Ospedale di Mirandola, Liste Civiche-Pd Bassa: “Riscontri positivi sul futuro utilizzo del robot ortopedico CORI”

MIRANDOLA - Il capogruppo del centrosinistra in Unione Comuni Modenesi Area Nord, Paolo Negro, e i consiglieri Nicolò Guicciardi, Lisa Poletti e Aldo Pelloni hanno commentato positivamente la risposta all'interrogazione presentata in merito all'utilizzo del nuovo robot ortopedico CORI presso l'ospedale di Mirandola:

“Esprimiamo la nostra soddisfazione in merito alla risposta fornita dalla direzione dell'Ausl alla nostra interrogazione sull'utilizzo del robot ortopedico CORI, frutto di una generosa donazione da parte della comunità" hanno affermato i consiglieri.