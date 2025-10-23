Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Roma ancora ko in casa, il Viktoria Plzen vince 2-1 all'Olimpico

(Adnkronos) - Seconda sconfitta casalinga di fila in Europa League per la Roma che perde 2-1 all'Olimpico contro il Viktoria Plzen complicando il proprio percorso europeo. Gli ospiti colpiscono due volte nelle fasi centrali della prima frazione con Adu al 20' e Souaré al 23'. I giallorossi accorciano le distanze con un rigore di Dybala al 54'. I cechi salgono a 7 punti in classifica, mentre i capitolini sono fermi a quota 3. Tra due settimane Roma impegnata a Glasgow con i Rangers, mentre il Viktoria ospiterà il Fenerbahce.  La prima chance dell'incontro è per i padroni di casa dopo nemmeno un minuto. Dovbyk punta l'area arriva al limite e calcia, conclusione potente ma troppo centrale, para Jedlicka. Al 7' ci provano gli ospiti con una conclusione di Adu al volo, con palla di poco a lato. Al quarto d'ora iniziativa di Soulé che ci prova con il destro ma è poco coordinato e il pallone finisce lontanissimo dalla porta avversaria. Al 19' la Roma recupera palla va in verticale, Dovbyk appoggia a Soulé, conclusione dell'argentino parata da Jedlika. Passa un minuto e il Viktoria sblocca il match: contropiede micidiale di Adu che sfrutta anche l'equilibrio precario di Ziolkowski per entrare in area, presentarsi davanti a Svilar e batterlo con un colpo sotto.  Al 23' arriva il raddoppio dei cechi. Una retroguardia giallorossa piuttosto distratta lascia campo, spazio e tempo a Souaré che dalla distanza carica il sinistro e batte ancora Svilar. Al 28' ci prova Dovbyk a creare qualcosa in avanti, palla a Dybala, slalom dell'argentino poi una conclusione che viene deviata in angolo. Alla mezz'ora Gasperini effettua il primo cambio togliendo Ziolkowski e inserendo El Shaarawy. Al 33' accelerazione di Wesley che va via a sinistra e conclude sul primo palo, Jedlicka devia in angolo. Al 38' Wesley da sinistra mette in mezzo, El Shaarawy sul secondo palo rientra e calcia ma colpisce Dovbyk e il tiro si perde sul fondo.  Cambio nell'intervallo per Gasperini che riparte con Pisilli al posto di Koné. Al 7' conclusione di El Shaarawy, respinta da Jedlicka. Sul prosieguo dell'azione Pisilli salta di testa e viene fermato in area da un tocco di mani di Jemelka. L'arbitro assegna il rigore che Dybala trasforma accorciando le distanze al 9'. Per la 'Joya' gol numero 200 in carriera. Continua a spingere la squadra di casa, al 17' ci riprova nuovamente El Shaarawy da fuori, conclusione a giro e palla fuori di poco.  Al 22' terzo cambio giallorosso con Bailey al posto di Celik. Tra gli ospiti entrano Markovic, Havel e Visinsky al posto di Jemelka, Paluska e Ladra. Alla mezz'ora Gasperini esaurisce i cambi togliendo Dovbyk e Soulé e inserendo Ndicka e Ferguson. Al 36' finiscono i cambi anche gli ospiti: escono Spacil e Adu, entrano Zeljkovic e Bello.  I minuti finali sono un assedio giallorosso alla porta del Viktoria. Al 41' chance per Bailey, l'esterno si accentra e calcia con il sinistro: palla finisce fuori di un soffio. Al 4' di recupero occasione per Ndicka che dagli sviluppi di un angolo colpisce di testa ma la conclusione è troppo centrale e Jedlicka para. Un minuto dopo gol annullato a Pisilli per fuorigioco dello stesso centrocampista. Schema della Roma su calcio piazzato, Wesley scodella in area con il sinistro per Pisilli che scaglia il pallone in rete di destro dopo il controllo. Meler annulla subito su segnalazione dell'assistente e anche il Var conferma la decisione.    [email protected] (Web Info)
"Ottobre Rosa", sabato "Camminata della salute" da Concordia a San Possidonio
L'iniziativa
"Ottobre Rosa", sabato "Camminata della salute" da Concordia a San Possidonio
A seguire incontro curato dai volontari di AMO in cui sarà illustrata l'importanza di aderire agli screening di prevenzione
Unimore, nuove pergole fotovoltaiche nel Campus di via Campi a Modena
Scuola e università
Unimore, nuove pergole fotovoltaiche nel Campus di via Campi a Modena
L'Università di Modena e Reggio Emilia ha presentato il piano di efficientamento energetico
Festival della Migrazione, venerdì 24 ottobre Carpi al centro con studenti e i "carpigiani nel mondo"
L'iniziativa
Festival della Migrazione, venerdì 24 ottobre Carpi al centro con studenti e i "carpigiani nel mondo"
Domenica 26 la marcia per la pace e il pranzo dei popoli
Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre torna l'ora solare
Da sapere
Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre torna l'ora solare
Alle 3 di notte, le lancette dell’orologio dovranno essere portate indietro di un’ora
Medolla, venerdì 24 ottobre alla ditta Oli Spa l'evento "Young Days"
Aziende e territorio
Medolla, venerdì 24 ottobre alla ditta Oli Spa l'evento "Young Days"
E' in programma un dialogo-confronto con studenti, universitari e giovani adulti
Politiche giovanili, Carpi potenzia l’educativa di strada
L'iniziativa
Politiche giovanili, Carpi potenzia l’educativa di strada
Nuovi educatori della cooperativa Papa Giovanni XXIII si aggiungono a quelli della cooperativa Aliante già attivi nel progetto dell’Unione Terre d’Argine
Conad Nord Ovest insieme all’Associazione Angela Serra, oltre 22mila euro per la riqualificazione del Centro Oncologico Modenese
La solidarietà
Conad Nord Ovest insieme all’Associazione Angela Serra, oltre 22mila euro per la riqualificazione del Centro Oncologico Modenese
I fondi donati sono destinati a migliorare gli ambienti del centro per offrire un’accoglienza più confortevole a pazienti, familiari e operatori sanitari
Massa Finalese, l’ex Campo Macerie diventerà un centro di eccellenza interforze di Protezione Civile
La novità
Massa Finalese, l’ex Campo Macerie diventerà un centro di eccellenza interforze di Protezione Civile
L'Amministrazione comunale ne ha assegnato l'utilizzo in concessione alla Croce Rossa Italiana Comitato di Finale Emilia
Carpi, trovati in possesso di droga e di un coltello a serramanico: denunciati 21enne e 27enne
Cronaca
Carpi, trovati in possesso di droga e di un coltello a serramanico: denunciati 21enne e 27enne
Nell’ambito di un'intensificazione dell’attività di prevenzione e contrasto al crimine da parte della Polizia di Stato
Cassa di espansione del Panaro, Arletti (FdI): "Regione dica quando finiranno i lavori di collaudo e quanto si è speso"
Politica
Cassa di espansione del Panaro, Arletti (FdI): "Regione dica quando finiranno i lavori di collaudo e quanto si è speso"
"Parliamo di un’opera avviata oltre cinquant’anni fa che non ha mai completato le fasi di collaudo previste" afferma la consigliera regionale
Carpi, omicidi di 'ndrangheta compiuti nel '92: Lerose condannato a 18 anni
Cronaca
Carpi, omicidi di 'ndrangheta compiuti nel '92: Lerose condannato a 18 anni
All'uomo sono state riconosciute le attenuanti generiche
A Mirandola incontro con don Mattia Ferrari, autore del libro "Salvato dai migranti"
L'iniziativa
A Mirandola incontro con don Mattia Ferrari, autore del libro "Salvato dai migranti"
Appuntamento martedì 28 ottobre, alle ore 21, all'Auditorium "R.L. Montalcini"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo

Tumori. Ferrucci (Nibit): "dai vaccini ai super anticorpi le autostrade verso il futuro dell'immuno-oncologia"
Tumori. Ferrucci (Nibit): "dai vaccini ai super anticorpi le autostrade verso il futuro dell'immuno-oncologia"
Sanità digitale, una strategia nazionale oltre il Pnrr: mercato Ict a 2,93 miliardi nel 2026
Sanità digitale, una strategia nazionale oltre il Pnrr: mercato Ict a 2,93 miliardi nel 2026
ICare 2025, al congresso anestesisti 'tecnologia per più umanità nelle cure'
ICare 2025, al congresso anestesisti 'tecnologia per più umanità nelle cure'
Bignami (Siaarti): all'Icare 2025 "sanità connessa con Ia e telemedicina"
Bignami (Siaarti): all'Icare 2025 "sanità connessa con Ia e telemedicina"
Colombo (Siaarti): "Serve Fse nazionale per salvare vite nelle emergenze"
Colombo (Siaarti): "Serve Fse nazionale per salvare vite nelle emergenze"
Uap: "In Manovra fare chiarezza su farmacia dei servizi e tariffe Ssn"
Uap: "In Manovra fare chiarezza su farmacia dei servizi e tariffe Ssn"
In Toscana 14mila morti cardiovascolari l'anno, torna CardioLucca e apre ai cittadini
In Toscana 14mila morti cardiovascolari l'anno, torna CardioLucca e apre ai cittadini
Influenza, ogni anno colpisce 1 bimbo su 4, campagna dei pediatri nelle scuole
Influenza, ogni anno colpisce 1 bimbo su 4, campagna dei pediatri nelle scuole
Il cinema cura la salute, la conferma da 2 studi del Gemelli
Il cinema cura la salute, la conferma da 2 studi del Gemelli
Focolai di salmonella rara in Europa, si rafforza l'ipotesi pomodorini
Focolai di salmonella rara in Europa, si rafforza l'ipotesi pomodorini
Cibo 'farmaco epigenetico' per la salute e la longevità, lo studio
Cibo 'farmaco epigenetico' per la salute e la longevità, lo studio
Ossa fragili dei calciatori, ecco perché post ritiro tanti soffrono di osteoartrite
Ossa fragili dei calciatori, ecco perché post ritiro tanti soffrono di osteoartrite

