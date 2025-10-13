Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
13 Ottobre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Russia, Rutte avverte: “I suoi missili possono colpire tutte le città europee in qualche minuto”

Russia, Rutte avverte: “I suoi missili possono colpire tutte le città europee in qualche minuto”

|13 Ottobre 2025

(Adnkronos) - I nuovi missili ipersonici della Russia sono in grado di "colpire le città europee nel giro di qualche minuto". Lo sottolinea il segretario generale della Nato Mark Rutte, durante l'assemblea parlamentare dell'Alleanza atlantica a Lubiana, in Slovenia. La nuova tecnologia russa, continua, "è in grado di colpire Roma o Madrid o qualsiasi altra capitale nel territorio della Nato a una velocità cinque volte superiore a quella del suono".  Questo dimostra, prosegue, che "tutto il pensiero di avere Paesi sul fianco orientale e su un fianco mediterraneo è obsoleto. Siamo tutti sul fianco orientale ora, perché la differenza" tra Kiev e Roma è di pochi minuti, "quindi siamo tutti sul fianco orientale". Ed è "per questo - dice rivolto a Lorenzo Cesa - che dobbiamo sviluppare obiettivi di capacità, in modo da essere in grado anche in futuro di eliminare questo tipo di missili, cosa che non possiamo fare al momento".  Rutte ha spiegato "a ciascun alleato che non spendiamo solo il 3,5% o il 4% del Pil per la difesa, spendiamo il 5% della difesa complessiva", e questo non per "mantenere contenti gli americani". Ora "lo facciamo prima di tutto per assicurarci di essere in grado di respingere queste minacce. So che lo spiegherai al popolo italiano: il tuo governo è un grande amico" della Nato, a partire dalla premier "Giorgia Meloni, ma ovviamente anche i parlamentari", conclude.  Tornando a parlare poi della violazione dello spazio aereo Nato da parte di aerei o droni russi, Rutte ha elogiato la condotta gli F35 italiani. Se gli aerei "costituiscono una minaccia", ha ribadito, "possiamo attuare la soluzione definitiva", altrimenti "li accompagneremo docilmente fuori dal nostro spazio aereo", come hanno fatto gli F35 italiani in Estonia, un modus operandi che "credo sia stato molto saggio".    ---internazionale/[email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Supertecnici prodotti tipici del territorio, aperte le iscrizioni al corso Ial
Da sapere
Supertecnici prodotti tipici del territorio, aperte le iscrizioni al corso Ial
I posti disponibili sono 15, possono partecipare tutte le persone con più di 18 anni
Il paziente critico nelle zone di guerra, a Modena decima edizione del corso FASiM
Salute
Il paziente critico nelle zone di guerra, a Modena decima edizione del corso FASiM
Prosegue la collaborazione tra AOU di Modena, Unimore e accademia militare per la formazione dei futuri ufficiali medici dell’esercito
Helena Giannini è la nuova coordinatrice del sindacato studentesco UduMore
La novità
Helena Giannini è la nuova coordinatrice del sindacato studentesco UduMore
E' stata eletta all’unanimità dall’assemblea studentesca al termine dell’8° Congresso
‘Viva’, al via la settimana della Rianimazione Cardiopolmonare: appuntamenti anche a Mirandola, Carpi, Nonantola e Modena
Salute
‘Viva’, al via la settimana della Rianimazione Cardiopolmonare: appuntamenti anche a Mirandola, Carpi, Nonantola e Modena
In piazza Matteotti, a Modena, la "catena della sopravvivenza" per soccorrere le persone colpite da arresto cardiaco
Finale Emilia, fuori servizio il semaforo di Reno Finalese
Traffico e viabilità
Finale Emilia, fuori servizio il semaforo di Reno Finalese
Il ripristino dell'alimentazione e il riavvio dell'impianto dovrebbero essere previsti per le ore 16 di oggi, lunedì 13 ottobre
68 studenti di Mirandola e Finale Emilia a scuola di Protezione Civile
L'iniziativa
68 studenti di Mirandola e Finale Emilia a scuola di Protezione Civile
Weekend denso di simulazioni e attività formative per toccare con mano il lavoro del volontario di Protezione Civile e imparare manovre di soccorso
Cavezzo, torna il corso d'arte negli spazi di Villa Giardino
L'iniziativa
Cavezzo, torna il corso d'arte negli spazi di Villa Giardino
Si riparte giovedì 16 ottobre
Alla vista della Polizia scappa in bicicletta e lancia 20 dosi di cocaina a terra, arrestato
Cronaca
Alla vista della Polizia scappa in bicicletta e lancia 20 dosi di cocaina a terra, arrestato
Il Gip ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti del 38enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria
