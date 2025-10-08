Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
08 Ottobre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Musetti-Auger Aliassime oggi a Shanghai: orario, precedenti e dove vederla

Musetti-Auger Aliassime oggi a Shanghai: orario, precedenti e dove vederla

|8 Ottobre 2025

(Adnkronos) - Lorenzo Musetti torna in campo a Shanghai. Oggi, mercoledì 8 ottobre, l'azzurro affronta il canadese Felix Auger Aliassime negli ottavi del Masters 1000 cinese. Il toscano arriva dal convincente successo nel derby contro Luciano Darderi, mentre il suo avversario ha eliminato l'olandese Jesper de Jong nel terzo turno. La sfida vale doppio, perché mette in palio un posto nei quarti e punti pesantissimi in ottica qualificazione alle Atp Finals di Torino: Musetti è al momento ottavo nella race, il canadese lo segue a ruota (dal decimo posto sale al nono visto l'infortunio di Draper). Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.  Il match a Shanghai tra Musetti e Auger Aliassime si giocherà domani, mercoledì 8 ottobre, come terzo match sullo Stadium Court. La partita non inizierà prima delle 12:30 ora italiana. Il match tra Musetti e Auger Aliassime sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211) e in diretta streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv.    [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Carenze igienico-sanitarie in una farmacia della Bassa, oltre 10mila euro di multa al legale responsabile
Cronaca
Carenze igienico-sanitarie in una farmacia della Bassa, oltre 10mila euro di multa al legale responsabile
In seguito ad un'ispezione da parte dei Carabinieri del N.A.S. di Parma che hanno riscontrato anche altre irregolarità
Al Policlinico di Modena un seminario del dr. Brydon Bennet sul processo di sviluppo dei farmaci
Salute
Al Policlinico di Modena un seminario del dr. Brydon Bennet sul processo di sviluppo dei farmaci
E' in programma giovedì 9 ottobre, alle 14, nella Palazzina di Scienze Morfologiche e Medico Legali
Sgominata una banda che rubava e rivendeva auto di lusso
Cronaca
Sgominata una banda che rubava e rivendeva auto di lusso
I furti avvenivano in note mete turistiche, frequentate anche da vip, tra cui Cortina d'Ampezzo, Forte dei Marmi e Viareggio
San Possidonio, Concordia e San Prospero si confermano "Comuni Ciclabili"
In bicicletta
San Possidonio, Concordia e San Prospero si confermano "Comuni Ciclabili"
Sabato 4 ottobre una delegazione di FIAB Modena Ambiente e Bicicletta ha fatto tappa nei comuni dell'Area Nord
Programma contro l’obesità infantile in Emilia-Romagna: miglioramento dell’indice di massa corporea per un partecipante su tre
Salute
Programma contro l’obesità infantile in Emilia-Romagna: miglioramento dell’indice di massa corporea per un partecipante su tre
Uno su sei è, invece, passato ad una classe di peso inferiore
Modena Skateboard School, nasce la prima squadra agonistica di skateboard in provincia di Modena
Sport
Modena Skateboard School, nasce la prima squadra agonistica di skateboard in provincia di Modena
E' composta da oltre dieci ragazzi e ragazze tra gli otto e i quindici anni
Mirandola, in vendita le cartoline autografate dai ciclisti del Giro dell'Emilia: il ricavato a "La Zèrla"
Sport
Mirandola, in vendita le cartoline autografate dai ciclisti del Giro dell'Emilia: il ricavato a "La Zèrla"
A sostegno di un progetto condiviso con il Comune, dedicato a inclusione sociale, partecipazione attiva e sport come strumento educativo e aggregativo
