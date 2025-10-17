Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Tale e Quale Show, anticipazioni stasera 17 ottobre: le trasformazioni previste

(Adnkronos) - Stasera torna 'Tale e Quale Show', il varietà condotto da Carlo Conti, in onda alle 21.30 su Rai 1.  Nella puntata della scorsa settimana la vittoria è andata a Pamela Petrarolo che ha emozionato il pubblico con una grintosa interpretazione di Gianna Nannini in 'Meravigliosa creatura'. Secondo posto per Tony Maiello-Mango e terzo per la coppia formata da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, rispettivamente Tommy Cash e Fiorella Mannoia. In testa alla classifica provvisoria c’è Maiello, ma con un vantaggio leggerissimo rispetto agli 'inseguitori'.  Nel quarto appuntamento, invece, Carmen Di Pietro sarà Celine Dion, Le Donatella vestiranno i panni di Paola e Chiara, Antonella Fiordelisi si trasformerà in Anna, Pamela Petrarolo proverà il bis con Ivana Spagna, Maryna interpreterà Anna Tatangelo, Samuele Cavallo si cimenterà con Massimo Ranieri, Insinna e Cirilli saranno protagonisti in un duetto impossibile immedesimandosi in Renato Carosone e Rocco Hunt, Gianni Ippoliti si metterà alla prova con Gianni Morandi, Tony Maiello proverà a difendere il primato con Harry Styles e Peppe Quintale sarà Tony Hadley. Tutti canteranno, come sempre, dal vivo, con gli arrangiamenti curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.  A giudicare le esibizioni ci saranno come sempre Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, ai quali questa settimana si unirà il comico Andrea Pucci, pronto a dare un tocco ironico e pungente alla serata. Anche il pubblico potrà dire la sua: attraverso i social sarà possibile votare le performance preferite. Le tre più apprezzate riceveranno rispettivamente 5, 3 e 1 punto.  [email protected] (Web Info)
Carpi, approvato il progetto esecutivo per il nuovo gattile dell’Unione delle Terre d'Argine
Sorgerà nei pressi di via Martinelli, a Fossoli
Modena, donna aggredita e picchiata in strada
La vittima è una giornalista, l'aggressione è avvenuta senza alcun apparente motivo
A Modena presidio di solidarietà per Sigfrido Ranucci
E' in programma per la serata di oggi, venerdì 17 ottobre, alle 18, in piazza Torre, davanti al sacrario dei caduti della Ghirlandina
Carpi, baby gang accerchia e prova a derubare un gruppo di 14enni vicino al Duomo
E' accaduto nella serata di domenica 12 ottobre
San Prospero, violento scontro tra due auto all'incrocio tra via Due Madonne e via San Geminiano
Le due vetture si sono ribaltate in seguito all'impatto, non ancora note le condizioni delle persone a bordo
Incidente in A1 nei pressi del parcheggio di Castelfranco: morta una donna di 58 anni
Alla guida dell'auto c'era il marito di 63 anni, ora ricoverato all'ospedale di Baggiovara
Camionista modenese indagato per la morte di uomo di 67 anni, investito al porto di Ravenna
E' accaduto nella mattinata di ieri, giovedì 16 ottobre
Concordia, sabato 1° novembre cerimonia di inaugurazione di Palazzo Corbelli
A conclusione dei lavori di ripristino e restauro seguiti al sisma del 2012, tornerà ad ospitare il Municipio
Finale Emilia, un nuovo impianto di illuminazione per ponte Foscaglia
Dopo l’intervento di manutenzione straordinaria che ha permesso il risanamento e il recupero delle parti di struttura degradata
Aimag, Barbieri (Pd Mirandola): "Per ripartire dimissioni Cda e riprendere il confronto sul Patto di Sindacato"
"Non abbiamo pregiudizi, purché le scelte siano compiute in modo trasparente, con un percorso partecipato e con analisi approfondite" si legge nella nota
Mirandola, riaperte le iscrizioni per alcuni corsi dell'Academy ITS Biomedicale: open day il 23 ottobre
In esito al processo di selezione, che ha fatto seguito alle prove di ingresso, restano alcuni posti disponibili
San Possidonio, furto in un'auto nei pressi della scuola dell'infanzia
Un finestrino è stato rotto ed è stato rubato uno zaino contenente anche un portafoglio
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"

