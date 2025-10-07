Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
07 Ottobre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos - altro > Turismo, quando l’hotel diventa polo artistico: a Napoli l’autunno di Caracciolo Hospitality Group

Turismo, quando l’hotel diventa polo artistico: a Napoli l’autunno di Caracciolo Hospitality Group

|7 Ottobre 2025 | adnkronos - altro

(Adnkronos) - L’ospitalità che diventa arte e l'albergo un salotto cittadino, dove poter ammirare opere e partecipare a incontri. E' l'iniziativa firmata Caracciolo Hospitality Group, società di gestione alberghiera nata nel 2022 e diventata punto di riferimento in Campania, che ora si afferma anche come Corporate Art Company. Grazie a un progetto culturale lanciato quest'anno che trasforma le sue strutture - l’hotel de Bonart Naples, Curio Collection by Hilton, Palazzo Caracciolo Naples - Hilton Affiliate e Grand Hotel Telese immerso nell’Appennino beneventano - in veri e propri spazi espositivi, ospitando sei mostre firmate da artisti campani e aperte al pubblico. Ad aprire ogni evento un vernissage con la presenza dell’artista, che offre agli ospiti e ai visitatori un’occasione unica di incontro e dialogo con l’arte. E anche per l'autunno riserva appuntamenti di rilievo.  Il 21 ottobre inaugura, alle 18,30, al Palazzo Caracciolo Naples, la mostra di Daniela Pergreffi, 'Erotic Secret Garden', che resterà aperta fino al 21 novembre: un’installazione immersiva fatta di legni di mare, sculture zoomorfe e tavole pittoriche che evocano un’umanità ancestrale in simbiosi con la natura, un giardino segreto, sensuale e simbolico, tra suoni, visioni e materia. Mentre all’hotel de Bonart Naples, dal 1° al 30 novembre, sarà la volta di 'Santi Migranti' di Massimo Pastore, in cui l’arte si fa manifesto sociale: i soggetti fotografati, avvolti in coperte isotermiche dorate, evocano santi contemporanei e figure migranti, icone di speranza, fragilità e rinascita, pensate per dialogare anche con gli spazi pubblici della città.  Al Grand Hotel Telese, invece, si è appena chiusa la personale di Alessandro Rillo, 'L’anima nascosta', che per tutta l'estate ha mostrato come l’artista lavora con materiali poveri - ferro, juta, carta, pietra - per indagare l’essenza più profonda dell’identità e dell’anima: un percorso visivo essenziale, materico e carico di tensione interiore. Tra le altre mostre che si sono succedute a partire da maggio, 'PlasticArte' di Renato Bozzaotra e 'Silenzio Napoletano' di Sergio Siano, entrambe all’hotel de Bonart Naples, e 'Madri' di Gennaro Vallifuoco al Palazzo Caracciolo Naples.  Corporate Art Company, quindi, è molto più di un programma espositivo: è un invito a vivere l’arte come esperienza quotidiana, immersiva e condivisa. Coniugando design, arte e cultura, Caracciolo Hospitality Group trasforma i propri hotel in veri e propri centri di cultura diffusa e le mostre, tutte a ingresso libero, arricchiscono il soggiorno degli ospiti e aprono le porte alla comunità locale, rafforzando il legame tra turismo, arte e territorio. A fare da apripista a questo inedito polo artistico la partnership con Finarte, storica casa d’aste che consolida così la sua presenza a Napoli, siglata a febbraio tra Costanzo Jannotti Pecci, Ceo di Caracciolo Hospitality Group, e Rosario Bifulco, presidente di Finarte, con l’obiettivo di creare nuove sinergie e promuovere la cultura e la bellezza non solo tra collezionisti ed esperti, ma anche tra un pubblico più ampio, arricchendo il panorama culturale della città.  Tra le iniziative previste dalla partnership: la Preview delle aste di Finarte, con esposizioni esclusive negli spazi dell’hotel per offrire agli ospiti un’esperienza nel mondo del collezionismo; gli Art Talks, incontri con esperti e collezionisti dedicati alle dinamiche del mercato dell’arte e alla gestione delle collezioni; i Valuation Days, giornate di consulenza personalizzata per chi desidera acquistare, vendere o valorizzare le proprie opere. Questa partnership rafforza la vocazione del Caracciolo Hospitality Group nel promuovere l'arte e nell’incentivare la scoperta del patrimonio culturale, trasformando l'ospitalità in un viaggio tra bellezza, storia e cultura.  