Disturbi alimentari, campagna nazionale al "Borgogioioso" di Carpi
L'iniziativa
Disturbi alimentari, campagna nazionale al "Borgogioioso" di Carpi
In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 ottobre
La Sulada ad Sant'Antoni alla "Festa della Mela Campanina e del Parmigiano Reggiano" di San Possidonio
L'iniziativa
La Sulada ad Sant'Antoni alla "Festa della Mela Campanina e del Parmigiano Reggiano" di San Possidonio
A parlare della tradizionale torta a base di mele campanine, fagioli borlotti e castagne sarà il giornalista dendrogastronomico Carlo Mantovani
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Regionali, Meloni 'blinda' Cirielli in Campania ma scintille Fi-Fdi. Verso civico Lobuono in Puglia
Regionali, Meloni 'blinda' Cirielli in Campania ma scintille Fi-Fdi. Verso civico Lobuono in Puglia
Rieti, violentata e picchiata con machete nei boschi: arrestato un 22enne
Rieti, violentata e picchiata con machete nei boschi: arrestato un 22enne
Paolini-Yuan: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)
Paolini-Yuan: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)
Musetti-Auger Aliassime oggi a Shanghai: orario, precedenti e dove vederla
Musetti-Auger Aliassime oggi a Shanghai: orario, precedenti e dove vederla
Droni a fibra ottica, ecco il salto in avanti della Russia per raid di precisione in Ucraina
Droni a fibra ottica, ecco il salto in avanti della Russia per raid di precisione in Ucraina
Nuova Flotilla diretta a Gaza denuncia: "Siamo stati attaccati da Israele"
Cronaca
Nuova Flotilla diretta a Gaza denuncia: "Siamo stati attaccati da Israele"
Chi l'ha visto, stasera 8 ottobre: il caso Resinovich
Chi l'ha visto, stasera 8 ottobre: il caso Resinovich
Putin, compleanno di guerra: "Russia avanti tutta, Ucraina spalle al muro"
Putin, compleanno di guerra: "Russia avanti tutta, Ucraina spalle al muro"
Ilaria Salis salva per un voto, accuse reciproche a destra
Ilaria Salis salva per un voto, accuse reciproche a destra
Boschi-Mannocchi, scontro social sulla Leopolda: "Attacchi chi balla proprio il 7 ottobre? Che caduta di stile"
Boschi-Mannocchi, scontro social sulla Leopolda: "Attacchi chi balla proprio il 7 ottobre? Che caduta di stile"
Bologna, tensione durante manifestazione Giovani Palestinesi: idranti e cariche della Polizia
Bologna, tensione durante manifestazione Giovani Palestinesi: idranti e cariche della Polizia
Insonnia, ecco gli esercizi che aiutano a dormire
Insonnia, ecco gli esercizi che aiutano a dormire
Superenalotto, estratta la combinazione vincente: nessun '6' né '5+1'
Superenalotto, estratta la combinazione vincente: nessun '6' né '5+1'
Castelfranco Emilia, 92enne uccide moglie e si suicida lanciandosi da balcone
Castelfranco Emilia, 92enne uccide moglie e si suicida lanciandosi da balcone
Inviata 'Fuori dal coro' aggredita a Treviso durante servizio su baby gang
Inviata 'Fuori dal coro' aggredita a Treviso durante servizio su baby gang
Panichi, dopo Sinner ecco l'avventura con Rune: "Ragazzo meraviglioso"
Panichi, dopo Sinner ecco l'avventura con Rune: "Ragazzo meraviglioso"
Meloni: "Clima si sta imbarbarendo, non conto più le minacce di morte"
Meloni: "Clima si sta imbarbarendo, non conto più le minacce di morte"
Francia, Darnis (Luiss): "Crisi in Italia sarebbe gestita meglio"
Francia, Darnis (Luiss): "Crisi in Italia sarebbe gestita meglio"
Ilaria Salis, l'accusa del leghista Stancanelli: "Salvata da 30-40 Popolari"
Forum Risk management compie 20 anni, ad Arezzo dal 25 al 28 novembre
Forum Risk management compie 20 anni, ad Arezzo dal 25 al 28 novembre

