Sanremo 2026, da Tommaso Paradiso a Blanco: il toto-nomi tra ritorni e sorprese

14 Ottobre 2025
14 Ottobre 2025

(Adnkronos) - La macchina del Festival di Sanremo 2026 (24–28 febbraio) è in moto. Mentre il direttore artistico Carlo Conti è immerso nella fase di ascolto dei brani, da lui stesso definita la più difficile e cruciale, per addetti ai lavori e appassionati si apre la stagione più divertente: quella del toto-nomi. La caccia ai possibili big che calcheranno il palco dell'Ariston è già iniziata e, secondo le voci raccolte dall'Adnkronos, il cast si preannuncia ricco di novità e di grandi ritorni. Sul fronte dei cantautori, fiore all’occhiello del festival dell’anno scorso, la nuova leva si mescola a nomi consolidati. Circolano con insistenza le ipotesi di un ritorno di Diodato, Ermal Meta e Fulminacci ma anche della prima volta all'Ariston di Frah Quintale. Tra le voci più interessanti del nuovo panorama musicale, si fanno i nomi di Emma Nolde e La Niña. La vera sorpresa, però, potrebbe essere il debutto assoluto di Tommaso Paradiso, che quest'anno potrebbe decidere di affrontare la gara sanremese. Non mancano le suggestioni legate ai grandi ritorni. Un nome su tutti è quello di Blanco, che dopo il successo del singolo 'Piangere a 90' potrebbe tornare all'Ariston per consolidare la sua nuova fase artistica. E c'è chi giura su un rientro in scena, proprio a Sanremo, di Angelina Mango e Sangiovanni, entrambi reduci da un periodo di pausa per ricaricare le energie creative.   Atteso anche il ritorno di Alfa, che con il rifacimento di 'A me mi piace' è stato il protagonista assoluto dell’estate 2025. Si parla di un possibile ritorno anche di Enrico Nigiotti e del duo Benji & Fede. Non è chiaro se questi ultimi riproporranno il brano scritto da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, escluso dalla selezione dello scorso anno. È quasi di rito la partecipazione di Settembre, l'artista che l'anno scorso ha trionfato nella sezione Nuove Proposte con il brano 'Vertebre'. A coprire la “casella” talent, invece, potrebbe essere Luk3, diciottenne reduce dalla scuola di 'Amici' e già autore di diversi brani virali. Potrebbe ambire a un posto anche Trigno, vincitore della categoria Canto di Amici 24. Sul fronte femminile, i nomi che circolano sono di peso. Dalle veterane del palco come Emma (che potrebbe riconfermare la premiata ditta autorale con Olly e JVLI), Arisa e Malika Ayane, a talenti in cerca di una nuova consacrazione. Tra queste, Serena Brancale, forte di un crescente successo di pubblico e critica, Chiara Galiazzo, che dopo anni di lontananza dall'Ariston potrebbe aspirare ad un ritorno da protagonista, e California, che dopo la rottura dei Coma_Cose si presenterebbe per affermare la sua carriera solista. Voci insistenti anche su Sal Da Vinci, già dato vicino alla partecipazione nella scorsa edizione, dove ha poi trionfato in duetto con The Kolors nella serata cover sulle note della sua grande hit 'Rossetto e caffè'. Anche Aiello, reduce da un anno molto positivo, rientra tra coloro che potrebbero meritare una nuova chance. Ma le ipotesi più intriganti riguardano i duetti: la più clamorosa, quella che vedrebbe insieme Tiziano Ferro e Madame, sembra più una suggestione che un’indiscrezione fondata. Secondo i ben informati, Ferro non avrebbe intenzione di affrontare il festival in gara e potrebbe aspirare semmai a un ritorno da ospite, in vista del tour che partirà a maggio. Più plausibile appare un ritorno sul palco dell'Ariston di Madame. Un altro rumor che circola insistentemente è quello del ritorno in coppia, questa volta in gara, di Fedez con Marco Masini, dopo la performance di 'Bella Stronza' che ha infiammato la serata delle cover dell’anno scorso. Tra le possibili sorprese spunta anche il nome di Tommy Cash, l'irriverente artista estone che si è fatto conoscere in Italia con il tormentone 'Espresso Macchiato'. A completare il quadro, la quota “over”, una garanzia per Conti visto il pubblico intergenerazionale del festival: si fanno i nomi di Michele Zarrillo, Fausto Leali, Enrico Ruggeri, Donatella Rettore e Patty Pravo. (di Loredana Errico)  [email protected] (Web Info)
Sanremo 2026, da Tommaso Paradiso a Blanco: il toto-nomi tra ritorni e sorprese
