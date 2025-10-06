Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Pulisic fa ‘mea culpa’ dopo il rigore sbagliato con la Juve: “Deludere il Milan mi uccide”

|6 Ottobre 2025

(Adnkronos) - Christian Pulisic chiede scusa al Milan e ai tifosi rossoneri. Dopo il rigore sbagliato contro la Juve nel big match dello Stadium, terminato 0-0, il fantasista americano ha affidato un messaggio ai social per il mondo rossonero: "Mi uccide deludere questo club. Lavorerò più duramente per sistemare le cose" ha scritto in una storia Instagram il numero 11, con riferimento al penalty tirato alto al minuto 53 della partita di ieri.   Pulisic, autore già di 4 gol e 2 assist in stagione, resta comunque fin qui il miglior calciatore rossonero per rendimento. Per la squadra di Allegri, la nota dolente riguarda semmai proprio i tiri dagli undici metri: quello dello statunitense è il sesto rigore sbagliato dal Milan negli ultimi otto calciati in Serie A. Numeri da rivedere per un gruppo con ambizioni importanti.   [email protected] (Web Info)
Violenza domestica e sulle donne, a Mirandola incontro con l'avvocata Elisabetta Aldrovandi
Il dibattito
Violenza domestica e sulle donne, a Mirandola incontro con l'avvocata Elisabetta Aldrovandi
Appuntamento giovedì 23 ottobre
Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
Salute
Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
Addio ad Adele Tosatti, la sarta di Nonantola che aiutò a salvare gli ebrei di Villa Emma
La storia
Addio ad Adele Tosatti, la sarta di Nonantola che aiutò a salvare gli ebrei di Villa Emma
Nell’autunno del 1943 arrivò il momento cruciale: con le sarte di Nonantola confezionò 40 cappotti identici che avrebbero fatto sembrare scolari in gita i fuggitivi che sfuggivano alla persecuzione nazista
“Spazio (verde) ai giovani!”, il forum al Tecnopolo di Carpi
L'incontro
“Spazio (verde) ai giovani!”, il forum al Tecnopolo di Carpi
Entrambi gli incontri prevedono un apericena offerto.
A Limidi di Soliera continuano gli incontri culturali "Democrature"
L'opportunità
A Limidi di Soliera continuano gli incontri culturali "Democrature"
Un excursus storico di grande attualità per conoscere le trasformazioni che portano una democrazia a scivolare verso l’autoritarismo
“Nascere insieme sotto le stelle”: a Carpi un incontro per genitori e futuri genitori
L'appuntamento
“Nascere insieme sotto le stelle”: a Carpi un incontro per genitori e futuri genitori
In programma una serata di incontro e condivisione, in cui genitori e futuri genitori potranno scoprire la rete di supporto del territorio, dialogando con ostetriche, pediatri, psicologi e fisioterapisti.
Amo 9 Comuni Modenesi Area Nord, consegnati i fondi di soliderietà
L'avvenimento
Amo 9 Comuni Modenesi Area Nord, consegnati i fondi di soliderietà
Sono stati 1.215 gli euro donati all’associazione che assiste i malati di tumore. ricavati dal pranzo che si è svolto lo scorso 5 ottobre a San Felice sul Panaro
Francesco Biscozzo è il nuovo maresciallo per la stazione Carabinieri di Camposanto e San Felice
Cronaca
Francesco Biscozzo è il nuovo maresciallo per la stazione Carabinieri di Camposanto e San Felice
Originario della provincia di Teramo, è stato effettivo presso la stazione di Novi di Modena
A Bomporto tante atlete per lo stage femminile di hockey in line
Sport
A Bomporto tante atlete per lo stage femminile di hockey in line
Un’occasione importante di crescita sportiva e confronto, organizzata dagli Scomed Bomporto
Mariapaola Bergomi riconfermata presidente del Consorzio Memoria Festival a Mirandola
Il caso
Mariapaola Bergomi riconfermata presidente del Consorzio Memoria Festival a Mirandola
I componenti del Consiglio Direttivo - oltre a Bergomi c'è Alberto Bergamini, Cosimo Quarta e Sabrina Mencarelli- hanno inoltre assunto l’impegno formale a non candidarsi, durante l’esercizio del mandato, né ad accettare incarichi politici limitatamente al territorio di riferimento del Consorzio
La Festa del Racconto festeggia i vent'anni con oltre quindicimila presenze tra Carpi, Novi, Soliera e Campogalliano
Cultura
La Festa del Racconto festeggia i vent'anni con oltre quindicimila presenze tra Carpi, Novi, Soliera e Campogalliano
Alicia Giménez-Bartlett, Paolo Giordano, Antonio Albanese, Teresa Ciabatti, Paolo Nori, Francesco Costa con Luca Sofri, Felicia Kingsley sono solo alcuni dei grandi nomi che hanno fatto segnare il tutto esaurito nei luoghi del festiva
Aimag, Carpi Comune - Sinistre Unite chiede un nuovo CdA "Per evitare nuovi pasticci"
Politica
Aimag, Carpi Comune - Sinistre Unite chiede un nuovo CdA "Per evitare nuovi pasticci"
Dopo la sonora doppia bocciatura ad opera della Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna e della Lombardia, si impone una riflessione sulla gestione di Aimag
L'incontro
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti

    Da sapere
    Il finanziamento
    Liquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
    Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto
    La storia
    Contratto stipulato per Torre Borgo, nuovi cantieri in corso a San Felice
    Il 24 settembre scorso è stato firmato con la ditta RE.CO. Costruzioni di San Possidonio il contratto per il restauro e il miglioramento antisismico della struttura, che costerà 700 mila euro
    Il contributo
    Da Team Enjoy un defibrillatore per il circolo Cibeno Pile a Carpi
    Fin dalla sua nascita l’associazione ha realizzato interventi di questo tipo, a partire dal primo progetto a Baggiovara, fino ad arrivare quest’anno alla donazione di quattro nuovi defibrillatori, collocati a Carpi, Modena, Formigine e Nonantola

    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"

