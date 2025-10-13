Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
13 Ottobre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Sostenibilità, Minin (Cirfood): “Anticipare cambiamenti con innovazione e ricerca”

Sostenibilità, Minin (Cirfood): “Anticipare cambiamenti con innovazione e ricerca”

|13 Ottobre 2025

(Adnkronos) - "Nell’attuale contesto di incertezza geopolitica e normativa, cerchiamo di adeguare il nostro impegno verso la responsabilità sociale anticipando i cambiamenti attraverso innovazione, ricerca, dialogo e, soprattutto, ascolto". Lo ha detto Lorenzo Minin, Marketing & Digital Communication Strategy manager di Cirfood, intervenuto al panel 'Le filiere agroalimentari: sostenibilità tra innovazione ed efficienza' nell'ambito del Salone della Csr e dell’innovazione sociale, in corso dall’8 al 10 ottobre all’università Bocconi.  Un impegno che Cirfood porta avanti "ad esempio, attraverso il nostro Osservatorio Cirfood District, uno strumento di indagine e ascolto coadiuvato da un team di professionisti con il quale esploriamo nuovi modelli di nutrizione, temi fortemente legati agli impatti sociali dei nostri servizi e le nuove tendenze che influenzano la nostra società, come l’invecchiamento demografico e l’innovazione", ha detto Minin. "Uno dei frutti recenti dell’Osservatorio è l’e-book Cibo2050 che indaga il futuro del cibo, le cui evidenze possono aiutare imprese e cittadini ad affrontare le sfide che si presenteranno domani", ha concluso.  [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Carpi, al via lavori di manutenzione all’ospedale "Ramazzini"
Lavori in corso
Carpi, al via lavori di manutenzione all’ospedale "Ramazzini"
12 cantieri per un impiego di 1 milione di euro: gli interventi più consistenti sulle coperture e sul ripristino di parti della pavimentazione
Finale Emilia, la corona restaurata sarà ricollocata sullo stemma del Comune nella facciata del Duomo
La novità
Finale Emilia, la corona restaurata sarà ricollocata sullo stemma del Comune nella facciata del Duomo
Era crollata in occasione del sisma che nel 2012 colpì il territorio della Bassa modenese
San Felice, venerdì 17 ottobre concerto-tributo a Fabrizio De Andrè
Vestiti, usciamo
San Felice, venerdì 17 ottobre concerto-tributo a Fabrizio De Andrè
Il Palaround ospiterà il concerto degli Amistade, che da anni portano sui palchi italiani un intenso tributo al cantautore genovese
Modena, raccolta straordinaria di coperte pesanti per le persone senza dimora
La solidarietà
Modena, raccolta straordinaria di coperte pesanti per le persone senza dimora
L'iniziativa è stata lanciata dall’associazione di volontariato Porta Aperta per giovedì 16 ottobre, dalle ore 17.30 alle 20.30
A Modena un immobile ad uso abitativo su quattro è in affitto, crescono i costi
I dati
A Modena un immobile ad uso abitativo su quattro è in affitto, crescono i costi
E' quanto emerge dal rapporto elaborato da Sunia Modena
Medaglia di bronzo al valore atletico per le atlete bomportesi Giorgia Zanella e Alessia Bergamini
Il riconoscimento
Medaglia di bronzo al valore atletico per le atlete bomportesi Giorgia Zanella e Alessia Bergamini
Premiate dal CONI Emilia-Romagna per il terzo posto agli Europei Senior di hockey in line
San Felice, un gruppo di nati nel 1975 festeggia insieme i propri 50 anni
Il compleanno
San Felice, un gruppo di nati nel 1975 festeggia insieme i propri 50 anni
La festa si è svolta lo scorso sabato 11 ottobre
Incidente in tangenziale, auto si ribalta: grave una ragazza di 15 anni
Cronaca
Incidente in tangenziale, auto si ribalta: grave una ragazza di 15 anni
E' accaduto nella serata di sabato 11 ottobre: a bordo altri tre giovani
Anno santo e via Romea Imperiale, conferenza a San Possidonio
L'iniziativa
Anno santo e via Romea Imperiale, conferenza a San Possidonio
Appuntamento sabato 18 ottobre, alle ore 15.00, presso l'Auditorium Principato di Monaco
San Felice, si festeggia il patrono con la Sagra della frittella
