25 Ottobre 2025
Sinner-De Minaur, l'azzurro in campo nella semifinale di Vienna – Diretta

Sinner-De Minaur, l’azzurro in campo nella semifinale di Vienna – Diretta

|25 Ottobre 2025

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna in campo a Vienna. Il tennista azzurro sfida oggi, sabato 25 ottobre, l'australiano Alex De Minaur - in diretta tv e streaming - nella semifinale dell'Atp 500 austriaco. Sinner ha raggiunto il penultimo atto del torneo, in cui è tornato a giocare dopo averlo vinto nel 2023 e aver dato forfait lo scorso anno, dopo aver battuto nei quarti di finale il kazako Alexander Bublik, nei turni precedenti, il tedesco Daniel Altmaier all'esordio e Flavio Cobolli nel derby azzurro degli ottavi. De Minaur invece ha eliminato gli austriaci Rodionov e Misolic prima di Matteo Berrettini.  In caso di vittoria Sinner sfiderebbe in finale il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev.   [email protected] (Web Info)
Polemica sullo sfratto "violento" a Bologna, Rifondazione Comunista: "L'episodio racconta una regione in crisi abitativa"
Il caso
Polemica sullo sfratto "violento" a Bologna, Rifondazione Comunista: "L'episodio racconta una regione in crisi abitativa"
Il diritto ad avere un tetto sopra la testa viene prima del diritto alla rendita edilizia, si legge nella nota.
Il Comune di Bondeno candida il museo di Stellata ad un bando per il suo rinnovo
L'opportunità
Il Comune di Bondeno candida il museo di Stellata ad un bando per il suo rinnovo
Il progetto prevede un finanziamento di circa 15mila euro, con una co-partecipazione dell'amministrazione comunale.
Sanità, Patto per il Nord: "L'Emilia-Romagna perde colpi, Modena tra le province più penalizzate"
Politica
Sanità, Patto per il Nord: "L'Emilia-Romagna perde colpi, Modena tra le province più penalizzate"
L’Emilia-Romagna scivola nelle parti basse delle classifiche nazionali per la gestione della rete trauma e i tempi di permanenza nei pronto soccorso.
Inaugurata l’opera d’arte realizzata dall’artista Erio Carnevali su incarico del Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena
Taglio del nastro
Inaugurata l’opera d’arte realizzata dall’artista Erio Carnevali su incarico del Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena
Posizionata tra via Emilia e via Virgilio.
Gli affitti brevi e il diritto alla casa: lunedì 27 ottobre a Modena un incontro pubblico sul progetto di legge regionale
L'iniziativa
Gli affitti brevi e il diritto alla casa: lunedì 27 ottobre a Modena un incontro pubblico sul progetto di legge regionale
L’iniziativa è aperta al pubblico.
Da domenica 26 ottobre al via la stagione cinematografica autunno-inverno del Cinema Teatro Italia di Soliera
Vestiti, usciamo
Da domenica 26 ottobre al via la stagione cinematografica autunno-inverno del Cinema Teatro Italia di Soliera
La stagione si apre domenica 26 ottobre con I Puffi – Il film di Chris Miller e Matt Landon.
Volley, domenica 26 ottobre la Stadium Mirandola ospita San Donà di Piave
Sport
Volley, domenica 26 ottobre la Stadium Mirandola ospita San Donà di Piave
Il PalaSimoncelli riapre le porte al campionato dei gialloblù.
Uomini separati e nonni, al Centro per le famiglie di Modena torna il laboratorio gratuito di incontro
L'iniziativa
Uomini separati e nonni, al Centro per le famiglie di Modena torna il laboratorio gratuito di incontro
Da lunedì 27 ottobre alle 21, il laboratorio inaugura una nuova serie di 5 appuntamenti, a cadenza settimanale.
Fruit Modena Group entra in Agrintesa, completato il percorso di fusione
Economia locale
Fruit Modena Group entra in Agrintesa, completato il percorso di fusione
Operativo da gennaio 2026.
Inaugurate a Concordia le nuove microresidenze "La Libellula"
Taglio del nastro
Inaugurate a Concordia le nuove microresidenze "La Libellula"
Il costo complessivo dell’opera è di 1.010.000 euro, finanziati oltre che dai comuni soci anche da donazioni effettuate in occasione del sisma del 2012.
Carabinieri nelle "movida" del centro storico di Modena, controllati 6 esercizi commerciali e circa 40 persone
I controlli
Carabinieri nelle "movida" del centro storico di Modena, controllati 6 esercizi commerciali e circa 40 persone
L'obiettivo prevenire disordini e salvaguardare il rispetto delle norme a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Domenica 26 ottobre alla Terramara di Montale torna "Archeologi per un giorno"
Vestiti, usciamo
Domenica 26 ottobre alla Terramara di Montale torna "Archeologi per un giorno"
L’attività si svolge in più turni nel corso della giornata.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo

    • WatchTurismo nella Bassa Modenese, aprono 16 punti informativi in otto Comuni
    • WatchDenunciato minorenne per truffa ad un'anziana: parla Mario Paternoster capo della Polizia di Stato
    • WatchLa festa finale con tutti i figuranti di Sogni Cinema e Illusioni a Tresigallo

    Sostenibilità, Endiale e Conou uniscono le forze nell'economia circolare
    Sostenibilità, Endiale e Conou uniscono le forze nell'economia circolare
    Il remake del primo Halo arriva su PC e console, anche su PS5
    Il remake del primo Halo arriva su PC e console, anche su PS5
    Leggende Pokémon: Z-A stravolge i combattimenti più famosi dei videogiochi
    Leggende Pokémon: Z-A stravolge i combattimenti più famosi dei videogiochi
    aizoOn: 20 anni e agenda 2045 per un futuro sostenibile e etico
    aizoOn: 20 anni e agenda 2045 per un futuro sostenibile e etico
    Moriani (Var Group): "Ia entrerà nel lavoro integrandosi con intelligenza umana e organizzativa"
    Moriani (Var Group): "Ia entrerà nel lavoro integrandosi con intelligenza umana e organizzativa"
    Inaugurate a Palazzo Guinigi le prime mostre
    Inaugurate a Palazzo Guinigi le prime mostre
    I talk su prenotazione
    I talk su prenotazione
    French Choc
    French Choc
    Play with the Designer
    Play with the Designer
    Chi ha paura di Aisha Gaban?
    Chi ha paura di Aisha Gaban?
    Consulenti lavoro, formazione condivisa per più efficacia giustizia tributaria
    Consulenti lavoro, formazione condivisa per più efficacia giustizia tributaria
    BYD potenzia il post-vendita in Italia con il nuovo magazzino ricambi di Fagnano Olona
    BYD potenzia il post-vendita in Italia con il nuovo magazzino ricambi di Fagnano Olona

    La storia
    Nuovo stabilimento e Family day per Smurfit Westrock Italia di Camposanto
    Un’occasione speciale che ha visto la partecipazione delle famiglie dei dipendenti e l’inaugurazione del nuovo magazzino. Entro la fine dell’anno è attesa anche l’installazione di una nuova macchina che si spera possa portare nuovi posti di lavoro
    L'avvenimento
    A Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
    Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45

    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.

