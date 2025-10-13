Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
13 Ottobre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Professioni: Cni, 16,7 mld euro fatturato ingegneri e architetti in 2024, in 2025 previsto +0,9%

Professioni: Cni, 16,7 mld euro fatturato ingegneri e architetti in 2024, in 2025 previsto +0,9%

|13 Ottobre 2025

(Adnkronos) - Nel 2024 il fatturato generato da ingegneri e architetti liberi professionisti si sia mantenuto a livelli elevati, simili a quelli del 2023, pari a 16,7 miliardi di euro. Per il 2025, nonostante il forte clima di incertezza, si prevede un leggero incremento del fatturato (+0.9%), grazie alla forza trainante degli investimenti. E' quanto si legge nel Report elaborato e curato dal Centro studi Cni diffuso in occasione del 69° Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d’Italia in corso ad Ancona.  Il fatturato del comparto Servizi di ingegneria e architettura (Sia) allargato (ingegneri, architetti, società di ingegneria, geometri, geologi e periti industriali) ammonta a 21,9 miliardi di euro, registrando pertanto un incremento poco più che doppio rispetto al 2020. Tutto questo è corrisposto ad un incremento del contributo dato dalle attività di ingegneria svolte dai liberi professionisti alla formazione del Pil.  Nel 2020 l’incidenza del fatturato generato dagli ingegneri e architetti operanti nella libera professione sul valore aggiunto del macro comparto dei servizi (1.114 miliardi di euro) era pari allo 0,8%. Nel 2024 tale incidenza è passata all’1,2%, confermando un incremento del peso strategico di tali attività nel quadro economico nazionale.  Permane - evidenzia il report- una differenza abbastanza sostanziale sia nel valore del fatturato che del reddito medio tra ingegneri e architetti iscritti ad Inarcassa, quindi tra professionisti che esercitano in via esclusiva la libera professione (sono esclusi da questi dati i professionisti con gestione separata Inps e le società di ingegneria). Nel 2023 il volume d’affari degli ingegneri iscritti ad Inarcassa è stato pari a 6,2 miliardi di euro superiore agli architetti, che hanno realizzato un volume d’affari di 5,1 miliardi. Dal 2023 il reddito medio degli ingegneri ha superato la soglia dei 60.000 euro annui, raggiungendo per la precisione i 62.529 euro. Si tratta di un traguardo importante, tenendo conto che fino al 2020 il reddito medio annuo per un ingegnere libero professionista si attestava sotto i 35.000 euro.  Per il 2024 si stima un leggero ridimensionamento di tale valore che potrebbe poi mantenersi anche per il 2025. Sebbene i Superbonus 110% siano stati dismessi, forte è l’impressione che per molti professionisti la domanda di servizi di ingegneria si mantenga ancora su livelli elevati in ambiti come ad esempio la progettazione di edifici non residenziali, interventi di ristrutturazione edilizia e di messa in sicurezza di strutture, ingegneria della sicurezza antincendio, progettazione di opere pubbliche. Nell'ultima parte dell’anno 2025 risultano introvabili quasi 7000 ingegneri su un fabbisogno di 12.000 ingegneri espresso dal sistema produttivo. Questo dato rappresenta un elemento fisso di ogni rilevazione periodica sui fabbisogni di figure professionali ed ha assunto dimensioni preoccupanti subito dopo la fase pandemica. A gennaio 2025 risultavano di difficile reperimento più di 9.000 laureati in ingegneria, su un fabbisogno di oltre 16.000 ingegneri.  