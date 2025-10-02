Repubblica ceca domani e sabato alle urne, il populista Babis avanti nei sondaggi
(Adnkronos) - Gli elettori della Repubblica Ceca si recheranno alle urne domani e sabato per elezioni parlamentari considerate cruciali. Il voto sarà seguito con attenzione a Bruxelles, che teme la possibilità di un terzo Paese che professa sentimenti anti-Ue nell'Europa centrale insieme a Ungheria e Slovacchia, con potenziali implicazioni per il sostegno all'Ucraina. Il voto vede il ritorno in prima linea, candidato alla guida del governo, del miliardario ex premier Andrej Babis, e del suo Azione dei cittadini insoddisfatti (Ano) quattro anni dopo che il 'Trump ceco' ha perso contro una coalizione unita contro di lui. Il partito populista di Babis, membro del gruppo all'Europarlamento Patrioti per l'Europa, è in vantaggio di 10 punti rispetto all'alleanza di centrodestra Spolu (Insieme), guidata dal primo ministro, Petr Fiala. Il partito di Babis ha vinto le elezioni europee e regionali nel 2024 e sembra diretto verso la conquista del 30% delle preferenze. Non si prevede che alcun partito ottenga la maggioranza nella camera bassa del parlamento, composta da 200 seggi, e - se finisse primo, Ano avvierebbe colloqui di coalizione con una serie di partiti più piccoli per cercare di trovare il sostegno parlamentare di cui avrà bisogno per formare un governo. Se lo farà, partiti come l'anti-Ue, filo-russo Libertà e Democrazia Diretta (Spd) e Stačilo! o i nuovi Automobilisti per se stessi chiederebbero significative concessioni politiche in cambio dei loro voti. Inizialmente Ano era un movimento centrista e pro-europeo, ma nel tempo Babis lo ha trasformato in un partito populista, anti-immigrazione e euroscettico. Ora promette di fissare un tetto ai prezzi dell'energia, vuole un abbassamento dell'età pensionabile e si ripropone di tagliare le tasse sulle persone fisiche e sulle società. Babis ha anche promesso di combattere l'agenda verde dell'Ue e il patto migratorio e si è detto aperto ad alleanze con i partiti che si oppongono a ulteriori aiuti all'Ucraina. Vuole porre fine alla fornitura di munizioni finanziate dall'Occidente all'Ucraina. L'alleanza tripartitica Spolu di Fiala, che ha ridotto il deficit pubblico ceco dal 5% al 2% da quando è subentrata a Babiš nel 2021, denuncia che le promesse di Ano farebbero cadere il Paese in una spirale del debito. Vuole risanare le finanze pubbliche, ridurre il debito e potenziare le forze armate. Il partito dei Sindaci e degli Indipendenti (Stan), un partito liberale, centrista, pro-UE e membro della coalizione di governo uscente e pro-austerità di Fiala, vuole che la Repubblica Ceca adotti l'euro, così come il partito liberale e centrista dei Pirati, che faceva parte del governo fino all'anno scorso. All'estrema sinistra, Stačilo! (Basta!) , che comprende i socialdemocratici, e l'ultimo partito comunista non riformato dell'Europa centrale, promette referendum sull'uscita dall'Ue e dalla Nato e sulla nazionalizzazione delle industrie chiave. All'estrema destra, la SPD, che ha assorbito tre partiti di destra radicale più piccoli, è anti-Ue, anti-Nato, anti-immigrazione e anti-aiuti all'Ucraina. Motoristé sobě (Automobilisti per se stessi) rifiuta le politiche ecologiche e punta a ridurre il costo della vita. Ano è dato nei sondaggi a poco più del 30%, con l'alleanza di centro-destra al governo Spolu al 21% e l'Spd di estrema destra al 12%. Stan e i Pirati, sono rispettivamente all'11% e al 9%, mentre l'estrema sinistra di Stačilo! è al 7% e la destra radicale Motoristé sobě è a poco più del 5%. I tre partiti di Spolu, più Stan e i Pirati, hanno tutti detto che non lavoreranno con Ano, Stačilo! o Spd. A complicare ulteriormente le cose, il presidente ceco, Petr Pavel, ha detto che si riserva il diritto di rifiutare di nominare ministri che sostengono l'uscita dall'Ue o dalla Nato, né nominerà parlamentari di estrema sinistra o di estrema destra in posti di governo che riguardano la sicurezza o gli affari esteri. Secondo gli analisti citati dal Guardian, la coalizione Spolu-Stan-Pirati potrebbe tornare in vita se le parti coinvolte vincessero abbastanza seggi. Una coalizione guidata da Ano potrebbe essere molto più difficile da formare e sostenere, dal momento che dovrebbe includere l'estrema destra, l'estrema sinistra – o forse entrambe. ---internazionale/[email protected] (Web Info)
- Violentata sulla ciclabile, Platis chiede risposte immediate. Gasparri presenta interrogazione parlamentare sul caso
- Da Team Enjoy un defibrillatore per il circolo Cibeno Pile a Carpi
- La migrazione degli uccelli selvatici verso sud, due giorni di avvistamenti a Nonantola
- Sciopero nazionale, venerdì 3 ottobre disagi e rallentamenti nei servizi sanitari modenesi
- Due nuovi angiografi per l’Emodinamica dell’Ospedale Civile di Baggiovara
- Cgil Modena, venerdì 3 ottobre sciopero generale in difesa della Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza
- "Sogni, cinema e illusioni", la mappa dei luoghi e dove parcheggiare a Tresigallo
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Il contributoDa Team Enjoy un defibrillatore per il circolo Cibeno Pile a Carpi
Fin dalla sua nascita l’associazione ha realizzato interventi di questo tipo, a partire dal primo progetto a Baggiovara, fino ad arrivare quest’anno alla donazione di quattro nuovi defibrillatori, collocati a Carpi, Modena, Formigine e Nonantola
La storiaPreleva 1.600 euro e perde il borsello in centro: una cittadina onesta lo trova e le viene restituito
Trovando il borsello abbandonato in strada, la cittadina ha deciso senza esitazione di recarsi presso la Stazione dei Carabinieri, consegnandolo con tutto il contenuto intatto.
SaluteDigiuno intermittente funziona e aiuta anche il cuore, lo 'studio degli studi'
Effetti positivi in particolare sulla circonferenza della vita, sui livelli di colesterolo e trigliceridi e sulla proteina C-reattiva, un indicatore di infiammazione
ApprofondimentoOggi è la festa dei nonni, perché sono fondamentali per famiglia e società
L'Unicef dice che: "La loro capacità di contenimento affettivo, di ascolto e accoglienza nella logica di un tempo disteso, la loro funzione di deposito della memoria familiare e sociale rende il loro rapporto con i nipoti particolarmente fecondo"
L'avvenimentoEcco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Il caso"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
I datiMercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
ArtePer la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
La rassegnaDa Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
La storiaDichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"