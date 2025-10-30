Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Ponte sullo Stretto, Flavio Cattaneo: "Urgente e indispensabile investire, ricaduta molto positiva"

(Adnkronos) - "Da manager posso dire che è quanto mai urgente e indispensabile investire con decisione e visione strategica nelle infrastrutture italiane come sta facendo il Governo". Flavio Cattaneo, amministratore delegato dell'Enel, intercettato dall'Adnkronos, si schiera a favore del Ponte sullo Stretto, il giorno dopo il no della Corte dei Conti al visto di legittimità sulla delibera del Cipess.  "Non lo dico da oggi, lo dico da anni e l’ho ribadito anche quando ero alla guida di Italo: il Ponte sullo Stretto è un grande progetto infrastrutturale che avrebbe una ricaduta molto positiva su logistica, trasporti e occupazione. E il vantaggio non sarebbe solo per il sud-Italia, ma per tutto il Paese, che da quest’opera potrebbe avere una spinta decisiva in termini di crescita del Pil, competitività e nei collegamenti con tutta Europa", dice Cattaneo al giornalista dell'Adnkronos. (Di Fabio Insenga)  [email protected] (Web Info)
Unione delle Terre d'Argine, riparte la Commissione per le Pari opportunità: i nuovi componenti
La novità
Unione delle Terre d'Argine, riparte la Commissione per le Pari opportunità: i nuovi componenti
Mercoledì 29 ottobre, il Consiglio dell'Unione ha nominato le 24 persone che compongono l'organo consultivo
Autobus, nuove corse della linea 430 da San Felice a Mirandola
Trasporto pubblico
Autobus, nuove corse della linea 430 da San Felice a Mirandola
Rientra tra gli interventi previsti da aMo, in collaborazione con Seta, per regolarizzare il servizio dopo i monitoraggi svolti dopo l’avvio delle lezioni
Anna Foa a Finale Emilia con il suo "Il suicidio di Israele"
L'appuntamento
Anna Foa a Finale Emilia con il suo "Il suicidio di Israele"
Sabato 15 novembre, nell’ambito delle iniziative speciali del festival "Segni di Pace"
163ª Fiera Mercato di Francia Corta, Mirandola si ritrova in piazza Costituente
Vestiti, usciamo
163ª Fiera Mercato di Francia Corta, Mirandola si ritrova in piazza Costituente
Il 15 e 16 Novembre la Città dei Pico accoglie una delle fiere autunnali più attese della Bassa modenese
Criticità idraulica, allerta arancione in alcune zone dell'Emilia-Romagna: nel modenese resta gialla
Previsioni
Criticità idraulica, allerta arancione in alcune zone dell'Emilia-Romagna: nel modenese resta gialla
Nella seconda parte della giornata di giovedì 30 ottobre permangono condizioni di tempo instabile con precipitazioni
Auto e trattore coinvolti in un incidente a Sorbara, tre feriti
Cronaca
Auto e trattore coinvolti in un incidente a Sorbara, tre feriti
Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, intervenuti la Croce Blu di Camposanto e i Vigili del Fuoco
"CRI Modena Camp 2K25", 3 giorni di formazione per oltre 300 volontari da tutta l’Emilia-Romagna
L'iniziativa
"CRI Modena Camp 2K25", 3 giorni di formazione per oltre 300 volontari da tutta l’Emilia-Romagna
E' in programma a San Damaso dal 31 ottobre al 2 novembre. Saranno inaugurati anche due nuovi pulmini in dotazione al Comitato di Modena della Croce Rossa
Nonantola, la seguono dopo il prelievo al bancomat e le rubano la borsa contenente 600 euro
Cronaca
Nonantola, la seguono dopo il prelievo al bancomat e le rubano la borsa contenente 600 euro
Un'auto si è accostata a quella della donna e, mentre il conducente fingeva di chiedere informazioni, un complice effettuava il furto
Concordia ritrova il suono delle sue campane
La cerimonia
Concordia ritrova il suono delle sue campane
Dopo i lavori, la parrocchia restituisce alla comunità il campanile della chiesa dedicata alla Conversione di San Paolo. Inaugurazione il 2 novembre
In corso le ricerche del 53enne Hajjaj Moutawakil, scomparso il 22 ottobre da Pieve di Cento
Cronaca
In corso le ricerche del 53enne Hajjaj Moutawakil, scomparso il 22 ottobre da Pieve di Cento
La sua auto è stata ritrovata ieri, mercoledì 29 ottobre, a San Carlo, località del Comune di Terre del Reno
Cavezzo, ipotesi malore per Paolo Colucci, deceduto nello schianto mortale in piazza Don Zucchi
Cronaca
Cavezzo, ipotesi malore per Paolo Colucci, deceduto nello schianto mortale in piazza Don Zucchi
Per l'uomo, morto sul colpo, non c'è stato niente da fare nonostante l'intervento dei soccorsi
Carpi, l’istituto "Focherini" va in palestra al Club Giardino
Scuola e università
Carpi, l’istituto "Focherini" va in palestra al Club Giardino
La struttura sportiva a disposizione di alunni e alunne per tutto l’anno scolastico
Eicma 2025, 'MotoLive' festeggia 20 anni di adrenalina con leggende del Motorsport
Eicma 2025, 'MotoLive' festeggia 20 anni di adrenalina con leggende del Motorsport
Roma, bus in fiamme: nessun passeggero ferito
Roma, bus in fiamme: nessun passeggero ferito
Scannapieco (Cdp): "Risparmio e fiducia parole inscindibili"
Scannapieco (Cdp): "Risparmio e fiducia parole inscindibili"
Del Fante (Poste Italiane): "Stock risparmio da 324 miliardi, porto sicuro anche in periodi turbolenti"
Del Fante (Poste Italiane): "Stock risparmio da 324 miliardi, porto sicuro anche in periodi turbolenti"
Gorno Tempini (Cdp): "Celebrare risparmio è riconoscere rapporto fiducia con cittadini"
Gorno Tempini (Cdp): "Celebrare risparmio è riconoscere rapporto fiducia con cittadini"
Bolivia, spiegato 'effetto specchio' della distesa salata Salar de Uyuni
Bolivia, spiegato 'effetto specchio' della distesa salata Salar de Uyuni
Riforma della Giustizia, dal via libera del Parlamento al referendum: cosa prevede l'iter
Riforma della Giustizia, dal via libera del Parlamento al referendum: cosa prevede l'iter
Malattie rare, Costa (Biogen): "Campagna per conoscere l'atassia di Friedreich"
Malattie rare, Costa (Biogen): "Campagna per conoscere l'atassia di Friedreich"
Malattie rare, Litani (Aisa): "Fondamentale conoscere sintomi atassia di Friedreich"
Malattie rare, Litani (Aisa): "Fondamentale conoscere sintomi atassia di Friedreich"
Atassia di Friedreich: una linea gialla per la campagna ChallengeYourBalance
Atassia di Friedreich: una linea gialla per la campagna ChallengeYourBalance
Mattarella: "Risparmio postale strumento di democratizzazione"
Mattarella: "Risparmio postale strumento di democratizzazione"
Sauna amica del benessere? Benefici e controindicazioni
Sauna amica del benessere? Benefici e controindicazioni
Giorgetti: "Il risparmio privato è la chiave dello sviluppo"
Giorgetti: "Il risparmio privato è la chiave dello sviluppo"
Dermatite atopica, oltre 1,3 mln di persone hanno visto il corto 'Diario atipico'
Dermatite atopica, oltre 1,3 mln di persone hanno visto il corto 'Diario atipico'
Porto sicuro e player del miracolo economico, 150 anni del risparmio postale
Porto sicuro e player del miracolo economico, 150 anni del risparmio postale
Juve, Spalletti arriva a Torino: la prima giornata in bianconero del nuovo tecnico
Juve, Spalletti arriva a Torino: la prima giornata in bianconero del nuovo tecnico
Sogesid, nel 1° semestre produzione +11,7%, Ebitda torna positivo
Sogesid, nel 1° semestre produzione +11,7%, Ebitda torna positivo
Riforma della Giustizia, via libera definitivo. Meloni: "Traguardo storico"
Riforma della Giustizia, via libera definitivo. Meloni: "Traguardo storico"
ITINERARI CURIOSI | Tesori del Reno: il nuovo cammino che incanta l’Appennino
Rubrica - Un nuovo percorso si aggiunge alla rete dei cammini lenti dell’Appennino bolognese.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.

