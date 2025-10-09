Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
09 Ottobre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Papa Leone XIV: “Agenzie di stampa antidoto a notizie spazzatura”

Papa Leone XIV: “Agenzie di stampa antidoto a notizie spazzatura”

|9 Ottobre 2025

(Adnkronos) - "Ogni giorno ci sono reporter che rischiano personalmente perché la gente possa sapere come stanno le cose. E in un tempo come il nostro, di conflitti violenti e diffusi, quelli che cadono sul campo sono molti: vittime della guerra e dell’ideologia della guerra, che vorrebbe impedire ai giornalisti di esserci. Non dobbiamo dimenticarli! Se oggi sappiamo che cosa è successo a Gaza, in Ucraina e in ogni altra terra insanguinata dalle bombe, lo dobbiamo in buona parte a loro". E' il tributo del Papa ai giornalisti in prima linea nel raccontare il dramma delle guerre in occasione dell'udienza ai partecipanti alla 39esima Conferenza dell’Associazione MINDS International. Poi il passaggio sulle agenzie di stampa: "I giornalisti delle agenzie di stampa sono a loro volta chiamati ad essere i primi sul campo, i primi a dare la notizia. E questo vale ancora più nell’era della comunicazione permanentemente live, della digitalizzazione sempre più pervasiva dei mass media. Chi lavora per un’agenzia, lo sapete bene, è chiamato a scrivere con rapidità, sotto pressione, anche in situazioni molto complesse e drammatiche. A maggior ragione, il vostro servizio è prezioso e deve essere un antidoto al proliferare dell’informazione 'spazzatura'; pertanto richiede competenza, coraggio e senso etico". "Fare il giornalista - ha scandito il Pontefice - non può mai essere considerato un crimine, ma un diritto da proteggere. L’informazione libera è un pilastro che sorregge la costruzione delle nostre società e, per questo, siamo chiamati a difenderla e garantirla. Occorre liberare la comunicazione dall’inquinamento cognitivo che la corrompe, dalla concorrenza sleale, dal degrado del cosiddetto click bait. Le agenzie di stampa sono in prima linea, chiamate ad agire nell’attuale contesto comunicativo secondo principi – purtroppo non sempre condivisi – che coniugano la sostenibilità economica dell’impresa con la tutela del diritto ad una informazione corretta e plurale". "Non siamo destinati a vivere in un mondo dove la verità non è più distinguibile dalla finzione. Al riguardo - ha osservato - dobbiamo porci degli importanti interrogativi. Gli algoritmi generano contenuti e dati in una dimensione e con una velocità che non si era mai vista prima. Ma chi li governa? L’intelligenza artificiale sta cambiando il modo con cui ci informiamo e comunichiamo, ma chi la guida e a quali fini? Dobbiamo vigilare perché la tecnologia non si sostituisca all’uomo, e perché l’informazione e gli algoritmi che oggi la governano non siano nelle mani di pochi". "Il mondo - ha ammonito - ha bisogno di un’informazione libera, rigorosa, obiettiva. Vale la pena di ricordare, in questa circostanza, il monito di Hannah Arendt per la quale "il suddito ideale del regime totalitario non è il nazista convinto oppure il comunista convinto, ma la persona per la quale non c’è più differenza tra realtà e finzione, tra il vero e il falso" (Le origini del totalitarismo). Con il vostro lavoro, paziente e rigoroso, voi potete essere un argine a chi, attraverso l’arte antica della menzogna, punta a creare contrapposizioni per comandare dividendo; un baluardo di civiltà rispetto alle sabbie mobili dell’approssimazione e della post-verità. L’economia della comunicazione non può e non deve separare il proprio destino dalla condivisone della verità. Trasparenza delle fonti e della proprietà, accountability, qualità, obiettività sono le chiavi per restituire ai cittadini il loro ruolo di protagonisti del sistema, convincendoli a pretendere un’informazione degna di questo nome. Mi raccomando: non svendete mai la vostra autorevolezza!".  [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Concordia, anziana truffata e derubata di gioielli del valore di oltre 20mila euro
Cronaca
Concordia, anziana truffata e derubata di gioielli del valore di oltre 20mila euro
Una donna si è presentata presso la sua abitazione dicendo di essere in contatto con la figlia e di dover portare i monili in banca per assicurarli
Finale Emilia, FdI: "La Regione prenda posizione sul futuro della discarica dopo il verbale di Arpae"
Politica
Finale Emilia, FdI: "La Regione prenda posizione sul futuro della discarica dopo il verbale di Arpae"
A chiederlo è un'interrogazione dei consiglieri regionali Ferdinando Pulitanò ed Annalisa Arletti
Sperona una macchina e si dà alla fuga, automobilista fermato grazie ad un camionista
Cronaca
Sperona una macchina e si dà alla fuga, automobilista fermato grazie ad un camionista
L'uomo alla guida del mezzo pesante si è visto superare da un'auto visibilmente danneggiata, quindi si è annotato la targa e ha avvertito la Polizia Locale di Modena, poi intervenuta
Debutta "Platea", il nuovo festival di teatro partecipato a Mirandola e San Prospero
Vestiti, usciamo
Debutta "Platea", il nuovo festival di teatro partecipato a Mirandola e San Prospero
Primo appuntamento sabato 11 ottobre con "Pettegolezzi a Mirandola… e altre storie fantastiche", una passeggiata teatralizzata per il centro della città
Uccide la moglie e si toglie la vita, l'Associazione Casa delle Donne: "Violenza non risparmia le donne anziane"
L'osservazione
Uccide la moglie e si toglie la vita, l'Associazione Casa delle Donne: "Violenza non risparmia le donne anziane"
"I dati disponibili in questo ambito sono pochissimi e l’isolamento sociale rende ancora più difficile l’emersione del fenomeno" si legge nella nota stampa
Calcio, Coppa Prima Categoria: il Cavezzo batte la Mirandolese ai rigori, Pol. Nonantola ok contro il Ravarino
I risultati
Calcio, Coppa Prima Categoria: il Cavezzo batte la Mirandolese ai rigori, Pol. Nonantola ok contro il Ravarino
I risultati delle gare che si sono disputate ieri, mercoledì 8 ottobre
Mirandola, sabato 11 ottobre inaugura la mostra fotografica collettiva "Totem e tabù"
L'iniziativa
Mirandola, sabato 11 ottobre inaugura la mostra fotografica collettiva "Totem e tabù"
Alle ore 17, all'auditorium "Montalcini": sarà poi visitabile fino al 6 gennaio
Evoluzione e prospettive della ricerca biotecnologica, se ne parla a Modena venerdì 10 ottobre
L'iniziativa
Evoluzione e prospettive della ricerca biotecnologica, se ne parla a Modena venerdì 10 ottobre
Appuntamento all’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti
Statue in bronzo rubate al cimitero urbano di Carpi, saranno installate telecamere
Cronaca
Statue in bronzo rubate al cimitero urbano di Carpi, saranno installate telecamere
Le opere sparite nel corso degli ultimi mesi sarebbero in totale 19
Cavezzo, Turco: "Amministrazione, un primo bilancio: condivisione pari a zero o per pochi intimi"
Politica
Cavezzo, Turco: "Amministrazione, un primo bilancio: condivisione pari a zero o per pochi intimi"
"Questa è la sintesi che il nostro gruppo consigliare di opposizione è costretto a constatare" si legge in una nota stampa