Significativo il profondo legame con l'arte, in particolare, dell’hotel de Bonart Naples, Curio Collection by Hilton, che ospita oltre 150 opere realizzate da artisti campani all'interno dei suoi spazi ed è costantemente impegnato nella promozione della cultura del territorio. "Il nostro Gruppo ha sempre creduto nella vocazione intellettuale di Napoli, una città nata con un'incredibile propensione culturale. L'hotel de Bonart Naples, Curio Collection by Hilton non è solo un luogo di ospitalità, ma un vero e proprio punto di riferimento per esperienze esclusive legate all'arte. Da sempre ospitiamo una collezione di artisti e proponiamo incontri con grandi protagonisti del panorama artistico campano", ha affermato Costanzo Jannotti Pecci, Ceo di Caracciolo Hospitality Group.  L’arte contemporanea, quindi, è il cuore pulsante del de Bonart Naples Curio Collection, by Hilton: dalla fotografia alla scultura, dalla terracotta al collage, in tutti gli ambienti dell’hotel è possibile ammirare opere d’arte create ad hoc per questi spazi, che offrono una nuova chiave di lettura sulla città. La missione è stata affidata a un gruppo di giovani artisti partenopei che sono stati chiamati a interpretare miti e leggende della città: storie affascinanti, note a ogni napoletano ma ancora sconosciute a chi viene da fuori. Un’atmosfera che celebra la cultura e la storia partenopea, che si può vivere anche in una vera e propria esperienza immersiva personalizzata nelle 6 esclusive 'Suite Mito', ognuna delle quali è un omaggio a un mito leggendario della città. Queste suite incarnano l’essenza dello spirito napoletano, unendo bellezza e alta gamma, calore e colori, arte e leggenda, attraverso installazioni e decorazioni che dialogano con la storia della città. Ogni Suite, infatti, è una piccola galleria d’arte contemporanea, con opere firmate da alcuni dei più importanti artisti partenopei tra cui Stefano Mango, Danilo Ambrosino, Roxy in the Box, Simona Lanzillo, Ludovico Fusco e Daniela Pergreffi. Inoltre, attraverso la conciergerie, ogni ospite può entrare in contatto con l’artista. Una proposta artistica unica che si aggiunge ai servizi esclusivi e alla vista mozzafiato sul Golfo di Napoli, che rendono il de Bonart Naples Curio Collection, by Hilton sempre più una destinazione iconica per chi desidera vivere un soggiorno all’insegna della bellezza, grazie a un'offerta che unisce l'ospitalità d’eccellenza a design e arte, celebrando la cultura e la storia partenopea.    ---lavoro/[email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Concordia, il ricavato di "Non è il Pork Factor" consegnato a sostegno di progetti solidali
La solidarietà
Concordia, il ricavato di "Non è il Pork Factor" consegnato a sostegno di progetti solidali
A beneficiarne, il reparto di Oncologia Pediatrica dell’ospedale di Modena, la scuola materna "Muratori" di Concordia e l'associazione "La Lucciola"
Mirandola, contributi per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, allarmi, inferriate e porte blindate
Sicurezza
Mirandola, contributi per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, allarmi, inferriate e porte blindate
È stato pubblicato il bando finanziato con 50mila euro di fondi comunali
Bomporto, la maggioranza chiede risposte sulla variante di Sorbara
Traffico e viabilità
Bomporto, la maggioranza chiede risposte sulla variante di Sorbara
La sua realizzazione permetterebbe di snellire il traffico attualmente presente sulla Canaletto
Controlli di Polizia Locale e Carabinieri a Mirandola, due persone segnalate per uso di sostanze stupefacenti
Controlli sulle strade
Controlli di Polizia Locale e Carabinieri a Mirandola, due persone segnalate per uso di sostanze stupefacenti
Identificate 37 persone ed effettuate verifiche su 16 veicoli, con 14 conducenti sottoposti a test etilometrico
Lupi in pianura, la vicesindaca di Modena: "Controlli, misure preventive e sensibilizzazione dei cittadini"
Da sapere
Lupi in pianura, la vicesindaca di Modena: "Controlli, misure preventive e sensibilizzazione dei cittadini"
Francesca Maletti è intervenuta in Consiglio comunale in risposta ad un’interrogazione del consigliere Pd Alberto Bignardi
Soliera, violenza sessuale su due bimbe di 7 e 10 anni: patteggia 20enne affetto da autismo
Cronaca
Soliera, violenza sessuale su due bimbe di 7 e 10 anni: patteggia 20enne affetto da autismo
Il giovane, che ha ammesso le proprie responsabilità, è stato dichiarato in grado di intendere e di volere e, dunque, processabile
Stupro a San Damaso, tre mesi prima un'altra aggressione sulla ciclabile
Cronaca
Stupro a San Damaso, tre mesi prima un'altra aggressione sulla ciclabile
In quell'occasione, però, la vittima riuscì a fuggire. Si indaga per capire se l'aggressore sia lo stesso
