Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
05 Ottobre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Ucraina, attacco Russia su larga scala: droni e missili su diverse regioni

Ucraina, attacco Russia su larga scala: droni e missili su diverse regioni

|5 Ottobre 2025

(Adnkronos) - L'esercito russo ha lanciato nuove ondate di droni contro diverse località dell'Ucraina nella notte tra sabato e domenica 5 ottobre, provocando allarmi aerei in diverse regioni. Lo riferiscono le forze di difesa aerea ucraine.  Zaporizhzhya è stata colpita questa mattina da un attacco combinato di droni e aerei, ha dichiarato su Telegram l'amministratore militare regionale Ivan Fedorov. Almeno 10 droni e bombe guidate hanno colpito la città, uccidendo una persona e ferendone almeno altre otto. In diversi distretti sono state interrotte le forniture di acqua ed elettricità. Anche altre città, tra cui Kiev, Dnipro e Odessa, hanno segnalato attacchi con droni, anche se non sono stati immediatamente disponibili dati sulle vittime e sui danni. Secondo l'aeronautica militare, sono stati abbattuti 73 droni, anche se queste cifre non sono state verificate in modo indipendente. Le forze ucraine hanno anche avvertito della possibilità di attacchi con missili da crociera russi dopo il lancio dei bombardieri Tupolev Tu-95.  In risposta ai massicci attacchi militari russi contro obiettivi nella vicina Ucraina, l'esercito polacco ha fatto decollare durante la notte dei caccia per proteggere il proprio spazio aereo. Sono stati dispiegati anche i caccia degli alleati della Nato di stanza in Polonia. I media polacchi hanno riferito che l'intero sistema di difesa aerea del Paese è stato messo in allerta. ---internazionale/[email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Va a rubare nella casa dove lavorava, domestica arrestata a San Felice
Cronaca nera
Va a rubare nella casa dove lavorava, domestica arrestata a San Felice
I Carabinieri l'hanno trovata nascosta nel sottotetto. Aveva conservato le chiavi ed era entrata quando era convinta non ci fosse nessuno. Ma non è andata come sperava
Turismo in Emilia-Romagna, un pilastro per l'economia, ma col cuore fragile
Il monitoraggio
Turismo in Emilia-Romagna, un pilastro per l'economia, ma col cuore fragile
Tira il turismo internazionale, con le grandi città in ascesa, e balneare in affanno, ma preoccupa la precarietà del lavoro e il "consumo" del territorio. La Cgil: "Indispensabile ridisegnare un sistema regionale dei turismi basato sul concetto della sostenibilità"
Da lunedì 6 ottobre cambia la viabilità in via Cimarosa a Scortichino per lavori di posa delle condotte del gas
Da sapere
Da lunedì 6 ottobre cambia la viabilità in via Cimarosa a Scortichino per lavori di posa delle condotte del gas
I lavori si protrarranno sino a venerdì 14 novembre.
"Piazza idea", a Modena una serata per immaginare il futuro di piazza Sant'Agostino
L'iniziativa
"Piazza idea", a Modena una serata per immaginare il futuro di piazza Sant'Agostino
Martedì 7 ottobre, dalle ore 21, il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, dialoga con l'architetto Carlo Ratti.
Modena, al via gli incontri del ciclo “Peace-makers. Persone che hanno fatto la pace”
L'iniziativa
Modena, al via gli incontri del ciclo “Peace-makers. Persone che hanno fatto la pace”
Si inizia il 7 ottobre con “antimilitarismo e pacifismo tra Belle Époque e Grande Guerra”.
Torna il Giro del Martedì a Cento e nelle frazioni all'insegna della musica e della socialità
L'iniziativa
Torna il Giro del Martedì a Cento e nelle frazioni all'insegna della musica e della socialità
A partire da martedì 7 ottobre e fino alla fine dell’anno.
Martedì 7 ottobre proiezione del docufilm su Ermanno Gorrieri con Michele De Pascale e Romano Prodi
L'iniziativa
Martedì 7 ottobre proiezione del docufilm su Ermanno Gorrieri con Michele De Pascale e Romano Prodi
L'iniziativa è in programma alle ore 10.00 presso l'Aula Magna della Regione Emilia-Romagna.
Forum Eventi d'autunno con Franco Berrino, Michela Marzano, Paolo Borzacchiello e Pupi Avati
Vestiti, usciamo
Forum Eventi d'autunno con Franco Berrino, Michela Marzano, Paolo Borzacchiello e Pupi Avati
Dal 12 ottobre quattro autori presentano le loro novità editoriali
Domenica 19 ottobre 25ª edizione del Giro dell'Argine PMPA (Ponte Motta - Ponte Alto)
L'iniziativa
Domenica 19 ottobre 25ª edizione del Giro dell'Argine PMPA (Ponte Motta - Ponte Alto)
Spensierata e allegra biciclettata sull'argine del fiume Secchia
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Sinner-Griekspoor oggi a Shanghai: orario, precedenti e dove vederla
Sinner-Griekspoor oggi a Shanghai: orario, precedenti e dove vederla
Ucraina, attacco Russia su larga scala: droni e missili su diverse regioni
Ucraina, attacco Russia su larga scala: droni e missili su diverse regioni
Serie A, oggi Fiorentina-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla
Serie A, oggi Fiorentina-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla
MotoGp, oggi si corre in Indonesia: orario, griglia di partenza e dove vedere gara in tv e streaming
MotoGp, oggi si corre in Indonesia: orario, griglia di partenza e dove vedere gara in tv e streaming
Formula 1, oggi il Gp di Singapore: orario, griglia di partenza e dove vederlo (anche in chiaro)
Formula 1, oggi il Gp di Singapore: orario, griglia di partenza e dove vederlo (anche in chiaro)
Elezioni Calabria, urne aperte oggi fino alle 23: al voto 1 milione e 900 mila elettori
Elezioni Calabria, urne aperte oggi fino alle 23: al voto 1 milione e 900 mila elettori
Ballando con le stelle, Lucarelli-D'Urso: il Var sul 'caso vaffa...'
Ballando con le stelle, Lucarelli-D'Urso: il Var sul 'caso vaffa...'
Maltempo, vento forte da Nord al Centro-Sud: è allerta
Maltempo, vento forte da Nord al Centro-Sud: è allerta
Atalanta-Como 1-1, Perrone risponde a Samardzic
Atalanta-Como 1-1, Perrone risponde a Samardzic
Musetti-Comesana a Shanghai: orario, precedenti e dove vederla
Musetti-Comesana a Shanghai: orario, precedenti e dove vederla
Premio Malaparte, Guerri: "Aramburu è un maestro anche nel racconto"
Premio Malaparte, Guerri: "Aramburu è un maestro anche nel racconto"
Ballando con le stelle, arrivano le scuse a Marcella Bella
Ballando con le stelle, arrivano le scuse a Marcella Bella
Premio Malaparte, Fondazione Ferrarelle Ets: "Cultura è la vera difesa dell’isola di Capri"
Premio Malaparte, Fondazione Ferrarelle Ets: "Cultura è la vera difesa dell’isola di Capri"
Capri celebra Aramburu con il Premio Malaparte, lo scrittore: "Letteratura antidoto alla brutalità"
Capri celebra Aramburu con il Premio Malaparte, lo scrittore: "Letteratura antidoto alla brutalità"
Festival Nazionale dell’Economia Civile, le startup Ambasciatrici 2025
Festival Nazionale dell’Economia Civile, le startup Ambasciatrici 2025
Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli-Nancy Brilli: scintille per il 'bonus lutto'
Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli-Nancy Brilli: scintille per il 'bonus lutto'
SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 4 ottobre
SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 4 ottobre
Inter-Cremonese 4-1, poker nerazzurro e Chivu in vetta
Inter-Cremonese 4-1, poker nerazzurro e Chivu in vetta
Gaza, Trump: "Vicini a un accordo di pace". Netanyahu: "Ritorno ostaggi e Idf nella Striscia". Negoziati in Egitto
Gaza, Trump: "Vicini a un accordo di pace". Netanyahu: "Ritorno ostaggi e Idf nella Striscia". Negoziati in Egitto
Paolo Conte, grave incidente per il pilota al Mugello: intubato e trasportato in ospedale
Paolo Conte, grave incidente per il pilota al Mugello: intubato e trasportato in ospedale