L'appuntamento
San Felice, si festeggia il patrono con la Sagra della frittella
Si svolgerà domenica 19 ottobre in occasione dell'avvicinarsi della festa del patrono, che si celebra venerdì 24 ottobre
Dopo 13 anni dal sisma, al via la ricostruzione della Torre Civica di Novi
Ricostruzione
Dopo 13 anni dal sisma, al via la ricostruzione della Torre Civica di Novi
La nuova torre non sarà una copia del passato, ma un edificio capace di unire -negli auspici- memoria e innovazione, restituendo alla città un punto di riferimento identitario, accessibile e funzionale
Bondeno, dopo il successo di “Houston, abbiamo un gomitolo”, grande attesa per il laboratorio creativo sull'incinetto
L'iniziativa
Bondeno, dopo il successo di “Houston, abbiamo un gomitolo”, grande attesa per il laboratorio creativo sull'incinetto
Martedì 14 ottobre alla biblioteca comunale.
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Premio Nobel per l'Economia a Mokyr, Aghion e Howitt
Premio Nobel per l'Economia a Mokyr, Aghion e Howitt
Sostenibilità, Minin (Cirfood): "Anticipare cambiamenti con innovazione e ricerca"
Sostenibilità, Minin (Cirfood): "Anticipare cambiamenti con innovazione e ricerca"
Ascolti tv 12 ottobre, 'La Ruota' al 25.8% e 'Affari Tuoi' al 24.4%
Ascolti tv 12 ottobre, 'La Ruota' al 25.8% e 'Affari Tuoi' al 24.4%
Meloni: “Gli ostaggi sono stati liberati, oggi è una giornata storica”
Meloni: “Gli ostaggi sono stati liberati, oggi è una giornata storica”
Gaza, liberati gli ultimi ostaggi israeliani in vita: chi sono
Cronaca
Gaza, liberati gli ultimi ostaggi israeliani in vita: chi sono
Iva Zanicchi, l'incidente dopo il concerto: saluta i fan e cade a terra
Iva Zanicchi, l'incidente dopo il concerto: saluta i fan e cade a terra
Trump arrivato alla Knesset. A Netanyahu e Herzog: "E' il vostro giorno migliore"
Trump arrivato alla Knesset. A Netanyahu e Herzog: "E' il vostro giorno migliore"
Ucraina: "Blackout dopo attacchi Russia". Trump: "Potrei dare Tomahawk a Kiev se guerra non si risolve"
Ucraina: "Blackout dopo attacchi Russia". Trump: "Potrei dare Tomahawk a Kiev se guerra non si risolve"
Ragazzo ucciso a Palermo, prima notte in carcere per presunto killer. Perizia balistica su arma sequestrata
Ragazzo ucciso a Palermo, prima notte in carcere per presunto killer. Perizia balistica su arma sequestrata
Trump arriva in Israele, un enorme 'grazie' sulla spiaggia: il messaggio speciale
Trump arriva in Israele, un enorme 'grazie' sulla spiaggia: il messaggio speciale
Italia divisa in due tra anticiclone e un insidioso vortice: il meteo
Italia divisa in due tra anticiclone e un insidioso vortice: il meteo
Inps, Minerva: "Benefici per aziende che entrano in rete agricola di qualità"
Inps, Minerva: "Benefici per aziende che entrano in rete agricola di qualità"
Innovazione, informatico Sperduti: "Ai sempre più presente in ambito formativo"
Innovazione, informatico Sperduti: "Ai sempre più presente in ambito formativo"
Innovazione, Dal Pozzo: "Aziende attive sul tema della transizione digitale"
Innovazione, Dal Pozzo: "Aziende attive sul tema della transizione digitale"
Gaza, primi 7 ostaggi liberati da Hamas: chi sono
Gaza, primi 7 ostaggi liberati da Hamas: chi sono
Regionali in Toscana, urne aperte: si vota fino alle 15
Regionali in Toscana, urne aperte: si vota fino alle 15
Hamas ha rilasciato i primi 7 ostaggi, consegnati alle Idf - La diretta
Cronaca
Hamas ha rilasciato i primi 7 ostaggi, consegnati alle Idf - La diretta
Hamas pubblica la lista dei 20 ostaggi vivi, il rilascio in due fasi tra le 7 e le 10
Cronaca
Hamas pubblica la lista dei 20 ostaggi vivi, il rilascio in due fasi tra le 7 e le 10
Premier Meloni oggi in Egitto, l'impegno dell'Italia per il futuro di Gaza
Premier Meloni oggi in Egitto, l'impegno dell'Italia per il futuro di Gaza
Gaza, ore decisive per rilascio ostaggi. Trump: "Guerra è finita". Netanyahu: "Inizia nuovo cammino"
Gaza, ore decisive per rilascio ostaggi. Trump: "Guerra è finita". Netanyahu: "Inizia nuovo cammino"

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"

