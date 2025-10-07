Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Poste, vinto il premio “Liberi di Crescere” per impegno inclusione sociale e tutela infanzia

|7 Ottobre 2025

(Adnkronos) - Poste Italiane ha ricevuto il premio internazionale “Liberi di crescere”. Alla base della motivazione del riconoscimento, assegnato dall’Associazione La Caramella Buona, le iniziative di Poste Italiane per l’inclusione sociale, la tutela dell’infanzia, l’attenzione verso le fasce deboli e disagiate e il sostegno al Terzo settore. A ritirare il premio, giunto all’ottava edizione ospitata presso il Circolo Ufficiali Pio IX di Roma, il direttore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, che nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di rilievo, tra cui responsabile della divisione Corporate Affairs e condirettore generale di Poste Italiane, oltre a posizioni apicali in Terna S.p.A., consolidando competenze in governance e strategia aziendale. L’organizzazione del premio “Liberi di crescere” ha sottolineato che “Poste Italiane si afferma nel mondo del sociale, non solo come la più grande azienda italiana ma anche come la più etica e la più sensibile. Inclusione, tutela dell’infanzia, cura e attenzione verso le fasce deboli e disagiate rappresentano una vocazione che Poste Italiane porta avanti da anni favorendo progetti e iniziative volte al supporto concreto del terzo settore”. L’associazione La Caramella Buona ha voluto inoltre mettere in evidenza il rapporto costante con Poste Italiane e il concreto aiuto ottenuto negli anni che ha consentito di assicurare assistenza alle vittime di violenza accogliendole presso rifugi sicuri, garantendo loro supporto legale e psicologico. Inoltre, grazie a Poste Italiane l’associazione ha evidenziato che “sono stati realizzati progetti destinati a migliaia di studenti in tutta Italia, favorendo incontri formativi nelle scuole per contrastare il fenomeno degli abusi, del bullismo e del disagio giovanile”.  [email protected] (Web Info)
Controlli di Polizia Locale e Carabinieri a Mirandola, due persone segnalate per uso di sostanze stupefacenti
Controlli di Polizia Locale e Carabinieri a Mirandola, due persone segnalate per uso di sostanze stupefacenti
Identificate 37 persone ed effettuate verifiche su 16 veicoli, con 14 conducenti sottoposti a test etilometrico
Lupi in pianura, la vicesindaca di Modena: "Controlli, misure preventive e sensibilizzazione dei cittadini"
Lupi in pianura, la vicesindaca di Modena: "Controlli, misure preventive e sensibilizzazione dei cittadini"
Francesca Maletti è intervenuta in Consiglio comunale in risposta ad un’interrogazione del consigliere Pd Alberto Bignardi
Soliera, violenza sessuale su due bimbe di 7 e 10 anni: patteggia 20enne affetto da autismo
Soliera, violenza sessuale su due bimbe di 7 e 10 anni: patteggia 20enne affetto da autismo
Il giovane, che ha ammesso le proprie responsabilità, è stato dichiarato in grado di intendere e di volere e, dunque, processabile
Stupro a San Damaso, tre mesi prima un'altra aggressione sulla ciclabile
Stupro a San Damaso, tre mesi prima un'altra aggressione sulla ciclabile
In quell'occasione, però, la vittima riuscì a fuggire. Si indaga per capire se l'aggressore sia lo stesso
Economia e lavoro in Emilia-Romagna, prosegue una sostanziale stagnazione della crescita
Economia e lavoro in Emilia-Romagna, prosegue una sostanziale stagnazione della crescita
E' quanto emerge dall'Osservatorio dell’Economia e del Lavoro in Emilia-Romagna sui dati 2024 curato da Ires Emilia Romagna
A Castelfranco Emilia torna "SFIDE – Festival della Sconfitta"
A Castelfranco Emilia torna "SFIDE – Festival della Sconfitta"
Giunta alla quinta edizione, la rassegna presenta un programma ricco di ospiti che prende il via oggi, 7 ottobre, e prosegue fino al 12 ottobre
Stupro a San Damaso, "Patto per il Nord": "Basta impunità, servono giustizia vera e certezza della pena"
Stupro a San Damaso, "Patto per il Nord": "Basta impunità, servono giustizia vera e certezza della pena"
"Patto per il Nord Modena" esprime la più ferma condanna per il gravissimo episodio
Ciclismo, le immagini della partenza da Mirandola del Giro dell'Emilia 2025 - FOTOGALLERY
Ciclismo, le immagini della partenza da Mirandola del Giro dell'Emilia 2025 - FOTOGALLERY
