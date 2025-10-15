Parolin bacchetta Roccella: “Ad Auschwitz non si va in gita ma per memoria di immane tragedia”
(Adnkronos) - "Certamente ad Auschwitz non si va in gita, si va per fare memoria di una tragedia immane che ha colpito il popolo di Israele e deve rimanere un monito per tutti noi di fronte anche alla crescita dell’antisemitismo". Così il Segretario di Stato vaticano, card. Pietro Parolin, dopo le parole del ministro Eugenia Roccella sui viaggi della memoria. "Questi sono punti di memoria che devono essere continuamente richiamati.
Quindi, andare lì vuole dire fare un gesto di memoria e di solidarietà", ha va messo in chiaro Parolin ai margini di un evento a Palazzo Borromeo. La ministra della Famiglia e per le Pari opportunità nel suo intervento all'evento 'La storia stravolta e il futuro da costruire', organizzato dall'Ucei al Cnel di Roma aveva affermato che "le gite ad Auschwitz secondo me sono state un modo per ribadire che l'antisemitismo era una questione fascista e basta".
[email protected] (Web Info)
- Fermati per un controllo, in auto avevano quasi 300 grammi di hashish: arrestati due uomini
- Il caso San Prospero finisce in Regione, interrogazione alla Giunta da parte di Forza Italia
- Alessandro De Nicola è il nuovo segretario della Cgil di Modena
- Modena, si riunisce il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica: movida e centro, nuove ordinanze e più controlli
- Nove giorni da Màt, dal 18 al 26 ottobre a Modena la Settimana della Salute Mentale
- Estate modenese, oltre 100mila presenze per gli eventi organizzati in città
- Ottantesimo anniversario della morte di Gregorio Agnini, le iniziative in programma a Finale Emilia
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- 158 cani e gatti spariti dal canile di Finale Emilia, Animal Liberation denuncia la Regione
- Il recupero del Chiosco piace molto a Mirandola - L'INAUGURAZIONE