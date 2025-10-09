Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
09 Ottobre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Sostenibilità, Perrini (Bocconi): “Economia circolare riduce costi e aumenta ricavi”

Sostenibilità, Perrini (Bocconi): “Economia circolare riduce costi e aumenta ricavi”

|9 Ottobre 2025

(Adnkronos) - "Dalla ricerca emerge che il tema principale è che l’economia circolare non solo può contribuire a migliorare la salute e la temperatura del pianeta, ma soprattutto che ci sono una serie di benefici in termini economici per le imprese". Lo ha detto oggi all'Adnkronos Francesco Perrini, Head of Sustainability di Sda Bocconi School of Management, a margine del convegno “Creare valore economico sostenibile attraverso la gestione circolare dei residui industriali” presso Sda Bocconi School of Management, in collaborazione con Omnisyst.  L’economia circolare "contribuisce a creare valore riducendo i costi, aumentando la produttività e aumentando i ricavi, trasformando i rifiuti in materie prime - ha poi aggiunto -. Benefici a 360 gradi per tutte le tipologie di impresa. Certo, più le imprese sono coinvolte in processi produttivi e di trasformazione industriale più questo vale. Vale un po’ meno per chi svolge attività di servizi". "Un acceleratore dell’economia circolare saranno le nuove tecnologie digitali" ha concluso Perrini.  [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Aggressioni ad autisti e controllori bus, gli impegni di Seta e Prefettura per garantire più sicurezza
L'incontro
Aggressioni ad autisti e controllori bus, gli impegni di Seta e Prefettura per garantire più sicurezza
I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro sono stati ricevuti ieri sera dalla prefetta di Modena Fabrizia Triolo
Cavezzo festeggia "Nati per leggere" con la Pimpa e tante attività per i più piccoli
L'iniziativa
Cavezzo festeggia "Nati per leggere" con la Pimpa e tante attività per i più piccoli
Appuntamento venerdì 11 ottobre, alle ore 10, alla biblioteca comunale "La Biblio"
Bomporto, prosegue il rinnovo delle condotte idriche
Lavori in corso
Bomporto, prosegue il rinnovo delle condotte idriche
Interventi Aimag in corso nelle vie Grieco, Frescobaldi e Monteverdi e in piazza Pertini
Modena, aggredisce una donna e scappa dopo l'intervento di un passante: rintracciato e denunciato
Cronaca
Modena, aggredisce una donna e scappa dopo l'intervento di un passante: rintracciato e denunciato
E' ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione la sua posizione sul territorio nazionale
Carpi, al via il percorso progettuale della nuova sede della Polizia Locale
La novità
Carpi, al via il percorso progettuale della nuova sede della Polizia Locale
Il nuovo Comando della Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine sorgerà nell’area del magazzino ex Colombofili in via Nuova Ponente
Madre uccide il figlio autistico di 5 anni e poi tenta il suicidio
Cronaca
Madre uccide il figlio autistico di 5 anni e poi tenta il suicidio
Il corpo del piccolo è stato ritrovato privo di vita dal marito della donna
In arrivo la nuova Ferrari elettrica, svelati i primi dettagli
La novità
In arrivo la nuova Ferrari elettrica, svelati i primi dettagli
 In occasione del Capital Markets Day 2025, la casa automobilistica ha avviato la prima fase della presentazione della sua nuova vettura elettrica
Cavezzo, in corso il trasferimento della sede della Polizia Locale all’interno del Palazzo comunale
La novità
Cavezzo, in corso il trasferimento della sede della Polizia Locale all’interno del Palazzo comunale
Il nuovo ufficio sarà operativo da lunedì. Il cambiamento rientra in un progetto di riorganizzazione per migliorare l'efficienza dei servizi comunali
"Puoi dirlo. Il tuo spazio (al) sicuro", Unimore presenta gli sportelli antiviolenza
Scuola e università
"Puoi dirlo. Il tuo spazio (al) sicuro", Unimore presenta gli sportelli antiviolenza
Due sportelli di ascolto e orientamento contro la violenza di genere nelle sedi di Modena e Reggio Emilia
Cavezzo, prosegue la manutenzione di verde, cartelli stradali, tombini e segnaletica orizzontale
Lavori in corso
