Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
28 Ottobre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Quentin Tarantino torna attore protagonista dopo 30 anni, sarà nel film ‘Only What We Carry’

Quentin Tarantino torna attore protagonista dopo 30 anni, sarà nel film ‘Only What We Carry’

|28 Ottobre 2025

(Adnkronos) - Quentin Tarantino, dopo aver accantonato il suo decimo - e forse ultimo - film da regista ('The Movie Critic'), torna sul grande schermo da protagonista del film 'Only What We Carry', che rappresenta il suo ruolo più importante dai tempi di 'Dal tramonto all'alba' del 1996.  Diretto da Jamie Adams, il film è ambientato in Francia ed è descritto come "una meditazione sull'amore, sulla perdita e il coraggioso silenzio che ci vuole per andare avanti". Tarantino recita al fianco di Simon Pegg, Sofia Boutella, Charlotte Gainsbourg, Liam Hellmann e la cantante Lizzy McAlpine, al suo debutto cinematografico. Secondo quanto apprende 'Variety', la pellicola è stata girata a Deauville, in Francia, nell’arco di sei giorni a fine settembre, con un budget ridotto e con performance improvvisate. Ambientato sulla costa ventosa della Normandia, il film sperimentale vede Pegg nei panni di "Julian Johns, un tempo formidabile insegnante, la cui ex studentessa Charlotte Levant (Boutella) torna a casa per affrontare i fantasmi del suo passato. Insieme a loro ci sono Quentin Tarantino nei panni di John Percy, un vecchio amico di Julian il cui arrivo improvviso risveglia verità sepolte da tempo; Charlotte Gainsbourg nei panni di Josephine Chabrol, la sorella premurosa di Charlotte; Liam Hellmann nei panni di Vincent, un artista irrequieto in bilico tra amore e lealtà, e Lizzy McAlpine, in quelli di Jacqueline, una giovane aspirante ballerina la cui presenza costringe tutti a confrontarsi con il peso di ciò che si sono lasciati alle spalle", si legge nella sinossi. In attesa di rivederlo sul grande schermo, Tarantino è al lavoro sulla sceneggiatura de 'Le avventure di Cliff Booth', il sequel/spin-off di 'C'era una volta a... Hollywood' del 2019 che è diretto da David Fincher per Netflix e vede come protagonista Brad Pitt, nuovamente nei panni dello stuntman Cliff Booth. Ancora non è chiaro se tornerà anche Leonardo DiCaprio, nei panni dell'attore in declino Rick Dalton, attorno al quale ruotava la storia del primo film. Secondo quanto riportano i media internazionali, Netflix avrebbe fatto all'attore premio Oscar un'offerta milionaria per un cameo.  Come ha dichiarato Pitt in una vecchia intervista, il film è da intendersi come "un episodio". Parole che suggeriscono un racconto su un momento specifico della vita di Cliff, a partire dal suo passato pieno di ombre. Il film è ambientato negli Anni 70, alcuni anni dopo gli eventi di 'C'era una volta a...Hollywood', e racconta di Cliff Booth alle prese con un nuovo ruolo: quello di faccendiere degli Studios di Hollywood.  [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Cinema Teatro comunale di Bomporto, la sonorizzazione dal vivo de "Il gabinetto del Dottor Caligari" apre la stagione '25-'26
Vestiti, usciamo
Cinema Teatro comunale di Bomporto, la sonorizzazione dal vivo de "Il gabinetto del Dottor Caligari" apre la stagione '25-'26
Nell’ambito di "BIGLIA - palchi in pista", il circuito ATER Fondazione dedicato alla musica dal vivo
"Nessuna censura al dialogo aiuterà la pace", solidarietà della Fondazione Fossoli a Emanuele Fiano
L'osservazione
"Nessuna censura al dialogo aiuterà la pace", solidarietà della Fondazione Fossoli a Emanuele Fiano
Intervento della presidente Ghizzoni dopo la contestazione che ha impedito al presidente del Comitato scientifico di prendere parte a un dibattito all’Università di Venezia
Nasce la Federazione Provinciale di Sinistra Italiana Modena
Politica
Nasce la Federazione Provinciale di Sinistra Italiana Modena
Il congresso costitutivo si è svolto presso la Polisportiva Cognentese di Modena
Carpi, commemorazione dei defunti: orari ampliati al cimitero urbano
Da sapere
Carpi, commemorazione dei defunti: orari ampliati al cimitero urbano
Da oggi, martedì 28 ottobre, fino a domenica 2 novembre
Modena, controlli in zona Tempio e stazione: denunciata 43enne
Cronaca
Modena, controlli in zona Tempio e stazione: denunciata 43enne
Un 53enne con numerosi precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale è stato, invece, accompagnato al C.P.R. di Torino per il rimpatrio
Fugge all'alt dei Carabinieri e tenta di liberarsi di 19 involucri con cocaina, arrestato 25enne
Cronaca
Fugge all'alt dei Carabinieri e tenta di liberarsi di 19 involucri con cocaina, arrestato 25enne
I militari sono riusciti a fermarlo dopo un inseguimento in auto durato circa due chilometri