L'edizione maschile della classica autunnale è stata vinta dal messicano Isaac Del Toro, mentre ad aggiudicarsi l'edizione femminile è stata Kim Le Court
Nel modenese tra il 2014 e il 2024 aumentano i ristoranti, ma calano i bar
Nel modenese tra il 2014 e il 2024 aumentano i ristoranti, ma calano i bar
E' quanto emerge da un'indagine condotta da FIEPET Confesercenti Modena, sulla base dei dati della Camera di Commercio
"Un tè alle dieci", a San Prospero tornano gli appuntamenti promossi dall’associazione "I Talenti di Minerva"
"Un tè alle dieci", a San Prospero tornano gli appuntamenti promossi dall’associazione "I Talenti di Minerva"
Tutti i martedì di ottobre presso la biblioteca comunale
Il posto da titolare nell'agonistica non è compreso nella retta - Clamoroso al Cibali, di Mr Daniele Denti
Il posto da titolare nell'agonistica non è compreso nella retta - Clamoroso al Cibali, di Mr Daniele Denti
In questa puntata della nostra rubrica di calcio si tocca un tema caldissimo: Mio figlio paga la retta come gli altri ma non gioca mai
Comunità riserva del Secchia, Katia Pedrazzoli di Concordia nominata presidente
Comunità riserva del Secchia, Katia Pedrazzoli di Concordia nominata presidente
Pedrazzoli, vicesindaca e assessora a Concordia sulla Secchia, guiderà l’ente che riunisce 14 Comuni: Campogalliano, Modena, Rubiera, Carpi, Novi di Modena, Soliera, Casalgrande, Castellarano, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Formigine, San Possidonio, San Prospero e Sassuolo
Ucraina-Russia, attacchi contro Kiev e pioggia di droni sui territori di Mosca: morti e feriti
Ucraina-Russia, attacchi contro Kiev e pioggia di droni sui territori di Mosca: morti e feriti
Tumori al polmone Nsclc e mutazione Egfr, rimborsate 2 nuove indicazioni terapia mirata
Tumori al polmone Nsclc e mutazione Egfr, rimborsate 2 nuove indicazioni terapia mirata
Consumi, spesa famiglie stabile nel 2024: ma una su tre taglia quella alimentare
Consumi, spesa famiglie stabile nel 2024: ma una su tre taglia quella alimentare
Università, allarme affitti per studenti: a Roma e Milano stanze singole sopra i 600 euro al mese
Università, allarme affitti per studenti: a Roma e Milano stanze singole sopra i 600 euro al mese
Regionali Campania, Durigon: "Se Cirielli si candida non deve lasciare governo"
Regionali Campania, Durigon: "Se Cirielli si candida non deve lasciare governo"
Alonso accusa, Hamilton lo sfotte: il botta e risposta dopo Gp Singapore
Alonso accusa, Hamilton lo sfotte: il botta e risposta dopo Gp Singapore
Ben Affleck e Jennifer Lopez di nuovo insieme… ma solo per una sera
Ben Affleck e Jennifer Lopez di nuovo insieme… ma solo per una sera
Ascolti tv, La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi: chi ha vinto lunedì 6 ottobre
Ascolti tv, La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi: chi ha vinto lunedì 6 ottobre
West Nile, terzo morto nell'Oristanese e nuovo contagio: casi salgono a 38
West Nile, terzo morto nell'Oristanese e nuovo contagio: casi salgono a 38
Omicidio Cinzia Pinna, Ragnedda tenta di impiccarsi in cella: ricoverato
Omicidio Cinzia Pinna, Ragnedda tenta di impiccarsi in cella: ricoverato
Telese: "Sconcerto per parole Albanese contro Segre"
Telese: "Sconcerto per parole Albanese contro Segre"
Femminicidio a Gela, Veronica Abaza uccisa dal compagno a calci e pugni
Femminicidio a Gela, Veronica Abaza uccisa dal compagno a calci e pugni
Sané, rissa con alcuni tifosi all'Oktoberfest: "Mi hanno provocato"
Sané, rissa con alcuni tifosi all'Oktoberfest: "Mi hanno provocato"
Ilaria Salis, oggi a Strasburgo il voto sull'immunità
Ilaria Salis, oggi a Strasburgo il voto sull'immunità
Paire sbarca... a Roma: il tennista francese giocherà in A1 con l'Eur
Paire sbarca... a Roma: il tennista francese giocherà in A1 con l'Eur
Ecco l'ottobrata ma farà più caldo al Nord: temperature fino a 25 gradi, le previsioni
Ecco l'ottobrata ma farà più caldo al Nord: temperature fino a 25 gradi, le previsioni
Taylor Swift e il no al Super Bowl: "Ecco perché ho rinunciato a esibirmi"
Taylor Swift e il no al Super Bowl: "Ecco perché ho rinunciato a esibirmi"
LeBron James, oggi la sua "Second Decision". Ipotesi ritiro
LeBron James, oggi la sua "Second Decision". Ipotesi ritiro
Meloni: "7 ottobre tra le pagine più buie della storia"
Meloni: "7 ottobre tra le pagine più buie della storia"

