19 Ottobre 2025
Serie A, oggi Milan-Fiorentina – La partita in diretta

19 Ottobre 2025

(Adnkronos) - Il Milan torna in campo e oggi, domenica 19 ottobre, ospita la Fiorentina a San Siro nel posticipo della settima giornata di Serie A. Il Diavolo è chiamato a confermare un grande avvio di stagione (la squadra di Allegri è al momento quarta con 13 punti, ma con un successo può volare in testa), mentre i viola hanno l'obbligo di fare punti vista la pessima classifica (squadra al terzultimo posto con 3 punti). Calcio d'inizio alle 20:45. Milan-Fiorentina è visibile in esclusiva su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile anche in streaming sull'app di Dazn Il Milan tornerà in campo venerdì 24 ottobre, ospitando il Pisa a San Siro alle 20:45. La Fiorentina affronterà invece il Bologna domenica 26 al Franchi, alle 18.  [email protected] (Web Info)
Calcio a 5, secondo ko consecutivo per il Modena Cavezzo: il Prato si impone 3-2
I risultati
Calcio a 5, secondo ko consecutivo per il Modena Cavezzo: il Prato si impone 3-2
Non bastano due gol di Dudu Costa
Calcio, Serie B: finisce in parità lo scontro diretto tra Palermo e Modena (1-1). Canarini ancora soli in vetta
I risultati
Calcio, Serie B: finisce in parità lo scontro diretto tra Palermo e Modena (1-1). Canarini ancora soli in vetta
I gialloblù, sotto nel primo tempo a causa di un gol di Segre, trovano il pareggio nella ripresa grazie ad un'autorete di Bereszynski
Calcio, Seconda e Terza Categoria: pari tra Athletic Valli e Solarese, bene Novese, Union Sg Sozzigalli e Vallalta. Possidiese e Concordia ko
I risultati
Calcio, Seconda e Terza Categoria: pari tra Athletic Valli e Solarese, bene Novese, Union Sg Sozzigalli e Vallalta. Possidiese e Concordia ko
I risultati delle gare che hanno visto impegnate le formazioni della Bassa modenese
Calcio, Promozione e Prima Categoria: vittorie per Medolla San Felice, La Pieve, V. Camposanto, Cavezzo, Pol. Nonantola e Junior Finale
I risultati
Calcio, Promozione e Prima Categoria: vittorie per Medolla San Felice, La Pieve, V. Camposanto, Cavezzo, Pol. Nonantola e Junior Finale
I risultati delle gare che hanno visto impegnate le formazioni della Bassa modenese
Nuovo stabilimento e Family day per Smurfit Westrock Italia di Camposanto
La storia
Nuovo stabilimento e Family day per Smurfit Westrock Italia di Camposanto
Un’occasione speciale che ha visto la partecipazione delle famiglie dei dipendenti e l’inaugurazione del nuovo magazzino. Entro la fine dell’anno è attesa anche l’installazione di una nuova macchina che si spera possa portare nuovi posti di lavoro
A Finale Emilia 24 artisti per la rassegna su Gaza al cinema Corso
Arte
A Finale Emilia 24 artisti per la rassegna su Gaza al cinema Corso
La mostra è visitabile fino a domenica 26 ottobre
Allerta meteo Protezione civile per pioggia
meteo
Allerta meteo Protezione civile per pioggia
Per la giornata di lunedì 20 ottobre sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati
Ottobre rosa, san feliciane e san feliciani in cammino per solidarietà
Approfondimento
Ottobre rosa, san feliciane e san feliciani in cammino per solidarietà
Per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione nella lotta al tumore del seno
Oltre 1,5 milioni per potenziare la Scuola dell’Infanzia “Il Girotondo” di San Prospero
Taglio del nastro
Oltre 1,5 milioni per potenziare la Scuola dell’Infanzia “Il Girotondo” di San Prospero
La partecipata dedica a Fernando Gennari, scomparso dopo 25 anni di servizio
“Storie e microstorie”: presentato a Mirandola il volume in memoria del Professor Bruno Andreolli
Il contributo
“Storie e microstorie”: presentato a Mirandola il volume in memoria del Professor Bruno Andreolli
​Il libro, curato dal Gruppo Studi Bassa Modenese, raccoglie i contributi di circa trenta studiosi per celebrare il decennale della scomparsa dello storico medievalista e docente Unibo
Una caparra da 500 euro per fermare la casa vacanza in Sardegna, truffa a Soliera
Cronaca nera
Una caparra da 500 euro per fermare la casa vacanza in Sardegna, truffa a Soliera
I Carabinieri hanno denunciato due persone
“Meglio veri che perfetti”: Enrico Galiano incanta il pubblico con un toccante talk a San Possidonio
Istruzione
“Meglio veri che perfetti”: Enrico Galiano incanta il pubblico con un toccante talk a San Possidonio
In tanti per la serata promossa dal Centro per le Famiglie dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, incentrata sull'autenticità, il ruolo della scuola e l'essere genitori oggi
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"