Economia e lavoro in Emilia-Romagna, prosegue una sostanziale stagnazione della crescita
I dati
Economia e lavoro in Emilia-Romagna, prosegue una sostanziale stagnazione della crescita
E' quanto emerge dall'Osservatorio dell’Economia e del Lavoro in Emilia-Romagna sui dati 2024 curato da Ires Emilia Romagna
A Castelfranco Emilia torna "SFIDE – Festival della Sconfitta"
L'appuntamento
A Castelfranco Emilia torna "SFIDE – Festival della Sconfitta"
Giunta alla quinta edizione, la rassegna presenta un programma ricco di ospiti che prende il via oggi, 7 ottobre, e prosegue fino al 12 ottobre
Stupro a San Damaso, "Patto per il Nord": "Basta impunità, servono giustizia vera e certezza della pena"
Politica
Stupro a San Damaso, "Patto per il Nord": "Basta impunità, servono giustizia vera e certezza della pena"
"Patto per il Nord Modena" esprime la più ferma condanna per il gravissimo episodio
Ciclismo, le immagini della partenza da Mirandola del Giro dell'Emilia 2025 - FOTOGALLERY
Sport
Ciclismo, le immagini della partenza da Mirandola del Giro dell'Emilia 2025 - FOTOGALLERY
L'edizione maschile della classica autunnale è stata vinta dal messicano Isaac Del Toro, mentre ad aggiudicarsi l'edizione femminile è stata Kim Le Court
Nel modenese tra il 2014 e il 2024 aumentano i ristoranti, ma calano i bar
I dati
Nel modenese tra il 2014 e il 2024 aumentano i ristoranti, ma calano i bar
E' quanto emerge da un'indagine condotta da FIEPET Confesercenti Modena, sulla base dei dati della Camera di Commercio
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Auto, scatta il cambio gomme invernali 2025 ma occhio al fai da te
Auto, scatta il cambio gomme invernali 2025 ma occhio al fai da te
Reni in salute, ecco i due esami da fare dopo i 50 anni secondo i nefrologi
Reni in salute, ecco i due esami da fare dopo i 50 anni secondo i nefrologi
Farmaci, Schillaci: "Da Governo grande attenzione a industria settore"
Farmaci, Schillaci: "Da Governo grande attenzione a industria settore"
Meteo, ecco la svolta: in arrivo la classica ottobrata
Farmaci, Gemmato: "Equivalenti risorsa per Ssn sostenibile"
Farmaci, Gemmato: "Equivalenti risorsa per Ssn sostenibile"
Torino per Gaza conferma manifestazione stasera: "Nessun divieto fermerà piazze"
Torino per Gaza conferma manifestazione stasera: "Nessun divieto fermerà piazze"
Farmaci, Genazzani (Sif): "Valutare revisione prezzi di alcuni equivalenti"
Farmaci, Genazzani (Sif): "Valutare revisione prezzi di alcuni equivalenti"
Mourinho, show contro i giornalisti: "Tu quanto guadagni?"
Mourinho, show contro i giornalisti: "Tu quanto guadagni?"
Ior, dagli scandali alle riforme: il passo indietro di Papa Leone XIV sulla banca del Vaticano
Ior, dagli scandali alle riforme: il passo indietro di Papa Leone XIV sulla banca del Vaticano
Francia, tra consultazioni e dimissioni: come funziona il Paese durante la crisi politica
Francia, tra consultazioni e dimissioni: come funziona il Paese durante la crisi politica
Sarah Toscano lancia 'Met Gala', ma il nuovo singolo non convince... la mamma
Sarah Toscano lancia 'Met Gala', ma il nuovo singolo non convince... la mamma
Italiana trovata senza vita a Formentera, autopsia esclude morte violenta
Italiana trovata senza vita a Formentera, autopsia esclude morte violenta
Guidesi: "Su automotive anche Germania su nostre posizioni, Ue decida"
Guidesi: "Su automotive anche Germania su nostre posizioni, Ue decida"
Trump contro Greta Thunberg, l'attivista risponde: "Gestione della rabbia? Ne soffre anche lei..."
Trump contro Greta Thunberg, l'attivista risponde: "Gestione della rabbia? Ne soffre anche lei..."
Juventus, Tether entra nel CdA? La conferma: "Presenteremo candidati"
Juventus, Tether entra nel CdA? La conferma: "Presenteremo candidati"
Tpl, siglato protocollo intesa tra Sviluppo Lavoro Italia e Asstra per formare nuove competenze
Tpl, siglato protocollo intesa tra Sviluppo Lavoro Italia e Asstra per formare nuove competenze
Farmaci, ok Aifa al rimborso per combinazione antibiotica contro le infezioni ospedaliere
Farmaci, ok Aifa al rimborso per combinazione antibiotica contro le infezioni ospedaliere
Stephen King bersaglio numero uno della censura in Usa: "Banditi 87 dei miei libri"
Stephen King bersaglio numero uno della censura in Usa: "Banditi 87 dei miei libri"
Progettava violenze in nome della jihad, arrestato 15enne a Montepulciano
Progettava violenze in nome della jihad, arrestato 15enne a Montepulciano
Università, un'opera murale di Luigi Loquarto per il welcome day della Lum
Università, un'opera murale di Luigi Loquarto per il welcome day della Lum