Carpi, l’11 ottobre Matteo Caccia al Campo di Fossoli con "Orazio live"
L'iniziativa
Carpi, l’11 ottobre Matteo Caccia al Campo di Fossoli con "Orazio live"
Accompagnato dalla fisarmonica di Giulia Bertasi, il narratore e conduttore radiofonico restituirà la narrazione che appassiona il pubblico de "Il Post"
Tennis Carpi, il trofeo Abita a Mantovani e Pedrazzi. Numeri record per la scuola di avviamento
Sport
Tennis Carpi, il trofeo Abita a Mantovani e Pedrazzi. Numeri record per la scuola di avviamento
90 tennisti in campo, un livello tecnico altissimo e un pubblico caloroso per il trofeo Abita
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Disabili, Pagliaro (Inca Cgil): "Per patronati ulteriore esclusione da riforma"
Disabili, Pagliaro (Inca Cgil): "Per patronati ulteriore esclusione da riforma"
Sostenibilità, Hackathon2030: tre sfide per un’innovazione digitale sostenibile
Sostenibilità, Hackathon2030: tre sfide per un’innovazione digitale sostenibile
Patronati, Pagliaro (Inca Cgil): "Serve riforma per settore che tutela milioni di persone
Patronati, Pagliaro (Inca Cgil): "Serve riforma per settore che tutela milioni di persone
Re Carlo in nuovo documentario: "Armonizzare natura e umanità"
Re Carlo in nuovo documentario: "Armonizzare natura e umanità"
Norwegian Seafood Council, Canzian nominato Ambasciatore dello Stoccafisso di Norvegia in Italia 2025
Norwegian Seafood Council, Canzian nominato Ambasciatore dello Stoccafisso di Norvegia in Italia 2025
Papa Leone XIV: "Agenzie di stampa antidoto a notizie spazzatura"
Papa Leone XIV: "Agenzie di stampa antidoto a notizie spazzatura"
"Meloni complice della pace in Palestina", il post della sorella Arianna
"Meloni complice della pace in Palestina", il post della sorella Arianna
Ucraina, Zelensky: "I missili Tomahawk possono costringere Putin a negoziare"
Ucraina, Zelensky: "I missili Tomahawk possono costringere Putin a negoziare"
Farmaci, Cinquepalmi (Gsk): "Stabilizzazione Bpco al centro del dibattito scientifico"
Farmaci, Cinquepalmi (Gsk): "Stabilizzazione Bpco al centro del dibattito scientifico"
Milan, il Consiglio dei ministri propone cittadinanza italiana per Cardinale
Milan, il Consiglio dei ministri propone cittadinanza italiana per Cardinale
Investita sulle strisce pedonali, morta studentessa di 17 anni
Cronaca
Investita sulle strisce pedonali, morta studentessa di 17 anni
Wta Wuhan, Tauson si ritira al terzo set: Paolini ai quarti
Wta Wuhan, Tauson si ritira al terzo set: Paolini ai quarti
Ascolti tv 8 ottobre, 'Affari tuoi' con il 24.5% sorpassa 'La Ruota della Fortuna'
Ascolti tv 8 ottobre, 'Affari tuoi' con il 24.5% sorpassa 'La Ruota della Fortuna'
Roma, scontro tra auto e bici su via Salaria: morto 61enne
Roma, scontro tra auto e bici su via Salaria: morto 61enne
Damiano David: "I Maneskin? Non c'entrano, dentro di me un giorno si è rotto qualcosa"
Damiano David: "I Maneskin? Non c'entrano, dentro di me un giorno si è rotto qualcosa"
X Factor, oggi i Bootcamp parte 2: si va verso le Last Call
X Factor, oggi i Bootcamp parte 2: si va verso le Last Call
Imprese, Romano (Nm): "C'è l'esigenza di formare competenze nella PA"
Imprese, Romano (Nm): "C'è l'esigenza di formare competenze nella PA"
Accordo per Gaza, Mentana: "Innegabile successo di Trump"
Accordo per Gaza, Mentana: "Innegabile successo di Trump"
Accordo per Gaza, Meloni: "Italia pronta a contribuire a stabilizzazione"
Accordo per Gaza, Meloni: "Italia pronta a contribuire a stabilizzazione"
L'ottobrata sull'Italia sta per finire, ecco l'ultimo weekend caldo: le previsioni meteo
L'ottobrata sull'Italia sta per finire, ecco l'ultimo weekend caldo: le previsioni meteo

