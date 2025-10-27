Neoplasie cerebrali, in Italia ogni anno 3mila casi di glioma
(Adnkronos) - Una volta erano considerate delle neoplasie rare, ma oggi i gliomi sono sempre più diffusi. In Italia i casi annui ammontano a oltre 3mila e corrispondono al 40% di tutti i tumori cerebrali primitivi. Tra i gliomi, quelli di basso grado di frequenza più rara rappresentano una sfida clinica rilevante anche per la loro evoluzione e l'assenza di trattamenti mirati, oltre alla resistenza che dimostrano ai trattamenti convenzionali. Sono malattie orfane di cui si parla poco anche fra i clinici, tra le istituzioni e sui media. Perciò la Fondazione Aiom (Associazione italiana di oncologia medica) ha lanciato nei mesi scorsi 'I gliomi', una campagna nazionale online di formazione e informazione. Sono stati organizzati webinar rivolti agli oncologi medici e alle altre figure sanitarie coinvolte nel team multidisciplinare. Sono stati indirizzati a pazienti e caregiver ulteriori eventi online insieme a un'attività di sensibilizzazione sui principali social media. I risultati dell'iniziativa sono presentati oggi in una conferenza stampa virtuale promossa da Fondazione Aiom. Il progetto è stato realizzato con il contributo non condizionante del Gruppo Servier in Italia. "Sono tumori cerebrali molto complessi e che spesso vengono diagnosticati in età giovanile - afferma Saverio Cinieri, presidente di Fondazione Aiom - Si sviluppano da cellule del cervello chiamate gliali e possono avere una prognosi variabile, ma potenzialmente a lungo termine. La gestione della patologia richiede una stretta collaborazione fra neurochirurgo, radioterapista e oncologo medico. Attraverso il bisturi è possibile rescindere la massa tumorale oppure eseguire una biopsia grazie a nuove e sofisticate tecnologie. La radioterapia permette di ridurre il rischio di recidiva o eliminare quella parte di cancro che non è stato possibile rimuovere chirurgicamente. Viene somministrata insieme alla chemioterapia e le sedute sono di solito diluite nel corso del tempo, per limitare l'impatto degli effetti collaterali. Infine, l'oncologo medico deve scegliere i farmaci da somministrare e deve selezionarli valutando le condizioni cliniche del singolo paziente". "Anche per il trattamento dei gliomi, in particolare quelli di basso grado, si può ricorrere all'oncologia di precisione che potrà ridisegnare la pratica clinica nel prossimo futuro - illustra Enrico Franceschi, direttore dell'Oncologia del sistema nervoso all'Irccs Istituto delle scienze neurologiche di Bologna - E' molto importante verificare la presenza o meno delle mutazioni Idh1 e Idh2. Questi biomarcatori indicano specifiche patologie caratterizzate da una prognosi decisamente più favorevole e maggiore sensibilità dei gliomi alla radio e chemioterapia. Al momento della diagnosi è quindi essenziale l'esecuzione precoce di alcuni test molecolari per identificare al meglio i diversi sottotipi di gliomi. Tra le terapie di nuova generazione vi è anche vorasidenib, un farmaco orale inibitore Idh1 e Idh2 che ha dimostrato di essere un trattamento efficace nel posticipare la radio e chemioterapia nei gliomi di basso grado ed è una rilevante innovazione medico-scientifica". "Come tutti i tumori cerebrali - prosegue Cinieri - anche i gliomi di basso grado hanno un forte impatto sulla vita del paziente. Sono tante le complicanze che possono verificarsi durante l'intero percorso di cura, perché intervenire sul cervello umano con radiazioni ionizzanti o con interventi chirurgici può comprometterne alcune funzioni basilari. Tra queste vi sono le capacità di parlare o di movimento. Si rendono a volte necessari interventi riabilitativi di logopedisti, fisioterapisti o altri professionisti come lo psiconcologo. Ricevere la notizia della presenza di un tumore in una zona così particolare e delicata porta quasi sempre a depressione e ansia, soprattutto quando il primo approccio è un periodo