29 Ottobre 2025
Pastorello (Gruppo Acea): "Transizione idrica si affianca a quella energetica"

(Adnkronos) - “Oltre alla transizione energetica, questo decennio è interessato dalla transizione idrica. Insieme a Intesa Sanpaolo, oggi, presentiamo due importanti novità nell’ambito del nostro accordo: il secondo report congiunto del Centro Studi Acea - Intesa Sanpaolo, che parla dell'acqua e sensibilizza sul suo utilizzo nella filiera agroalimentare, e l’annuncio del primo corso in Italia sui water manager”. Sono le parole di Marco Pastorello, Chief Transformation Officer del Gruppo Acea, in occasione dell’incontro ‘Acqua, una risorsa strategica per l’impresa sostenibile’, organizzato da Intesa Sanpaolo e Acea a Roma nell’ambito della collaborazione tra le due realtà a sostegno del settore idrico.  “Per noi è molto importante che la sensibilizzazione che deve essere fatta sul tema della risorsa idrica coinvolga tutti gli operatori economici e finanziari del Paese. Infatti, da ormai un anno, siamo impegnati con Intesa Sanpaolo per portare queste tematiche sui tavoli istituzionali delle imprese e ne stiamo parlando al World Economic Forum”, conclude Pastorello.  [email protected] (Web Info)
Finale Emilia, sopralluogo di Forza Italia nei luoghi colpiti dal sisma del 2012
Finale Emilia, sopralluogo di Forza Italia nei luoghi colpiti dal sisma del 2012
Castaldini, Platis e gli esponenti azzurri locali denunciano una ricostruzione in chiaroscuro con ritardi ed opere incompiute
"Dolcetto o scherzetto" e "Halloween Party", a Cavezzo doppio appuntamento venerdì e sabato
"Dolcetto o scherzetto" e "Halloween Party", a Cavezzo doppio appuntamento venerdì e sabato
Si inizia il 31 ottobre con un appuntamento che trasforma le vie del centro in un percorso di allegria, travestimenti e caramelle per tutti i bambini
Abitazioni senz'acqua a Cavezzo, il Comune: "Natura emergenziale del guasto non ha consentito di avvisare gli utenti"
Abitazioni senz'acqua a Cavezzo, il Comune: "Natura emergenziale del guasto non ha consentito di avvisare gli utenti"
L'Amministrazione interviene su quanto successo lunedì: "Si tratta di un intervento di competenza dell’ente gestore del servizio, in questo caso Aimag"
Rissa a Carpi in un bar, Daspo urbano per otto persone e locale chiuso per otto giorni
Rissa a Carpi in un bar, Daspo urbano per otto persone e locale chiuso per otto giorni
Il provvedimento vieta l’accesso ad esercizi pubblici e a locali di pubblico intrattenimento ubicati nel centro di Carpi
Incidente in piazza don Giuseppe Zucchi a Cavezzo, morto 43enne
Incidente in piazza don Giuseppe Zucchi a Cavezzo, morto 43enne
E' accaduto intorno alle 14.30 di oggi, mercoledì 29 ottobre
Prontobus Modena Sud, boom di prenotazioni con l'app
Prontobus Modena Sud, boom di prenotazioni con l'app
Da giugno a ottobre 2025 +50% di prenotazioni rispetto al 2024
Discarica Finale Emilia, Pulitanò e Arletti (FdI): "La Regione decida da che parte stare"
Discarica Finale Emilia, Pulitanò e Arletti (FdI): "La Regione decida da che parte stare"
"Ci piacerebbe anche conoscere il pensiero del sindaco e capire se abbia la volontà di fermare questa situazione dannosa" si legge nella nota stampa
Premio "Agenda Digitale Emilia-Romagna" al Comune di Carpi
Premio "Agenda Digitale Emilia-Romagna" al Comune di Carpi
Il riconoscimento valorizza l’impegno unitario per l’innovazione dei servizi pubblici e la transizione digitale del territorio
Aveva in casa oltre 4 kg di hashish e marijuana, arrestato 23enne
Aveva in casa oltre 4 kg di hashish e marijuana, arrestato 23enne
Il giovane era stato fermato per un controllo e trovato in possesso di un'ingente quantità di sostanze stupefacenti, nascoste in uno zaino
L'edizione 2025 del premio di Laurea "Gallingani Venturi alla memoria" va a Maria Chiara Olivieri
L'edizione 2025 del premio di Laurea "Gallingani Venturi alla memoria" va a Maria Chiara Olivieri
Il premio è pensato per sostenere uno studente meritevole che abbia prodotto la migliore tesi di laurea magistrale con argomento riguardante il farmaco e l’esercizio della professione in una farmacia aperta al pubblico
Unimore presenta la seconda edizione del master "Food & Wine Tourism"
Unimore presenta la seconda edizione del master "Food & Wine Tourism"
Partirà a gennaio 2026 e le domande di partecipazione potranno essere inviate entro il 27 novembre 2025
Don Ferrari a Mirandola: "Far diventare fraternità e solidarietà principi politici: così si può governare il fenomeno migratorio"
Don Ferrari a Mirandola: "Far diventare fraternità e solidarietà principi politici: così si può governare il fenomeno migratorio"
Il cappellano di Mediterranea Saving Humans è intervenuto al Festival della Migrazione
ITINERARI CURIOSI | Tesori del Reno: il nuovo cammino che incanta l’Appennino
Rubrica - Un nuovo percorso si aggiunge alla rete dei cammini lenti dell’Appennino bolognese.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.

