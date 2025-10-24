Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Sinner, il tabellone di Parigi: esordio con Michelsen o Bergs, Musetti o Zverev in semifinale

(Adnkronos) - Jannik Sinner tornerà in campo a Parigi. Mentre il tennista azzurro festeggiava oggi, venerdì 24 ottobre, la vittoria contro Alexander Bublik nei quarti di finale dell'Atp 500 di Vienna, volando così in semifinale, è stato sorteggiato il tabellone del Masters 1000 francese, in programma dal 27 ottobre al 2 novembre. Sinner, che ha ricevuto un bye al primo turno, esordirà al secondo turno contro il vincente della sfida tra l'americano Alex Michelsen e il belga Zizou Bergs, rispettivamente numero 34 e 40 del mondo. Agli ottavi di finale per Sinner potrebbe esserci l'incrocio con il ceco Mensik, il serbo Kecmanovic oppure l'argentino Cerundolo. Ai quarti invece l'azzurro potrebbe trovare l'americano Ben Shelton o il russo Andrej Rublev, mentre in semifinale potrebbe andare in scena il derby azzurro con Lorenzo Musetti o Alexander Zverev, oltre che con Daniil Medvedev. Soltanto in finale la sfida con il rivale, anche nel ranking, Carlos Alcaraz oppure con lo statunitense Taylor Fritz. Proprio lo spagnolo esordirà con Norrie o baez, mentre Musetti se la potrebbe vedere con un altro azzurro, Lorenzo Sonego, o un qualificato all'esordio nel torneo. Luciano Darderi affronterà la wild card francese Arthur Cazaux, mentre per Flavio Cobolli ci sarà il ceco Tomas Machac.    [email protected] (Web Info)
Sanità e federalismo: Patto per il Nord invita tutte le forze politiche a passare dalle parole ai fatti
Sanità e federalismo: Patto per il Nord invita tutte le forze politiche a passare dalle parole ai fatti
Se le Regioni potessero gestire pienamente i propri fondi, sarebbe possibile investire in modo mirato.
Intossicazioni da cibo, in tre settimane oltre 50 segnalazioni arrivate all’Ausl di Reggio Emilia
Intossicazioni da cibo, in tre settimane oltre 50 segnalazioni arrivate all’Ausl di Reggio Emilia
Tre i ricoveri
Iniziate a Modena le riprese della nuova fiction Rai dedicata alla famiglia Panini
Iniziate a Modena le riprese della nuova fiction Rai dedicata alla famiglia Panini
La città si trasforma per raccontare la nascita di un successo modenese diventato celebre in tutto il mondo.
Sabato 25 ottobre il "Festival della Migrazione" fa tappa a Modena e Soliera
Sabato 25 ottobre il "Festival della Migrazione" fa tappa a Modena e Soliera
Voci e testimonianze dalle missioni per riflettere sul legame tra salute, pace e speranza.
Accessori auto e moto contraffatti per 90 milioni di euro, sequestri anche nel Modenese
Accessori auto e moto contraffatti per 90 milioni di euro, sequestri anche nel Modenese
Sequestrati oltre 5 milioni di articoli, riportavano false indicazioni di made in Italy e non omologati.
Usare il cervello nel modo giusto: l'esperto Paolo Borzacchiello spiega come fare domenica 26 ottobre al BPER Forum di Modena
Usare il cervello nel modo giusto: l'esperto Paolo Borzacchiello spiega come fare domenica 26 ottobre al BPER Forum di Modena
L'incontro è a ingresso gratuito con prenotazione.
Agricoltura, inaugurata a Reggio Emilia la nuova sede del Nucleo di premoltiplicazione Viticola dell’Emilia-Romagna
Agricoltura, inaugurata a Reggio Emilia la nuova sede del Nucleo di premoltiplicazione Viticola dell’Emilia-Romagna
L’obiettivo è selezionare, conservare e diffondere ai viticoltori materiale vivaistico di elevata qualità.
Carpi, domenica 2 novembre letture per i più piccoli con “Coccole di parole”
Carpi, domenica 2 novembre letture per i più piccoli con “Coccole di parole”
Già aperte le prenotazioni per la rassegna di letture per bambini e bambine da 6 mesi a 6 anni.
A Medolla si festeggia Halloween con "Monster Dance", "Tunnel della paura" e giochi per bambini
A Medolla si festeggia Halloween con "Monster Dance", "Tunnel della paura" e giochi per bambini
Il ricavato della festa di Halloween sarà devoluto a progetti scolastici di Medolla.
Controlli sulle strade della Polizia di Stato, contestate 85 infrazioni al codice della strada e ritirate 8 patenti
Controlli sulle strade della Polizia di Stato, contestate 85 infrazioni al codice della strada e ritirate 8 patenti
Segnalato amministrativamente 2 persone trovate in possesso di sostanza stupefacente.
Auto in fiamme all'uscita del casello autostradale di Carpi
Auto in fiamme all'uscita del casello autostradale di Carpi
Sul posto pompieri e Polizia Locale delle Terre d'Argine.
Calcio, Promozione: colpo Medolla San Felice, arriva l'attaccante Marco Guidone
Calcio, Promozione: colpo Medolla San Felice, arriva l'attaccante Marco Guidone
L'ex Cittadella ha giocato la prima parte di stagione con la maglia del Terre di Castelli
Prodi: "Alternativa al governo è scarsa, non ha forza né visione"
MotoGp, in Malesia si corre gara Sprint: orario e dove vederla in tv
Ue, Draghi: "Sotto attacco principi su cui si fonda, futuro deve essere federalismo"
Roma, investita dal treno a Colle Mattia: morta 52enne americana
Sinner, il tabellone di Parigi: esordio con Michelsen o Bergs, Musetti o Zverev in semifinale
Omicidio Luciana Ronchi, ex resta in carcere. Gip: "Incapace di controllare rancore"
Vaccini, igienista Calabrò: "Anti-Rsv investimento di salute pubblica e arma contro antibiotico-resistenza"
Vaccini, Castiglia (UniSs): "Per meningococco coperture basse, serve recuperare"
Vaccini, igienista Gabutti: "Aumentare coperture aiuta contrasto a resistenza batterica"
Professioni, De Luca (Consulenti lavoro): "Non dimentichiamo passato ma guardiamo a futuro"
Formazione, Temussi (Min.Lavoro): "Aumentare qualità e verificare soldi siano spesi bene"
Vaccini, Siliquini (Siti): "In anziani e fragili un investimento in salute pubblica"
Sinner, è semifinale a Vienna: Bublik battuto nei quarti. Ora De Minaur
Francia, ergastolo a donna che ha stuprato e ucciso la 12enne Lola
'Ok, il prezzo è giusto' su Rai1 dopo Sanremo, Insinna in pole per conduzione
Caso Garlasco, Andrea Sempio convocato per accertamenti antropometriche
Formazione, Forlani (Inapp): "Deve essere permanente, cooperazione tra attori coinvolti"
Omicidio Mattarella, Contrada: "Mai saputo del guanto, con Piritore mai stati amici"
Avis ridefinisce il viaggio premium con 'Avis First'
Ue contro Meta e TikTok, indagine per violazione trasparenza: rischio multa
Ue contro Meta e TikTok, indagine per violazione trasparenza: rischio multa