Nella parte alta della classifica delle figure professionali maggiormente richieste oggi in Italia, figurano sempre i laureati in ingegneria. Secondo le rilevazioni del Sistema Informativo Excelsior, nel 2024, ad esempio, vi è stata una richiesta di oltre 24.000 laureati in ingegneria industriale e gestionale, di oltre 14.000 ingegneri civili e di oltre 13.000 ingegneri meccanici. Se si sommano le tre specializzazioni, gli ingegneri sono, nell’ambito delle professioni a più elevata specializzazione, quelli di cui il mercato ha espresso la domanda più elevata. Parallelamente però gli ingegneri risultano essere le figure più difficili da reperire insieme ai progettisti in ambito Ict. Sempre nel 2024 gli ingegneri industriali e gestionali, quelli energetici e meccanici e quelli civili hanno occupato rispettivamente il secondo, il terzo ed il quarto posto per livello difficoltà di reperimento incontrato dalle imprese. Anche gli ultimi dati, relativi a settembre 2025 confermano questa difficoltà. Degli oltre 90.000 laureati nelle varie discipline per i quali il mercato esprime attualmente una domanda, gli ingegneri sono quelli per i quali si registrano i più elevati livelli di difficoltà di reperimento. In particolare attualmente il livello di difficoltà di reperimento di ingegneri industriali è pari al 62%, quello per gli ingegneri elettronici e dell’informazione e pari al 54% e quello per gli ingegneri civili è pari al 55%. Il sistema universitario immette nel mercato oltre 25.000 laureati magistrali provenienti dai corsi di ingegneria. La domanda di specialisti nell’area tecnica si intensifica però verso aree dell’ingegneria di più recente affermazione se messe a confronto con il filone più tradizionale e consolidato dell’Ingegneria civile. E’ cresciuta repentinamente negli ultimi 4 o 5 anni la domanda di ingegneri che operano nell’ambito delle Ict e nel ramo gestionale e sebbene il numero di iscritti in tali classi di laurea sia in aumento questo trend non riesce a compensare la domanda espressa dal mercato. Va detto, però, che un cambio è in atto chiaramente: il Centro studi Cni ha rilevato come per la prima volta nel 2024 fra tutte le classi di ingegneria in Italia, il maggior numero di laureati e laureate provenga da ingegneria gestionale (oltre 4.500 nuovi laureati magistrali), il secondo posto è occupato dai laureati in ingegneria meccanica, il terzo da ingegneria informatica ed il quarto da ingegneria biomedica. Ingegneria civile si posiziona al sesto posto nel 2024 con poco meno di 1.600 laureati magistrali. Però il numero di laureati disponibili nelle aree di specializzazione maggiormente richieste non sono numericamente sufficienti per fare fronte alla domanda del sistema produttivo. Attualmente molte imprese e studi professionali hanno difficoltà a reclutare ingegneri operanti in ambito civile, più direttamente connessi con il settore delle costruzioni. Nel 50% dei casi la ricerca va a vuoto. Il dato sorprende in quanto per il settore civile vi è stata sempre una certa disponibilità di ingegneri. Dopo la crisi da Covid-19 tuttavia il settore delle costruzioni, sia quello relativo agli edifici residenziali che quello concernente le opere pubbliche, ha registrato una evidente fase espansiva, con ricadute positive non solo sulle organizzazioni di grandi dimensioni operanti nel settore dell’ingegneria, ma anche sugli studi professionali più tradizionali, generando un incremento forte della domanda di figure professionali ancora oggi difficile da soddisfare. Se è vero che negli ultimi 4 anni il reddito medio degli ingegneri ha registrato un salto in avanti notevole, restano forti sperequazioni per esempio tra le diverse classi d’età. Un ingegnere iscritto ad Inarcassa con età compresa fra 31 e 35 anni registra un reddito medio annuo di 36.000 euro a fronte degli 80.000 euro di chi si colloca nella fascia d’età tra 51 e 55 anni. Questo aspetto ne richiama poi un secondo, ovvero il fatto che la libera professione ed il sistema ordinistico siano sempre meno attrattivi per i giovani che, infatti, optano per il lavoro dipendente.  