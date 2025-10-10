Principe William in lacrime: la testimonianza di una donna sul marito suicida
(Adnkronos) - Un principe di Galles visibilmente commosso nell'ascoltare la testimonianza diretta di una donna sul suicidio del marito, tanto da dover interrompere la propria conversazione con lei. Il toccante filmato del colloquio fra William e Rhian Mannings, il cui compagno si è tolto la vita, è stato diffuso in occasione del lancio del 'National Suicide Prevention Network', della Royal Foundation of the Prince and Princess of Wales, sostenuta da oltre 20 organizzazioni e con un finanziamento di oltre 1 milione di sterline (1 milione e 150mila euro) in tre anni da parte del primogenito di re Carlo e della moglie Catherine Middleton. La rete, che opererà in tutto il Regno Unito, lavorerà per comprendere meglio le cause profonde del suicidio e per offrire supporto alle persone colpite da questo dramma. Parlando in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, William ha affermato di voler "costruire una risposta nazionale coraggiosa e unitaria alla straziante e prevenibile tragedia del suicidio". Nella conversazione, la Mannings ha raccontato al principe che suo marito si era tolto la vita cinque giorni dopo che la coppia aveva affrontato la morte del loro figlio di un anno. Il principe le ha chiesto come avesse fatto a sopravvivere e a continuare a crescere gli altri suoi due figli. "Guardandomi indietro, ancora non so come siamo riusciti a sopravvivere", ha risposto la donna. "Purtroppo c'è ancora molto stigma intorno al suicidio. L'hai percepito anche tu all'epoca?", le ha domandato William. "Sono rimasta piuttosto sorpresa. Non ero mai stato toccata dal suicidio. Era qualcosa che succedeva al telegiornale. Nessuno ne voleva parlare", gli ha raccontato. Il principe le ha chiesto cosa avrebbe detto al marito, se avesse potuto farlo. "'Perché non mi hai parlato?' Me lo chiedo ogni singolo giorno. Era completamente devastato, continuava a incolparsi", ha risposto. "Vorrei solo farlo sedere e dirgli: 'Perché non sei venuto da me?' Perché si è perso così tanta gioia. E saremmo stati bene. Penso che questa sia la cosa più difficile, saremmo stati bene". Turbato, il principe ha ammesso: "Mi dispiace, è difficile farti queste domande". "Anche lei ha vissuto una perdita", gli ha detto la Mannings. "La vita può riservare delle sorprese terribili. Parlandone, nutrendo speranza, si può andare avanti". Dopo la sua terribile tragedia, avvenuta nel 2012, la donna ha fondato un'organizzazione benefica, '2wish', per aiutare le persone colpite dalla morte improvvisa o inaspettata di un bambino o di un giovane. L'organizzazione benefica sarà una delle 20 che faranno parte della nuova Rete nazionale per la prevenzione del suicidio. ---internazionale/[email protected] (Web Info)
- Approvato il Piano dei nuovi interventi urgenti per la frana di Boccassuolo
- Sportelli di prossimità Tribunale di Modena: 209 procedimenti nell'Area Nord, 104 a Mirandola
- Nuova sede della Polizia Locale a Carpi, Arletti e Fieni (FdI): "L'Amministrazione ha preso in giro i cittadini"
- "Il profumo dei soldi: banconote alchemiche per un nuovo inizio", appuntamento a Modena il 24 e il 25 ottobre
- Camposanto, ragazzi lanciano sassi da un cavalcavia verso un'auto sottostante
- San Felice, uomo colpito con un coltello dopo una lite in un condominio e poi in strada
- Policlinico di Modena, la denuncia: "Nel bagno per disabili la luce si spegne dopo pochi secondi"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, il chiosco Liberty di piazza Mazzini riconsegnato alla città: inaugura sabato 20 settembre
- Malore nella notte, Poggio Rusco piange la morte della 20enne Eleonora Bagoli
L'opportunitàNovi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
Il finanziamentoLiquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto
La storiaContratto stipulato per Torre Borgo, nuovi cantieri in corso a San Felice
Il 24 settembre scorso è stato firmato con la ditta RE.CO. Costruzioni di San Possidonio il contratto per il restauro e il miglioramento antisismico della struttura, che costerà 700 mila euro
SaluteNasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
L'avvenimentoEcco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Il caso"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
I datiMercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
ArtePer la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
La rassegnaDa Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
La storiaDichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"