    Alimenti, eventi sostenibili a Padova Congress: lotta allo spreco con Food for Good
    Alimenti, eventi sostenibili a Padova Congress: lotta allo spreco con Food for Good
    AUTO E MOTO D’EPOCA 2025 accende i motori a Bologna
    AUTO E MOTO D’EPOCA 2025 accende i motori a Bologna
    Chicco, a Milano l’evento “In Viaggio Sicuri”
    Chicco, a Milano l’evento “In Viaggio Sicuri”
    Porsche Macan GTS elettrica: l’anima sportiva del SUV di Stoccarda
    Porsche Macan GTS elettrica: l’anima sportiva del SUV di Stoccarda
    Hispano Suiza: l’eccellenza tecnica della Carmen Sagrera
    Hispano Suiza: l’eccellenza tecnica della Carmen Sagrera
    Michelin CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: nuova era per le gomme quattro stagioni
    Michelin CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: nuova era per le gomme quattro stagioni
    MG supera le 40.000 immatricolazioni in Italia
    MG supera le 40.000 immatricolazioni in Italia
    ChatGPT non funziona in tutta Europa, blocco nella generazione di risposte
    ChatGPT non funziona in tutta Europa, blocco nella generazione di risposte
    Crisi climatica: la funzione "refrigerante" dei ghiacciai è in scadenza
    Crisi climatica: la funzione "refrigerante" dei ghiacciai è in scadenza
    iPhone Air è già flop, Apple taglia la produzione dell'80 per cento
    iPhone Air è già flop, Apple taglia la produzione dell'80 per cento
    L’Italia eccelle nella cyber difesa spaziale
    L’Italia eccelle nella cyber difesa spaziale
    Made in Italy: eccellenza artigiana e tecnologia, le cravatte di Comella vanno oltre i dazi
    Made in Italy: eccellenza artigiana e tecnologia, le cravatte di Comella vanno oltre i dazi

    La storia
    Nuovo stabilimento e Family day per Smurfit Westrock Italia di Camposanto
    Un’occasione speciale che ha visto la partecipazione delle famiglie dei dipendenti e l’inaugurazione del nuovo magazzino. Entro la fine dell’anno è attesa anche l’installazione di una nuova macchina che si spera possa portare nuovi posti di lavoro
    L'avvenimento
    A Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
    Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45

    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.