Cavezzo, prosegue la manutenzione di verde, cartelli stradali, tombini e segnaletica orizzontale
Interventi eseguiti dai cantonieri comunali, coordinati dal personale dell’Ufficio Manutenzioni
Carpi, furto nel parcheggio di un supermercato: tre uomini arrestati dalla Polizia di Stato dopo un inseguimento
Cronaca
Carpi, furto nel parcheggio di un supermercato: tre uomini arrestati dalla Polizia di Stato dopo un inseguimento
Avevano rubato una borsa, lasciata da una signora sul seggiolino della propria auto
All'ospedale di Mirandola la nuova tecnologia ecocardiografica di ultima generazione donata da Pfizer
Le novità per la salute
All'ospedale di Mirandola la nuova tecnologia ecocardiografica di ultima generazione donata da Pfizer
Dotato di intelligenza artificiale, il software consente di automatizzare le misurazioni, migliorare la qualità delle immagini ecografiche e rendere più efficiente il flusso di lavoro
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 9 ottobre
Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 9 ottobre
Stelle cadenti il 10 ottobre, ultima chance per vedere le Draconidi
Stelle cadenti il 10 ottobre, ultima chance per vedere le Draconidi
Sostenibilità, Meacci (Omnisyst): "Necessarie consapevolezza data-driven e passaporto digitale"
Sostenibilità, Meacci (Omnisyst): "Necessarie consapevolezza data-driven e passaporto digitale"
Vieri in Kings League, sarà co-presidente della squadra di Diletta Leotta
Vieri in Kings League, sarà co-presidente della squadra di Diletta Leotta
Sostenibilità, Perrini (Bocconi): "Economia circolare riduce costi e aumenta ricavi"
Sostenibilità, Perrini (Bocconi): "Economia circolare riduce costi e aumenta ricavi"
Bullismo, Grillo: "Abbiamo fatto cose importanti, passi avanti aiuteranno altri ragazzi"
Bullismo, Grillo: "Abbiamo fatto cose importanti, passi avanti aiuteranno altri ragazzi"
Sostenibilità, Di Amato (Assolombarda): "Italia leader, Lombardia eccellenza"
Sostenibilità, Di Amato (Assolombarda): "Italia leader, Lombardia eccellenza"
Real Madrid, paura per Vinicius Jr: incendio nella sauna
Real Madrid, paura per Vinicius Jr: incendio nella sauna
Bullismo, Caponetti (Osservatorio nazionale): "Da gennaio nuovo progetto, già fatto lavoro importante"
Bullismo, Caponetti (Osservatorio nazionale): "Da gennaio nuovo progetto, già fatto lavoro importante"
Bullismo, Martino: "Polizia si evolve tra tecnologie e ricerca disagio sul territorio"
Bullismo, Martino: "Polizia si evolve tra tecnologie e ricerca disagio sul territorio"
Parenzo: "Israele si conferma grande democrazia, decisivo ruolo paesi arabi"
Parenzo: "Israele si conferma grande democrazia, decisivo ruolo paesi arabi"
Sostenibilità, Testa (Omnisyst): "Italia ai primi posti in Europa per riciclo totale rifiuti e tasso circolarità"
Sostenibilità, Testa (Omnisyst): "Italia ai primi posti in Europa per riciclo totale rifiuti e tasso circolarità"
Resiste a quattro smash e vince il punto: spettacolo Djokovic a Shanghai
Resiste a quattro smash e vince il punto: spettacolo Djokovic a Shanghai
Sostenibilità, D’Aprile: "Realizzare mercato delle materie prime e seconde per l'economia circolare"
Sostenibilità, D’Aprile: "Realizzare mercato delle materie prime e seconde per l'economia circolare"
Marwan Barghouti, chi è il leader palestinese in testa ai sondaggi come futuro presidente Anp
Marwan Barghouti, chi è il leader palestinese in testa ai sondaggi come futuro presidente Anp
Sostenibilità, Cassani (Greentalent): "Economia circolare settore dinamico, ma frammentato"
Sostenibilità, Cassani (Greentalent): "Economia circolare settore dinamico, ma frammentato"
#NonCiFermaNessuno, il tour di Luca Abete tra disagi e fragilità giovanili fa tappa alla Sapienza
#NonCiFermaNessuno, il tour di Luca Abete tra disagi e fragilità giovanili fa tappa alla Sapienza
Malattie degli occhi per 6 milioni di italiani ma spesa Ssn ferma all'1%
Malattie degli occhi per 6 milioni di italiani ma spesa Ssn ferma all'1%
Paolini, l'aneddoto su Sinner: "Ho svoltato grazie a un consiglio di Jannik"
Paolini, l'aneddoto su Sinner: "Ho svoltato grazie a un consiglio di Jannik"
Cancro al seno metastatico, il senologo: "Sempre più donne guariscono"
Cancro al seno metastatico, il senologo: "Sempre più donne guariscono"

