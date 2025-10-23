Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Tassa affitti brevi, Tajani: “Voteremo contro”. Salvini: “Va cancellata”

23 Ottobre 2025

(Adnkronos) - ﻿ Sulla tassazione degli affitti brevi "decide la politica", non qualche "grand commis" del Ministero delle Finanze. Lo dice il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, sottolineando che "la norma (inserita nella manovra di bilancio) va cancellata, bisogna lasciare la situazione attuale. Noi voteremo contro in Parlamento, presenteremo un emendamento soppressivo". "Per quanto riguarda gli affitti - afferma Tajani - noi abbiamo detto che siamo contrari a qualsiasi tassa. E' stata in parte modificata la proposta che non era stata discussa in Consiglio dei Ministri. Adesso in Parlamento faremo di tutto perché si possa tornare allo stato attuale, cioè nessuna tassa né per chi affitta senza intermediario, né per chi affitta con le piattaforme". "Non credo - prosegue - che sia giusto attaccare ancora una volta la casa, quindi presenteremo emendamenti, a partire dal Senato, per eliminare questa tassa, così come lo faremo sull'articolo 18 (della manovra, ndr) e sui dividendi. Mi pare che ci sia a volte da parte di qualcuno....qualche grand commis del Ministero delle Finanze ha voglia di punire, di reintegrare le tasse. Ma è la politica che decide, non sono i grand commis del Ministero delle Finanze", conclude. A proposito delle cartelle esattoriali, Tajani ha specificato che "non mi pare sia il provvedimento qualificante la manovra. La legge di bilancio è orientata a sostenere il ceto medio, la norma più importante è quella che aveva chiesto FI, la riduzione dell’Irpef al 33% e l’allargamento della piattaforma fino a 50mila euro e arrivare fino a 200mila euro scalando la parte dei 50 mila". "Questo è il segnale al ceto medio, più gli aumenti dei salari. Questa era la scelta più importante sono scelte strutturali, quella della rottamazione è una scelta limitata nel tempo, che farà entrare anche soldi nelle casse dello Stato, ma non è la norma principale, quella che caratterizza la manovra", ha chiuso Tajani.  Sulla stessa linea il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, per il quale la tassa sugli affitti brevi "è una tassa sciocca con gettito minimo, che lede l’iniziativa privata e proprietà privata". "È inavvertitamente per distrazione entrata in manovra, per cui il suo destino è di venire cancellata con il voto in Parlamento", ha detto intervenendo a un evento del quotidiano Libero in corso oggi a Roma.    [email protected] (Web Info)
Massa Finalese, l’ex Campo Macerie diventerà un centro di eccellenza interforze di Protezione Civile
La novità
Massa Finalese, l’ex Campo Macerie diventerà un centro di eccellenza interforze di Protezione Civile
L'Amministrazione comunale ne ha assegnato l'utilizzo in concessione alla Croce Rossa Italiana Comitato di Finale Emilia
Carpi, trovati in possesso di droga e di un coltello a serramanico: denunciati 21enne e 27enne
Cronaca
Carpi, trovati in possesso di droga e di un coltello a serramanico: denunciati 21enne e 27enne
Nell’ambito di un'intensificazione dell’attività di prevenzione e contrasto al crimine da parte della Polizia di Stato
Cassa di espansione del Panaro, Arletti (FdI): "Regione dica quando finiranno i lavori di collaudo e quanto si è speso"
Politica
Cassa di espansione del Panaro, Arletti (FdI): "Regione dica quando finiranno i lavori di collaudo e quanto si è speso"
"Parliamo di un’opera avviata oltre cinquant’anni fa che non ha mai completato le fasi di collaudo previste" afferma la consigliera regionale
Carpi, omicidi di 'ndrangheta compiuti nel '92: Lerose condannato a 18 anni
Cronaca
Carpi, omicidi di 'ndrangheta compiuti nel '92: Lerose condannato a 18 anni
All'uomo sono state riconosciute le attenuanti generiche
A Mirandola incontro con don Mattia Ferrari, autore del libro "Salvato dai migranti"
L'iniziativa
A Mirandola incontro con don Mattia Ferrari, autore del libro "Salvato dai migranti"
Appuntamento martedì 28 ottobre, alle ore 21, all'Auditorium "R.L. Montalcini"
Soliera, Festa delle nuove cittadinanze e incontro con Luca Casarini, fondatore della ONG Mediterranea
L'iniziativa
Soliera, Festa delle nuove cittadinanze e incontro con Luca Casarini, fondatore della ONG Mediterranea
Soliera ospita in due date diverse, sabato 25 ottobre e martedì 4 novembre, il Festival della Migrazione
San Felice, la farmacia comunale di Rivara diventerà privata
Il punto
San Felice, la farmacia comunale di Rivara diventerà privata
"Di tutte le opzioni vagliate, la vendita è apparsa la più realistica e percorribile - spiega il Comune - La farmacia non sarà chiusa, non cambierà sede e continuerà a erogare i suoi servizi"