Primo al mondo di arteria polmonare al Sant'Andrea Roma-Sapienza
Primo al mondo di arteria polmonare al Sant'Andrea Roma-Sapienza
Halloween, medico-nutrizionista: "Prova generale delle abbuffate natalizie, il corpo ne risente"
Halloween, medico-nutrizionista: "Prova generale delle abbuffate natalizie, il corpo ne risente"
Burioni 'trasloca' su Substack, Vaia: "Senza voce scienza più spazio a chi diffonde fake news"
Burioni 'trasloca' su Substack, Vaia: "Senza voce scienza più spazio a chi diffonde fake news"
Adhd, la prospettiva psicoanalitica: “Il sintomo è un messaggio che chiede di essere ascoltato”
Adhd, la prospettiva psicoanalitica: “Il sintomo è un messaggio che chiede di essere ascoltato”
Lotta al West Nile, team italiano sviluppa modello Ia che prevede focolai
Lotta al West Nile, team italiano sviluppa modello Ia che prevede focolai
Robot e microscopio chirurgico utilizzati in tandem, tumore ultra-raro operato al Policlinico Gemelli Roma
Robot e microscopio chirurgico utilizzati in tandem, tumore ultra-raro operato al Policlinico Gemelli Roma
Uap: "sulla farmacia dei servizi manovra da chiara divenuta confusa in una notte, chiediamo perché'
Uap: "sulla farmacia dei servizi manovra da chiara divenuta confusa in una notte, chiediamo perché'
'Le parole per dirlo', nasce il primo laboratorio della comunicazione sulla salute
'Le parole per dirlo', nasce il primo laboratorio della comunicazione sulla salute
Contratto sanità, da infermieri ad amministrativi fino a 172 euro in più e settimana a 4 giorni volontaria
Contratto sanità, da infermieri ad amministrativi fino a 172 euro in più e settimana a 4 giorni volontaria
Allo Ieo di Milano realtà virtuale contro l'isolamento e lo stress del ricovero
Allo Ieo di Milano realtà virtuale contro l'isolamento e lo stress del ricovero
Olio extravergine d'oliva, difende cuore e cervello: tutte le proprietà
Olio extravergine d'oliva, difende cuore e cervello: tutte le proprietà
Medicina salva vita, focus Siaarti su emergenza e ossigeno iperbarico
Medicina salva vita, focus Siaarti su emergenza e ossigeno iperbarico