Halloween, medico-nutrizionista: "Prova generale delle abbuffate natalizie, il corpo ne risente"
Halloween, medico-nutrizionista: "Prova generale delle abbuffate natalizie, il corpo ne risente"
Burioni 'trasloca' su Substack, Vaia: "Senza voce scienza più spazio a chi diffonde fake news"
Burioni 'trasloca' su Substack, Vaia: "Senza voce scienza più spazio a chi diffonde fake news"
Adhd, la prospettiva psicoanalitica: “Il sintomo è un messaggio che chiede di essere ascoltato”
Adhd, la prospettiva psicoanalitica: “Il sintomo è un messaggio che chiede di essere ascoltato”
Lotta al West Nile, team italiano sviluppa modello Ia che prevede focolai
Lotta al West Nile, team italiano sviluppa modello Ia che prevede focolai
Robot e microscopio chirurgico utilizzati in tandem, tumore ultra-raro operato al Policlinico Gemelli Roma
Robot e microscopio chirurgico utilizzati in tandem, tumore ultra-raro operato al Policlinico Gemelli Roma
Uap: "sulla farmacia dei servizi manovra da chiara divenuta confusa in una notte, chiediamo perché'
Uap: "sulla farmacia dei servizi manovra da chiara divenuta confusa in una notte, chiediamo perché'
'Le parole per dirlo', nasce il primo laboratorio della comunicazione sulla salute
'Le parole per dirlo', nasce il primo laboratorio della comunicazione sulla salute
Contratto sanità, da infermieri ad amministrativi fino a 172 euro in più e settimana a 4 giorni volontaria
Contratto sanità, da infermieri ad amministrativi fino a 172 euro in più e settimana a 4 giorni volontaria
Allo Ieo di Milano realtà virtuale contro l'isolamento e lo stress del ricovero
Allo Ieo di Milano realtà virtuale contro l'isolamento e lo stress del ricovero
Olio extravergine d'oliva, difende cuore e cervello: tutte le proprietà
Olio extravergine d'oliva, difende cuore e cervello: tutte le proprietà
Medicina salva vita, focus Siaarti su emergenza e ossigeno iperbarico
Medicina salva vita, focus Siaarti su emergenza e ossigeno iperbarico
Chikungunya, vaccino in Italia dal 30 ottobre
    Vino: il mondo dell'enoturismo a Fine Italy, buyer ed espositori premiano primo format b2b
    Vino: il mondo dell'enoturismo a Fine Italy, buyer ed espositori premiano primo format b2b
    Exelentia a Ecomondo 2025 con gamma di mobilità elettrica urbana e multiservizio
    Exelentia a Ecomondo 2025 con gamma di mobilità elettrica urbana e multiservizio
    Green Building Forum Italia: Milano guida la transizione green
    Green Building Forum Italia: Milano guida la transizione green
    Digitale, web e dispositivi connessi: ecco decalogo per sicurezza consumatori
    Digitale, web e dispositivi connessi: ecco decalogo per sicurezza consumatori
    GEELY, al via il piano di sviluppo del marchio nel mercato nazionale
    GEELY, al via il piano di sviluppo del marchio nel mercato nazionale
    eBay conferma la sua presenza a EICMA
    eBay conferma la sua presenza a EICMA
    Dacia Bigster: tecnologia e comfort per una guida quotidiana senza stress
    Dacia Bigster: tecnologia e comfort per una guida quotidiana senza stress
    Volkswagen Car2X: due milioni di veicoli connessi per una guida più sicura
    Volkswagen Car2X: due milioni di veicoli connessi per una guida più sicura
    Mercedes-Benz Vans: il futuro del trasporto professionale
    Mercedes-Benz Vans: il futuro del trasporto professionale
    Sicurezza Nazionale: vertice alla Camera per l'integrazione tra IA e cyber-difesa
    Sicurezza Nazionale: vertice alla Camera per l'integrazione tra IA e cyber-difesa
    Legge 104, in arrivo inasprimento controlli su caregiver familiari, cosa c'è da sapere
    Legge 104, in arrivo inasprimento controlli su caregiver familiari, cosa c'è da sapere
    eBay a Eicma 2025: il Garage che unisce passione e business su due ruote

    Scuola e università
    C'è l'Università a Mirandola, inaugurato il corso di Bioingegneria per l’Innovazione in Medicina
    Le lezioni si tengono presso l'ex liceo in centro, appena ristrutturato, che già ospita la biblioteca: è il Polo “Il Pico”. Gli studenti dell'Università di Modena vengono qui tre volte a settimana
    Sport
    Riqualificati il campo per il calcio a 5 a il campo da basket in zona piscine a San Felice
    L’importo complessivo dei lavori a carico di WeSport è stato di circa 35 mila euro
    I dati
    Auto d’epoca: la Ford Mustang è la più cercata in Europa, in Italia trionfa la Fiat 500
    AutoScout24 e AutoProff presentano il nuovo focus sul settore

    Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
    Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
    Il tributo all’eccellenza modenese ha scatenato sui social più fermento di una botte d’aceto lasciata al sole
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno

