Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
11 Ottobre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Parata a Pyongyang, Kim presenta il nuovo missile intercontinentale balistico

Parata a Pyongyang, Kim presenta il nuovo missile intercontinentale balistico

|11 Ottobre 2025

(Adnkronos) - Nella prima grande parata militare celebrata negli ultimi due anni, la leadership nordcoreana ha presentato ieri sera per la prima volta il nuovo missile balistico intercontinentale di cui si è dotato il Paese, Hwasong-20, definito questa mattina "il più potente sistema d'arma strategico nucleare" dall'agenzia di stampa Kcna.  Nel corso dell'evento, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha esortato le forze armate a diventare un'entità "invincibile" in grado di "distruggere tutte le minacce". L'occasione per la parata militare in piazza Kim Il Sung, intitolata al nonno di Kim, è stata l'80° anniversario della fondazione del Partito dei Lavoratori della Corea, al potere nel Paese.  Presenti ad assistere alla parata il premier cinese Li Qiang, l'ex presidente russo Dmitry Medvedev e il segretario generale del Partito Comunista del Vietnam To Lam. Oltre al missile Hwasong-20, con gittata sufficientemente ampia da raggiungere obiettivi negli Stati Uniti, secondo l'agenzia Kcna, l'esercito ha anche presentato altri sistemi d'arma, come i missili ipersonici. Nel suo discorso, Kim ha parlato dello "spirito combattivo eroico" e della "vittoria" che le forze armate hanno ottenuto sui campi di battaglia stranieri per la giustizia internazionale e la vera pace.   ---internazionale/[email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Che gioia lo sport: centinaia di ragazzi a Carpi, per la grande Festa del progetto ‘Muoviti Muoviti’
L'iniziativa
Che gioia lo sport: centinaia di ragazzi a Carpi, per la grande Festa del progetto ‘Muoviti Muoviti’
Alla pista di atletica ‘Dorando Pietri’, gli alunni delle scuole primarie del territorio si sono ritrovati per praticare numerose attività sportive e dare avvio al nuovo ciclo del progetto.
Ricerca sulla sanità a Modena: lista d'attesa bocciate e la metà dei cittadini rinuncia a visite specialistiche
Approfondimento
Ricerca sulla sanità a Modena: lista d'attesa bocciate e la metà dei cittadini rinuncia a visite specialistiche
L’indagine, che ha coinvolto 638 modenesi, evidenzia un peggioramento.
Truffa ad un'anziana signora: denunciato un minorenne dalla Polizia di Stato
Cronaca
Truffa ad un'anziana signora: denunciato un minorenne dalla Polizia di Stato
Recuperati e restituiti monili e denaro per un valore di oltre 10mila euro.
Soliera, Lega Nord: "Il gruppo Sinistra Ambientalista usa la sala del Municipio per fare propaganda elettorale"
Politica
Soliera, Lega Nord: "Il gruppo Sinistra Ambientalista usa la sala del Municipio per fare propaganda elettorale"
Il Consiglio comunale di Soliera ha approvato un odg che dà facoltà ai Gruppi consiliari di usufruire di una sala del Municipio solo per le proprie finalità istituzionali.
Domenica 12 ottobre in Piazza Grande a Modena l'iniziativa "Manovre per la vita" sulla disostruzione pediatrica
L'iniziativa
Domenica 12 ottobre in Piazza Grande a Modena l'iniziativa "Manovre per la vita" sulla disostruzione pediatrica
Pediatri e infermieri insegneranno ai cittadini le manovre salvavita di disostruzione pediatrica.
Bondeno, capriolo rimane intrappolato in una recinzione: salvato dalla Polizia Provinciale
Animali
Bondeno, capriolo rimane intrappolato in una recinzione: salvato dalla Polizia Provinciale
Il sindaco Saletti ha ringraziato la Polizia Provinciale per l'intervento.
Detenuto del carcere di Modena si taglia le vene
Cronaca
Detenuto del carcere di Modena si taglia le vene
L'uomo è stato ricoverato in ospedale in prognosi riservata.
Modena, tentano di rapinarlo del cellulare con lo spray urticante
Cronaca
Modena, tentano di rapinarlo del cellulare con lo spray urticante
Le indagini sono in corso. 
Tragedia sul lavoro, muore camionista 37enne di San Felice