Weekend di successi per gli Scomed Bomporto: la Serie B vola in Coppa Italia, brilla la femminile Junior
I risultati
Weekend di successi per gli Scomed Bomporto: la Serie B vola in Coppa Italia, brilla la femminile Junior
La squadra bomportese è stata impegnata su più fronti tra campionati e tornei nazionali
Carpi, al via lavori di manutenzione all’ospedale "Ramazzini"
Lavori in corso
Carpi, al via lavori di manutenzione all’ospedale "Ramazzini"
12 cantieri per un impiego di 1 milione di euro: gli interventi più consistenti sulle coperture e sul ripristino di parti della pavimentazione
Finale Emilia, la corona restaurata sarà ricollocata sullo stemma del Comune nella facciata del Duomo
La novità
Finale Emilia, la corona restaurata sarà ricollocata sullo stemma del Comune nella facciata del Duomo
Era crollata in occasione del sisma che nel 2012 colpì il territorio della Bassa modenese
San Felice, venerdì 17 ottobre concerto-tributo a Fabrizio De Andrè
Vestiti, usciamo
San Felice, venerdì 17 ottobre concerto-tributo a Fabrizio De Andrè
Il Palaround ospiterà il concerto degli Amistade, che da anni portano sui palchi italiani un intenso tributo al cantautore genovese
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Problemi con il contatore? Nell’Atlante di ARERA tutte le risposte per i consumatori
Problemi con il contatore? Nell’Atlante di ARERA tutte le risposte per i consumatori
Grande Fratello, stasera 13 ottobre: storia di Rasha e la prima eliminazione
Grande Fratello, stasera 13 ottobre: storia di Rasha e la prima eliminazione
Imprese, flussi migratori e transizione: le opportunità economiche e occupazionali
Imprese, flussi migratori e transizione: le opportunità economiche e occupazionali
Acea rende protagonista l'acqua tra contest e retrospettive della Festa del Cinema di Roma
Acea rende protagonista l'acqua tra contest e retrospettive della Festa del Cinema di Roma
Milan-Como in Australia, anche Maignan critica: "Non capisco, avremmo giocato in casa"
Milan-Como in Australia, anche Maignan critica: "Non capisco, avremmo giocato in casa"
Colpo all'ottobrata, maltempo in arrivo al Sud e in Sardegna
Colpo all'ottobrata, maltempo in arrivo al Sud e in Sardegna
Roma, bombola di ossigeno esplode in un cantiere Atac sulla Prenestina: auto in fiamme, alta colonna di fumo
Roma, bombola di ossigeno esplode in un cantiere Atac sulla Prenestina: auto in fiamme, alta colonna di fumo
Trump alla Knesset, due deputati protestano: presidente Usa interrotto
Trump alla Knesset, due deputati protestano: presidente Usa interrotto
Ricerca, Patarnello (AstraZeneca): "E' il vero valore delle aziende farmaceutiche"
Ricerca, Patarnello (AstraZeneca): "E' il vero valore delle aziende farmaceutiche"
Serie A, da Kean a Leao e Pulisic: quanti infortuni in Nazionale
Serie A, da Kean a Leao e Pulisic: quanti infortuni in Nazionale
Il talk di Cerno e Venier traina la riscossa di 'Domenica In'
Il talk di Cerno e Venier traina la riscossa di 'Domenica In'
Russia, Rutte avverte: "I suoi missili possono colpire tutte le città europee in qualche minuto"
Russia, Rutte avverte: "I suoi missili possono colpire tutte le città europee in qualche minuto"
Salute, da Fedemo appello per autosufficienza nazionale sangue e plasmaderivati
Salute, da Fedemo appello per autosufficienza nazionale sangue e plasmaderivati
Giovani, Moige: "Il 55% più di tre ore al giorno online, 23% vittime o testimoni di cyberbullismo"
Giovani, Moige: "Il 55% più di tre ore al giorno online, 23% vittime o testimoni di cyberbullismo"
Sette pazienti su 10 temono la progressione del cancro seno, "Garantire psico-oncologia"
Sette pazienti su 10 temono la progressione del cancro seno, "Garantire psico-oncologia"
Sinner, accoglienza da re a Riad. Jannik pronto per il Six Kings Slam
Sinner, accoglienza da re a Riad. Jannik pronto per il Six Kings Slam
Morbillo, salgono casi in Usa: nuovi focolai, quarantena per bambini non vaccinati in Carolina del Sud
Morbillo, salgono casi in Usa: nuovi focolai, quarantena per bambini non vaccinati in Carolina del Sud
Migranti, Piantedosi: " Flussi sono sfida delicata ma anche opportunità"
Migranti, Piantedosi: " Flussi sono sfida delicata ma anche opportunità"
Premio Nobel per l'Economia a Mokyr, Aghion e Howitt
Premio Nobel per l'Economia a Mokyr, Aghion e Howitt
Sostenibilità, Minin (Cirfood): "Anticipare cambiamenti con innovazione e ricerca"
Sostenibilità, Minin (Cirfood): "Anticipare cambiamenti con innovazione e ricerca"