Uno degli aspetti che maggiormente caratterizzano oggi la figura dell’ingegnere è quello di contribuire con le proprie competenze ed il proprio operato a creare un contesto sicuro, nel quale operano soggetti diversi: sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza degli edifici, sicurezza contro eventi naturali avversi, sicurezza e affidabilità delle infrastrutture materiali e immateriali attraverso le quali transitano persone, merci, dati e informazioni, sicurezza e affidabilità dei processi produttivi. Attualmente l’ingegneria della sicurezza si esplicita in 4 grandi ambiti in cui sono state sviluppate negli anni metodiche di prevenzione e di intervento sempre più precise e sofisticate: la prevenzione in chiave antisismica; la prevenzione e la mitigazione del rischio derivante da dissesto idrogeologico; la prevenzione dai rischi sui luoghi di lavoro; la prevenzione dei molteplici rischi derivanti da incendio e dalla gestione di sostanze pericolose.  Più volte, negli ultimi 15 anni, il Consiglio nazionale degli ingegneri ha avanzato alle Istituzioni competenti una serie di proposte finalizzate a rendere più efficaci le politiche pubbliche per gli interventi riparativi a seguito di eventi catastrofali e soprattutto per la prevenzione dei rischi, nella consapevolezza che intervenire con opere di prevenzione generi costi per la collettività minori di quelli di ricostruzione.  [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Al via cantieri da un milione di euro nell'Ospedale di Carpi
Salute
Al via cantieri da un milione di euro nell'Ospedale di Carpi
In attesa del nuovo ospedale. Ma il piano non si ferma a Carpi: sono già stati accantonati altri 3 milioni di euro per migliorare le principali sedi sanitarie della provincia.
Restaurato un foglio di Talmud della parrocchia di Finale Emilia
L'incontro
Restaurato un foglio di Talmud della parrocchia di Finale Emilia
Giovedì prossimo la presentazione dell'evento da parte di Alma Finalis
Chiusura temporanea della rampa di collegamento tra la SP39 e il raccordo autostradale 8 “Ferrara – Porto Garibaldi”
Il punto
Chiusura temporanea della rampa di collegamento tra la SP39 e il raccordo autostradale 8 “Ferrara – Porto Garibaldi”
In direzione Porto Garibaldi
Dietro front sulla differenziata: basta porta a porta, a Modena si torna ai cassonetti in strada
Il servizio
Dietro front sulla differenziata: basta porta a porta, a Modena si torna ai cassonetti in strada
Si inizia in alcune zone, entro l'estate tutta la città sarà coperta dai cassonetti della spazzatura
Fu tre volte davanti a plotone esecuzione, a 7 anni i suoi capelli divennero bianchi: addio a Franco Lanzarini, sopravvissuto alla strage di Marzabotto
La storia
Fu tre volte davanti a plotone esecuzione, a 7 anni i suoi capelli divennero bianchi: addio a Franco Lanzarini, sopravvissuto alla strage di Marzabotto
Da bambino riuscì a scampare per tre volte alla fucilazione nazista, e nel corso della sua vita è stato tra i fondatori della Scuola di Pace di Monte Sole
Modena premiata come Presidio Culturale Italiano: un riconoscimento al cuore creativo della città
Cultura
Modena premiata come Presidio Culturale Italiano: un riconoscimento al cuore creativo della città
Il sindaco Massimo Mezzetti ritira il premio al Museo Enzo Ferrari durante S.E.M.I. 2025, la rassegna di Cultura Italiae che celebra eccellenza, merito e innovazione
Carpi, via Rovighi: si smonta il ponteggio, divieto di transito
Traffico e viabilità
Carpi, via Rovighi: si smonta il ponteggio, divieto di transito
I limiti alla circolazione dalle 7.30 di martedì 14 al tardo pomeriggio di mercoledì 15 ottobre
Carpi celebra l’80° anniversario della Resistenza con la mostra "Le pietre, le parole, la memoria"
L'iniziativa
Carpi celebra l’80° anniversario della Resistenza con la mostra "Le pietre, le parole, la memoria"
Cippi e monumenti partigiani tra pratiche del ricordo e memoria della Resistenza
Controlli della Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine, una patente ritirata per guida in stato di ebbrezza
Controlli sulle strade
Controlli della Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine, una patente ritirata per guida in stato di ebbrezza
Verifiche complessive su novanta veicoli nella notte tra sabato e domenica
Supertecnici prodotti tipici del territorio, aperte le iscrizioni al corso Ial
Da sapere
Supertecnici prodotti tipici del territorio, aperte le iscrizioni al corso Ial