Cronaca
Tragedia sul lavoro, muore camionista 37enne di San Felice
L'uomo stava scaricando il materiale dal camion quando è stato colto da malore.
Stupro di San Damaso, respinta la richiesta di arresti domiciliari per l'aggressore
Cronaca
Stupro di San Damaso, respinta la richiesta di arresti domiciliari per l'aggressore
Per il giudice potrebbe esserci il rischio di recidiva.
Calcio, Serie C: il Carpi passa 1-3 sul campo del Bra, seconda vittoria consecutiva per i biancorossi
I risultati
Calcio, Serie C: il Carpi passa 1-3 sul campo del Bra, seconda vittoria consecutiva per i biancorossi
Per la formazione di mister Cassani in gol Panelli, Cortesi e Lombardi
Giornata Mondiale dell’alimentazione in fattoria: il 12 e il 19 ottobre due domeniche dedicate alla scoperta della cultura contadina
L'iniziativa
Giornata Mondiale dell’alimentazione in fattoria: il 12 e il 19 ottobre due domeniche dedicate alla scoperta della cultura contadina
Da Piacenza a Rimini sono 45 le realtà del territorio che apriranno le loro porte ai visitatori, tra aziende agricole e musei.
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Paolini-Gauff, oggi l'azzurra in campo nella semifinale di Wuhan - Diretta
Paolini-Gauff, oggi l'azzurra in campo nella semifinale di Wuhan - Diretta
Roma, 39enne ucciso a coltellate in strada a Grottarossa: un fermo
Roma, 39enne ucciso a coltellate in strada a Grottarossa: un fermo
Parata a Pyongyang, Kim presenta il nuovo missile intercontinentale balistico
Parata a Pyongyang, Kim presenta il nuovo missile intercontinentale balistico
Napoli, 35enne morto dopo scarica taser: 5 carabinieri indagati
Cronaca
Napoli, 35enne morto dopo scarica taser: 5 carabinieri indagati
Cecchetto a 'Ciao Maschio': "Linus? Gli ho risolto la vita"
Cecchetto a 'Ciao Maschio': "Linus? Gli ho risolto la vita"
Todaro a 'Ciao Maschio': "Il fallimento più grande? Mia figlia senza una famiglia unita"
Todaro a 'Ciao Maschio': "Il fallimento più grande? Mia figlia senza una famiglia unita"
Incidente sulla statale 'Adriatica' a Ferrara, tre morti
Incidente sulla statale 'Adriatica' a Ferrara, tre morti
Pace a Gaza, Hamas insiste con Israele: "Rilasciate anche Barghouti"
Pace a Gaza, Hamas insiste con Israele: "Rilasciate anche Barghouti"
Ottobrata con caldo fuori stagione, ma temporali in agguato
Ottobrata con caldo fuori stagione, ma temporali in agguato
Milano, incendio in un appartamento a Cornaredo: tre morti
Milano, incendio in un appartamento a Cornaredo: tre morti
Ornella Muti: "Ho tradito, sono stata tradita ma nell'amore sano ci credo ancora"
Ornella Muti: "Ho tradito, sono stata tradita ma nell'amore sano ci credo ancora"
Trump, parla il medico: "Ottima salute, età cardiaca di 14 anni più giovane dell'anagrafica"
Trump, parla il medico: "Ottima salute, età cardiaca di 14 anni più giovane dell'anagrafica"
Verissimo, ospiti e interviste oggi sabato 11 ottobre
Verissimo, ospiti e interviste oggi sabato 11 ottobre
Ballando con le stelle stasera, la terza puntata va in onda dopo la Nazionale
Ballando con le stelle stasera, la terza puntata va in onda dopo la Nazionale
Tu si que vales, stasera 11 ottobre: anticipazioni e superospiti
Tu si que vales, stasera 11 ottobre: anticipazioni e superospiti
Estonia-Italia, oggi qualificazioni Mondiali: orario, probabili formazioni e dove vederla
Estonia-Italia, oggi qualificazioni Mondiali: orario, probabili formazioni e dove vederla
Paolini-Gauff oggi a Wuhan: orario, precedenti e dove vederla
Paolini-Gauff oggi a Wuhan: orario, precedenti e dove vederla
Tregua a Gaza, a Sharm el Sheikh la cerimonia per la firma dell'accordo e il summit con Trump
Tregua a Gaza, a Sharm el Sheikh la cerimonia per la firma dell'accordo e il summit con Trump
Regionali 2025, la Toscana domani e lunedì al voto
Regionali 2025, la Toscana domani e lunedì al voto
Manovra 2025 alla prova dei sindacati tra il nodo Irpef e il "silenzio" su salari e pensioni
Manovra 2025 alla prova dei sindacati tra il nodo Irpef e il "silenzio" su salari e pensioni