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti

SALUTE

Ddl Semplificazioni, Uap denuncia: "Rischio deregulation diagnostica"
Ddl Semplificazioni, Uap denuncia: "Rischio deregulation diagnostica"
Manovra, Associazione immunodeficienze primitive: "Agire su plasmaderivati"
Manovra, Associazione immunodeficienze primitive: "Agire su plasmaderivati"
Malattia di La Peyronie, in Italia trattamento a base acido ialuronico in fase acuta
Salute, firmata la convenzione tra Guardia di Finanza Lazio e Policlinico Campus Bio-Medico
Salute, firmata la convenzione tra Guardia di Finanza Lazio e Policlinico Campus Bio-Medico
Festival della salute mentale Ro.Mens, premi per la fotografia a Michele Coccioli e per la musica a Jmii
Festival della salute mentale Ro.Mens, premi per la fotografia a Michele Coccioli e per la musica a Jmii
Sanità, giovedì a Roma Stati generali cardiologi ospedalieri Anmco
Sanità, giovedì a Roma Stati generali cardiologi ospedalieri Anmco
Settimana dislessia, dall'etichetta di ragazzi 'svogliati' a legge per tutelari
Settimana dislessia, dall'etichetta di ragazzi 'svogliati' a legge per tutelari
Alzheimer, studio italiano apre speranza dall'epigenetica
Alzheimer, studio italiano apre speranza dall'epigenetica
Nobel medicina, Iannacone: "Tante pagine da scrivere, le più belle saranno le terapie"
Nobel medicina, Iannacone: "Tante pagine da scrivere, le più belle saranno le terapie"
Tumori, in Lombardia camper prevenzione, Fontana: "Rafforzeremo accesso a screening"
Tumori, in Lombardia camper prevenzione, Fontana: "Rafforzeremo accesso a screening"
Non solo cure, Iss: "Prescrivere contatto con natura e acqua promuove benessere"
Non solo cure, Iss: "Prescrivere contatto con natura e acqua promuove benessere"
Manovra, cosa chiedono medici e infermieri per la sanità pubblica
Manovra, cosa chiedono medici e infermieri per la sanità pubblica

Sul Panaro on air

    • WatchLa festa finale con tutti i figuranti di Sogni Cinema e Illusioni a Tresigallo
    • WatchSogni Cinema e illusione a Tresigallo, gli highlight dello spettacolo del 5 ottobre 2025
    • WatchUna 500 color crema, un caravan color crema e... la storia di Stefano Sconosciuto

    • ATTUALITÀ

    MSI Titan 18 HX A14VHG: la recensione
    MSI Titan 18 HX A14VHG: la recensione
    Vittori hypercar ibrida: debutto a Miami con Pininfarina
    Vittori hypercar ibrida: debutto a Miami con Pininfarina
    Renault Twingo E-Tech Electric debutta in Italia
    Renault Twingo E-Tech Electric debutta in Italia
    IVECO Group inaugura la nuova pista prove di Ulm
    IVECO Group inaugura la nuova pista prove di Ulm
    Ferrari e-Vortex, il nuovo tracciato di collaudo a Fiorano
    Ferrari e-Vortex, il nuovo tracciato di collaudo a Fiorano
    Aprilia RSV4 X-GP sold out in 14 giorni: successo mondiale
    Aprilia RSV4 X-GP sold out in 14 giorni: successo mondiale
    Il noleggio cresce e conquista il 27% del mercato nel terzo trimestre 2025
    Il noleggio cresce e conquista il 27% del mercato nel terzo trimestre 2025
    Dacia Hipster Concept: democratica ed elettrica
    Dacia Hipster Concept: democratica ed elettrica
    Mazda CX-30 Ad’vantage: stile e valore in un crossover ibrido
    Mazda CX-30 Ad’vantage: stile e valore in un crossover ibrido
    Audi Q4 e-tron Custom edition: l’elettrico premium accessibile con incentivi
    Audi Q4 e-tron Custom edition: l’elettrico premium accessibile con incentivi
    AgriTech italiana: presentata la roadmap per un futuro resiliente e tecnologico
    AgriTech italiana: presentata la roadmap per un futuro resiliente e tecnologico
    Huawei Watch Ultimate 2, evoluzione estrema
    Huawei Watch Ultimate 2, evoluzione estrema

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
    Il finanziamento
    Liquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
    Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto
    La storia
    Contratto stipulato per Torre Borgo, nuovi cantieri in corso a San Felice
    Il 24 settembre scorso è stato firmato con la ditta RE.CO. Costruzioni di San Possidonio il contratto per il restauro e il miglioramento antisismico della struttura, che costerà 700 mila euro

    Curiosità

    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"

    chiudi