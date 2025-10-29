Scontro frontale tra auto e bus di studenti, morto un automobilista
(Adnkronos) - Incidente stradale alle 7.30 di oggi a Oderzo, in provincia di Treviso. Un automobilista è morto in uno scontro frontale tra l'auto su cui viaggiava e un bus di ATVO partito da San Donà con a bordo una cinquantina di studenti. Il fatto è avvenuto lungo via Maggiore, a Piavon, frazione di Oderzo nel trevigiano. Tra gli studenti si registrano cinque ragazzi rimasti contusi e portati in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. Così come l’autista del bus.
A perdere la vita un uomo che era alla guida di un Suv che avrebbe invaso la corsia, per cause in corso di accertamento, rendendo inevitabile l'impatto con il bus malgrado il tentativo dell'autista di evitarlo. La corsa, destinata prevalentemente agli studenti, è quella che parte da San Donà di Piave alle 6.30, passa per i comuni di Torre di Mosto e San Stino di Livenza, nel veneziano, per raggiungere, come detto, il comune di Oderzo, nella zona delle scuole. [email protected] (Web Info)
- Aggressione dopo la discoteca a Soliera, imputato irreperibile: disposte ricerche fino al 2044
- Bomporto, la Fiera di San Martino accende novembre
- Calcio, turno infrasettimanale in Promozione e quarti di Coppa Emilia di Seconda Categoria
- Cavezzo festeggia i 104 anni di nonna Nives Carletti
- Violenza sessuale su minori, allenatore di pallavolo modenese condannato a 4 anni e 9 mesi
- Finale Emilia, giornata di festa allo stadio: presentato il settore giovanile dello Junior Finale
- 50 anni del telescopio di Cavezzo, grande partecipazione per la giornata di apertura straordinaria
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Torna il cinema a Mirandola: il programma delle proiezioni per la stagione 2025/2026
- Anche a Modena, Carpi, Mirandola, San Prospero e Nonantola tornano i Giovedì Gastronomici