I posti disponibili sono 15, possono partecipare tutte le persone con più di 18 anni
Il paziente critico nelle zone di guerra, a Modena decima edizione del corso FASiM
Salute
Il paziente critico nelle zone di guerra, a Modena decima edizione del corso FASiM
Prosegue la collaborazione tra AOU di Modena, Unimore e accademia militare per la formazione dei futuri ufficiali medici dell’esercito
Helena Giannini è la nuova coordinatrice del sindacato studentesco UduMore
La novità
Helena Giannini è la nuova coordinatrice del sindacato studentesco UduMore
E' stata eletta all’unanimità dall’assemblea studentesca al termine dell’8° Congresso
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Agricoltura, De Castro (Nomisma): "Serve equilibrio tra sostenibilità ambientale ed economica"
Agricoltura, De Castro (Nomisma): "Serve equilibrio tra sostenibilità ambientale ed economica"
Agricoltura, Girelli (Assofertilizzanti): "No divieti irrazionali urea, serve dialogo con Ue"
Agricoltura, Girelli (Assofertilizzanti): "No divieti irrazionali urea, serve dialogo con Ue"
Agricoltura, Prandini: "Rivedere politiche Ue, più ricerca per produrre in modo sostenibile"
Agricoltura, Prandini: "Rivedere politiche Ue, più ricerca per produrre in modo sostenibile"
Agricoltura, Capodilista (Confagricoltura): “Serve sostenibilità economica e reciprocità"
Agricoltura, Capodilista (Confagricoltura): “Serve sostenibilità economica e reciprocità"
Toscana, Giani riconfermato presidente: "Ha vinto una regione illuminata e riformista"
Toscana, Giani riconfermato presidente: "Ha vinto una regione illuminata e riformista"
Professioni: Cni, 16,7 mld euro fatturato ingegneri e architetti in 2024, in 2025 previsto +0,9%
Professioni: Cni, 16,7 mld euro fatturato ingegneri e architetti in 2024, in 2025 previsto +0,9%
Al via domani ComoLake: Premi Nobel, imprese e istituzioni al lavoro per il futuro del digitale in Italia
Al via domani ComoLake: Premi Nobel, imprese e istituzioni al lavoro per il futuro del digitale in Italia
Incidente sul lavoro nel bolognese: operaio 29enne muore in azienda metalmeccanica
Incidente sul lavoro nel bolognese: operaio 29enne muore in azienda metalmeccanica
Milan, infortunio al flessore per Saelemaekers: quando torna in campo
Milan, infortunio al flessore per Saelemaekers: quando torna in campo
Agricoltura: Assofertilizzanti, divieto uso urea causerebbe perdita 45% valore cereali
Agricoltura: Assofertilizzanti, divieto uso urea causerebbe perdita 45% valore cereali
Brasile, scoppia caso Neymar. Ancelotti non lo convoca: "Deve essere in forma"
Brasile, scoppia caso Neymar. Ancelotti non lo convoca: "Deve essere in forma"
Siracusa, accoltella la ex che esce dal lavoro: lei in fin di vita, lui arrestato
Siracusa, accoltella la ex che esce dal lavoro: lei in fin di vita, lui arrestato
Trump e Macron, il balletto per la solita stretta di mano extralarge
Trump e Macron, il balletto per la solita stretta di mano extralarge
Professioni, Calderone: "Ingegneria cuore trasformazioni Paese"
Professioni, Calderone: "Ingegneria cuore trasformazioni Paese"
Professioni, Perrini (Cni): "Bene ddl Delega ma a dicembre mobilitazione per agevolare iter"
Professioni, Perrini (Cni): "Bene ddl Delega ma a dicembre mobilitazione per agevolare iter"
Duplice infanticidio a Reggio Calabria, indagata risponde al gip
Duplice infanticidio a Reggio Calabria, indagata risponde al gip
Sanità, Noviello (Asl Roma 3): "Prevenzione investimento più potente per salute cittadini"
Sanità, Noviello (Asl Roma 3): "Prevenzione investimento più potente per salute cittadini"
Frasi d'odio contro Liliana Segre, gip condanna la scrittrice Cecilia Parodi
Frasi d'odio contro Liliana Segre, gip condanna la scrittrice Cecilia Parodi
Sanità, Romano (Tor Vergata): "Al Policlinico forte sensibilità verso prevenzione"
Sanità, Romano (Tor Vergata): "Al Policlinico forte sensibilità verso prevenzione"
Treviso, neonata partorita in casa muore per choc emorragico: disposta autopsia
Treviso, neonata partorita in casa muore per choc emorragico: disposta autopsia

