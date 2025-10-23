Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Sinner-Cobolli, derby azzurro negli ottavi di Vienna – Diretta

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna in campo a Vienna. Il tennista azzurro sfida oggi, giovedì 23 ottobre, Flavio Cobolli - in diretta tv e streaming - nel derby azzurro degli ottavi di finale dell'Atp 500 austriaco. Sinner al primo turno del torneo ha superato agilmente il tedesco Daniel Altmaier, battuto in due set con un netto 6-0, 6-2 nella prima partita ufficiale giocata al rientro dal Six Kings Slam, il torneo esibizione arabo in cui ha trionfato superando Carlos Alcaraz in finale e intascando un assegno da 6 milioni di dollari complessivi.  Flavio Cobolli invece, all'esordio di Vienna, ha battuto il ceco Tomas Machac in due set 7-6 (8-6), 6-2. In caso di passaggio del turno Sinner sfiderebbe il vincente della sfida tra l'argentino Francisco Cerundolo e il kazako Alexander Bublik.   [email protected] (Web Info)
Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre torna l'ora solare
Da sapere
Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre torna l'ora solare
Alle 3 di notte, le lancette dell’orologio dovranno essere portate indietro di un’ora
Medolla, venerdì 24 ottobre alla ditta Oli Spa l'evento "Young Days"
Aziende e territorio
Medolla, venerdì 24 ottobre alla ditta Oli Spa l'evento "Young Days"
E' in programma un dialogo-confronto con studenti, universitari e giovani adulti
Politiche giovanili, Carpi potenzia l’educativa di strada
L'iniziativa
Politiche giovanili, Carpi potenzia l’educativa di strada
Nuovi educatori della cooperativa Papa Giovanni XXIII si aggiungono a quelli della cooperativa Aliante già attivi nel progetto dell’Unione Terre d’Argine
Conad Nord Ovest insieme all’Associazione Angela Serra, oltre 22mila euro per la riqualificazione del Centro Oncologico Modenese
La solidarietà
Conad Nord Ovest insieme all’Associazione Angela Serra, oltre 22mila euro per la riqualificazione del Centro Oncologico Modenese
I fondi donati sono destinati a migliorare gli ambienti del centro per offrire un’accoglienza più confortevole a pazienti, familiari e operatori sanitari
Massa Finalese, l’ex Campo Macerie diventerà un centro di eccellenza interforze di Protezione Civile
La novità
Massa Finalese, l’ex Campo Macerie diventerà un centro di eccellenza interforze di Protezione Civile
L'Amministrazione comunale ne ha assegnato l'utilizzo in concessione alla Croce Rossa Italiana Comitato di Finale Emilia
Carpi, trovati in possesso di droga e di un coltello a serramanico: denunciati 21enne e 27enne
Cronaca
Carpi, trovati in possesso di droga e di un coltello a serramanico: denunciati 21enne e 27enne
Nell’ambito di un'intensificazione dell’attività di prevenzione e contrasto al crimine da parte della Polizia di Stato
Cassa di espansione del Panaro, Arletti (FdI): "Regione dica quando finiranno i lavori di collaudo e quanto si è speso"
Politica
Cassa di espansione del Panaro, Arletti (FdI): "Regione dica quando finiranno i lavori di collaudo e quanto si è speso"
"Parliamo di un’opera avviata oltre cinquant’anni fa che non ha mai completato le fasi di collaudo previste" afferma la consigliera regionale
Carpi, omicidi di 'ndrangheta compiuti nel '92: Lerose condannato a 18 anni
Cronaca
Carpi, omicidi di 'ndrangheta compiuti nel '92: Lerose condannato a 18 anni
All'uomo sono state riconosciute le attenuanti generiche
A Mirandola incontro con don Mattia Ferrari, autore del libro "Salvato dai migranti"
L'iniziativa
A Mirandola incontro con don Mattia Ferrari, autore del libro "Salvato dai migranti"
Appuntamento martedì 28 ottobre, alle ore 21, all'Auditorium "R.L. Montalcini"
Soliera, Festa delle nuove cittadinanze e incontro con Luca Casarini, fondatore della ONG Mediterranea
L'iniziativa
Soliera, Festa delle nuove cittadinanze e incontro con Luca Casarini, fondatore della ONG Mediterranea
Soliera ospita in due date diverse, sabato 25 ottobre e martedì 4 novembre, il Festival della Migrazione
