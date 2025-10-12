Palermo, cerca di fermare un pestaggio: 21enne ucciso con un colpo in fronte
(Adnkronos) - Cerca di sedare una rissa, provando a salvare un ragazzo da un pestaggio, ma viene ucciso a colpi di pistola. E' accaduto nella notte nella zona della movida di Palermo, a pochi passi dal Teatro Massimo.
La vittima è un ragazzo di 21 anni, Paolo Taormina, figlio dei titolari del locale in cui è avvenuto il pestaggio. Indagano i carabinieri, alla ricerca del killer.
Secondo una prima ricostruzione, il giovane, poco dopo le 3, avrebbe notato il pestaggio a sangue di un coetaneo da parte di un gruppo di persone, quando è intervenuto per sedare la rissa.
All’improvviso uno dei membri del branco avrebbe estratto la pistola e avrebbe esploso un colpo a distanza ravvicinata puntando alla fronte. Il giovane che ha sparato si è poi dileguato a bordo di uno scooter con gli altri componenti del gruppo.