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti

SALUTE

Giornata salute mentale, TikTok Italia insieme a Parole O_Stili e Polizia di Stato per #BodyNeutrality
Giornata salute mentale, TikTok Italia insieme a Parole O_Stili e Polizia di Stato per #BodyNeutrality
L'esperto italiano: "Bene il primo xenotrapianto di fegato maiale-uomo. Sul rene dati inimmaginabili 2 anni fa"
L'esperto italiano: "Bene il primo xenotrapianto di fegato maiale-uomo. Sul rene dati inimmaginabili 2 anni fa"
Sanità: per conti in rosso, nasce task force per tutelare farmacie, strutture e professionisti
Sanità: per conti in rosso, nasce task force per tutelare farmacie, strutture e professionisti
Chirurgia, Docimo (Sic): "Con crisi vocazione giovani a rischio 4 mln interventi"
Chirurgia, Docimo (Sic): "Con crisi vocazione giovani a rischio 4 mln interventi"
Ddl Semplificazioni, Uap denuncia: "Rischio deregulation diagnostica"
Ddl Semplificazioni, Uap denuncia: "Rischio deregulation diagnostica"
Manovra, Associazione immunodeficienze primitive: "Agire su plasmaderivati"
Manovra, Associazione immunodeficienze primitive: "Agire su plasmaderivati"
Malattia di La Peyronie, in Italia trattamento a base acido ialuronico in fase acuta
Salute, firmata la convenzione tra Guardia di Finanza Lazio e Policlinico Campus Bio-Medico
Salute, firmata la convenzione tra Guardia di Finanza Lazio e Policlinico Campus Bio-Medico
Festival della salute mentale Ro.Mens, premi per la fotografia a Michele Coccioli e per la musica a Jmii
Festival della salute mentale Ro.Mens, premi per la fotografia a Michele Coccioli e per la musica a Jmii
Sanità, giovedì a Roma Stati generali cardiologi ospedalieri Anmco
Sanità, giovedì a Roma Stati generali cardiologi ospedalieri Anmco
Settimana dislessia, dall'etichetta di ragazzi 'svogliati' a legge per tutelari
Settimana dislessia, dall'etichetta di ragazzi 'svogliati' a legge per tutelari
Alzheimer, studio italiano apre speranza dall'epigenetica
Alzheimer, studio italiano apre speranza dall'epigenetica

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Automotive Talks 2025 – Il futuro del sistema distributivo e della mobilità in Italia
    Automotive Talks 2025 – Il futuro del sistema distributivo e della mobilità in Italia
    Geologi italiani: eletto il nuovo Consiglio Nazionale per il 2025-2030
    Geologi italiani: eletto il nuovo Consiglio Nazionale per il 2025-2030
    Inapp, retribuzioni basse e scarse opportunità rallentano transizione scuola-lavoro
    Inapp, retribuzioni basse e scarse opportunità rallentano transizione scuola-lavoro
    Cni, con 'Visioni' si apre il 69° Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d’Italia
    Cni, con 'Visioni' si apre il 69° Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d’Italia
    Clair Obscur: Expedition 33 a quota 5 milioni di copie, update in arrivo
    Clair Obscur: Expedition 33 a quota 5 milioni di copie, update in arrivo
    Lavoro, Angeleri (Assosoftware): "Fabbrica software volano crescita, possibili 500mila occupati"
    Lavoro, Angeleri (Assosoftware): "Fabbrica software volano crescita, possibili 500mila occupati"
    Il regista di Mad Max e l'IA nel cinema: "Non possiamo fermare l'onda"
    Il regista di Mad Max e l'IA nel cinema: "Non possiamo fermare l'onda"
    MSI Titan 18 HX A14VHG: la recensione
    MSI Titan 18 HX A14VHG: la recensione
    Ferrari e-Vortex, il nuovo tracciato di collaudo a Fiorano
    Ferrari e-Vortex, il nuovo tracciato di collaudo a Fiorano
    Aprilia RSV4 X-GP sold out in 14 giorni: successo mondiale
    Aprilia RSV4 X-GP sold out in 14 giorni: successo mondiale
    Il noleggio cresce e conquista il 27% del mercato nel terzo trimestre 2025
    Il noleggio cresce e conquista il 27% del mercato nel terzo trimestre 2025
    Vittori hypercar ibrida: debutto a Miami con Pininfarina
    Vittori hypercar ibrida: debutto a Miami con Pininfarina

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
    Il finanziamento
    Liquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
    Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto
    La storia
    Contratto stipulato per Torre Borgo, nuovi cantieri in corso a San Felice
    Il 24 settembre scorso è stato firmato con la ditta RE.CO. Costruzioni di San Possidonio il contratto per il restauro e il miglioramento antisismico della struttura, che costerà 700 mila euro

    Curiosità

    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"

    chiudi