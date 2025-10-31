Roma, armato di fucile minaccia via social il sindaco Gualtieri: “Ci ha buttato giù casa, butterò giù la sua”

Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
|31 Ottobre 2025

(Adnkronos) - Una foto con fucile automatico in pugno e una minaccia diretta al sindaco di Roma Roberto Gualtieri: "Questo è per te, sindaco, e per la tua famiglia. Come ha già buttato la nostra casa, io butterò la sua; tempo al tempo. Lo Stato non mi fa paura". E' il post pubblicato su Facebook, e poi cancellato, dall’account Silvio Silvietto, riconducibile a un appartenente a un clan attivo nell’area di Rocca Cencia. Immediate la reazione della giunta capitolina che si è stretta attorno al primo cittadino. "Le minacce rivolte al sindaco Gualtieri, a cui va la mia solidarietà, sono un gesto vile che non scalfisce la determinazione delle Istituzioni - afferma l'assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma Capitale Andrea Tobia Zevi -. Chi pensa di imporre con la violenza la propria legge deve sapere - avverte Zevi - che Roma reagisce unita e compatta, senza arretrare di un passo, nella difesa della città e della legalità”.  Di "un episodio grave che non intaccherà la determinazione con cui si sta portando avanti un lavoro per riaffermare la legalità e restituire fiducia ai cittadini", parla la presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli. "La Capitale - ricorda Celli - ha già dimostrato di essere più forte di chi tenta di minacciare o intimidire le istituzioni e proprio per questo continueremo a impegnarci e a difendere, insieme, il valore del vivere civile e del rispetto delle regole”.  Le minacce rivolte al sindaco Roberto Gualtieri "sono un atto vile e inaccettabile. Colpire chi si impegna ogni giorno per riportare la legalità nei quartieri di Roma significa colpire il lavoro di un’intera amministrazione che ha scelto di non voltarsi dall’altra parte e di affrontare con coraggio situazioni di degrado e abusi tollerati per troppo tempo", scrive in una nota il segretario del Pd Roma, Enzo Foschi affermando che "chi minaccia il Sindaco o tenta di intimidirlo non fermerà questo percorso".  "Le gravissime minacce rivolte al sindaco Gualtieri e alla sua famiglia dal clan Hilicic, storicamente legato ai Casamonica, sono intollerabili e devono trovare risposta in provvedimenti immediati". Dichiara Luciano Nobili, consigliere regionale del Lazio e dirigente di Italia Viva esprimendo "tutta la mia solidarietà e quella di Italia Viva al sindaco di Roma, e tutto il nostro sostegno alla battaglia di legalità che ha portato all'abbattimento di due ville abusive in zona Rocca Cencia, simbolo da troppi anni dell'arroganza criminale di chi pensa di poter vivere al di sopra della legge e delle regole e di controllare interi quadranti della città".   [email protected] (Web Info)
Sicurezza, a Carpi 100 controlli sui negozi in centro storico e sospese due licenze
Politica
Sicurezza, a Carpi 100 controlli sui negozi in centro storico e sospese due licenze
L’assessora Poletti ha risposto all’interrogazione del consigliere Bonzanini (Lega).
Concluso il seminario “Lo stalking e la violenza di genere”
L'iniziativa
Concluso il seminario “Lo stalking e la violenza di genere”
Il seminario ha alternato momenti di teoria ad altri di pratica.
Trasporto pubblico, Vignali e Platis (Forza Italia) attaccano Seta: "Persi 2,2 milioni per disservizi"
Politica
Trasporto pubblico, Vignali e Platis (Forza Italia) attaccano Seta: "Persi 2,2 milioni per disservizi"
Il sistema del trasporto pubblico a Modena sta peggiorando ed avrebbe bisogno di importanti correttivi oltre che di controlli più efficaci, dichiarano.
Cane antidroga, Arletti (FdI) e Bonzanini (Lega): “Nostra storica battaglia. La sinistra deve fare i conti con la realtà”
Politica
Cane antidroga, Arletti (FdI) e Bonzanini (Lega): “Nostra storica battaglia. La sinistra deve fare i conti con la realtà”
Proposta di buonsenso, che nasce dall’ascolto del territorio e dalla volontà di garantire più sicurezza e più controllo, specie nei luoghi frequentati dai giovani", si legge nella nota.
Lutto nella chiesa di Carpi per la morte di don Aleardo Mantovani
L'addio
Lutto nella chiesa di Carpi per la morte di don Aleardo Mantovani
E' deceduto, all’età di 90 anni.
Carpi, il sindaco si congratula con la nuova rettrice dell'Università di Modena e Reggio Rita Cucchiara
La novità
Carpi, il sindaco si congratula con la nuova rettrice dell'Università di Modena e Reggio Rita Cucchiara
Gli auguri di buon lavoro da parte di Righi e il ringraziamento al professor Porro.
Ricostruzione post sisma: domenica 2 novembre a Concordia riapertura dell’oratorio della Madonna dello Spino e del campanile
Ricostruzione
Ricostruzione post sisma: domenica 2 novembre a Concordia riapertura dell’oratorio della Madonna dello Spino e del campanile
Presente il vescovo Erio Castellucci che benedirà anche la sede del Municipio recuperata dopo il sisma.
Il Duomo di Finale Emilia si accende per il concerto di Natale con Andrea Griminelli
Arte
Il Duomo di Finale Emilia si accende per il concerto di Natale con Andrea Griminelli
L'appuntamento da non perdere è per venerdì 17 dicembre
Riorganizzazione di aMo, Riccardo Bonetti nominato nuovo revisore
Il riconoscimento
Riorganizzazione di aMo, Riccardo Bonetti nominato nuovo revisore
L’Amministratore Bosi, il Direttore Bolondi e tutta la struttura al lavoro per completare il percorso di consolidamento della Società e per garantirne il pieno funzionamento operativo.
Carpi, da venerdì 7 novembre al via i lavori di riqualificazione dei passaggi a livello
Lavori in corso
Carpi, da venerdì 7 novembre al via i lavori di riqualificazione dei passaggi a livello
Annunciati da Rfi, previste chiusure a rotazione degli attraversamenti.
Sciopero nazionale degli operatori socio sanitari delle strutture che applicano il contratto Anaste: le immagini del presidio
La mobilitazione
Sciopero nazionale degli operatori socio sanitari delle strutture che applicano il contratto Anaste: le immagini del presidio
A Modena lo sciopero interessa circa 430 lavoratrici e lavoratori per la maggior parte operatori socio sanitari impiegati in oltre una decina di strutture.
Truffa da 80 milioni di euro nel fotovoltaico, indagata anche una società di Modena
Cronaca
Truffa da 80 milioni di euro nel fotovoltaico, indagata anche una società di Modena
Almeno 6mila le vittime della truffa.
ITINERARI CURIOSI | Tesori del Reno: il nuovo cammino che incanta l’Appennino
Rubrica - Un nuovo percorso si aggiunge alla rete dei cammini lenti dell’Appennino bolognese.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.

Medicina, al neurologo Rossini premio 'Energie per Roma - Salute'
Medicina, al neurologo Rossini premio 'Energie per Roma - Salute'
Dal burnout al mobbing, quando il lavoro diventa 'tossico'. L'allarme sociale raccontato in un libro
Dal burnout al mobbing, quando il lavoro diventa 'tossico'. L'allarme sociale raccontato in un libro
Malattie rare, Aisla: "Basilicata senza Fondo Sla condanna a solitudine chi lotta per vivere"
Malattie rare, Aisla: "Basilicata senza Fondo Sla condanna a solitudine chi lotta per vivere"
Il dentista: "No alle scorte di dolcetti, sorriso a rischio se si continua con le caramelle oltre la festa"
Il dentista: "No alle scorte di dolcetti, sorriso a rischio se si continua con le caramelle oltre la festa"
Moderno, tecnologico ed efficiente: ecco il Nuovo polo dei laboratori 'Rita Levi Montalcini' dell'Irccs Spallanzani di Roma
Moderno, tecnologico ed efficiente: ecco il Nuovo polo dei laboratori 'Rita Levi Montalcini' dell'Irccs Spallanzani di Roma
'Novembre azzurro', al Campus Bio-Medico Roma esami e visite per 'lui'
'Novembre azzurro', al Campus Bio-Medico Roma esami e visite per 'lui'
Anziani, 1 over 65 su 5 ha avuto una caduta nell'ultimo anno, nel 18% dei casi frattura
Anziani, 1 over 65 su 5 ha avuto una caduta nell'ultimo anno, nel 18% dei casi frattura
L'indagine, 'solo 50% centri oncologici ha percorsi nutrizionali accessibili'
L'indagine, 'solo 50% centri oncologici ha percorsi nutrizionali accessibili'
L'Ai e la crociata dell'internista: "Non chiamatela dottore, senza l'anima non c'è il medico"
L'Ai e la crociata dell'internista: "Non chiamatela dottore, senza l'anima non c'è il medico"
Per Halloween sì a trucchi e maschere ma occhio alla salute, i consigli del pediatra
Per Halloween sì a trucchi e maschere ma occhio alla salute, i consigli del pediatra
Primo al mondo di arteria polmonare al Sant'Andrea Roma-Sapienza
Primo al mondo di arteria polmonare al Sant'Andrea Roma-Sapienza
Halloween, medico-nutrizionista: "Prova generale delle abbuffate natalizie, il corpo ne risente"
Halloween, medico-nutrizionista: "Prova generale delle abbuffate natalizie, il corpo ne risente"

    Per la corsa alla Luna, la Cina si affida alla competizione commerciale
    Per la corsa alla Luna, la Cina si affida alla competizione commerciale
    Ia, Webidoo: leva di produttività ma ancora poco diffusa nelle pmi,
    Ia, Webidoo: leva di produttività ma ancora poco diffusa nelle pmi,
    Supercat show, sfilate adozioni e miao-mercatino per la mostra felina internazionale
    Supercat show, sfilate adozioni e miao-mercatino per la mostra felina internazionale
    Space Economy, patto strategico a Milano: capitale umano vero propellente
    Space Economy, patto strategico a Milano: capitale umano vero propellente
    A Brescia Domani Lavoro, opportunità per chi cerca impiego o vuole crescere
    A Brescia Domani Lavoro, opportunità per chi cerca impiego o vuole crescere
    Cybersecurity&Cybercrime: il podcast che svela l'impero del Gruppo Conti
    Cybersecurity&Cybercrime: il podcast che svela l'impero del Gruppo Conti
    Google lancia il primo spot interamente generato con l’intelligenza artificiale
    Google lancia il primo spot interamente generato con l’intelligenza artificiale
    WhatsApp arriva su Apple Watch, disponibile la prima beta
    WhatsApp arriva su Apple Watch, disponibile la prima beta
    MINI Paul Smith Edition: stile britannico e design d’autore
    MINI Paul Smith Edition: stile britannico e design d’autore
    Alpine A390: agilità ai massimi livelli
    Alpine A390: agilità ai massimi livelli
    Suzuki Car of EICMA 2025: la Vitara Hybrid unisce due mondi
    Suzuki Car of EICMA 2025: la Vitara Hybrid unisce due mondi
    Mazda rinnova il suo logo al Japan Mobility Show 2025
    Mazda rinnova il suo logo al Japan Mobility Show 2025