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti

SALUTE

Sanità, giovedì a Roma Stati generali cardiologi ospedalieri Anmco
Sanità, giovedì a Roma Stati generali cardiologi ospedalieri Anmco
Settimana dislessia, dall'etichetta di ragazzi 'svogliati' a legge per tutelari
Settimana dislessia, dall'etichetta di ragazzi 'svogliati' a legge per tutelari
Alzheimer, studio italiano apre speranza dall'epigenetica
Alzheimer, studio italiano apre speranza dall'epigenetica
Nobel medicina, Iannacone: "Tante pagine da scrivere, le più belle saranno le terapie"
Nobel medicina, Iannacone: "Tante pagine da scrivere, le più belle saranno le terapie"
Tumori, in Lombardia camper prevenzione, Fontana: "Rafforzeremo accesso a screening"
Tumori, in Lombardia camper prevenzione, Fontana: "Rafforzeremo accesso a screening"
Non solo cure, Iss: "Prescrivere contatto con natura e acqua promuove benessere"
Non solo cure, Iss: "Prescrivere contatto con natura e acqua promuove benessere"
Manovra, cosa chiedono medici e infermieri per la sanità pubblica
Manovra, cosa chiedono medici e infermieri per la sanità pubblica
Ordini dei medici: "Siamo costruttori di pace, sosteniamo i colleghi su Freedom Flotilla"
Ordini dei medici: "Siamo costruttori di pace, sosteniamo i colleghi su Freedom Flotilla"
Dieta planetaria è 'rivoluzione'? Minelli: "Poche novità, puntare su salute microbiota"
Dieta planetaria è 'rivoluzione'? Minelli: "Poche novità, puntare su salute microbiota"
"Ottobre mese della tosse, ma non è il freddo che fa ammalare i bimbi". I consigli del pediatra
"Ottobre mese della tosse, ma non è il freddo che fa ammalare i bimbi". I consigli del pediatra
Giornata mondiale degli animali. Il veterinario: "In Italia più pet che abitanti"
Giornata mondiale degli animali. Il veterinario: "In Italia più pet che abitanti"
Sanità, Bonelli (Mondino): "Neurologia sia al passo con evoluzione di tempi e scienza"
Sanità, Bonelli (Mondino): "Neurologia sia al passo con evoluzione di tempi e scienza"