A Concordia manutenzione degli alberi comunali, quattro saranno abbattuti
Ambiente
A Concordia manutenzione degli alberi comunali, quattro saranno abbattuti
Dove si renderà necessario l’abbattimento di piante, spiega l'Amministrazione comunale, è già prevista la sostituzione con nuove piantumazioni
Venerdì 31 ottobre a Modena arriva "LambroWeen"
Vestiti, usciamo
Venerdì 31 ottobre a Modena arriva "LambroWeen"
Evento di aggregazione dedicato a famiglie, ragazzi e partecipanti di tutte le età che coinvolge oltre 50 negozi e locali del centro di Modena
Torna "Spritz Revolution", l'aperitivo del cambiamento: appuntamento mercoledì 29 ottobre
L'iniziativa
Torna "Spritz Revolution", l'aperitivo del cambiamento: appuntamento mercoledì 29 ottobre
Quest'anno l’appuntamento è un po' diverso dal solito: si tratta, infatti, di un World Cafè intergenerazionale
Finale Emilia, come sarà il Municipio riqualificato? Sabato 8 novembre presentazione del progetto
L'iniziativa
Finale Emilia, come sarà il Municipio riqualificato? Sabato 8 novembre presentazione del progetto
Alle ore 10, presso la Stazione Rulli Frulli, appuntamento con il primo di una serie di incontri aperti alla cittadinanza
"Gaza, la Palestina e l'economia del genocidio", se ne parla a Novi di Modena il 29 ottobre
L'incontro
"Gaza, la Palestina e l'economia del genocidio", se ne parla a Novi di Modena il 29 ottobre
Appuntamento in programma alle ore 20.45, presso la sala civica E. Ferraresi in piazza Primo Maggio
San Felice, il Consiglio comunale approva la vendita della farmacia comunale di Rivara
Salute
San Felice, il Consiglio comunale approva la vendita della farmacia comunale di Rivara
Voto favorevole del gruppo di maggioranza “Noi Sanfeliciani” e voto contrario del gruppo di opposizione “Rigeneriamo San Felice”
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Crotone, il sindaco si dimette dopo aver aggredito con calci e pugni un consigliere comunale
Crotone, il sindaco si dimette dopo aver aggredito con calci e pugni un consigliere comunale
Serie A, oggi Atalanta-Milan - Diretta
Serie A, oggi Atalanta-Milan - Diretta
Egitto, in fiamme nave da crociera: a bordo anche italiani
Egitto, in fiamme nave da crociera: a bordo anche italiani
Ferragni e il Pandoro gate, influencer risarcisce signora che ha chiesto i danni
Ferragni e il Pandoro gate, influencer risarcisce signora che ha chiesto i danni
De Grazia (Gsk Italia): "Storico il nostro impegno in patologie respiratorie"
De Grazia (Gsk Italia): "Storico il nostro impegno in patologie respiratorie"
Rinosinusite con poliposi nasale, pazienti: "Difficile accesso a centri e terapie"
Rinosinusite con poliposi nasale, pazienti: "Difficile accesso a centri e terapie"
Rinosinusite con poliposi nasale, studio: "Anti Il-5 efficace su sintomi e tessuto"
Rinosinusite con poliposi nasale, studio: "Anti Il-5 efficace su sintomi e tessuto"
Anti Il-5, allergologo: "Studio spiega risultati in rinosinusite con poliposi"
Anti Il-5, allergologo: "Studio spiega risultati in rinosinusite con poliposi"
Quentin Tarantino torna attore protagonista dopo 30 anni, sarà nel film 'Only What We Carry'
Quentin Tarantino torna attore protagonista dopo 30 anni, sarà nel film 'Only What We Carry'
Maturità, da Camera via libera definitivo alla riforma
Maturità, da Camera via libera definitivo alla riforma
Siti sessisti, la Polizia Postale: "Donne e minori tra vittime revenge porn, bene norma su Ia"
Siti sessisti, la Polizia Postale: "Donne e minori tra vittime revenge porn, bene norma su Ia"
Sarah Toscano ospite all'Adnkronos: "Il sogno? Un duetto con Elodie ed Emma. A Sanremo torno solo con il pezzo giusto"
Sarah Toscano ospite all'Adnkronos: "Il sogno? Un duetto con Elodie ed Emma. A Sanremo torno solo con il pezzo giusto"
L'Ue 'allarga' le maglie della Patente B: cosa cambia
Serie A, oggi Lecce-Napoli - Diretta
Dallo stupro subito a 16 anni fino ai debiti del padre, Isabella Rossellini si racconta a Belve
Dallo stupro subito a 16 anni fino ai debiti del padre, Isabella Rossellini si racconta a Belve
Agganciato da macchinario agricolo, morto 23enne nel Mantovano
Omicidio Cecchettin, procura conferma l'appello per Turetta: chiederà le aggravanti
Omicidio Cecchettin, procura conferma l'appello per Turetta: chiederà le aggravanti
Incidenti sul lavoro, da Cdm via libera a decreto sicurezza: le novità
Incidenti sul lavoro, da Cdm via libera a decreto sicurezza: le novità
Israele accusa Hamas: "Ritrovamento del corpo di un ostaggio è una recita"
Israele accusa Hamas: "Ritrovamento del corpo di un ostaggio è una recita"
Salute: online Mille Storie, il vodcast dei pazienti che raccontano la vita oltre la Sm

Rubriche

ITINERARI CURIOSI | Tesori del Reno: il nuovo cammino che incanta l’Appennino
Rubrica - Un nuovo percorso si aggiunge alla rete dei cammini lenti dell’Appennino bolognese.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.

SALUTE

Adhd, la prospettiva psicoanalitica: “Il sintomo è un messaggio che chiede di essere ascoltato”
Adhd, la prospettiva psicoanalitica: “Il sintomo è un messaggio che chiede di essere ascoltato”
Lotta al West Nile, team italiano sviluppa modello Ia che prevede focolai
Lotta al West Nile, team italiano sviluppa modello Ia che prevede focolai
Robot e microscopio chirurgico utilizzati in tandem, tumore ultra-raro operato al Policlinico Gemelli Roma
Robot e microscopio chirurgico utilizzati in tandem, tumore ultra-raro operato al Policlinico Gemelli Roma
Uap: "sulla farmacia dei servizi manovra da chiara divenuta confusa in una notte, chiediamo perché'
Uap: "sulla farmacia dei servizi manovra da chiara divenuta confusa in una notte, chiediamo perché'
'Le parole per dirlo', nasce il primo laboratorio della comunicazione sulla salute
'Le parole per dirlo', nasce il primo laboratorio della comunicazione sulla salute
Contratto sanità, da infermieri ad amministrativi fino a 172 euro in più e settimana a 4 giorni volontaria
Contratto sanità, da infermieri ad amministrativi fino a 172 euro in più e settimana a 4 giorni volontaria
Allo Ieo di Milano realtà virtuale contro l'isolamento e lo stress del ricovero
Allo Ieo di Milano realtà virtuale contro l'isolamento e lo stress del ricovero
Olio extravergine d'oliva, difende cuore e cervello: tutte le proprietà
Olio extravergine d'oliva, difende cuore e cervello: tutte le proprietà
Medicina salva vita, focus Siaarti su emergenza e ossigeno iperbarico
Medicina salva vita, focus Siaarti su emergenza e ossigeno iperbarico
Chikungunya, vaccino in Italia dal 30 ottobre
Chikungunya, vaccino in Italia dal 30 ottobre
Vaccini, igienista Calabrò: "Anti-Rsv investimento di salute pubblica e arma contro antibiotico-resistenza"
Vaccini, igienista Calabrò: "Anti-Rsv investimento di salute pubblica e arma contro antibiotico-resistenza"
Vaccini, Castiglia (UniSs): "Per meningococco coperture basse, serve recuperare"
Vaccini, Castiglia (UniSs): "Per meningococco coperture basse, serve recuperare"

