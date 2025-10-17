Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
17 Ottobre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Ranucci, dall’esplosione alle indagini: “Delineato contesto, ci sono 4-5 tracce”

Ranucci, dall’esplosione alle indagini: “Delineato contesto, ci sono 4-5 tracce”

|18 Ottobre 2025

(Adnkronos) - Dall'esplosione ai primi sviluppi nelle indagini. "Abbiamo delineato con i magistrati un contesto. Ci sono quattro-cinque tracce importanti che però per coincidenza alla fine riconducono sempre agli stessi ambiti. Sono cose molto complesse da provare", così Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, lasciando la procura di Roma al termine dell’audizione con i pm della Dda in seguito all’esplosione che ha distrutto la sua auto parcheggiata davanti casa a Campo Ascolano, frazione di Pomezia, alle porte della Capitale.  "Io sto presentando denunce su minacce ricevute dal 2021, quattro in particolare quelle più pesanti. Da quello che so al momento sono tutti fascicoli contro ignoti", ha spiegato il giornalista, "ho sentito in queste ore la vicinanza dei colleghi e degli amministratori. Credo che è dai tempi dell’attentato a Maurizio Costanzo che non accadeva una cosa del genere". ''Le dinamiche con cui è stato posto questo ordigno sono abbastanza significative. Quello che hanno scoperto gli inquirenti intanto che si trattava di un ordigno rudimentale, era presente un kg esplosivo, adesso lo stanno analizzando, probabilmente polvere pirica dall'alto potere esplosivo. Abbiamo visto che ha fatto saltare la macchina e una parte del muro del cancello. Che l'innesco era stato fatto in maniera temporanea, quindi all'istante e questo significa che chi lo ha fatto esplodere aveva monitorato il fatto che non c'era nessuno'', ha detto il giornalista ospite di Damilano su Rai3 a ''l Cavallo e la Torre'. ''Il sottotitolo di tutta questa vicenda è che chi ha posto quell'ordigno conosce le mie abitudini perché io mancavo da quattro giorni da casa e quindi il fatto che abbia aspettato quel momento, dopo 40 minuti che ero rientrato, e che abbia posto quella bomba proprio dove io passo significa che conosce le mie abitudini - ha aggiunto - E ci dà il senso che può colpire in qualsiasi momento''. ''C'è stato un salto di qualità perché in questo ultimo anno e mezzo sono avvenuti una serie di episodi di cui io non ho dato pubblicità ma che sono stati regolarmente denunciati all'autorità giudiziaria da me e dalla mia scorta: dei pedinamenti che ci sono stati di personaggi che riprendevano collegati anche con auricolari quando io incontravo delle fonti, anche delle fonti molto importanti. Ci sono state delle minacce attraverso degli sms ma soprattutto, un fatto analogo a quello di ieri sera, la scorta ha trovato dei proiettili P38 nel cespuglio vicino a casa. Anche lì le dinamiche erano molto simili perché dopo una settimana di assenza il primo giorno abbiamo ritrovato dei proiettili che sono stati posti in prossimità di inchieste molto importanti che svelavano dei retroscena: inchieste sul caso Moro ma anche sull'uccisione di Piersanti Mattarella. Quando raccontavamo di quei collegamenti tra mafia, il deep state e la destra eversiva'', ha detto ancora. ''Molto ingenuamente avevo pensato che fosse la bombola del gas della macchina a esplodere, poi uscendo abbiamo visto che in realtà l'esplosione era davanti e presentava la presenza di un ordigno. La preoccupazione è stata quella di non uscire immediatamente vicino, perché a volte sappiamo dagli atti giudiziari che la prima esplosione serve per attirare e poi ce n'è una seconda magari con dei chiodi o con degli oggetti di metallo che possono provocare, quelli sì, una strage. Da giornalista direi che la parte forse più stimolante è quella