SALUTE

La curva del Covid si stabilizza, Pregliasco: "Possibile coda e nuova risalita"
Salute
La curva del Covid si stabilizza, Pregliasco: "Possibile coda e nuova risalita"
Giornata nazionale della psicologia, appello Cnop: "Facciamoci promotori di pace"
Giornata nazionale della psicologia, appello Cnop: "Facciamoci promotori di pace"
Vivere a lungo e in salute è questione di microbiota, ecco cosa fare
Vivere a lungo e in salute è questione di microbiota, ecco cosa fare
In Italia ogni anno 5 neonati vengono uccisi dalle madri, lo psichiatra: "Negano la gravidanza"
In Italia ogni anno 5 neonati vengono uccisi dalle madri, lo psichiatra: "Negano la gravidanza"
Ricerca, Senni (UniMiB): "In cardiologia è fondamentale, malattie cuore impattanti"
Ricerca, Senni (UniMiB): "In cardiologia è fondamentale, malattie cuore impattanti"
Ricerca, Bonini (Sapienza): "Fatti passi in avanti per diagnosi e gestione patologie respiro"
Ricerca, Bonini (Sapienza): "Fatti passi in avanti per diagnosi e gestione patologie respiro"
Patologie emorragiche congenite, a Roma congresso Aice
Patologie emorragiche congenite, a Roma congresso Aice
Il certificato medico sarà anche a distanza, ma niente Whatsapp per la visita
Il certificato medico sarà anche a distanza, ma niente Whatsapp per la visita
Tumori, studio italiano rivela alterazioni associate a sindromi ereditarie
Tumori, studio italiano rivela alterazioni associate a sindromi ereditarie
Salute: 1 italiano su 4 vive con un disturbo mentale, un libro racconta le loro storie
Salute: 1 italiano su 4 vive con un disturbo mentale, un libro racconta le loro storie
Ricerca, diabetologo Giaccari: "Indispensabile collaborazione tra pubblico e privato"
Ricerca, diabetologo Giaccari: "Indispensabile collaborazione tra pubblico e privato"
Ricerca, Gasbarrini (Gemelli): "La sfida è formare le nuove figure professionali"
Ricerca, Gasbarrini (Gemelli): "La sfida è formare le nuove figure professionali"

Sul Panaro on air

    • WatchTurismo nella Bassa Modenese, aprono 16 punti informativi in otto Comuni
    • WatchDenunciato minorenne per truffa ad un'anziana: parla Mario Paternoster capo della Polizia di Stato
    • WatchLa festa finale con tutti i figuranti di Sogni Cinema e Illusioni a Tresigallo

    • ATTUALITÀ

    Dazi, Girardi (Anie), "Al momento no effetti su export tecnologie elettrotecniche ed elettroniche, crescita non frena"
    Dazi, Girardi (Anie), "Al momento no effetti su export tecnologie elettrotecniche ed elettroniche, crescita non frena"
    AI e tessuti: riconoscimento vocale al 97.5% con A-Textile
    AI e tessuti: riconoscimento vocale al 97.5% con A-Textile
    V Max Play e SnapBeat: La Rivoluzione del Cinema Portatile per l'Avventura
    V Max Play e SnapBeat: La Rivoluzione del Cinema Portatile per l'Avventura
    Little Nightmares III, doppio incubo
    Little Nightmares III, doppio incubo
    Shopping di fine anno: acquisti multicanale per gli italiani, spesa media di 227€
    Shopping di fine anno: acquisti multicanale per gli italiani, spesa media di 227€
    Aurora e Ludovica: il fenomeno web sbarca nei teatri italiani
    Aurora e Ludovica: il fenomeno web sbarca nei teatri italiani
    4x4 Fest, ripartenza con successo per il Salone dell'Off-Road
    4x4 Fest, ripartenza con successo per il Salone dell'Off-Road
    Turismo, Buonpensiere (Glamour): "Puntare oggi sui giovani per restare appetibili domani"
    Turismo, Buonpensiere (Glamour): "Puntare oggi sui giovani per restare appetibili domani"
    Turismo, Ttg Travel Experience e InOut 2025 crescono ancora con +3% presenze
    Turismo, Ttg Travel Experience e InOut 2025 crescono ancora con +3% presenze
    Migranti, Musso (Irem Spa): "60 lavoratori egiziani inseriti con decreto Cutro ma superare criticità"
    Migranti, Musso (Irem Spa): "60 lavoratori egiziani inseriti con decreto Cutro ma superare criticità"
    aizoOn ricerca applicata e impegno etico sostenibile
    aizoOn ricerca applicata e impegno etico sostenibile
    Lavoro, Eurispes: in Italia 20mila dipendenti per oltre 600 centri impiego
    Lavoro, Eurispes: in Italia 20mila dipendenti per oltre 600 centri impiego

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    L'avvenimento
    A Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
    Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
    Il finanziamento
    Liquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
    Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto

    Curiosità

    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.

    chiudi