Simon Le Bon rivela: “Possibile biopic sui Duran Duran”

28 Ottobre 2025
|28 Ottobre 2025

(Adnkronos) - Il frontman dei Duran Duran, Simon Le Bon, ha rivelato in un’intervista che sono già state scritte delle sceneggiature per un possibile film biografico sulla celebre band britannica. Lo ha dichiarato durante un evento a Londra, lasciando intendere che il progetto potrebbe prendere forma in futuro. Secondo quanto riportato da 'Metro UK', Le Bon ha detto: “Sì, ho letto delle sceneggiature. Non posso dire di più, ma ci sono delle idee in circolazione”. Il cantante non ha confermato ufficialmente la produzione del film, ma ha lasciato intendere che l’interesse c’è, sia da parte della band che da parte di sceneggiatori e produttori. Il biopic, se realizzato, racconterebbe la storia dei Duran Duran dagli esordi nei primi anni ’80 fino al successo mondiale con hit come 'Hungry Like the Wolf', 'Rio' e 'Ordinary World'. La band, nota per il suo stile innovativo e i videoclip iconici, ha influenzato profondamente la scena musicale e visiva dell’epoca. Le Bon ha anche scherzato sul possibile casting: “Non so chi potrebbe interpretarmi, ma spero che sia qualcuno con una bella chioma!”. Il cantante ha sottolineato che, se il progetto andrà avanti, sarà importante rappresentare con autenticità lo spirito della band e il contesto culturale in cui è nata. Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte di case di produzione o piattaforme di streaming, ma l’idea di un film sui Duran Duran ha già acceso l’interesse dei fan e degli addetti ai lavori.  [email protected] (Web Info)
Lavori in via 1° Maggio, varie abitazioni di Cavezzo restano senz'acqua
E' accaduto nella giornata di ieri, lunedì 27 ottobre. Sui social, alcuni cittadini lamentano di non essere stati avvertiti
Carpi, sabato 1° novembre Marco Bizzoccoli racconta "Il Barbiere di Siviglia"
L’incontro è un'introduzione all'opera di Gioacchino Rossini che, domenica 2 novembre, aprirà la stagione di musica classica del Teatro Comunale
Hockey in line, gli Scomed Senators esordiscono con una vittoria contro Imola
Il match è stato deciso in favore dei bomportesi dai gol di Fabio Gandolfi e della talentuosa Alice Ballarin, due protagonisti indiscussi della partita
ForModena, nel 2024 la sede di Rivara ha realizzato oltre 110 progetti formativi per un valore di più di un milione di euro
L’Unione Comuni Modenesi Area Nord esprime soddisfazione per i risultati raggiunti dall'ente di formazione a partecipazione pubblica
Derby Reggiana-Modena, striscioni a Mirandola, San Prospero, Cavezzo e San Possidonio
L'atteso match, che vedrà la presenza di oltre 3.500 tifosi modenesi al "Mapei Stadium - Città del Tricolore", è in programma oggi, martedì 28 ottobre
Carpi, Halloween al Castello dei Ragazzi tra streghe, fantasmi e letture da brividi
Da martedì 28 a venerdì 31 ottobre, quattro appuntamenti per bambine e bambini tra narrazioni, selfie e laboratori per decorazioni spaventose
Controlli nei locali della movida a Modena, sanzioni per un circolo privato
Sequestrati 30 kg di prodotti alimentari privi di indicazioni sulla rintracciabilità e riscontrate carenze igienico-sanitarie
Specialisti da tutto il mondo a Modena per la chirurgia endoscopica dell’orecchio
Dal 25 al 27 ottobre si è svolto il corso "Endoscopic Ear Surgery – Dissection Course" a cura dell’équipe di Otorinolaringoiatria dell’AOU di Modena
A Limidi di Soliera “Dialogo immaginario tra ecologia e complessità” per il concerto di Ognissanti
Lo spettacolo si basa sugli scritti di importanti pensatori come Edgar Morin, Gregory Bateson, Maria Montessori e Papa Francesco. Una serata nella cornice e nell’acustica della Chiesa di Limidi
Consumo di crack: nel 2024 le persone in carico ai servizi in Emilia sono state 2.288, in crescita del 95% rispetto al 2010
Degli oltre 2mila consumatori, 486 sono assistiti dai servizi bolognesi, 348 da quelli reggiani, 342 da quelli parmigiani, 269 da quelli modenesi, 142 da quelli piacentini, 119 da quelli ferraresi, 53 da quelli imolesi e 529 dai servizi delle tre province della Romagna.
In aumento i carpigiani che emigrano, oggi sono 3.600, più che raddoppiati negli ultimi anni
«Viviamo una mobilità malata: non perché le persone partono, ma perché non riescono facilmente a tornare. Il compito dei territori è guarire questa malattia, diventando capaci non solo di trattenere ma di attrarre.»
Giovedì 30 ottobre a San Felice incontro informativo sulla tiroide
Presso la sala consiliare del municipio di piazza Italia, alle 20.30.
Influenza, 5 milioni di italiani senza medico famiglia: rischio caos nei pronto soccorso
ITINERARI CURIOSI | Tesori del Reno: il nuovo cammino che incanta l’Appennino
Rubrica - Un nuovo percorso si aggiunge alla rete dei cammini lenti dell’Appennino bolognese.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.

    Le lezioni si tengono presso l'ex liceo in centro, appena ristrutturato, che già ospita la biblioteca: è il Polo “Il Pico”. Gli studenti dell'Università di Modena vengono qui tre volte a settimana
    L’importo complessivo dei lavori a carico di WeSport è stato di circa 35 mila euro
    AutoScout24 e AutoProff presentano il nuovo focus sul settore

    Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
    Il tributo all’eccellenza modenese ha scatenato sui social più fermento di una botte d’aceto lasciata al sole
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno

