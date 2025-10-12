Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
12 Ottobre 2025
Russia, il piano fino al 2028: migliaia di tank, il messaggio per la Nato

13 Ottobre 2025

(Adnkronos) - La Russia ha già programmato la 'rinascita' del suo esercito, in particolare con un incremento nella produzione di tank, e dopo la guerra in Ucraina potrà rappresentare sin da subito una potenziale minaccia per la Nato. Le industrie lavorano per produrre carri e ricreare le scorte dopo le enormi perdite accusate nella guerra in Ucraina. Mosca si concentra in particolare sull'incremento della produzione T-90. Per l'Institute for the study of war, il think tank americano che monitora il conflitto in Ucraina dall'inizio, si tratta di un segnale chiaro: "La Russia intende rappresentare una minaccia militare a lungo termine per la Nato".   A definire il quadro contribuiscono le informazioni e i dati diffusi da Frontelligence Insight, una fonte di intelligence open source. Sulla base di documenti di Uralvagonzavod (UVZ), principale produttore russo di tank, si evidenzia che l'obiettivo di Mosca è aumentare la produzione di T-90 dell'80% entro il 2028 e lanciare la produzione del nuovo mezzo T-90M2. I documenti, visionati da ISW ma non verificati dal think tank, fanno riferimento in particolare ad un incremento della produzione a partire dal 2027.  L'obiettivo è arrivare a sfornare 428 tank T-90M and T-90M2 nel 2028. Tra il 2027 e il 2029, in totale dovrebbero uscire dalle fabbriche almeno 1.118 mezzi. Per centrare il traguardo, i ritmi di produzione dovrebbero cambiare radicalmente. Secondo le informazioni diffuse dai blogger militari russi, dal 24 febbraio 2022 a luglio 2025 la Russia ha prodotto in totale tra 540 e 630 carri. Gli obiettivi relativi ai T-90 potrebbero rivelarsi eccessivamente ambiziosi. I piani, però, indicano comunque che la Russia cerca di riarmarsi e sta creando le condizioni per rappresentare una significativa minaccia militare a lungo termine per la NATO ben oltre la fine dell'attuale guerra in Ucraina. I programmi relativi ai tank comprendono anche interventi produrre nel complesso oltre 2000 tank fino al 2036 se si allarga il discorso ai T-72B3M.   Negli ultimi mesi di guerra in Ucraina, evidenzia l'ISW, Mosca ha ridotto l'invio di carri sul terreno, fino ad azzerare quasi l'impiego di tank. I mezzi vengono conservati e, in teoria, accumulati per un utilizzo successivo. Nelle operazioni a breve termine dovrebbero essere schierati soprattutto T-72 rinnovati. Nella fase attuale del conflitto, gli assalti meccanizzati sono divenuti più rari ma non sono stati accantonati totalmente. Il monitoraggio dell'ISW sottolinea che l'utilizzo dei tank è spesso abbinato a condizioni meteo che rendono più complesso, per l'Ucraina, l'impiego proficuo di droni. Quando la difesa di Kiev non può disporre in pieno dei propri mezzi, la Russia schiera i tank in maniera più ampia. "La ​​Russia -afferma l'ISW- avrà probabilmente a disposizione una significativa potenza di combattimento entro pochi mesi dalla fine dei combattimenti attivi in ​​Ucraina e potrà rapidamente schierarla sul fianco orientale della Nato".   L'allarme per la Nato, però, secondo il think tank deve scattare a prescindere dai programmi dell'industria bellica russa. "L'Isw non ha osservato alcuna indicazione che il comando militare russo debba attendere che l'esercito si ricostituisca al massimo delle sue forze prima di intensificare i suoi attacchi contro gli stati membri della Nato", le conclusioni a cui approda l'Isw. "Di fatto, la Russia potrebbe attaccare prima di quel momento se la Nato non riuscisse a stabilire la deterrenza", è la sintesi. La guerra in Ucraina rappresenta un continuo collaudo per l'apparato militare di Mosca: "La Russia sta attualmente acquisendo una significativa esperienza nella guerra moderna in un teatro in continua evoluzione caratterizzato da un ciclo di innovazione estremamente breve". L'aggiornamento è continuo e avviene, paradossalmente, in "una guerra di logoramento condotta dalla fanteria in Ucraina, un conflitto che l'Europa non ha intrapreso dagli anni '40. La Nato e i suoi alleati devono prepararsi a scoraggiare e, se necessario, sconfiggere le minacce che la Russia probabilmente rappresenterà immediatamente dopo la fine dei combattimenti attivi in ​​Ucraina, ma anche in futuro".  ---internazionale/[email protected] (Web Info)
Bondeno, dopo il successo di “Houston, abbiamo un gomitolo”, grande attesa per il laboratorio creativo sull'incinetto
L'iniziativa
Bondeno, dopo il successo di “Houston, abbiamo un gomitolo”, grande attesa per il laboratorio creativo sull'incinetto
Martedì 14 ottobre alla biblioteca comunale.
Mercoledì 15 ottobre si elegge il nuovo segretario Cgil di Modena, presente Maurizio Landini
L'avvenimento
Mercoledì 15 ottobre si elegge il nuovo segretario Cgil di Modena, presente Maurizio Landini
Sarà lanciata la manifestazione nazionale del 25 ottobre “Democrazia al Lavoro”.
"Dalla violenza puoi uscire" un dépliant informativo in sei lingue realizzato dalla Regione
Da sapere
"Dalla violenza puoi uscire" un dépliant informativo in sei lingue realizzato dalla Regione
Progetto realizzato in collaborazione con Anci Emilia-Romagna dopo una sperimentazione lo scorso anno in alcuni centri interculturali della regione
Consorzio tutela aceto balsamico di Modena e Congusto, un ciclo di seminari
L'iniziativa
Consorzio tutela aceto balsamico di Modena e Congusto, un ciclo di seminari
In ogni appuntamento, una lezione teorica su storia e caratteristiche dell’"oro nero" e proposte di ricette dolci e salate
Tecnologie digitali e biotecnologie, finanziati dalla Regione Emilia-Romagna 20 progetti
Aziende e territorio
Tecnologie digitali e biotecnologie, finanziati dalla Regione Emilia-Romagna 20 progetti
Circa 4 milioni di euro destinati a misure integrate di investimento e ricerca e quasi 17 milioni a ricerca e sviluppo
"Scatti dal mondo", a Concordia nuovo ciclo di proiezioni di foto di viaggio
L'iniziativa
"Scatti dal mondo", a Concordia nuovo ciclo di proiezioni di foto di viaggio
Si tratta di quattro appuntamenti che si svolgeranno nei quattro giovedì di novembre
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
Da Mirandola Gianluca Dotti si fa scrittore e ci insegna come usare la fisica per migliorarci la vita
Il personaggio
Da Mirandola Gianluca Dotti si fa scrittore e ci insegna come usare la fisica per migliorarci la vita
Il divulgatore scientifico ha dato alle stampa la sua pima opera intitolata "Il parabrezza di Einstein. Come usare la fisica per migliorarci la vita" per i tipi di Solferino
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"

La curva del Covid si stabilizza, Pregliasco: "Possibile coda e nuova risalita"
Salute
La curva del Covid si stabilizza, Pregliasco: "Possibile coda e nuova risalita"
Giornata nazionale della psicologia, appello Cnop: "Facciamoci promotori di pace"
Giornata nazionale della psicologia, appello Cnop: "Facciamoci promotori di pace"
Vivere a lungo e in salute è questione di microbiota, ecco cosa fare
Vivere a lungo e in salute è questione di microbiota, ecco cosa fare
Patologie emorragiche congenite, a Roma congresso Aice
Patologie emorragiche congenite, a Roma congresso Aice
Medicina, in Italia 800mila casi di scompenso cardiaco: "Corretta terapia è svolta"
Medicina, in Italia 800mila casi di scompenso cardiaco: "Corretta terapia è svolta"
Salute, Colivicchi (Fism): "Cardiosecurity per prevenzione morti da infarto"
Salute, Colivicchi (Fism): "Cardiosecurity per prevenzione morti da infarto"
Salute, Gabrielli (Anmco): "Con prevenzione 80% eventi cardiovascolari eliminabili"
Salute, Gabrielli (Anmco): "Con prevenzione 80% eventi cardiovascolari eliminabili"
Salute: Oliva (Anmco): "Attenzione su prevenzione, innovazione terapeutica e ricerca"
Salute: Oliva (Anmco): "Attenzione su prevenzione, innovazione terapeutica e ricerca"
Salute, Grimaldi (Anmco): "In Italia ridotta mortalità da infarto, investire in prevenzione"
Salute, Grimaldi (Anmco): "In Italia ridotta mortalità da infarto, investire in prevenzione"
Come sarà l'influenza? Esperti: "Intensa, possibili 15-16 mln di casi, proteggiamo anziani e bimbi"
Come sarà l'influenza? Esperti: "Intensa, possibili 15-16 mln di casi, proteggiamo anziani e bimbi"
Giornata salute mentale, TikTok Italia insieme a Parole O_Stili e Polizia di Stato per #BodyNeutrality
Giornata salute mentale, TikTok Italia insieme a Parole O_Stili e Polizia di Stato per #BodyNeutrality
L'esperto italiano: "Bene il primo xenotrapianto di fegato maiale-uomo. Sul rene dati inimmaginabili 2 anni fa"
L'esperto italiano: "Bene il primo xenotrapianto di fegato maiale-uomo. Sul rene dati inimmaginabili 2 anni fa"

    4x4 Fest, ripartenza con successo per il Salone dell'Off-Road
    4x4 Fest, ripartenza con successo per il Salone dell'Off-Road
    Turismo, Buonpensiere (Glamour): "Puntare oggi sui giovani per restare appetibili domani"
    Turismo, Buonpensiere (Glamour): "Puntare oggi sui giovani per restare appetibili domani"
    Turismo, Ttg Travel Experience e InOut 2025 crescono ancora con +3% presenze
    Turismo, Ttg Travel Experience e InOut 2025 crescono ancora con +3% presenze
    Migranti, Musso (Irem Spa): "60 lavoratori egiziani inseriti con decreto Cutro ma superare criticità"
    Migranti, Musso (Irem Spa): "60 lavoratori egiziani inseriti con decreto Cutro ma superare criticità"
    aizoOn ricerca applicata e impegno etico sostenibile
    aizoOn ricerca applicata e impegno etico sostenibile
    Lavoro, Eurispes: in Italia 20mila dipendenti per oltre 600 centri impiego
    Lavoro, Eurispes: in Italia 20mila dipendenti per oltre 600 centri impiego
    realme e Ricoh Imaging siglano una partnership strategica per il comparto fotografico
    realme e Ricoh Imaging siglano una partnership strategica per il comparto fotografico
    Raccolta rifiuti, accordo Gruppo Cap e Amga per acquisire 20% Ala
    Raccolta rifiuti, accordo Gruppo Cap e Amga per acquisire 20% Ala
    Ancora forte divario di genere in discipline Stem, la sfida vista da esperti e aziende
    Ancora forte divario di genere in discipline Stem, la sfida vista da esperti e aziende
    Startup Tuidi chiude seed round da 3 mln euro per accelerare trasformazione digitale Gdo
    Startup Tuidi chiude seed round da 3 mln euro per accelerare trasformazione digitale Gdo
    FuturoPresente, a Parma 1° festival universitario che unisce scienza, etica e società
    FuturoPresente, a Parma 1° festival universitario che unisce scienza, etica e società
    Sostenibilità, Zappi (Uni): "Nostro modello fa convivere governance e innovazione"
    Sostenibilità, Zappi (Uni): "Nostro modello fa convivere governance e innovazione"

    L'avvenimento
    A Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
    Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
    Il finanziamento
    Liquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
    Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto

    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    chiudi