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    BMW lancia la flotta dimostrativa “HVO100 only” per le aziende
    BMW lancia la flotta dimostrativa “HVO100 only” per le aziende
    Ferrari F76: la prima hypercar digitale come manifesto del futuro
    Ferrari F76: la prima hypercar digitale come manifesto del futuro
    CUPRA Tavascan: nuovi equipaggiamenti, funzioni e servizi per il SUV coupé elettrico
    CUPRA Tavascan: nuovi equipaggiamenti, funzioni e servizi per il SUV coupé elettrico
    Rolls-Royce Phantom Centenary Private Collection
    Rolls-Royce Phantom Centenary Private Collection
    Nuova Honda Prelude: la coupé ibrida che unisce tradizione e tecnologia
    Nuova Honda Prelude: la coupé ibrida che unisce tradizione e tecnologia
    BMW iX3 50 xDrive: ricarica ultraveloce e tecnologia bidirezionale
    BMW iX3 50 xDrive: ricarica ultraveloce e tecnologia bidirezionale
    Coltivare senza terra per produrre cibo ovunque, la scommessa di Smartel in Nigeria
    Coltivare senza terra per produrre cibo ovunque, la scommessa di Smartel in Nigeria
    Oppo presenta la serie Find X9, flagship di nuova generazione
    Oppo presenta la serie Find X9, flagship di nuova generazione
    Enco X3s: cancellazione del rumore e IA per i nuovi auricolari Oppo
    Enco X3s: cancellazione del rumore e IA per i nuovi auricolari Oppo
    IlSolitoMute a Lucca Comics&Games: tra gaming, tech e ritorno alle origini
    IlSolitoMute a Lucca Comics&Games: tra gaming, tech e ritorno alle origini
    Scuola, Anief: "Ancora 48 ore per presentare domanda concorso docenti Pnrr3"
    Scuola, Anief: "Ancora 48 ore per presentare domanda concorso docenti Pnrr3"
    I firmacopie al PalaDediche
    I firmacopie al PalaDediche

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Scuola e università
    C'è l'Università a Mirandola, inaugurato il corso di Bioingegneria per l’Innovazione in Medicina
    Le lezioni si tengono presso l'ex liceo in centro, appena ristrutturato, che già ospita la biblioteca: è il Polo “Il Pico”. Gli studenti dell'Università di Modena vengono qui tre volte a settimana
    Sport
    Riqualificati il campo per il calcio a 5 a il campo da basket in zona piscine a San Felice
    L’importo complessivo dei lavori a carico di WeSport è stato di circa 35 mila euro
    I dati
    Auto d’epoca: la Ford Mustang è la più cercata in Europa, in Italia trionfa la Fiat 500
    AutoScout24 e AutoProff presentano il nuovo focus sul settore

    Curiosità

    Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
    Curiosità
    Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
    Il tributo all’eccellenza modenese ha scatenato sui social più fermento di una botte d’aceto lasciata al sole
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno

    chiudi