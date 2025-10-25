Sanremo 2026, Carlo Conti: “Nicola Savino condurrà il DopoFestival”

(Adnkronos) - "Il DopoFestival lo farà Nicola Savino, che presenterà anche le quattro puntate di 'Tale e Quale show' a gennaio". Lo ha annunciato il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2026, Carlo Conti dal palco del Festival dello Spettacolo di 'Tv Sorrisi e Canzoni' al Superstudio Più di Milano. Saranno davvero 26 i concorrenti a Sanremo 2026? “Un paio di pagine in più su ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ le terrei” ha detto Conti, replicando al direttore, Aldo Vitali, che gli chiedeva se rispetterà il regolamento sui 26 artisti in gara o se deve lasciare libere delle pagine in più sul suo giornale che ogni anno dedica una pagina a ciascun cantante.

“Lo schema dell’anno scorso ha funzionato e non vedo perché cambiarlo - ha sottolineato -. Ogni anno è un discorso a sé, non si devono fare confronti con l’anno prima, è una proposta, e l’importante è che funzioni. Poi può capitare di fare un punto in più o in meno di share, dipende da molti fattori”. Conti ha inoltre confermato le date della kermesse, dal 24 al 28 febbraio, “perché prima ci sono le Olimpiadi di Milano Cortina”. “Per ora ho tre gironi, Paradiso, Purgatorio e Inferno: alcune canzoni non possono rientrare tra le scelte per vari motivi - ha detto Carlo Conti -. Ce ne saranno 40 buone di canzoni, sono troppe. Fosse per me farei un Festival di Sanremo che dura un mese e mezzo”.

“Nel primo Sanremo avevo messo la regola dei 3 minuti ma nessuno l’ha rispettata” ha poi osservato. E al direttore di 'Tv Sorrisi e Canzoni' che gli chiedeva anticipazioni sui 26 artisti in gara, Conti ha replicato: "Non lo so, questo mese, fino a fine novembre, quando lo comunicherò, è il momento più difficile e importante perché inizi a dire 'questo sì e questo no', per completare il bouquet di fiori e capire quali colori e sapori ci stanno. Sento molto questa responsabilità e una volta fatto questo, non dico che il Festival è finito, ma quasi". Per quanto riguarda la scelta delle canzoni "io abitualmente ho la fortuna, nonostante abbia superato i 60 anni, di mettere la testa sul cuscino e addormentarmi. Faccio tutta una tirata fino alle 7. Ma in questo mese mi sveglio la notte perché mi viene in mente un ritornello. Sanremo ora è una grande vetrina, dove devi mettere i gioielli migliori, come una gioielleria in Montenapoleone".

"Sulle conduttrici non lo so, io penso solo alle canzoni - aggiunge -. Poi una volte annunciate penserò a come impostare la forma. Creo sarà come l'anno scorso, forse, con delle modifiche". Il direttore artistico di Sanremo ha ricordato, poi, come il 2017 fu "uno spartiacque" che rappresentò la vecchia generazione e il nuovo pop con Gabbani che vinse. Ma anche negli anni "Irama, Mahmood e Serena Brancale a Sanremo Giovani. Fu un momento fortunato per la musica". Ha ammesso, quindi, di non lasciarsi influenzare dai numeri degli artisti su Spotify o altre piattaforme: "Io vado ancora con l'orecchio radiofonico. È lo stesso fiuto che ha avuto anche Amadeus in quanto veniamo fuori entrambi dallo stesso mondo. La Rai ha avuto intuizione ad affidarci la direzione artistica e lo stesso ha fatto quando la diede a suo tempo al più grande di tutti, Pippo Baudo. Ancora oggi facciamo il Festival come ce lo ha insegnato lui".

“Sanremo va fatto quando uno se la sente e sei sicuro non è tanto il condurlo quanto la direzione artistica. Si tratta di fare delle scelte per arrivare a questo e sono sicuro che Stefano ci arriverà”. “Ne devo pescare di pesci per arrivare a Sanremo, io faccio il tifo per Carlo - conclude De Martino -. Lui mi dice sempre che questo lavoro è una maratona: non ci si può permettere strappi e io sto facendo ora la maratona. Sanremo sarebbe uno strappo e nessuno si vuole strappare…”. “Non sto più dietro allo share alla mia età, vivo lo stesso con lo 0,50 in più o in meno" dice Carlo Conti, parlando dal palco del Festival del suo programma 'Tale e quale show' su Rai1. "Non penso che la competizione televisiva sia fatta di questo, l’importante è guadagnare una fetta di pubblico”. “Il concetto di varietà è cambiato negli anni - ha sottolineato - in Spagna e nel mondo ‘Tale e quale show’ si chiama ‘La tua faccia non mi è nuova’. Io gli ho cambiato nome perché volevo dare l’impressione del grande varietà musicale: non ci sono concorrenti ma protagonisti che mettono in piedi un varietà ogni settimana”. Il segreto, ha aggiunto Conti, “è vivere il mestiere con leggerezza e gioia. Io sono chiamato a regalare due ore di svago e cerco di farlo con leggerezza: delle volte ci si riesce, altre meno, ma l’obiettivo è far passare due ore di serenità gli spettatori. ‘Tale e quale show’ ha elementi di varietà coniugato con quello che funziona oggi in tv, poche prove ma la goliardia arboriana, che è la formula vincente”.

Alla fine dell’incontro, Carlo Conti ha ricevuto dal direttore di Tv Sorrisi e Canzoni un Telegatto color blu: “E’ la cosa più bella…non è il primo, che avevo conquistato nel 1991 con ‘Big la tv dei ragazzi’. Arrivare ad averne uno al mio quinto Sanremo vuol dire che un po’ di gavetta c’è stata”.

[email protected] (Web Info)