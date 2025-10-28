Pierre Fabre, Giuseppe Di Majo nuovo Gm Medical Care in Italia
(Adnkronos) - Giuseppe Di Majo è il nuovo General Manager di Pierre Fabre Laboratories Medical Care in Italia. Di Majo - spiega l'azienda - avrà il compito di supportare lo sviluppo in Italia del portafoglio di Pierre Fabre Medical Care, consolidando la presenza dell'azienda sul mercato italiano con una crescita superiore al 5%, contribuendo significativamente al fatturato internazionale di 3,1 miliardi di euro nel 2024. Medical Care Italia fa parte del gruppo 'Top 5 Countries' di Pierre Fabre insieme a Francia, Germania, Spagna e Cina. Giuseppe Di Majo, 37 anni, ha iniziato il suo percorso professionale in Pierre Fabre Laboratories nel 2010. Entrato nel programma di sviluppo Pierre Fabre, ha ricoperto posizioni internazionali con responsabilità sempre crescenti in Bulgaria, Francia e Regno Unito. Prima della nomina a General Manager, è stato direttore della Business Unit Innovative Oncology per l'Italia. "Sono orgoglioso - commenta - di poter guidare Pierre Fabre Medical Care in Italia e di poter contare su un team coeso, competente e appassionato che saprà affrontare con determinazione i nuovi lanci e le sfide che ci attendono. Il mio impegno sarà quello di dare una nuova spinta allo sviluppo delle nostre aree chiave confermando Pierre Fabre Medical Care come partner affidabile e primario per gli stakeholders del sistema salute italiano e di rendere la nostra organizzazione sempre più agile e orientata all'innovazione, continuando a offrire ai medici e ai pazienti soluzioni terapeutiche in grado di rispondere ai loro reali bisogni". In qualità di Gm, Di Majo avrà la responsabilità di consolidare la presenza di Pierre Fabre Medical Care nelle aree terapeutiche chiave come l'oncologia, l'urologia e la dermatologia, e di lanciare asset innovativi nel trattamento del tumore al polmone non a piccole cellule (Nsclc), della malattia linfoproliferativa post-trapianto (Ptld), del trattamento in prima linea del tumore al coloretto metastatico, della sindrome della vescica iperattiva (Oab) e delle pelli a tendenza acneica. Questo impegno - riporta una nota - riflette la volontà di Pierre Fabre Laboratories di espandere le proprie aree di intervento offrendo soluzioni terapeutiche innovative per patologie con un grande bisogno medico insoddisfatto, confermando l'impegno dell'azienda nel portare innovazione e valore concreto alla vita dei pazienti. Nel suo nuovo ruolo Di Majo entra a far parte del Leadership Team Medical Care, rispondendo direttamente a Marie-Andrée Gamache, Ceo Medical Care Pierre Fabre Laboratories. "Siamo entusiasti di dare il benvenuto ufficiale a Giuseppe Di Majo in questo nuovo ruolo - dichiara Gamache - La sua profonda conoscenza del mercato farmaceutico italiano, unita a una visione strategica e innovativa, si allinea perfettamente alla mission di Pierre Fabre Laboratories. La sua nomina rappresenta una scelta di continuità, ma anche la volontà di imprimere un nuovo slancio allo sviluppo delle attività in Italia, valorizzando l'esperienza maturata in azienda per raggiungere traguardi ancora più ambizioni". [email protected] (Web Info)