di fare un'inchiesta su questa vicenda', ha raccontato Ranucci. Un passante avrebbe visto nella serata del 16 ottobre un uomo incappucciato nelle vicinanze dell’abitazione di Ranucci. Non è escluso che chi ha posizionato l’ordigno abbia studiato gli spostamenti del giornalista e il percorso seguito per rientrare a casa. Intanto nelle vicinanze dell’abitazione è stata ritrovata un’auto, una 500, risultata rubata. La bonifica della Cinquecento X ha dato poi esito negativo. L'auto era stata ritenuta sospetta dopo esser risultata rubata il 21 luglio scorso a Ostia Antica, ed è stata sottoposta a un accurato controllo da parte degli artificieri per verificare la possibile presenza all’interno di materiale esplosivo. Una precauzione ulteriore, alla luce di quanto avvenuto. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto pervenire a Sigfrido Ranucci la sua solidarietà, esprimendo "severa condanna" per il grave gesto intimidatorio. Solidarietà anche da parte della presidente del Consiglio Giorgia Meloni "e la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio da lui subito. La libertà e l'indipendenza dell'informazione sono valori irrinunciabili delle nostre democrazie, che continueremo a difendere", ha sottolineato una nota di Palazzo Chigi. In segno di solidarietà a Ranucci, l'Usigrai ha organizzato con Fnsi, Ordine dei Giornalisti, Associazione Stampa Romana e sindacati, un presidio davanti alla sede Rai di Via Teulada a Roma. Per ragioni di sicurezza il giornalista non è potuto scendere in strada, ma ha voluto comunque salutare le persone riunite per lui.  Il giornalista si è affacciato dal balcone della redazione di Report, visibilmente emozionato, ringraziando con un gesto di affetto i manifestanti che lo hanno sostenuto dopo l’attentato. I manifestanti lo hanno salutato con un lungo applauso e il coro "Noi siamo la scorta".  [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Disegno di legge del Ministro dell’istruzione sull’educazione sessuo-affettiva a scuola, Cgil: "Inaccettabile attacco all'autonomia scolastica"
La polemica
Disegno di legge del Ministro dell’istruzione sull’educazione sessuo-affettiva a scuola, Cgil: "Inaccettabile attacco all'autonomia scolastica"
Di fronte all'ondata di violenza di genere e al disagio giovanile, la risposta non può essere la censura o l'esclusione, si legge nella nota.
Michela Marzano domenica a Modena col suo nuovo libro dedicato alla Generazione Z
Vestiti, usciamo
Michela Marzano domenica a Modena col suo nuovo libro dedicato alla Generazione Z
"Qualcosa che brilla" è un romanzo corale che racconta la storia degli adolescenti attraverso la loro voce
Pomodoro da industria, Confagricoltura Emilia-Romagna: "Resa in calo del 10%, si agisca uniti"
L'osservazione
Pomodoro da industria, Confagricoltura Emilia-Romagna: "Resa in calo del 10%, si agisca uniti"
Dopo un 2024 da dimenticare per troppa piovosità, a tagliare le rese quest’anno è stata la lunga ondata di caldo e la proliferazione di malattie e parassiti
Calcio, Seconda e Terza Categoria: scontro diretto Athletic Valli-Solarese, match casalinghi per Novese, Possidiese, Union Sg Sozzigalli, Roveretana e Vallalta
Sport
Calcio, Seconda e Terza Categoria: scontro diretto Athletic Valli-Solarese, match casalinghi per Novese, Possidiese, Union Sg Sozzigalli, Roveretana e Vallalta
Le gare in programma nel weekend per le formazioni della Bassa modenese
Calcio, Promozione e Prima Categoria: anticipi per Medolla San Felice e Junior Finale, la Mirandolese ospita il Fiorano
Sport
Calcio, Promozione e Prima Categoria: anticipi per Medolla San Felice e Junior Finale, la Mirandolese ospita il Fiorano
Le gare in programma nel weekend per le formazioni della Bassa modenese
Adelio Moscariello nuovo presidente della Cassa Edili e Affini di Modena
Il riconoscimento