Make Your Impact, tra i vincitori della terza edizione anche la cooperativa sociale "Percorsi" di Finale Emilia
Il riconoscimento
Make Your Impact, tra i vincitori della terza edizione anche la cooperativa sociale "Percorsi" di Finale Emilia
Il progetto propone di avviare la Caffetteria Percorsi, spazio inclusivo all’interno della sala polifunzionale del Nuovo Cinema Corso
Concordia, sabato 25 settembre inaugurazione delle microresidenze "La Libellula"
Taglio del nastro
Concordia, sabato 25 settembre inaugurazione delle microresidenze "La Libellula"
Alla cerimonia interverranno la sindaca Menozzi, il presidente di ASP Area Nord Paltrinieri e l’assessora regionale al Welfare Conti
Finale Emilia, in funzione la nuova strumentazione radiologica alla Casa della Comunità
Le novità per la salute
Finale Emilia, in funzione la nuova strumentazione radiologica alla Casa della Comunità
Intanto prosegue il cantiere della nuova Casa della Comunità: nei giorni scorsi il sopralluogo con il sindaco
San Prospero, serie di tentati furti a San Martino Secchia: urla di una bimba mettono in fuga un ladro
Cronaca
San Prospero, serie di tentati furti a San Martino Secchia: urla di una bimba mettono in fuga un ladro
"L’Amministrazione comunale è in costante contatto con le forze dell’ordine e segue con attenzione la situazione" spiega il Comune
Dalla California a Barbiana, viaggiando sulla musica: a San Prospero torna il teatro partecipato di "Platea"
Vestiti, usciamo
Dalla California a Barbiana, viaggiando sulla musica: a San Prospero torna il teatro partecipato di "Platea"
Tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, tre spettacoli per tutte le età nel nuovo format ideato da TiPì per il pubblico della Bassa modenese
Bufera Nba, arresti per scommesse: oggi parla il direttore dell'Fbi
Bufera Nba, arresti per scommesse: oggi parla il direttore dell'Fbi
Tassa affitti brevi, Tajani: "Voteremo contro". Salvini: "Va cancellata"
Tassa affitti brevi, Tajani: "Voteremo contro". Salvini: "Va cancellata"
Israele approva annessione Cisgiordania. Vance: "Non lo permetteremo", Rubio: "Tregua a rischio"
Israele approva annessione Cisgiordania. Vance: "Non lo permetteremo", Rubio: "Tregua a rischio"
Lucarelli torna sullo scontro con D'Urso: "Ecco cosa vuol dire fare show"
Lucarelli torna sullo scontro con D'Urso: "Ecco cosa vuol dire fare show"
Malattie rare, Uniamo: gli Award ai progetti che fanno la differenza per i pazienti
Malattie rare, Uniamo: gli Award ai progetti che fanno la differenza per i pazienti
Trasporti, intesa Ansfisa -Asstra per promuovere la cultura della sicurezza
Trasporti, intesa Ansfisa -Asstra per promuovere la cultura della sicurezza
Mental coach Frangi: "In cancro seno sport fa uscire da quotidianità malattia"
Mental coach Frangi: "In cancro seno sport fa uscire da quotidianità malattia"
Coco (Novartis): in cancro seno localizzato "centrale sinergia con interlocutori"
Coco (Novartis): in cancro seno localizzato "centrale sinergia con interlocutori"
Cancro seno localizzato, oncologa La Verde: "Importante stabilire rischio recidiva"
Cancro seno localizzato, oncologa La Verde: "Importante stabilire rischio recidiva"
Regeni, atti alla Consulta: stop al processo
Regeni, atti alla Consulta: stop al processo
Tumori, Ardizzoni (UniBo): "Terapia combinata migliora esiti in cancro polmone Egfr"
Tumori, Ardizzoni (UniBo): "Terapia combinata migliora esiti in cancro polmone Egfr"
Welfare, Cuzzilla (Cida): "Necessario ridare speranza ai giovani del sistema produttivo"
Welfare, Cuzzilla (Cida): "Necessario ridare speranza ai giovani del sistema produttivo"
Welfare, Bonetti (Azione): "Al lavoro da mesi su transizione demografica"
Welfare, Bonetti (Azione): "Al lavoro da mesi su transizione demografica"
Morto a 94 anni Nerino Grassi, fondatore di Golden Lady
Morto a 94 anni Nerino Grassi, fondatore di Golden Lady
Noemi e l'autunno della consacrazione: "Al Palaeur sarà una festa. Dopo sogno un tour con l’orchestra"
Noemi e l'autunno della consacrazione: "Al Palaeur sarà una festa. Dopo sogno un tour con l’orchestra"
Mutilazioni genitali, nel mondo cala pratica tra le giovani: in Italia coinvolge oltre 88.500 donne
Mutilazioni genitali, nel mondo cala pratica tra le giovani: in Italia coinvolge oltre 88.500 donne
Treviso, picchiato alla sagra di Sernaglia: Mario De Marchi morto dopo 12 giorni di coma
Treviso, picchiato alla sagra di Sernaglia: Mario De Marchi morto dopo 12 giorni di coma
Morata compie gli anni, la dedica di Campello: "Buon compleanno papà"
Morata compie gli anni, la dedica di Campello: "Buon compleanno papà"
Modric, tutto... per non cantare: "Ha comprato un iPhone a ogni compagno"
Modric, tutto... per non cantare: "Ha comprato un iPhone a ogni compagno"
Municipio I, prosegue ciclo incontri progetto 'Roma come stai?'
Municipio I, prosegue ciclo incontri progetto 'Roma come stai?'

