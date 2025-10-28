Portiere dell’Inter Martinez travolge e uccide con l’auto anziano carrozzina
(Adnkronos) - Dramma questa mattina a Fenegrò, in provincia di Como. Poco prima delle 9.45, in via Bergamo, un uomo di 81 anni che si muoveva a bordo di una carrozzina elettrica — descritta dai presenti come una "motoretta a quattro ruote” — è stato investito da un’auto in transito. Al volante c'era il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez Riera. L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi: l’elisoccorso, un’ambulanza e i carabinieri. Nonostante i tentativi dei sanitari di rianimarlo, per l’anziano non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto. Alla guida dell’auto c’era Josep Martinez, secondo portiere dell'Inter, rimasto illeso e non trasportato in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.
La strada è rimasta temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di rito. Sul luogo dell’incidente, avvenuto intorno alle 9.45 lungo la strada provinciale 32, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Lomazzo. Dai primi accertamenti, pare che la vittima a bordo di una carrozzina elettrica avesse lasciato la ciclabile e attraversato la carreggiata per raggiungere la pista sul senso opposto. Mentre attraversava, è stato travolto dall’auto di Josep Martinez. Il calciatore si è fermato dopo l’incidente e - a quanto si apprende - sarà sottoposto ad accertamenti dai carabinieri. L'Inter ha annunciato, con una nota sul proprio sito ufficiale, che la conferenza stampa dell'allenatore Cristian Chivu, alla vigilia del match con la Fiorentina, è stata annullata. La decisione della società nerazzurra arriva a poche ore dall'incidente stradale che ha visto protagonista il proprio secondo portiere, Josep Martinez e nel quale è morto un anziano in carrozzina elettrica. [email protected] (Web Info)
- Niente più lezioni al sabato alla scuola media di San Felice sul Panaro
- Attraverso i dati una sanità più performante, nasce la Data Unit delle aziende sanitarie modenesi
- San Martino Spino, un sogno per Portovecchio: il Museo della Nebbia
- Lite e schiaffi tra due studentesse al liceo "Sigonio", spunta anche un paio di forbici. Sul posto la Polizia
- Ciclabile Nonantola–Modena, Pd: "Zero euro di contributo diretto dal Governo Meloni"
- Lavori in via 1° Maggio, varie abitazioni di Cavezzo restano senz'acqua
- Carpi, sabato 1° novembre Marco Bizzoccoli racconta "Il Barbiere di Siviglia"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Torna il cinema a Mirandola: il programma delle proiezioni per la stagione 2025/2026
- Anche a Modena, Carpi, Mirandola, San Prospero e Nonantola tornano i Giovedì Gastronomici