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti

SALUTE

Sanità, giovedì a Roma Stati generali cardiologi ospedalieri Anmco
Sanità, giovedì a Roma Stati generali cardiologi ospedalieri Anmco
Settimana dislessia, dall'etichetta di ragazzi 'svogliati' a legge per tutelari
Settimana dislessia, dall'etichetta di ragazzi 'svogliati' a legge per tutelari
Alzheimer, studio italiano apre speranza dall'epigenetica
Alzheimer, studio italiano apre speranza dall'epigenetica
Nobel medicina, Iannacone: "Tante pagine da scrivere, le più belle saranno le terapie"
Nobel medicina, Iannacone: "Tante pagine da scrivere, le più belle saranno le terapie"
Tumori, in Lombardia camper prevenzione, Fontana: "Rafforzeremo accesso a screening"
Tumori, in Lombardia camper prevenzione, Fontana: "Rafforzeremo accesso a screening"
Non solo cure, Iss: "Prescrivere contatto con natura e acqua promuove benessere"
Non solo cure, Iss: "Prescrivere contatto con natura e acqua promuove benessere"
Manovra, cosa chiedono medici e infermieri per la sanità pubblica
Manovra, cosa chiedono medici e infermieri per la sanità pubblica
Ordini dei medici: "Siamo costruttori di pace, sosteniamo i colleghi su Freedom Flotilla"
Ordini dei medici: "Siamo costruttori di pace, sosteniamo i colleghi su Freedom Flotilla"
Dieta planetaria è 'rivoluzione'? Minelli: "Poche novità, puntare su salute microbiota"
Dieta planetaria è 'rivoluzione'? Minelli: "Poche novità, puntare su salute microbiota"
"Ottobre mese della tosse, ma non è il freddo che fa ammalare i bimbi". I consigli del pediatra
"Ottobre mese della tosse, ma non è il freddo che fa ammalare i bimbi". I consigli del pediatra
Giornata mondiale degli animali. Il veterinario: "In Italia più pet che abitanti"
Giornata mondiale degli animali. Il veterinario: "In Italia più pet che abitanti"
Sanità, Bonelli (Mondino): "Neurologia sia al passo con evoluzione di tempi e scienza"
Sanità, Bonelli (Mondino): "Neurologia sia al passo con evoluzione di tempi e scienza"

Sul Panaro on air

    • WatchLa festa finale con tutti i figuranti di Sogni Cinema e Illusioni a Tresigallo
    • WatchSogni Cinema e illusione a Tresigallo, gli highlight dello spettacolo del 5 ottobre 2025
    • WatchUna 500 color crema, un caravan color crema e... la storia di Stefano Sconosciuto

    • ATTUALITÀ

    CTAO: l'osservatorio globale che svelerà i misteri dell'Universo
    CTAO: l'osservatorio globale che svelerà i misteri dell'Universo
    Il ritorno di skate. è un successo: oltre 15 milioni di giocatori nell’accesso anticipato - Il trailer
    Il ritorno di skate. è un successo: oltre 15 milioni di giocatori nell’accesso anticipato - Il trailer
    Da 'maestro jedi' delle startup a papà di Chatgpt, i segreti dietro il successo di Sam Altman
    Da 'maestro jedi' delle startup a papà di Chatgpt, i segreti dietro il successo di Sam Altman
    IV edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World, il futuro digitale
    IV edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World, il futuro digitale
    Green Building Council Italia: l'Associazione si apre a studenti e professionisti
    Green Building Council Italia: l'Associazione si apre a studenti e professionisti
    L'evoluzione della robotica domestica: Ecovacs ridefinisce la pulizia intelligente
    L'evoluzione della robotica domestica: Ecovacs ridefinisce la pulizia intelligente
    Turismo: al via Ttg e Inout 2025, domani a Rimini con ministro Santanchè apre fiera mondiale
    Turismo: al via Ttg e Inout 2025, domani a Rimini con ministro Santanchè apre fiera mondiale
    Turismo, quando l'hotel diventa polo artistico: a Napoli l'autunno di Caracciolo Hospitality Group
    Turismo, quando l'hotel diventa polo artistico: a Napoli l'autunno di Caracciolo Hospitality Group
    Gmail, l’IA può leggere le e-mail a fini pubblicitari: come impedirlo
    Gmail, l’IA può leggere le e-mail a fini pubblicitari: come impedirlo
    Chirurgia plastica rigenerativa: il futuro del settore a Roma
    Chirurgia plastica rigenerativa: il futuro del settore a Roma
    Super Mario Galaxy + Galaxy 2: due classici che brillano ancora, ma a caro prezzo
    Super Mario Galaxy + Galaxy 2: due classici che brillano ancora, ma a caro prezzo
    Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, il ritorno di un classico senza tempo
    Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, il ritorno di un classico senza tempo

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
    Il finanziamento
    Liquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
    Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto
    La storia
    Contratto stipulato per Torre Borgo, nuovi cantieri in corso a San Felice
    Il 24 settembre scorso è stato firmato con la ditta RE.CO. Costruzioni di San Possidonio il contratto per il restauro e il miglioramento antisismico della struttura, che costerà 700 mila euro

    Curiosità

    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"

    chiudi