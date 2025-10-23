Morto l’ex ministro Franco Reviglio, padre dello scontrino fiscale: aveva 90 anni
(Adnkronos) - E' morto oggi nella sua Torino Franco Reviglio, ex ministro delle Finanze che fece entrare la ricevuta fiscale nella vita quotidiana degli italiani, ma anche riformatore dell'Eni e professore che per oltre mezzo secolo ha formato generazioni di economisti. Aveva 90 anni. Docente universitario, economista, politico, intellettuale socialista, tra i protagonisti silenziosi ma incisivi della finanza pubblica italiana del secondo Novecento, tra i vari incarichi ricoperti è stato anche presidente e ad di Eni. I funerali si svolgeranno sabato. Reviglio era un intellettuale rigoroso ed austero che credeva nella responsabilità civile prima ancora che nei conti pubblici. "Se tutti pagano le tasse, le tasse si riducono", amava ripetere con quel tono calmo, ma inflessibile, che gli aveva guadagnato rispetto e diffidenza in egual misura nei palazzi romani. In un Paese dove l'evasione fiscale è sempre stata terreno minato, Reviglio rimarrà nella memoria collettiva come il "padre dello scontrino", colui che agli inizi degli anni Ottanta tentò di rendere la fiscalità una questione di equità sociale e non solo di burocrazia. Nato a Torino il 3 febbraio 1935, discendente della famiglia dei conti di Lezzuolo e della Veneria, Franco Reviglio aveva respirato presto l'aria dell'impegno civile e dell'analisi razionale. Laureato in giurisprudenza all’Università di Torino, fu prima assistente volontario (dal 1964), poi professore ordinario (dal 1968) di Scienza delle finanze, cattedra che avrebbe mantenuto fino ai primi anni Duemila. Un percorso accademico costellato di pubblicazioni fondamentali per lo studio dell'economia pubblica - da "La finanza della sicurezza sociale" (Utet, 1969) a "La spesa pubblica. Conoscerla e riformarla" (Marsilio 2007) - e che lo avrebbe consacrato tra i principali interpreti italiani del pensiero economico riformista. Dopo un'esperienza giovanile al Fondo Monetario Internazionale, a Washington (1964-66), Reviglio portò in Italia un approccio rigoroso ma aperto, capace di coniugare la disciplina dei conti con la giustizia sociale. Negli anni Settanta entrò nel vivo del dibattito politico come consulente dei ministeri del Bilancio e delle Finanze, prima di assumere incarichi diretti di governo. Nel 1979, nel governo presieduto da Francesco Cossiga, divenne ministro delle Finanze. In un'Italia ancora segnata da inflazione e forti diseguaglianze sociali, Reviglio comprese che la riforma fiscale non poteva limitarsi a ritocchi tecnici. Introdusse così alcune delle misure più simboliche e discusse della storia tributaria italiana: l'obbligatorietà del registratore di cassa, la ricevuta fiscale, il "libro rosso" degli evasori. Provvedimenti che, per la prima volta, toccavano il cittadino comune e i commercianti, e che gli valsero la fama - talvolta ironica, talvolta amara - di "moralizzatore delle tasse". Ma dietro quella scelta c'era una visione: la consapevolezza che il patto fiscale tra Stato e cittadini è fondamento della democrazia economica. Attorno a sé Reviglio riunì un gruppo di giovani economisti destinati a ruoli di primo piano - Giulio Tremonti, Domenico Siniscalco, Franco Bernabè, Alberto Meomartini - ribattezzati dai giornali i "Reviglio boy", laboratorio di idee liberalsocialiste che avrebbe segnato le stagioni successive della politica economica italiana. Dopo il ministero delle Finanze che resse fino al 1981, Reviglio fu chiamato a guidare l'Eni (1983-1989), di cui fu presidente e amministratore delegato. Anni complessi, quelli del passaggio da ente di Stato a impresa moderna, segnati da ristrutturazioni profonde, dalla privatizzazione delle partecipate improduttive e dal rilancio internazionale del gruppo. Sotto la sua direzione nacquero la Fondazione Mattei e l'Archivio Storico dell'Eni, simboli di una visione industriale che non separava economia, cultura e memoria. Negli anni successivi, Reviglio tornò brevemente alla politica attiva: senatore del Psi nella XI legislatura (1992-94) e ministro del Bilancio e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nel governo Amato. Erano gli anni della crisi del debito pubblico e di Tangentopoli, e ancora una volta il professore torinese scelse il rigore come bussola. Tornato all'insegnamento universitario, è stato infine presidente e amministratore delegato (2000-06) dell'Azienda energetica metropolitana Torino Spa. Editorialista per "Il Corriere della Sera", "La Stampa", "Il Sole 24 Ore", "L'Espresso" e poi per "Il Messaggero", Franco Reviglio seppe tradurre in linguaggio limpido le questioni più complesse della finanza pubblica. I suoi libri - tra gli atri "Lo Stato imperfetto" (Rizzoli, 1996), "Come siamo entrati in Europa e perché potremmo uscirne" (Utet, 1998), "Per restare in Europa. Ridurre l'evasione e riformare la spesa pubblica" (Utet, 2006) - riflettono un pensiero sempre indipendente, capace di interrogare il ruolo dell'Italia nell'economia globale senza mai rinunciare al principio di responsabilità collettiva. Chi ha ben conosciuto Franco Reviglio lo descrive come un uomo riservato, ironico e severo con se stesso più che con gli altri. Torinese nell'animo, di quell'eleganza sobria e un po' austera che apparteneva alla sua generazione, Reviglio univa la precisione del tecnico alla passione civile del socialista riformista. Non amava le scorciatoie né le mezze verità. Sosteneva che l'economia, se ben governata, potesse essere "un ramo dell'etica". Nel giorno del commiato, resta la figura di un servitore dello Stato nel senso più pieno del termine: professore, ministro, dirigente, editorialista, ma soprattutto cittadino che credeva nella possibilità di un'Italia più giusta perché più trasparente. (di Paolo Martini) [email protected] (Web Info)
- Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre torna l'ora solare
- Medolla, venerdì 24 ottobre alla ditta Oli Spa l'evento "Young Days"
- Politiche giovanili, Carpi potenzia l’educativa di strada
- Conad Nord Ovest insieme all’Associazione Angela Serra, oltre 22mila euro per la riqualificazione del Centro Oncologico Modenese
- Massa Finalese, l’ex Campo Macerie diventerà un centro di eccellenza interforze di Protezione Civile
- Carpi, trovati in possesso di droga e di un coltello a serramanico: denunciati 21enne e 27enne
- Cassa di espansione del Panaro, Arletti (FdI): "Regione dica quando finiranno i lavori di collaudo e quanto si è speso"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Torna il cinema a Mirandola: il programma delle proiezioni per la stagione 2025/2026
La buona notizia
La storiaNuovo stabilimento e Family day per Smurfit Westrock Italia di Camposanto
Un’occasione speciale che ha visto la partecipazione delle famiglie dei dipendenti e l’inaugurazione del nuovo magazzino. Entro la fine dell’anno è attesa anche l’installazione di una nuova macchina che si spera possa portare nuovi posti di lavoro
L'avvenimentoA Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
L'opportunitàNovi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
Curiosità
CuriositàNotte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
SaluteNasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
L'avvenimentoEcco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Il caso"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
I datiMercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
ArtePer la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
La rassegnaDa Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.