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"

SALUTE

Ricerca: lo sport come medicina per frenare declino cognitivo pazienti con Parkinson
Ricerca: lo sport come medicina per frenare declino cognitivo pazienti con Parkinson
Cancro al colon, microbioma può predirne rischio e guidare diagnosi precoce
Cancro al colon, microbioma può predirne rischio e guidare diagnosi precoce
A Francesco Vaia premio alla solidarietà Padre Pio: "Lo decido al coraggio degli italiani"
A Francesco Vaia premio alla solidarietà Padre Pio: "Lo decido al coraggio degli italiani"
La curva del Covid si stabilizza, Pregliasco: "Possibile coda e nuova risalita"
Salute
La curva del Covid si stabilizza, Pregliasco: "Possibile coda e nuova risalita"
Giornata nazionale della psicologia, appello Cnop: "Facciamoci promotori di pace"
Giornata nazionale della psicologia, appello Cnop: "Facciamoci promotori di pace"
Vivere a lungo e in salute è questione di microbiota, ecco cosa fare
Vivere a lungo e in salute è questione di microbiota, ecco cosa fare
In Italia ogni anno 5 neonati vengono uccisi dalle madri, lo psichiatra: "Negano la gravidanza"
In Italia ogni anno 5 neonati vengono uccisi dalle madri, lo psichiatra: "Negano la gravidanza"
Ricerca, Senni (UniMiB): "In cardiologia è fondamentale, malattie cuore impattanti"
Ricerca, Senni (UniMiB): "In cardiologia è fondamentale, malattie cuore impattanti"
Ricerca, Bonini (Sapienza): "Fatti passi in avanti per diagnosi e gestione patologie respiro"
Ricerca, Bonini (Sapienza): "Fatti passi in avanti per diagnosi e gestione patologie respiro"
Patologie emorragiche congenite, a Roma congresso Aice
Patologie emorragiche congenite, a Roma congresso Aice
Il certificato medico sarà anche a distanza, ma niente Whatsapp per la visita
Il certificato medico sarà anche a distanza, ma niente Whatsapp per la visita
Tumori, studio italiano rivela alterazioni associate a sindromi ereditarie
Tumori, studio italiano rivela alterazioni associate a sindromi ereditarie

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Ue, Grillo (Turismo Verde-Cia): "Bene via libera a direttiva Breakfast, valore a prodotti contadini"
    Ue, Grillo (Turismo Verde-Cia): "Bene via libera a direttiva Breakfast, valore a prodotti contadini"
    Grant Thornton: in 3° trimestre 2025 fiducia imprese del mid-market è tornata a crescere
    Grant Thornton: in 3° trimestre 2025 fiducia imprese del mid-market è tornata a crescere
    Turismo, Kyriaki Boulasidou nuovo presidente Adutei
    Turismo, Kyriaki Boulasidou nuovo presidente Adutei
    Sostenibilità: caccia all'ultima lattina, con Cial raccolte 420mila in 26 concerti
    Sostenibilità: caccia all'ultima lattina, con Cial raccolte 420mila in 26 concerti
    Pokémon GCC, tre carte in anteprima dall'espansione Fiamme Spettrali
    Pokémon GCC, tre carte in anteprima dall'espansione Fiamme Spettrali
    Boom Agenti Ai, mercato a 200 mld di dollari entro il 2034
    Boom Agenti Ai, mercato a 200 mld di dollari entro il 2034
    Gravity-1 Y2: il potente vettore Cinese a propellente solido lanciato dal mare
    Gravity-1 Y2: il potente vettore Cinese a propellente solido lanciato dal mare
    I LOVE LUCCA COMICS & GAMES a Roma
    I LOVE LUCCA COMICS & GAMES a Roma
    Promozione per i cittadini e la "prima" di Sergio Algozzino
    Promozione per i cittadini e la "prima" di Sergio Algozzino
    Tetsuo Hara celebra l’Italia con il suo nuovo dipinto
    Tetsuo Hara celebra l’Italia con il suo nuovo dipinto
    Rivedi la diretta di Q&A su LC&G 2025
    Rivedi la diretta di Q&A su LC&G 2025
    LuccaCG Assistant diventa 365
    LuccaCG Assistant diventa 365

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    L'avvenimento
    A Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
    Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
    Il finanziamento
    Liquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
    Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto

    Curiosità

    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.

    chiudi