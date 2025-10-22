Nuovo amore a ‘Ballando con le stelle’? Il feeling tra Rosa Chemical ed Erica Martinelli oltre la pista

Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
(Adnkronos) - È nato un nuovo amore a 'Ballando con le stelle'? Gli spettatori si chiedono da giorni se la chimica tra il concorrente Rosa Chemical e la ballerina Erica Martinelli vada oltre un buon feeling sulla pista da ballo. Ora i due hanno condiviso sui social network un video, con tanto di canzone romantica di sottofondo ('Photograph' di Ed Sheeran), in cui si mostrano complici e affettuosi, non solo sul set dello show. Passeggiate mano nella mano, abbracci, cibo condiviso, risate, carezze. Niente baci, nessun gesto che tolga definitivamente i dubbi agli spettatori. Potrebbe essere nata una splendida amicizia oppure qualcosa di più, di certo tra i due c'è grande sintonia. E se c'è qualcuno che crede che i due vogliano semplicemente cavalcare l'affetto del pubblico ("Tutta pubblicità", scrivono su Instagram), la maggior parte dei fan sui social spera in una storia d'amore. E sotto il video commentano: "Finalmente", "Vi auguro di essere una bella coppia, non solo nel ballo", "Si fidanzeranno, se già non lo sono".   [email protected] (Web Info)