di osservazione privo di un trattamento attivo. Le terapie innovative sono in grado di prolungare in modo significativo la sopravvivenza libera da progressione e garantiscono un buon profilo di sicurezza e tollerabilità". "Ancora una volta l'oncologia medica è centrale nella gestione multidisciplinare di neoplasie estremamente complesse ed insidiose - sottolinea Franceschi - Il trattamento dei gliomi inizia nel momento della diagnosi che deve essere sia morfologica che molecolare. Esistono infatti 150 diversi sottotipi di neoplasia cerebrale ed è fondamentale riconoscere fin da subito le caratteristiche del singolo caso per poter così selezionare le terapie più appropriate. Fino a pochi anni fa avevamo a disposizione solo chirurgia, radioterapia e chemioterapia. Ora i farmaci ad azione mirata sono una realtà anche nella cura dei tumori cerebrali che esprimano specifiche alterazioni molecolari". "Nasce da questo rapido progresso nei trattamenti la nostra campagna d'informazione rivolta principalmente a specialisti clinici e pazienti - conclude Cinieri - L'oncologia medica è in costante evoluzione ed è compito di associazioni e fondazioni garantire sempre un aggiornamento scientifico qualificato. L'oncologia di precisione è una realtà consolidata in molte forme di cancro ed è un approccio che indirizza sempre più le nostre scelte terapeutiche. Sta portando a risultati davvero interessanti ed inimmaginabili fino a pochi anni fa anche per neoplasie rare e difficili da trattare come i gliomi di basso grado Idh mutati". [email protected] (Web Info)
- Festival della Migrazione, don Mattia Ferrari sarà ospite a Mirandola
- Più di cento aziende hanno partecipato all’evento “Packaging Vincente”, organizzato dal Gruppo Chimar di Soliera, presso la sede di Ducati Motor.
- L’Ufficio relazioni con il pubblico di Carpi chiude per lavori
- Comandante Filippo Bonvicini da oggi è alla guida della Polizia Locale del Sorbara. Succede a Luca Di Niquili
- Paolo Negro (Pd): “L’arrivo dell’Università nella Bassa Modenese è un passaggio storico: un sogno che si realizza per la Bassa modenese e per il nostro Distretto Biomedicale”
- C'è l'Università a Mirandola, inaugurato il corso di Bioingegneria per l’Innovazione in Medicina
- Finale Emilia svela il restaurato monumento a Gregorio Agnini, padre della cooperazione
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
ITINERARI CURIOSI | Tesori del Reno: il nuovo cammino che incanta l’Appennino
Rubrica - Un nuovo percorso si aggiunge alla rete dei cammini lenti dell’Appennino bolognese.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Torna il cinema a Mirandola: il programma delle proiezioni per la stagione 2025/2026
- Anche a Modena, Carpi, Mirandola, San Prospero e Nonantola tornano i Giovedì Gastronomici
La buona notizia
Scuola e universitàC'è l'Università a Mirandola, inaugurato il corso di Bioingegneria per l’Innovazione in Medicina
Le lezioni si tengono presso l'ex liceo in centro, appena ristrutturato, che già ospita la biblioteca: è il Polo “Il Pico”. Gli studenti dell'Università di Modena vengono qui tre volte a settimana
SportRiqualificati il campo per il calcio a 5 a il campo da basket in zona piscine a San Felice
L’importo complessivo dei lavori a carico di WeSport è stato di circa 35 mila euro
I datiAuto d’epoca: la Ford Mustang è la più cercata in Europa, in Italia trionfa la Fiat 500
AutoScout24 e AutoProff presentano il nuovo focus sul settore
Curiosità
CuriositàUn cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
Il tributo all’eccellenza modenese ha scatenato sui social più fermento di una botte d’aceto lasciata al sole
CuriositàNotte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
SaluteNasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
L'avvenimentoEcco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Il caso"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
I datiMercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
ArtePer la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno