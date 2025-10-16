Sanità, Iachino (Salute): “Territorio performante aiuta presa in carico paziente cronico”
(Adnkronos) - "Il Pnrr è un grande piano investimento: la missione 6 riguarda la sanità e punta molto sullo sviluppo del territorio. Avere un territorio più performante, indubbiamente, aiuta nella presa in carico del paziente con cronicità". Lo ha detto all’Adnkronos Achille Iachino, direttore generale Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del Pnrr, Ministero della Salute, in occasione dell’evento organizzato a Roma da Salutequità, dove oggi a Roma si è riunito un Equity Group Cronicità, realizzato con il contributo non condizionato di Sanofi e Ucb Pharma, per confrontarsi con rappresentanti di istituzioni nazionali e regionali, associazioni pazienti, manager e professionisti sanitari sulle principali questioni. "Le criticità sono quelle sempre presenti in ogni contesto dove vi è un'elevata complessità nelle attività da attuare e dove i soggetti che operano sono tanti - spiega Iachino - alcune sono connesse alla complessità della materia e delle attività da realizzare. Ci sono poi delle questioni di natura tecnica, amministrativa, burocratica da superare e ci sono delle complessità e delle criticità legate alla necessità di svolgere un'attività di coordinamento non semplice, vista la numerosità dei soggetti in campo e ancora una volta al gran numero di attività da svolgere". "Al netto di questo, ciò che registro è che il sistema nel suo complesso, quindi Ministero, Regioni, Asl e tutti i soggetti coinvolti, stanno lavorando nel pieno delle loro possibilità verso un obiettivo comune: migliorare il nostro Sistema sanitario", conclude. [email protected] (Web Info)