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"

SALUTE

La curva del Covid si stabilizza, Pregliasco: "Possibile coda e nuova risalita"
Salute
La curva del Covid si stabilizza, Pregliasco: "Possibile coda e nuova risalita"
Giornata nazionale della psicologia, appello Cnop: "Facciamoci promotori di pace"
Giornata nazionale della psicologia, appello Cnop: "Facciamoci promotori di pace"
Vivere a lungo e in salute è questione di microbiota, ecco cosa fare
Vivere a lungo e in salute è questione di microbiota, ecco cosa fare
In Italia ogni anno 5 neonati vengono uccisi dalle madri, lo psichiatra: "Negano la gravidanza"
In Italia ogni anno 5 neonati vengono uccisi dalle madri, lo psichiatra: "Negano la gravidanza"
Ricerca, Senni (UniMiB): "In cardiologia è fondamentale, malattie cuore impattanti"
Ricerca, Senni (UniMiB): "In cardiologia è fondamentale, malattie cuore impattanti"
Ricerca, Bonini (Sapienza): "Fatti passi in avanti per diagnosi e gestione patologie respiro"
Ricerca, Bonini (Sapienza): "Fatti passi in avanti per diagnosi e gestione patologie respiro"
Patologie emorragiche congenite, a Roma congresso Aice
Patologie emorragiche congenite, a Roma congresso Aice
Il certificato medico sarà anche a distanza, ma niente Whatsapp per la visita
Il certificato medico sarà anche a distanza, ma niente Whatsapp per la visita
Tumori, studio italiano rivela alterazioni associate a sindromi ereditarie
Tumori, studio italiano rivela alterazioni associate a sindromi ereditarie
Salute: 1 italiano su 4 vive con un disturbo mentale, un libro racconta le loro storie
Salute: 1 italiano su 4 vive con un disturbo mentale, un libro racconta le loro storie
Ricerca, diabetologo Giaccari: "Indispensabile collaborazione tra pubblico e privato"
Ricerca, diabetologo Giaccari: "Indispensabile collaborazione tra pubblico e privato"
Ricerca, Gasbarrini (Gemelli): "La sfida è formare le nuove figure professionali"
Ricerca, Gasbarrini (Gemelli): "La sfida è formare le nuove figure professionali"

Sul Panaro on air

    • WatchTurismo nella Bassa Modenese, aprono 16 punti informativi in otto Comuni
    • WatchDenunciato minorenne per truffa ad un'anziana: parla Mario Paternoster capo della Polizia di Stato
    • WatchLa festa finale con tutti i figuranti di Sogni Cinema e Illusioni a Tresigallo

    • ATTUALITÀ

    Gravity-1 Y2: il potente vettore Cinese a propellente solido lanciato dal mare
    Gravity-1 Y2: il potente vettore Cinese a propellente solido lanciato dal mare
    I LOVE LUCCA COMICS & GAMES a Roma
    I LOVE LUCCA COMICS & GAMES a Roma
    Promozione per i cittadini e la "prima" di Sergio Algozzino
    Promozione per i cittadini e la "prima" di Sergio Algozzino
    Tetsuo Hara celebra l’Italia con il suo nuovo dipinto
    Tetsuo Hara celebra l’Italia con il suo nuovo dipinto
    Rivedi la diretta di Q&A su LC&G 2025
    Rivedi la diretta di Q&A su LC&G 2025
    LuccaCG Assistant diventa 365
    LuccaCG Assistant diventa 365
    Torino capitale dell'innovazione: al via il Festival AI & VR Multiverse World
    Torino capitale dell'innovazione: al via il Festival AI & VR Multiverse World
    Dazi, Girardi (Anie), "Al momento no effetti su export tecnologie elettrotecniche ed elettroniche, crescita non frena"
    Dazi, Girardi (Anie), "Al momento no effetti su export tecnologie elettrotecniche ed elettroniche, crescita non frena"
    AI e tessuti: riconoscimento vocale al 97.5% con A-Textile
    AI e tessuti: riconoscimento vocale al 97.5% con A-Textile
    V Max Play e SnapBeat: La Rivoluzione del Cinema Portatile per l'Avventura
    V Max Play e SnapBeat: La Rivoluzione del Cinema Portatile per l'Avventura
    Little Nightmares III, doppio incubo
    Little Nightmares III, doppio incubo
    Shopping di fine anno: acquisti multicanale per gli italiani, spesa media di 227€
    Shopping di fine anno: acquisti multicanale per gli italiani, spesa media di 227€

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    L'avvenimento
    A Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
    Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
    Il finanziamento
    Liquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
    Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto

    Curiosità

    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.

    chiudi