    Once Upon A Katamari, è di nuovo caos cosmico su console e PC
    Once Upon A Katamari, è di nuovo caos cosmico su console e PC
    Cina punta all'allunaggio entro il 2030: via alla serrata tabella di test
    Cina punta all'allunaggio entro il 2030: via alla serrata tabella di test
    Nasce la Settimana della Sicurezza dei Bambini in Auto, obiettivo vittime zero
    Nasce la Settimana della Sicurezza dei Bambini in Auto, obiettivo vittime zero
    Elon Musk lancia Grokipedia, l'enciclopedia scritta dall'IA
    Elon Musk lancia Grokipedia, l'enciclopedia scritta dall'IA
    Federlegnoarredo a Ecomondo 2025, conferma impegno per transizione sostenibile
    Cib a Ecomondo 2025 con 'Connessioni naturali'
    Gruppo Cap a Ecomondo nuove frontiere transizione green in 'water-energy-waste'
    Gruppo Cap a Ecomondo nuove frontiere transizione green in 'water-energy-waste'
    Ecomondo 2025, dal 4 al 7 novembre il think tank globale per la transizione
    Ecomondo 2025, dal 4 al 7 novembre il think tank globale per la transizione
    Vino: il mondo dell'enoturismo a Fine Italy, buyer ed espositori premiano primo format b2b
    Vino: il mondo dell'enoturismo a Fine Italy, buyer ed espositori premiano primo format b2b
    Exelentia a Ecomondo 2025 con gamma di mobilità elettrica urbana e multiservizio
    Exelentia a Ecomondo 2025 con gamma di mobilità elettrica urbana e multiservizio
    Green Building Forum Italia: Milano guida la transizione green
    Green Building Forum Italia: Milano guida la transizione green
    Digitale, web e dispositivi connessi: ecco decalogo per sicurezza consumatori
    Digitale, web e dispositivi connessi: ecco decalogo per sicurezza consumatori

    • La buona notizia

    Scuola e università
    C'è l'Università a Mirandola, inaugurato il corso di Bioingegneria per l’Innovazione in Medicina
    Le lezioni si tengono presso l'ex liceo in centro, appena ristrutturato, che già ospita la biblioteca: è il Polo “Il Pico”. Gli studenti dell'Università di Modena vengono qui tre volte a settimana
    Sport
    Riqualificati il campo per il calcio a 5 a il campo da basket in zona piscine a San Felice
    L’importo complessivo dei lavori a carico di WeSport è stato di circa 35 mila euro
    I dati
    Auto d’epoca: la Ford Mustang è la più cercata in Europa, in Italia trionfa la Fiat 500
    AutoScout24 e AutoProff presentano il nuovo focus sul settore

    Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
    Curiosità
    Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
    Il tributo all’eccellenza modenese ha scatenato sui social più fermento di una botte d’aceto lasciata al sole
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno