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo

Uap: "In Manovra fare chiarezza su farmacia dei servizi e tariffe Ssn"
Uap: "In Manovra fare chiarezza su farmacia dei servizi e tariffe Ssn"
In Toscana 14mila morti cardiovascolari l'anno, torna CardioLucca e apre ai cittadini
In Toscana 14mila morti cardiovascolari l'anno, torna CardioLucca e apre ai cittadini
Influenza, ogni anno colpisce 1 bimbo su 4, campagna dei pediatri nelle scuole
Influenza, ogni anno colpisce 1 bimbo su 4, campagna dei pediatri nelle scuole
Il cinema cura la salute, la conferma da 2 studi del Gemelli
Il cinema cura la salute, la conferma da 2 studi del Gemelli
Focolai di salmonella rara in Europa, si rafforza l'ipotesi pomodorini
Focolai di salmonella rara in Europa, si rafforza l'ipotesi pomodorini
Cibo 'farmaco epigenetico' per la salute e la longevità, lo studio
Cibo 'farmaco epigenetico' per la salute e la longevità, lo studio
Ossa fragili dei calciatori, ecco perché post ritiro tanti soffrono di osteoartrite
Ossa fragili dei calciatori, ecco perché post ritiro tanti soffrono di osteoartrite
Bimbi e malattie respiratorie invernali, come si curano e quando allarmarsi
Bimbi e malattie respiratorie invernali, come si curano e quando allarmarsi
Psicologia gratuita per tutti, 50mila firme per portare in Parlamento una proposta di legge
Psicologia gratuita per tutti, 50mila firme per portare in Parlamento una proposta di legge
Oncoematologia, alimentazione e stili di vita al centro del convegno Ail
Oncoematologia, alimentazione e stili di vita al centro del convegno Ail
L'esperto: "Avanzano nitazeni e oppioidi sintetici e noi rischiamo di essere senza difese"
L'esperto: "Avanzano nitazeni e oppioidi sintetici e noi rischiamo di essere senza difese"
Ritocchi low cost, il chirurgo Santanchè: "Pericolosi sia in Italia sia all'estero"
Ritocchi low cost, il chirurgo Santanchè: "Pericolosi sia in Italia sia all'estero"

    Crisi climatica: la funzione "refrigerante" dei ghiacciai è in scadenza
    Crisi climatica: la funzione "refrigerante" dei ghiacciai è in scadenza
    iPhone Air è già flop, Apple taglia la produzione dell'80 per cento
    iPhone Air è già flop, Apple taglia la produzione dell'80 per cento
    L’Italia eccelle nella cyber difesa spaziale
    L’Italia eccelle nella cyber difesa spaziale
    Made in Italy: eccellenza artigiana e tecnologia, le cravatte di Comella vanno oltre i dazi
    Made in Italy: eccellenza artigiana e tecnologia, le cravatte di Comella vanno oltre i dazi
    Manovra, Marandola (Aidp): "Bene su detassazione buoni pasto, spinta a welfare"
    Manovra, Marandola (Aidp): "Bene su detassazione buoni pasto, spinta a welfare"
    Sinergie tra IA e sicurezza digitale: il confronto geopolitico a Roma
    Sinergie tra IA e sicurezza digitale: il confronto geopolitico a Roma
    Consulcesi & Partners, superano quota 1000 sentenze su ferie non godute
    Consulcesi & Partners, superano quota 1000 sentenze su ferie non godute
    Federmanager e Aidp, insieme per valorizzare il management italiano
    Federmanager e Aidp, insieme per valorizzare il management italiano
    Pikmin 4 sboccia di nuovo: a novembre arriva l’aggiornamento gratuito su Switch
    Pikmin 4 sboccia di nuovo: a novembre arriva l’aggiornamento gratuito su Switch
    Microsoft Digital Defense Report 2025: ransomware e AI accelerano le minacce globali
    Microsoft Digital Defense Report 2025: ransomware e AI accelerano le minacce globali
    AI Cina: +117% crescita economia digitale e iniziativa 'AI Plus'
    AI Cina: +117% crescita economia digitale e iniziativa 'AI Plus'
    Cabina di regia nazionale: un piano unico per rischio, bonifiche e rigenerazione urbana
    Cabina di regia nazionale: un piano unico per rischio, bonifiche e rigenerazione urbana

    • La buona notizia

    La storia
    Nuovo stabilimento e Family day per Smurfit Westrock Italia di Camposanto
    Un’occasione speciale che ha visto la partecipazione delle famiglie dei dipendenti e l’inaugurazione del nuovo magazzino. Entro la fine dell’anno è attesa anche l’installazione di una nuova macchina che si spera possa portare nuovi posti di lavoro
    L'avvenimento
    A Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
    Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45

    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.