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti

SALUTE

Vivere a lungo e in salute è questione di microbiota, ecco cosa fare
Vivere a lungo e in salute è questione di microbiota, ecco cosa fare
Patologie emorragiche congenite, a Roma congresso Aice
Patologie emorragiche congenite, a Roma congresso Aice
Medicina, in Italia 800mila casi di scompenso cardiaco: "Corretta terapia è svolta"
Medicina, in Italia 800mila casi di scompenso cardiaco: "Corretta terapia è svolta"
Salute, Colivicchi (Fism): "Cardiosecurity per prevenzione morti da infarto"
Salute, Colivicchi (Fism): "Cardiosecurity per prevenzione morti da infarto"
Salute, Gabrielli (Anmco): "Con prevenzione 80% eventi cardiovascolari eliminabili"
Salute, Gabrielli (Anmco): "Con prevenzione 80% eventi cardiovascolari eliminabili"
Salute: Oliva (Anmco): "Attenzione su prevenzione, innovazione terapeutica e ricerca"
Salute: Oliva (Anmco): "Attenzione su prevenzione, innovazione terapeutica e ricerca"
Salute, Grimaldi (Anmco): "In Italia ridotta mortalità da infarto, investire in prevenzione"
Salute, Grimaldi (Anmco): "In Italia ridotta mortalità da infarto, investire in prevenzione"
Come sarà l'influenza? Esperti: "Intensa, possibili 15-16 mln di casi, proteggiamo anziani e bimbi"
Come sarà l'influenza? Esperti: "Intensa, possibili 15-16 mln di casi, proteggiamo anziani e bimbi"
Giornata salute mentale, TikTok Italia insieme a Parole O_Stili e Polizia di Stato per #BodyNeutrality
Giornata salute mentale, TikTok Italia insieme a Parole O_Stili e Polizia di Stato per #BodyNeutrality
L'esperto italiano: "Bene il primo xenotrapianto di fegato maiale-uomo. Sul rene dati inimmaginabili 2 anni fa"
L'esperto italiano: "Bene il primo xenotrapianto di fegato maiale-uomo. Sul rene dati inimmaginabili 2 anni fa"
Sanità: per conti in rosso, nasce task force per tutelare farmacie, strutture e professionisti
Sanità: per conti in rosso, nasce task force per tutelare farmacie, strutture e professionisti
Chirurgia, Docimo (Sic): "Con crisi vocazione giovani a rischio 4 mln interventi"
Chirurgia, Docimo (Sic): "Con crisi vocazione giovani a rischio 4 mln interventi"

Sul Panaro on air

    • WatchLa festa finale con tutti i figuranti di Sogni Cinema e Illusioni a Tresigallo
    • WatchSogni Cinema e illusione a Tresigallo, gli highlight dello spettacolo del 5 ottobre 2025
    • WatchUna 500 color crema, un caravan color crema e... la storia di Stefano Sconosciuto

    • ATTUALITÀ

    Turismo, Ttg Travel Experience e InOut 2025 crescono ancora con +3% presenze
    Turismo, Ttg Travel Experience e InOut 2025 crescono ancora con +3% presenze
    Migranti, Musso (Irem Spa): "60 lavoratori egiziani inseriti con decreto Cutro ma superare criticità"
    Migranti, Musso (Irem Spa): "60 lavoratori egiziani inseriti con decreto Cutro ma superare criticità"
    aizoOn ricerca applicata e impegno etico sostenibile
    aizoOn ricerca applicata e impegno etico sostenibile
    Lavoro, Eurispes: in Italia 20mila dipendenti per oltre 600 centri impiego
    Lavoro, Eurispes: in Italia 20mila dipendenti per oltre 600 centri impiego
    realme e Ricoh Imaging siglano una partnership strategica per il comparto fotografico
    realme e Ricoh Imaging siglano una partnership strategica per il comparto fotografico
    Raccolta rifiuti, accordo Gruppo Cap e Amga per acquisire 20% Ala
    Raccolta rifiuti, accordo Gruppo Cap e Amga per acquisire 20% Ala
    Ancora forte divario di genere in discipline Stem, la sfida vista da esperti e aziende
    Ancora forte divario di genere in discipline Stem, la sfida vista da esperti e aziende
    Startup Tuidi chiude seed round da 3 mln euro per accelerare trasformazione digitale Gdo
    Startup Tuidi chiude seed round da 3 mln euro per accelerare trasformazione digitale Gdo
    FuturoPresente, a Parma 1° festival universitario che unisce scienza, etica e società
    FuturoPresente, a Parma 1° festival universitario che unisce scienza, etica e società
    Sostenibilità, Zappi (Uni): "Nostro modello fa convivere governance e innovazione"
    Sostenibilità, Zappi (Uni): "Nostro modello fa convivere governance e innovazione"
    Sono 9mila le pizzaiole italiane, in crescita ma ancora faticano a farsi notare
    Sono 9mila le pizzaiole italiane, in crescita ma ancora faticano a farsi notare
    Progetto Lenovo-Belleville, scelti autori per laboratorio di scrittura creativa con l’AI
    Progetto Lenovo-Belleville, scelti autori per laboratorio di scrittura creativa con l’AI

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
    Il finanziamento
    Liquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
    Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto
    La storia
    Contratto stipulato per Torre Borgo, nuovi cantieri in corso a San Felice
    Il 24 settembre scorso è stato firmato con la ditta RE.CO. Costruzioni di San Possidonio il contratto per il restauro e il miglioramento antisismico della struttura, che costerà 700 mila euro

    Curiosità

    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"

    chiudi