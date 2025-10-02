Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Putin e i numeri della guerra: “Russia avanti tutta, lo dicono i dati”

|2 Ottobre 2025

(Adnkronos) - La Russia sta vincendo la guerra in Ucraina. Parola di Vladimir Putin, che nella giornata in cui domina la scena al Valdai Forum di Sochi - con 4 ore tra discorso e risposte - snocciola dati relativi all'operazione militare speciale. Il quadro è caratterizzato, secondo il presidente russo, dalle condizioni drammatiche in cui versano le forze armate ucraine. "Le perdite delle forze armate ucraine a settembre sono state di 44.700 unità, metà sono perdite irreparabili. Da gennaio ad agosto ci sono stati 150mila disertori tra le forze armate ucraine. Kiev, viste le elevate perdite e l'impossibilità di compensarle, dovrebbe pensare a come negoziare. Tra le file del nemico c'è confusione, non capiscono cosa succede sulla linea del fronte", dice il presidente russo fornendo cifre che non sono verificabili e che vengono da tempo smentite da Kiev. Cosa succede al fronte secondo il Cremlino? "Le nostre truppe avanzano su tutta la linea", dice prima di elencare obiettivi raggiunti o considerati ormai a portata di mano.  "Alla Russia resta da liberare lo 0,13% della regione di Luhansk", che Mosca ha annesso da tempo pur in assenza del controllo integrale. "Abbiamo occupato due terzi della città di Kupiansk", considerata un nodo strategico fondamentale per pianificare un'ulteriore offensiva verso Kharkiv. E non è finita qui, secondo il numero 1 del Cremlino: Yunakivka è stata posta sotto il controllo delle forze armate russe, la presa di Volchansk è solo questione di tempo. Il nostro esercito è entrato a Severesk, Konstantinovka, Krasnoarmiysk. Il raggruppamento Dnepr si sente sicuro e agisce con decisione", dice evidenziando punto per punto. Tutto questo, però, costa uomini e mezzi. "Le forze armate russe hanno perdite, ma sono di gran lunga inferiori a quelle ucraine", dice archiviando l'argomento più scomodo.  Il quadro potrebbe cambiare se gli Stati Uniti, effettivamente, consegnassero missili Tomahawk all'Ucraina. Il presidente americano Donald Trump ha già dato il via libera alla condivisione di informazioni di intelligence per consentire a Kiev di individuare obiettivi russi - soprattutto infrastrutture energetiche - da colpire. "Le forniture di Tomahawk a Kiev, se ci dovessero essere, non cambierebbero in alcun modo l'equilibrio delle forze sul campo di battaglia", dice Putin, che invia un messaggio sibillino a Washington. "L'uso dei Tomahawk senza la partecipazione degli americani è impossibile. Le forniture a Kiev danneggerebbero le relazioni con gli Stati Uniti", dice. Il presidente russo non ha apprezzato la definizione "tigre di carta" che Trump ha usato recentemente in relazione alla Russia. "Stiamo combattendo contro tutto il blocco Nato e continuiamo a progredire. Se noi siamo una tigre di carta, la Nato cos'é?", si chiede.  ---internazionale/[email protected] (Web Info)
Sorgerà in in via Costa Giani
La mostra è in corso fino al 16 novembre al Palazzo dei Musei di Modena, dove  sono esposti oltre sessanta scatti realizzati nel 1980 e nel 2024 presso lo storico stabilimento di Maranello
Non servono iscrizioni: chiunque può partecipare liberamente, scegliere un singolo incontro o passare da un gruppo all’altro. Un’occasione per esplorare nuovi libri, allenare il pensiero critico, conoscere autori e generi diversi
Tra prosa, musica e cinema, una proposta ricca e variegata per offrire emozioni e suggestioni ad un pubblico interessato ed attento alla qualità, con omaggi a tre grandi cantautori italiani come Giorgio Gaber, Fabrizio De André e Domenico Modugno
Si inizia mercoledì 8 ottobre a San Martino Spino: seguono gli appuntamenti a Tramuschio a Gavello, a Mortizzuolo, a Mirandola, a San Giacomo Roncole, a Quarantoli, e infine, il 17 novembre a Cividale
Oltre 200 persone presenti all'incontro, organizzato dal circolo medico "M. Merighi" presso la nuova chiesa del paese della Bassa modenese
Appuntamento al Carc di via Comunale Rovere.
Si tratta di cuccioli di una manciata di mesi di vita, che sono stati abbandonati piccolissimi o recuperati incidentati vaganti sul territorio, e che hanno sempre vissuto al gattile. Chi vuole adottarne uno?
Sciopero generale oggi 3 ottobre, Italia si ferma: oltre 100 cortei per Flotilla e Gaza
Tra scudo anti-droni e Flotilla, Meloni punge le opposizioni: "Sciopero? Vogliono il weekend lungo"
Flotilla, 46 italiani fermati da Israele. Dal carcere all'espulsione, cosa succede
Sciopero generale di oggi è illegittimo, Salvini: "Sanzioni ridicole"
Putin e i numeri della guerra: "Russia avanti tutta, lo dicono i dati"
Conference League, Fiorentina-Sigma Olomouc 2-0: prima vittoria per Pioli
Musk, patrimonio record: è il primo a superare 500 miliardi
Europa League, Roma-Lille 0-1: giallorossi sbagliano un rigore 3 volte
Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 2 ottobre
Russia, l'allarme di Rutte: "Nuovi missili di Putin potrebbero colpire Roma o Londra"
Flotilla, proteste in Italia: cortei a Roma e Milano, disordini a Bologna. Polizia sventa blitz a Triste
Webuild, Evolutio: 120 anni d'Italia raccontati attraverso le sue infrastrutture
Sinner di... terracotta, Shanghai omaggia Jannik con una statua
Ai, Decina (Politecnico di Milano): "I Telco vanno inseriti in cloud"
Ai, Pruiti (Cmm): "Città metropolitana guida innovazione con reti intelligenti e Ai"
Ai, ing. Penati: "Intelligenza artificiale leva per trasformare infrastrutture"
Roma, quando torna Dybala? Massara: "Speriamo a Firenze". Ma 'allontana' il rinnovo
Da Fiorello a Renato Zero, ecco i casi più famosi di vip rapinati in casa
Troppo caldo a Shanghai, Atmane si ritira: "Non riuscivo a respirare"
Peaky Blinders tornano su Netflix con una nuova serie

Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo

Alimentazione, Lancet: "Produce 30% emissioni gas serra e per 3,7 mld persone no cibi sani"
Fumo, medici su dispositivi alternativi: "Riducono danno e aiutano a smettere"
Fumo, Bates: "Fallimento politiche Oms per ridurlo, serve cambio di strategia"
Fumo, esperti: "Riduzione del danno è prevenzione, Ue apra a strategie alternative'
Farmaci, dall'Italia un anticorpo contro il superbatterio Klebsiella pneumoniae
Milano, impianto compassionevole di valvola tricuspide salva anziana calabrese
Chirurgia, a Torino 'primo intervento al mondo di re-innervazione peniena'
Tumori: ricerca ematologica tra qualità della vita e Ai, a Roma meeting internazionale Ail-Gimema
Dall'Italia all'Africa un ponte per definire percorso materno-infantile
Galletti (Novo Nordisk Italia): "La legge sull'obesità è un traguardo storico per la salute pubblica"
Giornata del caffè, immunologo: "Dal cervello al microbiota ecco come ci aiuta"
    Sciopero, il giuslavorista: "Legge tutela anche diritti utenti allo stesso modo"
    Leapmotor da record, supera quota 1 mln vetture e in terzo trim. fa +102%
    Cni, i porti sono nodi infrastrutturali strategici per il Paese
    Mg chiude i primi nove mesi a +31% grazie a offerta multi-tecnologia
    Che cos'è e come funziona Haul, il nuovo servizio di Amazon che fa tremare Temu
    Katsuhiro Harada in Italia: il producer di Tekken sarà a Game Ground 2025 a Bolzano
    Startup: nasce Resellify, fashiontech che semplifica re-commerce nel mercato del second-hand
    Food, nella 'green cuisine' la nuova tendenza è la carne del bosco
    Ghost of Yotei, intervista con il co-director del nuovo kolossal su PS5
    Per Volvo +1% globale a settembre, casa festeggia 1 mln di plug-in vendute
    Regina: "Stiamo trasformando politica energetica, serve responsabilità"
    Fin dalla sua nascita l’associazione ha realizzato interventi di questo tipo, a partire dal primo progetto a Baggiovara, fino ad arrivare quest’anno alla donazione di quattro nuovi defibrillatori, collocati a Carpi, Modena, Formigine e Nonantola
    Trovando il borsello abbandonato in strada, la cittadina ha deciso senza esitazione di recarsi presso la Stazione dei Carabinieri, consegnandolo con tutto il contenuto intatto.
    Effetti positivi in particolare sulla circonferenza della vita, sui livelli di colesterolo e trigliceridi e sulla proteina C-reattiva, un indicatore di infiammazione

    L'Unicef dice che: "La loro capacità di contenimento affettivo, di ascolto e accoglienza nella logica di un tempo disteso, la loro funzione di deposito della memoria familiare e sociale rende il loro rapporto con i nipoti particolarmente fecondo"
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"