San Felice, la farmacia comunale di Rivara diventerà privata
Il punto
San Felice, la farmacia comunale di Rivara diventerà privata
"Di tutte le opzioni vagliate, la vendita è apparsa la più realistica e percorribile - spiega il Comune - La farmacia non sarà chiusa, non cambierà sede e continuerà a erogare i suoi servizi"
Make Your Impact, tra i vincitori della terza edizione anche la cooperativa sociale "Percorsi" di Finale Emilia
Il riconoscimento
Make Your Impact, tra i vincitori della terza edizione anche la cooperativa sociale "Percorsi" di Finale Emilia
Il progetto propone di avviare la Caffetteria Percorsi, spazio inclusivo all’interno della sala polifunzionale del Nuovo Cinema Corso
Morto l'ex ministro Franco Reviglio, padre dello scontrino fiscale: aveva 90 anni
Morto l'ex ministro Franco Reviglio, padre dello scontrino fiscale: aveva 90 anni
Sinner-Cobolli, derby azzurro negli ottavi di Vienna - Diretta
Sinner-Cobolli, derby azzurro negli ottavi di Vienna - Diretta
Imprese, Seacombe (Terna): "Welfare è leva strategica in agenda Esg"
Imprese, Seacombe (Terna): "Welfare è leva strategica in agenda Esg"
Welfare, Spagnuolo (Cfmt): "Strumento a supporto di dirigenti e produttività aziendale"
Welfare, Spagnuolo (Cfmt): "Strumento a supporto di dirigenti e produttività aziendale"
Welfare, Fiaschi (Manageritalia): "Investire affinchè nelle imprese si lavori nel benessere"
Welfare, Fiaschi (Manageritalia): "Investire affinchè nelle imprese si lavori nel benessere"
Dalla malattia al divorzio, Fedez sul suo nuovo libro: "Doveva chiamarsi 'Vivisezione di uno stronzo'"
Dalla malattia al divorzio, Fedez sul suo nuovo libro: "Doveva chiamarsi 'Vivisezione di uno stronzo'"
La volta buona, Valentina Vignali: "Io e Fabio ci sposiamo. Tornati insieme dopo 11 anni lontani"
La volta buona, Valentina Vignali: "Io e Fabio ci sposiamo. Tornati insieme dopo 11 anni lontani"
Ruth Chepngetich squalificata per 3 anni per doping, è la detentrice del record mondiale di maratona
Ruth Chepngetich squalificata per 3 anni per doping, è la detentrice del record mondiale di maratona
Anestesista De Rosa: "Su sepsi emergenza globale c'è ancora poca consapevolezza"
Anestesista De Rosa: "Su sepsi emergenza globale c'è ancora poca consapevolezza"
Cappellacci (Fi): "Al centro dell'agenda politica insieme a chi tiene in vita il Ssn"
Cappellacci (Fi): "Al centro dell'agenda politica insieme a chi tiene in vita il Ssn"
Welfare, Alotti (Sanifonds Trentino): "Dal 2016 fondo offre sanità integrativa per bisogni lavoratori"
Welfare, Alotti (Sanifonds Trentino): "Dal 2016 fondo offre sanità integrativa per bisogni lavoratori"
Welfare, Cardoni (Federmanager): "Premio Global Welfare riconosce coerenza nostre iniziative"
Welfare, Cardoni (Federmanager): "Premio Global Welfare riconosce coerenza nostre iniziative"
Welfare, Serafini (Leonardo): "Premio Global valorizza nostro ecosistema Welfare&wellbeing"
Welfare, Serafini (Leonardo): "Premio Global valorizza nostro ecosistema Welfare&wellbeing"
Assalto pullman Pistoia Basket, i tre ultras fermati non rispondono a gip
Assalto pullman Pistoia Basket, i tre ultras fermati non rispondono a gip
Imprese, Gioannini (Reale Mutua): "Italian Welfare premia nostro impegno quotidiano"
Imprese, Gioannini (Reale Mutua): "Italian Welfare premia nostro impegno quotidiano"
Imprese, Loberti (Cfmt): "Welfare diritto contrattuale per dirigenti e famiglie"
Imprese, Loberti (Cfmt): "Welfare diritto contrattuale per dirigenti e famiglie"
Berrettini vince ancora a Vienna, Norrie battuto e quarti raggiunti
Berrettini vince ancora a Vienna, Norrie battuto e quarti raggiunti
Welfare, Catalano (Golden Goose): "Per noi benessere significa creare spazio sicuro"
Welfare, Catalano (Golden Goose): "Per noi benessere significa creare spazio sicuro"
Welfare, Cfo Icsc: "Benessere non gerarchizzato, ma sistema equo, inclusivo e partecipato"
Welfare, Cfo Icsc: "Benessere non gerarchizzato, ma sistema equo, inclusivo e partecipato"
Welfare, Marchetti (Mt Srl): "Avviato percorso concreto e innovativo a quattro mani con Walà"
Welfare, Marchetti (Mt Srl): "Avviato percorso concreto e innovativo a quattro mani con Walà"

