25 Ottobre 2025
Napoli-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Napoli-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

|25 Ottobre 2025

(Adnkronos) - Big match in Serie A. Oggi, sabato 25 ottobre, il Napoli ospita l'Inter - in diretta tv e streaming - nell'ottava giornata del campionato italiano. Gli azzurri sono reduci dalla pesante sconfitta di Eindhoven in Champions League, dove il Psv si è imposto 6-2, e anche nell'ultimo turno di Serie A sono stati battuti dal Torino per 1-0. L'Inter invece ha vinto sia in Europa 4-0 la trasferta belga contro l'Union Saint-Gilloise che in campionato, dove ha superato di misura la Roma all'Olimpico grazie al gol di Bonny. La squadra di Chivu ha così agganciato quella di Conte al secondo posto in classifica a quota 15 punti.  La sfida tra Napoli e Inter è in programma oggi, sabato 25 ottobre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:  Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte  Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez. All. Chivu  Napoli-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.   [email protected] (Web Info)
Calcio, Serie B: il Modena supera 2-1 l'Empoli in rimonta e allunga in vetta alla classifica
I risultati
Calcio, Serie B: il Modena supera 2-1 l'Empoli in rimonta e allunga in vetta alla classifica
I canarini, sotto a causa di un gol di Ceesay, ribaltano il risultato grazie ad un rigore di Gliozzi e ad un gol di Tonoli
Carpi, domenica 26 ottobre la "Camminata per la pace tra i popoli"
L'iniziativa
Carpi, domenica 26 ottobre la "Camminata per la pace tra i popoli"
Alle 10, da piazza Martiri, la partenza verso il circolo Gorizia di via Cuneo. Alle 11.30, il via alla festa con Sonny Olumati
Sanità, Platis e Vignali (FI): "Preoccupa l'alta mortalità per infarto a Modena e Reggio Emilia"
Politica
Sanità, Platis e Vignali (FI): "Preoccupa l'alta mortalità per infarto a Modena e Reggio Emilia"
"Tutta l'Emilia-Romagna arranca su rete trauma e Pronto soccorso" affermano i due esponenti di Forza Italia
La Rete del Lavoro Agricolo di Qualità di Modena promuove l'albo delle aziende virtuose sul territorio
Lavoro
La Rete del Lavoro Agricolo di Qualità di Modena promuove l'albo delle aziende virtuose sul territorio
Per le aziende agricole che si iscrivono alla Rete di qualità è prevista una maggiore facilità di accesso ai contributi.
Unimore festeggia i primi 300 anni di Farmacia
L'iniziativa
Unimore festeggia i primi 300 anni di Farmacia
Si tratta di uno dei corsi universitari più longevi presenti nella città geminiana
Autunno Musicale Nonantolano, il Quartetto Goldberg si esibisce al teatro "Troisi"
Vestiti, usciamo
Autunno Musicale Nonantolano, il Quartetto Goldberg si esibisce al teatro "Troisi"
Il secondo appuntamento della rassegna è in programma domenica 26 ottobre, alle ore 17, a Nonantola
Calcio, Seconda e Terza Categoria: anticipo per il Concordia, trasferte per Novese, Possidiese e Athletic Valli. Scontro diretto per l'Union Sg Sozzigalli
Sport
Calcio, Seconda e Terza Categoria: anticipo per il Concordia, trasferte per Novese, Possidiese e Athletic Valli. Scontro diretto per l'Union Sg Sozzigalli
Le gare in programma nel weekend per le formazioni della Bassa modenese
Calcio, Promozione e Prima Categoria: derby della Bassa tra V. Camposanto e Medolla San Felice, la Solierese ospita lo Sporting Scandiano. Mirandolese sul campo della Pol. Nonantola
Sport
Calcio, Promozione e Prima Categoria: derby della Bassa tra V. Camposanto e Medolla San Felice, la Solierese ospita lo Sporting Scandiano. Mirandolese sul campo della Pol. Nonantola
Le gare in programma nel weekend per le formazioni della Bassa modenese
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo

Due batteri sfiancarono l'esercito di Napoleone nella campagna di Russia
Due batteri sfiancarono l'esercito di Napoleone nella campagna di Russia
Sanità, Foce: "Bene approvazione nuovi Lea, ora vigilare su applicazione"
Sanità, Foce: "Bene approvazione nuovi Lea, ora vigilare su applicazione"
Ora solare, neurologo Barbanti: "Lunedì dopo cambio meno infarti, sonno cura più potente"
Ora solare, neurologo Barbanti: "Lunedì dopo cambio meno infarti, sonno cura più potente"
Giornata spina bifida, da prevenzione a nuove tecniche chirurgiche
Giornata spina bifida, da prevenzione a nuove tecniche chirurgiche
Alert ipertensione, come e quando misurare la pressione senza sbagliare
Alert ipertensione, come e quando misurare la pressione senza sbagliare
Violenza sulle donne, a novembre nelle farmacie di Roma e provincia kit gratis per rilevare droghe nei drink
Violenza sulle donne, a novembre nelle farmacie di Roma e provincia kit gratis per rilevare droghe nei drink
Ipotiroidismo, al via a Roma il 7 novembre campagna di prevenzione
Ipotiroidismo, al via a Roma il 7 novembre campagna di prevenzione
Tumori. Ferrucci (Nibit): "dai vaccini ai super anticorpi le autostrade verso il futuro dell'immuno-oncologia"
Tumori. Ferrucci (Nibit): "dai vaccini ai super anticorpi le autostrade verso il futuro dell'immuno-oncologia"
Sanità digitale, una strategia nazionale oltre il Pnrr: mercato Ict a 2,93 miliardi nel 2026
Sanità digitale, una strategia nazionale oltre il Pnrr: mercato Ict a 2,93 miliardi nel 2026
ICare 2025, al congresso anestesisti 'tecnologia per più umanità nelle cure'
ICare 2025, al congresso anestesisti 'tecnologia per più umanità nelle cure'
Bignami (Siaarti): all'Icare 2025 "sanità connessa con Ia e telemedicina"
Bignami (Siaarti): all'Icare 2025 "sanità connessa con Ia e telemedicina"
Colombo (Siaarti): "Serve Fse nazionale per salvare vite nelle emergenze"
Colombo (Siaarti): "Serve Fse nazionale per salvare vite nelle emergenze"

    • La buona notizia

    La storia
    Nuovo stabilimento e Family day per Smurfit Westrock Italia di Camposanto
    Un’occasione speciale che ha visto la partecipazione delle famiglie dei dipendenti e l’inaugurazione del nuovo magazzino. Entro la fine dell’anno è attesa anche l’installazione di una nuova macchina che si spera possa portare nuovi posti di lavoro
    L'avvenimento
    A Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
    Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45

    Curiosità

    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.