Puglia terza regione per Mici, fa tappa a Bari l'Academy per giovani gastroenterologi 
Puglia terza regione per Mici, fa tappa a Bari l'Academy per giovani gastroenterologi 
50 anni di Italpol Vigilianza, a Roma serata di solidarietà a favore di Komen Italia
50 anni di Italpol Vigilianza, a Roma serata di solidarietà a favore di Komen Italia
'Il cuore del VI municipio', al via progetto prevenzione cardiovascolare per over65
'Il cuore del VI municipio', al via progetto prevenzione cardiovascolare per over65
Salute, 1 italiano su 10 colpito da fatica perenne, ecco perché cervello 'amplifica' sforzi
Salute, 1 italiano su 10 colpito da fatica perenne, ecco perché cervello 'amplifica' sforzi
Menopausa vista da 'lui', solo 40% è informato sui cambiamenti di 'lei'
Menopausa vista da 'lui', solo 40% è informato sui cambiamenti di 'lei'
Ricerca, fra Dna e Big data a Milano la 'Bollywood' dell'Ifom si prepara per il Diwali
Ricerca, fra Dna e Big data a Milano la 'Bollywood' dell'Ifom si prepara per il Diwali
Giornata mondiale dell'alimentazione, le 20 buone abitudini per i bimbi a tavola
Giornata mondiale dell'alimentazione, le 20 buone abitudini per i bimbi a tavola
Giornata mondiale Alimentazione, pediatra '20 buone abitudini per bimbi a tavola'
Giornata mondiale Alimentazione, pediatra '20 buone abitudini per bimbi a tavola'
Vaccini anti-Rsv, appello di specialisti e pazienti per rimborsabilità in adulti fragili
Vaccini anti-Rsv, appello di specialisti e pazienti per rimborsabilità in adulti fragili
L'indagine, solo 16% italiani pronto a intervenire in caso arresto cardiaco
L'indagine, solo 16% italiani pronto a intervenire in caso arresto cardiaco
Giornata alimentazione, ecco il 'piatto smart' ispirato alla dieta mediterranea
Giornata alimentazione, ecco il 'piatto smart' ispirato alla dieta mediterranea
Hiv, nuovi dati su PrEP due volte l'anno e terapie Gilead all'Eacs 2025
Hiv, nuovi dati su PrEP due volte l'anno e terapie Gilead all'Eacs 2025

    Festival Scienza 2025: INGV a Genova su geoscienze e tsunami
    Festival Scienza 2025: INGV a Genova su geoscienze e tsunami
    Ficili, Alfa non è in vendita, diesel centrale in rilancio Tonale
    Ficili, Alfa non è in vendita, diesel centrale in rilancio Tonale
    Scarica LuccaCG Assistant
    Scarica LuccaCG Assistant
    La corona di Cagliostro
    La corona di Cagliostro
    Area Arkanoid e Arcade Dungeon
    Area Arkanoid e Arcade Dungeon
    New York mette al bando l'IA per calcolare il prezzo degli affitti
    New York mette al bando l'IA per calcolare il prezzo degli affitti
    Claude in Microsoft 365: l’IA di Anthropic arriva su Word, Teams e Outlook
    Claude in Microsoft 365: l’IA di Anthropic arriva su Word, Teams e Outlook
    Consulenti del lavoro, formazione condivisa come leva di crescita professionale
    Consulenti del lavoro, formazione condivisa come leva di crescita professionale
    Cina controlla l'export di terre rare: la replica strategica agli USA
    Made in Italy, Somma1867 inaugura nuovo store in Cina
    Made in Italy, Somma1867 inaugura nuovo store in Cina
    Energia: Cina avvia la più grande smart microgrid con AI e V2G
    Energia: Cina avvia la più grande smart microgrid con AI e V2G
    Sanità digitale: il modello Lazio contro l’emergenza disturbi alimentari
    Sanità digitale: il modello Lazio contro l’emergenza disturbi alimentari

    L'avvenimento
    A Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
    Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
    Il finanziamento
    Liquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
    Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto

    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.

