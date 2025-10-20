Sarkozy va in carcere, domani prima notte in cella per l’ex presidente francese
(Adnkronos) - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha ricevuto all'Eliseo l'ex capo di Stato Nicolas Sarkozy. L'incontro - come ha appreso Bfmtv da un amico vicino al presidente della Repubblica - si è svolto venerdì scorso, quattro giorni prima dell'incarcerazione di Sarkozy nella prigione parigina di La Santé. Domani 21 ottobre l'ex presidente trascorrerà la sua prima notte in cella. Condannato a cinque anni di reclusione per associazione a delinquere nel caso dei finanziamenti illegali alla sua campagna da parte di Muammar Gheddafi, Sarkozy ha dichiarato a Le Figaro e La Tribune Dimanche di aver rifiutato la proposta di una cella singola, nonostante l'amministrazione penitenziaria avesse previsto l'isolamento per ragioni di sicurezza. Alle 9.30 di domani si presenterà dunque al carcere di La Santé, seguendo lo stesso protocollo riservato a tutti i detenuti. Ad attenderlo ci sarà una cella di undici metri quadrati, con una finestra sigillata, un piccolo televisore ma nessun telefono cellulare. Sarkozy ha fatto sapere che porterà con sé due libri: Il Conte di Montecristo in due volumi e la Vita di Gesù di Jean-Christian Petitfils. Per domani il figlio dell'ex presidente francese ha convocato una manifestazione. In un video pubblicato sui social, in cui ripercorre anche la carriera politica del padre, Louis Sarkozy ha lanciato questo appello: "Venite tutti a esprimere il vostro sostegno a Nicolas Sarkozy". Il video si conclude con il messaggio: "La fine della storia non è scritta". “I figli di Nicolas Sarkozy reagiscono con il cuore e trasmettono semplicemente la voce di tutti quei sostenitori anonimi che vogliono dimostrargli il loro affetto e sostegno. Ovviamente non c'è nulla di organizzato. È solo l'espressione di un'ondata di emozione che abbiamo visto dal 25 settembre sui social network di fronte a questa decisione senza precedenti di mandare Nicolas Sarkozy in prigione”, ha spiegato l'entourage di Sarkozy all'emittente Bfmtv. Anche l'altro figlio, Pierre Sarkozy, ha condiviso l'appello sul suo account Instagram. “Se la giustizia umana conoscesse il tuo cuore come lo conosco io, non so se resisterebbe alla visione del proprio riflesso”, ha scritto. La manifestazione è stata convocata nel XVI arrondissement di Parigi. ---internazionale/[email protected] (Web Info)