Sul Panaro on air

    • WatchSogni Cinema e illusione a Tresigallo, gli highlight dello spettacolo del 5 ottobre 2025
    • WatchUna 500 color crema, un caravan color crema e... la storia di Stefano Sconosciuto
    • WatchLe prime immagini da Tresigallo da "Sogni cinema e illusione"

    • ATTUALITÀ

    Turismo: al via Ttg e Inout 2025, domani a Rimini con ministro Santanchè apre fiera mondiale
    Turismo: al via Ttg e Inout 2025, domani a Rimini con ministro Santanchè apre fiera mondiale
    Turismo, quando l'hotel diventa polo artistico: a Napoli l'autunno di Caracciolo Hospitality Group
    Turismo, quando l'hotel diventa polo artistico: a Napoli l'autunno di Caracciolo Hospitality Group
    Gmail, l’IA può leggere le e-mail a fini pubblicitari: come impedirlo
    Gmail, l’IA può leggere le e-mail a fini pubblicitari: come impedirlo
    Chirurgia plastica rigenerativa: il futuro del settore a Roma
    Chirurgia plastica rigenerativa: il futuro del settore a Roma
    Super Mario Galaxy + Galaxy 2: due classici che brillano ancora, ma a caro prezzo
    Super Mario Galaxy + Galaxy 2: due classici che brillano ancora, ma a caro prezzo
    Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, il ritorno di un classico senza tempo
    Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, il ritorno di un classico senza tempo
    Toyota conferma la leadership in Italia a settembre
    Toyota conferma la leadership in Italia a settembre
    FIAT e Fiat Professional leader mercato italiano a settembre e nei primi nove mesi
    FIAT e Fiat Professional leader mercato italiano a settembre e nei primi nove mesi
    Mercedes-Benz CLA 250+ elettrica: la sfida al GRA vinta con oltre 700 km di autonomia
    Mercedes-Benz CLA 250+ elettrica: la sfida al GRA vinta con oltre 700 km di autonomia
    Tesla Model 3 e Model Y: evoluzione continua, senza compromessi
    Tesla Model 3 e Model Y: evoluzione continua, senza compromessi
    BMW Lipsia: primo stabilimento automobilistico al mondo con gasdotto per idrogeno
    BMW Lipsia: primo stabilimento automobilistico al mondo con gasdotto per idrogeno
    Polestar 3 MY26: elevata potenza di ricarica per il nuovo SUV elettrico
    Polestar 3 MY26: elevata potenza di ricarica per il nuovo SUV elettrico

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
    Il finanziamento
    Liquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
    Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto
    La storia
    Contratto stipulato per Torre Borgo, nuovi cantieri in corso a San Felice
    Il 24 settembre scorso è stato firmato con la ditta RE.CO. Costruzioni di San Possidonio il contratto per il restauro e il miglioramento antisismico della struttura, che costerà 700 mila euro

    Curiosità

    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"

    chiudi