Adelio Moscariello nuovo presidente della Cassa Edili e Affini di Modena
Alla vicepresidenza Fernando Fiorillo e Rodolfo Ferraro (Fillea CGIL).
Carpi, domenica 19 ottobre è in programma il concerto "Gli amici di sempre"
Vestiti, usciamo
Carpi, domenica 19 ottobre è in programma il concerto "Gli amici di sempre"
Si esibiranno artisti del calibro di Daria Masiero, Rossana Rinaldi, Walter Fraccaro, Giuseppe Altomare e Carlo Colombara, accompagnati al pianoforte dal maestro Luca Saltini
Cooperazione internazionale, a Modena domande fino al 24 ottobre
Da sapere
Cooperazione internazionale, a Modena domande fino al 24 ottobre
Prorogata la scadenza per candidarsi a partecipare al corso per volontari
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Israele cambia nome a operazione a Gaza. Hamas consegna corpo di un altro ostaggio
Israele cambia nome a operazione a Gaza. Hamas consegna corpo di un altro ostaggio
Ranucci, dall'esplosione alle indagini: "Delineato contesto, ci sono 4-5 tracce"
Ranucci, dall'esplosione alle indagini: "Delineato contesto, ci sono 4-5 tracce"
Manovra da 18,7 miliardi: priorità fisco, famiglie, imprese e sanità
Manovra da 18,7 miliardi: priorità fisco, famiglie, imprese e sanità
Trump-Zelensky, non c'è accordo su missili Tomahawk a Kiev: Usa temono escalation
Trump-Zelensky, non c'è accordo su missili Tomahawk a Kiev: Usa temono escalation
Influenza e virus respiratori, al via sorveglianza: cambia definizione di caso, i sintomi 'spia'
Influenza e virus respiratori, al via sorveglianza: cambia definizione di caso, i sintomi 'spia'
Eseguita condanna a morte di Richard Djerf in Arizona, nel 1993 aveva ucciso 4 membri di una famiglia
Eseguita condanna a morte di Richard Djerf in Arizona, nel 1993 aveva ucciso 4 membri di una famiglia
Milano, assessore Conte: "Rapporto A2a testimonia alleanza strategica per competitività urbana"
Milano, assessore Conte: "Rapporto A2a testimonia alleanza strategica per competitività urbana"
Zelensky e la giacca nera alla Casa Bianca, Trump: "Ha un bel look"
Zelensky e la giacca nera alla Casa Bianca, Trump: "Ha un bel look"
Zelensky da Trump, la cravatta 'sospetta' di Hegseth fa discutere
Zelensky da Trump, la cravatta 'sospetta' di Hegseth fa discutere
Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 17 ottobre
Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 17 ottobre
MotoGp, qualifiche e gara Sprint in Australia: orari e dove vederle in tv (in chiaro)
MotoGp, qualifiche e gara Sprint in Australia: orari e dove vederle in tv (in chiaro)
Roma, Gualtieri: "Mi ricandido a sindaco nel 2027. Lo Stadio? A breve progetto definitivo"
Roma, Gualtieri: "Mi ricandido a sindaco nel 2027. Lo Stadio? A breve progetto definitivo"
Principe Andrea rinuncia al suo titolo reale
Principe Andrea rinuncia al suo titolo reale
Pamela Genini, l'autopsia: "Uccisa con più di 30 coltellate"
Pamela Genini, l'autopsia: "Uccisa con più di 30 coltellate"
Ucraina, faccia a faccia Trump-Zelensky: i 5 precedenti del 2025
Ucraina, faccia a faccia Trump-Zelensky: i 5 precedenti del 2025
Trump accoglie Zelensky alla Casa Bianca. Il presidente Usa: "Riusciremo a far finire la guerra"
Trump accoglie Zelensky alla Casa Bianca. Il presidente Usa: "Riusciremo a far finire la guerra"
Trump e Bocelli, incontro alla Casa Bianca. E il tenore canta nello Studio Ovale
Trump e Bocelli, incontro alla Casa Bianca. E il tenore canta nello Studio Ovale
Ora solare in arrivo, ultimo weekend e poi bisogna spostare le lancette
Ora solare in arrivo, ultimo weekend e poi bisogna spostare le lancette
Ramjoué (Ue): "Trasformazione tecnologica richiede alfabetizzazione su ai"
Ramjoué (Ue): "Trasformazione tecnologica richiede alfabetizzazione su ai"
Spazio, Starlink porta la prima trasmissione Tv in diretta da un Volo Commerciale
Spazio, Starlink porta la prima trasmissione Tv in diretta da un Volo Commerciale

