in occasione dell'assemblea dell'Associazione, secondo il quale è "fisiologico" e non "patologico" che possano esserci errori giudiziari. "La sentenza -commenta la figlia dell'ex premier- è un cruciale passo avanti anche sul cammino della verità per mio padre. Quel che, però, mi ha più sconcertato e continua a inquietarmi è il clima velenoso, incattivito, che per l'ennesima volta si è creato. Polemizzare su una sentenza è un po' come confondere il dito con la luna. Anche perché il problema di cui stiamo parlando va ben oltre l'esperienza subita da mio padre, per quanto drammatica sia stata". "Proprio come la luna, infatti, la nostra giustizia ha due facce. È doppia. Sulla sua faccia luminosa stanno la nostra grande civiltà giuridica, il rispetto delle regole e la giusta fiducia nello Stato di diritto. Ma, poi, c'è la faccia in ombra, la 'luna nera' dove agisce quella piccola parte di magistratura che si considera un contropotere investito di una missione ideologica". "È anche per questo spirito di fazione - conclude Marina Berlusconi - che purtroppo l'Italia resta un Paese 'giustizialista', dove la voglia di gogna continua a muovere le peggiori pulsioni dei mezzi di comunicazione e dell'opinione pubblica. Per questo da tempo sono fermamente convinta della necessità di una riforma dell'ordinamento giudiziario: la separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici, e la riforma del Consiglio superiore della magistratura per ridurre lo strapotere delle correnti. È una rivoluzione che questo governo ha finalmente avuto il coraggio e la forza di avviare. Sono interventi 'urgenti', ma lo sono ormai da decenni". "Della vicenda singola - commenta Parodi - non posso dire nulla, nel senso che casomai bisognerebbe considerare il fatto che abbiamo avuto, dal punto di vista di chi fa queste affermazioni, una risposta in termini di giustizia. E allora perché lamentarsi di una giustizia che comunque arriva a un risultato che viene condiviso? Rallegriamoci che in definitiva le sentenze siano giuste, secondo appunto chi fa queste affermazioni, non del fatto che ci sia un percorso lungo, difficile per arrivare a delle soluzioni di casi che alle volte sono incredibilmente complesse". "Ma qualcuno ha deciso fin dall'inizio che i magistrati hanno sbagliato: è troppo facile fare questo discorso. Vediamo la giustizia nel suo insieme. Non ho mai detto -conclude Parodi- che la magistratura non abbia commesso degli errori, sarebbe assolutamente sciocco dire questo perché il sistema prevede in tre gradi di giudizio gli errori della magistratura: è un fatto fisiologico, non patologico". Parole che innescano uno scontro che vede soprattutto esponenti di Forza Italia schierarsi dalla parte di Marina Berlusconi e criticare fortemente il presidente dell'Anm. "Sono rimasto quasi commosso - commenta il segretario del movimento azzurro, Antonio Tajani - nel leggere la bellissima lettera di Marina Berlusconi sul Giornale, dove interveniva sulla questione della giustizia, dicendo anche i tanti anni di sofferenza del padre hanno lasciato una ferita profonda, che non si può rimarginare, ma che le sentenze che gli danno giustizia almeno sono di sollievo. Per questo noi continueremo a batterci per una giustizia giusta”. "Il presidente dell’Associazione nazionale magistrati - sottolinea invece Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera - dovrebbe indignarsi tanto quanto chi subisce prima un’inchiesta infinita e poi un processo finito nel nulla e che nulla ha di giustizia quanto piuttosto di accanimento". "Definire 'fisiologici' gli errori della magistratura - lamenta Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato - è pura ipocrisia. Come ho già avuto modo di chiedere al presidente dell’Anm Parodi in un confronto televisivo, se anche lui ammette che questi errori ci sono, e non sono rari, perché nessuno paga mai? E il presidente dell’Anm chiede perché Marina Berlusconi si lamenti? Perché questa sentenza arriva dopo trent’anni di persecuzione giudiziaria per giungere alla conclusione che noi già sapevamo: un nulla di fatto, peraltro arrivato quando ormai è troppo tardi. Il presidente Parodi smetta di fare l’indiano e di difendere l’indifendibile". "Parodi con una leggerezza incredibile quasi per amnesia - protesta il capogruppo alla Camera Paolo Barelli - pare non consideri che per decenni è stata puntata una pistola caricata di pesanti false accuse contro il presidente Berlusconi, contro il suo partito Forza Italia, contro l’intero paese e ancor di più infangando la sua famiglia". "e dedicheremo proprio a Silvio Berlusconi giovedì l'approvazione definitiva della riforma della Costituzione in materia di giustizia - annuncia il capogruppo al Senato, Maurizio Gasparri - alla quale seguirà un referendum che vinceremo sul campo e a questa riforma dovranno seguire tanti altri interventi per una giustizia giusta". [email protected] (Web Info)
