Ospedale di Mirandola, Liste Civiche-Pd Bassa: “Riscontri positivi sul futuro utilizzo del robot ortopedico CORI”
MIRANDOLA - Il capogruppo del centrosinistra in Unione Comuni Modenesi Area Nord, Paolo Negro, e i consiglieri Nicolò Guicciardi, Lisa Poletti e Aldo Pelloni hanno commentato positivamente la risposta all'interrogazione presentata in merito all'utilizzo del nuovo robot ortopedico CORI presso l'ospedale di Mirandola:
“Esprimiamo la nostra soddisfazione in merito alla risposta fornita dalla direzione dell'Ausl alla nostra interrogazione sull'utilizzo del robot ortopedico CORI, frutto di una generosa donazione da parte della comunità" hanno affermato i consiglieri.
"Tale tecnologia risulta importante per raggiungere diversi obiettivi strategici - proseguono gli esponenti dem - tra cui il rafforzamento del ruolo del Santa Maria Bianca all'interno della rete ortopedica provinciale, puntando a ridurre la mobilità passiva, attraendo pazienti anche da fuori provincia".
"Una buona notizia è anche la volontà di integrare l'utilizzo di tale tecnologia, sia con il consolidamento dell'equipe ortopedica attraverso due nuove assunzioni e 14 sedute mensili come programmazione ortopedica, che attraverso il potenziamento dell'attività ambulatoriale e di formazione rivolta ai medici di medicina generale. Sul conseguimento di tali obiettivi come gruppo politico non mancheremo di tenere alta l'attenzione. Il robot chirurgico CORI rappresenta quindi un importante investimento in termini di attrattività del nostro reparto di ortopedia per gli specialisti - concludono i consiglieri - elevando la qualità clinica ed assistenziale e, come precisato dall'Ausl, andrà a rafforzare Mirandola come polo chirurgico di riferimento per l'intera provincia".