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti

Sanità, giovedì a Roma Stati generali cardiologi ospedalieri Anmco
Sanità, giovedì a Roma Stati generali cardiologi ospedalieri Anmco
Settimana dislessia, dall'etichetta di ragazzi 'svogliati' a legge per tutelari
Settimana dislessia, dall'etichetta di ragazzi 'svogliati' a legge per tutelari
Alzheimer, studio italiano apre speranza dall'epigenetica
Alzheimer, studio italiano apre speranza dall'epigenetica
Nobel medicina, Iannacone: "Tante pagine da scrivere, le più belle saranno le terapie"
Nobel medicina, Iannacone: "Tante pagine da scrivere, le più belle saranno le terapie"
Tumori, in Lombardia camper prevenzione, Fontana: "Rafforzeremo accesso a screening"
Tumori, in Lombardia camper prevenzione, Fontana: "Rafforzeremo accesso a screening"
Non solo cure, Iss: "Prescrivere contatto con natura e acqua promuove benessere"
Non solo cure, Iss: "Prescrivere contatto con natura e acqua promuove benessere"
Manovra, cosa chiedono medici e infermieri per la sanità pubblica
Manovra, cosa chiedono medici e infermieri per la sanità pubblica
Ordini dei medici: "Siamo costruttori di pace, sosteniamo i colleghi su Freedom Flotilla"
Ordini dei medici: "Siamo costruttori di pace, sosteniamo i colleghi su Freedom Flotilla"
Dieta planetaria è 'rivoluzione'? Minelli: "Poche novità, puntare su salute microbiota"
Dieta planetaria è 'rivoluzione'? Minelli: "Poche novità, puntare su salute microbiota"
"Ottobre mese della tosse, ma non è il freddo che fa ammalare i bimbi". I consigli del pediatra
"Ottobre mese della tosse, ma non è il freddo che fa ammalare i bimbi". I consigli del pediatra
Giornata mondiale degli animali. Il veterinario: "In Italia più pet che abitanti"
Giornata mondiale degli animali. Il veterinario: "In Italia più pet che abitanti"
Sanità, Bonelli (Mondino): "Neurologia sia al passo con evoluzione di tempi e scienza"
Sanità, Bonelli (Mondino): "Neurologia sia al passo con evoluzione di tempi e scienza"

    • WatchSogni Cinema e illusione a Tresigallo, gli highlight dello spettacolo del 5 ottobre 2025
    • WatchUna 500 color crema, un caravan color crema e... la storia di Stefano Sconosciuto
    • WatchLe prime immagini da Tresigallo da "Sogni cinema e illusione"

    Super Mario Galaxy + Galaxy 2: due classici che brillano ancora, ma a caro prezzo
    Super Mario Galaxy + Galaxy 2: due classici che brillano ancora, ma a caro prezzo
    Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, il ritorno di un classico senza tempo
    Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, il ritorno di un classico senza tempo
    Mercedes-Benz CLA 250+ elettrica: la sfida al GRA vinta con oltre 700 km di autonomia
    Mercedes-Benz CLA 250+ elettrica: la sfida al GRA vinta con oltre 700 km di autonomia
    Toyota conferma la leadership in Italia a settembre
    Toyota conferma la leadership in Italia a settembre
    FIAT e Fiat Professional leader mercato italiano a settembre e nei primi nove mesi
    FIAT e Fiat Professional leader mercato italiano a settembre e nei primi nove mesi
    BMW Lipsia: primo stabilimento automobilistico al mondo con gasdotto per idrogeno
    BMW Lipsia: primo stabilimento automobilistico al mondo con gasdotto per idrogeno
    Polestar 3 MY26: elevata potenza di ricarica per il nuovo SUV elettrico
    Polestar 3 MY26: elevata potenza di ricarica per il nuovo SUV elettrico
    Tesla Model 3 e Model Y: evoluzione continua, senza compromessi
    Tesla Model 3 e Model Y: evoluzione continua, senza compromessi
    Il palladio termostabile: la svolta del MIT per l'economia dell'idrogeno
    Il palladio termostabile: la svolta del MIT per l'economia dell'idrogeno
    RTX 5080 (Blackwell) porta l'IA e il 5K nel cloud gaming Nvidia
    RTX 5080 (Blackwell) porta l'IA e il 5K nel cloud gaming Nvidia
    NBA rivoluziona il basket con AWS: AI, statistiche avanzate e l’era della Gravity
    NBA rivoluziona il basket con AWS: AI, statistiche avanzate e l’era della Gravity
    OpenAI rivoluziona la piattaforma: app, Agenti e GPT-5-Pro per sviluppatori
    OpenAI rivoluziona la piattaforma: app, Agenti e GPT-5-Pro per sviluppatori

    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
    Il finanziamento
    Liquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
    Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto
    La storia
    Contratto stipulato per Torre Borgo, nuovi cantieri in corso a San Felice
    Il 24 settembre scorso è stato firmato con la ditta RE.CO. Costruzioni di San Possidonio il contratto per il restauro e il miglioramento antisismico della struttura, che costerà 700 mila euro

    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"