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo

ICare 2025, al congresso anestesisti 'tecnologia per più umanità nelle cure'
ICare 2025, al congresso anestesisti 'tecnologia per più umanità nelle cure'
Bignami (Siaarti): all'Icare 2025 "sanità connessa con Ia e telemedicina"
Bignami (Siaarti): all'Icare 2025 "sanità connessa con Ia e telemedicina"
Colombo (Siaarti): "Serve Fse nazionale per salvare vite nelle emergenze"
Colombo (Siaarti): "Serve Fse nazionale per salvare vite nelle emergenze"
Uap: "In Manovra fare chiarezza su farmacia dei servizi e tariffe Ssn"
Uap: "In Manovra fare chiarezza su farmacia dei servizi e tariffe Ssn"
In Toscana 14mila morti cardiovascolari l'anno, torna CardioLucca e apre ai cittadini
In Toscana 14mila morti cardiovascolari l'anno, torna CardioLucca e apre ai cittadini
Influenza, ogni anno colpisce 1 bimbo su 4, campagna dei pediatri nelle scuole
Influenza, ogni anno colpisce 1 bimbo su 4, campagna dei pediatri nelle scuole
Il cinema cura la salute, la conferma da 2 studi del Gemelli
Il cinema cura la salute, la conferma da 2 studi del Gemelli
Focolai di salmonella rara in Europa, si rafforza l'ipotesi pomodorini
Focolai di salmonella rara in Europa, si rafforza l'ipotesi pomodorini
Cibo 'farmaco epigenetico' per la salute e la longevità, lo studio
Cibo 'farmaco epigenetico' per la salute e la longevità, lo studio
Ossa fragili dei calciatori, ecco perché post ritiro tanti soffrono di osteoartrite
Ossa fragili dei calciatori, ecco perché post ritiro tanti soffrono di osteoartrite
Bimbi e malattie respiratorie invernali, come si curano e quando allarmarsi
Bimbi e malattie respiratorie invernali, come si curano e quando allarmarsi
Psicologia gratuita per tutti, 50mila firme per portare in Parlamento una proposta di legge
Psicologia gratuita per tutti, 50mila firme per portare in Parlamento una proposta di legge

    Crisi climatica: la funzione "refrigerante" dei ghiacciai è in scadenza
    Crisi climatica: la funzione "refrigerante" dei ghiacciai è in scadenza
    iPhone Air è già flop, Apple taglia la produzione dell'80 per cento
    iPhone Air è già flop, Apple taglia la produzione dell'80 per cento
    L’Italia eccelle nella cyber difesa spaziale
    L’Italia eccelle nella cyber difesa spaziale
    Made in Italy: eccellenza artigiana e tecnologia, le cravatte di Comella vanno oltre i dazi
    Made in Italy: eccellenza artigiana e tecnologia, le cravatte di Comella vanno oltre i dazi
    Manovra, Marandola (Aidp): "Bene su detassazione buoni pasto, spinta a welfare"
    Manovra, Marandola (Aidp): "Bene su detassazione buoni pasto, spinta a welfare"
    Sinergie tra IA e sicurezza digitale: il confronto geopolitico a Roma
    Sinergie tra IA e sicurezza digitale: il confronto geopolitico a Roma
    Consulcesi & Partners, superano quota 1000 sentenze su ferie non godute
    Consulcesi & Partners, superano quota 1000 sentenze su ferie non godute
    Federmanager e Aidp, insieme per valorizzare il management italiano
    Federmanager e Aidp, insieme per valorizzare il management italiano
    Pikmin 4 sboccia di nuovo: a novembre arriva l’aggiornamento gratuito su Switch
    Pikmin 4 sboccia di nuovo: a novembre arriva l’aggiornamento gratuito su Switch
    Microsoft Digital Defense Report 2025: ransomware e AI accelerano le minacce globali
    Microsoft Digital Defense Report 2025: ransomware e AI accelerano le minacce globali
    AI Cina: +117% crescita economia digitale e iniziativa 'AI Plus'
    AI Cina: +117% crescita economia digitale e iniziativa 'AI Plus'
    Cabina di regia nazionale: un piano unico per rischio, bonifiche e rigenerazione urbana
    Cabina di regia nazionale: un piano unico per rischio, bonifiche e rigenerazione urbana

    La storia
    Nuovo stabilimento e Family day per Smurfit Westrock Italia di Camposanto
    Un’occasione speciale che ha visto la partecipazione delle famiglie dei dipendenti e l’inaugurazione del nuovo magazzino. Entro la fine dell’anno è attesa anche l’installazione di una nuova macchina che si spera possa portare nuovi posti di lavoro
    L'avvenimento
    A Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
    Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45

    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.

    chiudi