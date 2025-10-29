This is me, da Gerry Scotti a Federica Pellegrini: gli ospiti di stasera

Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
(Adnkronos) - Stasera, mercoledì 29 ottobre, in prima serata su Canale5 Silvia Toffanin conclude la trilogia del suo show evento ‘This Is Me’, puntata in cui la conduttrice anche questa settimana celebra alcuni tra i migliori fuoriclasse del mondo dello sport, della musica e dello spettacolo tra cui: Fiorella Mannoia, Gerry Scotti, Federica Pellegrini, Loredana Bertè con Alberto Urso, Alessandro Del Piero, Il Volo, Al Bano, Fabio Cannavaro, Samira Lui e Gianluigi Buffon. Un viaggio nella propria vita personale e professionale, fatto di impegno, dedizione, grandi soddisfazioni e traguardi raggiunti ricco di tante sorprese, momenti emozionanti, divertenti e inaspettati.  Attraverso ricordi e aneddoti dei protagonisti Silvia Toffanin costruisce un intenso racconto che ripercorre momenti indimenticabili della cultura del nostro Paese e fa si che le esperienze personali diventino così parte di una storia collettiva.  In studio l’immancabile Vincenzo De Lucia imitatore, attore e comico napoletano.  [email protected] (Web Info)
E' uscito "Profumo di viole sfiorite", il nuovo libro di Antonio Borsa, inno alla resilienza con un omaggio al cantautore Max Pezzali
La novità
E' uscito "Profumo di viole sfiorite", il nuovo libro di Antonio Borsa, inno alla resilienza con un omaggio al cantautore Max Pezzali
Dopo il toccante esordio con “I tre appuntamenti”, Antonio Borsa, informatore farmaceutico con un’anima da narratore, torna con un secondo romanzo che promette di lasciare il segno
Halloween, a Cavezzo "Letture paurose" in Municipio
Per i più piccoli
Halloween, a Cavezzo "Letture paurose" in Municipio
Ragnatele, pipistrelli e racconti da brivido, ma con tanto divertimento, animeranno un pomeriggio di letture animate in compagnia delle bibliotecarie e dei volontari del progetto "Nati per Leggere"
Sant’Agostino, nei weekend di novembre torna la "Sagra del tartufo"
L'iniziativa
Sant’Agostino, nei weekend di novembre torna la "Sagra del tartufo"
Per tre fine settimana consecutivi, il borgo ferrarese accoglierà i visitatori nel ristorante del ricreatorio Don Isidoro Ghedini
Sicurezza sul lavoro, nel 2024 oltre 18mila aziende controllate in Emilia-Romagna: quasi 3.500 contravvenzioni
I dati
Sicurezza sul lavoro, nel 2024 oltre 18mila aziende controllate in Emilia-Romagna: quasi 3.500 contravvenzioni
Il 68% delle verifiche è stato effettuato su imprese che operano nel settore edile
Carpi, visita al Museo Casa Natale Enzo Ferrari per i bambini della scuola primaria "Don Milani"
L'iniziativa
Carpi, visita al Museo Casa Natale Enzo Ferrari per i bambini della scuola primaria "Don Milani"
Premiati con la visita al MEF per la partecipazione al convegno nazionale "Verso la Mobilità del Futuro"
Campionato italiano di tiro, sul podio la squadra della Polizia Locale di Modena
Il riconoscimento
Campionato italiano di tiro, sul podio la squadra della Polizia Locale di Modena
Grande successo al campo di Torrazza, in Piemonte. Per Lorenzo Piccinini anche il titolo di Campione italiano 2025 nella categoria ''Law enforcement"
A San Possidonio nuovo dosso rallentatore in via Matteotti
La novità
A San Possidonio nuovo dosso rallentatore in via Matteotti
"Si tratta - afferma il consigliere Apicella - del primo intervento concreto per incentivare una guida più prudente e rispettosa, ma non sarà l’unico"
Lavoro del medico dello sport nel calcio, se ne parla con il direttore di Milan Lab a Massa Finalese
L'iniziativa
Lavoro del medico dello sport nel calcio, se ne parla con il direttore di Milan Lab a Massa Finalese
Il dottor Stefano Mazzoni sarà ospite sabato 15 novembre, alle ore 10, presso il Pala Diversivo Prosolidar
This is me, da Gerry Scotti a Federica Pellegrini: gli ospiti di stasera
ITINERARI CURIOSI | Tesori del Reno: il nuovo cammino che incanta l’Appennino
Rubrica - Un nuovo percorso si aggiunge alla rete dei cammini lenti dell’Appennino bolognese.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.

    • La buona notizia

    Scuola e università
    C'è l'Università a Mirandola, inaugurato il corso di Bioingegneria per l’Innovazione in Medicina
    Le lezioni si tengono presso l'ex liceo in centro, appena ristrutturato, che già ospita la biblioteca: è il Polo “Il Pico”. Gli studenti dell'Università di Modena vengono qui tre volte a settimana
    Sport
    Riqualificati il campo per il calcio a 5 a il campo da basket in zona piscine a San Felice
    L’importo complessivo dei lavori a carico di WeSport è stato di circa 35 mila euro
    I dati
    Auto d’epoca: la Ford Mustang è la più cercata in Europa, in Italia trionfa la Fiat 500
    AutoScout24 e AutoProff presentano il nuovo focus sul settore

    Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
    Curiosità
    Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
    Il tributo all’eccellenza modenese ha scatenato sui social più fermento di una botte d’aceto lasciata al sole
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno