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo

Due batteri sfiancarono l'esercito di Napoleone nella campagna di Russia
Sanità, Foce: "Bene approvazione nuovi Lea, ora vigilare su applicazione"
Ora solare, neurologo Barbanti: "Lunedì dopo cambio meno infarti, sonno cura più potente"
Giornata spina bifida, da prevenzione a nuove tecniche chirurgiche
Alert ipertensione, come e quando misurare la pressione senza sbagliare
Violenza sulle donne, a novembre nelle farmacie di Roma e provincia kit gratis per rilevare droghe nei drink
Ipotiroidismo, al via a Roma il 7 novembre campagna di prevenzione
Tumori. Ferrucci (Nibit): "dai vaccini ai super anticorpi le autostrade verso il futuro dell'immuno-oncologia"
Sanità digitale, una strategia nazionale oltre il Pnrr: mercato Ict a 2,93 miliardi nel 2026
ICare 2025, al congresso anestesisti 'tecnologia per più umanità nelle cure'
Bignami (Siaarti): all'Icare 2025 "sanità connessa con Ia e telemedicina"
Colombo (Siaarti): "Serve Fse nazionale per salvare vite nelle emergenze"
    Leggende Pokémon: Z-A stravolge i combattimenti più famosi dei videogiochi
    aizoOn: 20 anni e agenda 2045 per un futuro sostenibile e etico
    Moriani (Var Group): "Ia entrerà nel lavoro integrandosi con intelligenza umana e organizzativa"
    Inaugurate a Palazzo Guinigi le prime mostre
    I talk su prenotazione
    French Choc
    Play with the Designer
    Chi ha paura di Aisha Gaban?
    Consulenti lavoro, formazione condivisa per più efficacia giustizia tributaria
    BYD potenzia il post-vendita in Italia con il nuovo magazzino ricambi di Fagnano Olona
    AsConAuto tra i protagonisti di Service Day 2025
    • La buona notizia

    Nuovo stabilimento e Family day per Smurfit Westrock Italia di Camposanto
    Un’occasione speciale che ha visto la partecipazione delle famiglie dei dipendenti e l’inaugurazione del nuovo magazzino. Entro la fine dell’anno è attesa anche l’installazione di una nuova macchina che si spera possa portare nuovi posti di lavoro
    A Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
    Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45

    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.