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"

SALUTE

Salute, comuni abitudini che falsano esami e test, medici svelano quali sono
Salute, comuni abitudini che falsano esami e test, medici svelano quali sono
Salvare il Ssn, la proposta di Vaia: "Va potenziato non indebolito, serve welfare integrato, moderno e umano"
Salvare il Ssn, la proposta di Vaia: "Va potenziato non indebolito, serve welfare integrato, moderno e umano"
Malattie rare, arriva la prima serie di podcast che dà voce all'Atassia di Friedreich
Malattie rare, arriva la prima serie di podcast che dà voce all'Atassia di Friedreich
Polineuropatia demielinizzante infiammatoria cronica, ok Ue a nuova terapia  
Polineuropatia demielinizzante infiammatoria cronica, ok Ue a nuova terapia  
Puglia terza regione per Mici, fa tappa a Bari l'Academy per giovani gastroenterologi 
Puglia terza regione per Mici, fa tappa a Bari l'Academy per giovani gastroenterologi 
50 anni di Italpol Vigilianza, a Roma serata di solidarietà a favore di Komen Italia
50 anni di Italpol Vigilianza, a Roma serata di solidarietà a favore di Komen Italia
'Il cuore del VI municipio', al via progetto prevenzione cardiovascolare per over65
'Il cuore del VI municipio', al via progetto prevenzione cardiovascolare per over65
Salute, 1 italiano su 10 colpito da fatica perenne, ecco perché cervello 'amplifica' sforzi
Salute, 1 italiano su 10 colpito da fatica perenne, ecco perché cervello 'amplifica' sforzi
Menopausa vista da 'lui', solo 40% è informato sui cambiamenti di 'lei'
Menopausa vista da 'lui', solo 40% è informato sui cambiamenti di 'lei'
Ricerca, fra Dna e Big data a Milano la 'Bollywood' dell'Ifom si prepara per il Diwali
Ricerca, fra Dna e Big data a Milano la 'Bollywood' dell'Ifom si prepara per il Diwali
Giornata mondiale dell'alimentazione, le 20 buone abitudini per i bimbi a tavola
Giornata mondiale dell'alimentazione, le 20 buone abitudini per i bimbi a tavola
Giornata mondiale Alimentazione, pediatra '20 buone abitudini per bimbi a tavola'
Giornata mondiale Alimentazione, pediatra '20 buone abitudini per bimbi a tavola'

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    L'economia a bassa quota è il nuovo motore di sviluppo cinese
    L'economia a bassa quota è il nuovo motore di sviluppo cinese
    Colletta Alimentare, si parte dalla Casa di Reclusione Milano Opera
    Colletta Alimentare, si parte dalla Casa di Reclusione Milano Opera
    Osservatorio Angi: IA e VR creano nuove professioni per la leadership digitale italiana
    Osservatorio Angi: IA e VR creano nuove professioni per la leadership digitale italiana
    Cybersecurity: il primato di Fata Informatica nelle certificazioni di qualità
    Cybersecurity: il primato di Fata Informatica nelle certificazioni di qualità
    Moacasa festeggia 50 anni e porta in mostra le ultime tendenze dell’abitare
    Moacasa festeggia 50 anni e porta in mostra le ultime tendenze dell’abitare
    Tagliavanti (Cciaa Roma): "Al via Maker Faire, 400 innovazioni per 3 giorni di futuro"
    Tagliavanti (Cciaa Roma): "Al via Maker Faire, 400 innovazioni per 3 giorni di futuro"
    Pirelli, tecnologia Cyber Tyre premiata a AutoTech Breakthrough Awards
    Pirelli, tecnologia Cyber Tyre premiata a AutoTech Breakthrough Awards
    A Frosinone torna "Animali in Fiera"
    A Frosinone torna "Animali in Fiera"
    Festival Scienza 2025: INGV a Genova su geoscienze e tsunami
    Festival Scienza 2025: INGV a Genova su geoscienze e tsunami
    Ficili, Alfa non è in vendita, diesel centrale in rilancio Tonale
    Ficili, Alfa non è in vendita, diesel centrale in rilancio Tonale
    Scarica LuccaCG Assistant
    Scarica LuccaCG Assistant
    La corona di Cagliostro
    La corona di Cagliostro

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    L'avvenimento
    A Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
    Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
    Il finanziamento
    Liquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
    Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto

    Curiosità

    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.

    chiudi