Rubriche

Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo

SALUTE

"Ottobre mese della tosse, ma non è il freddo che fa ammalare i bimbi". I consigli del pediatra
"Ottobre mese della tosse, ma non è il freddo che fa ammalare i bimbi". I consigli del pediatra
Giornata mondiale degli animali. Il veterinario: "In Italia più pet che abitanti"
Giornata mondiale degli animali. Il veterinario: "In Italia più pet che abitanti"
Vitiello (Cncm): "Contro meningite genitori poco informati e consapevoli"
Vitiello (Cncm): "Contro meningite genitori poco informati e consapevoli"
Vaccini, Barretta (Fimp): "Fondamentale anti meningococco in bimbi e adolescenti"
Vaccini, Barretta (Fimp): "Fondamentale anti meningococco in bimbi e adolescenti"
Giornata meningite, D’Avino (Fimp): "Può essere letale per bimbi e adolescenti"
Giornata meningite, D’Avino (Fimp): "Può essere letale per bimbi e adolescenti"
Giornata meningite, alto tasso mortalità e gravi conseguenze /Scheda
Giornata meningite, alto tasso mortalità e gravi conseguenze /Scheda
Dolore cronico, presa in carico e appropriatezza prescrittiva
Dolore cronico, presa in carico e appropriatezza prescrittiva
Dalla guerra alle pandemie, l'Europa si prepara. Cardiologi al lavoro su un progetto per la tenuta del sistema sanitario
Dalla guerra alle pandemie, l'Europa si prepara. Cardiologi al lavoro su un progetto per la tenuta del sistema sanitario
Tumori, Serie A Women-Msd unite per la prevenzione tumori Hpv-correlati
Tumori, Serie A Women-Msd unite per la prevenzione tumori Hpv-correlati
Giornata dell'igienista dentale, tour da Nord e Sud in 12 città con attività educative
Giornata dell'igienista dentale, tour da Nord e Sud in 12 città con attività educative
Alimentazione, Lancet: "Produce 30% emissioni gas serra e per 3,7 mld persone no cibi sani"
Alimentazione, Lancet: "Produce 30% emissioni gas serra e per 3,7 mld persone no cibi sani"
Fumo, cardiologo Fedele: "Più certezze su efficacia dispositivi alternativi nel ridurre rischi"

Sul Panaro on air

    • WatchLa stupra, la picchia, tenta di ucciderla e la deruba: la Polizia arresta ventenne marocchino
    • WatchDue nuovi angiografi installati all'ospedale civile di Baggiovara
    • Watch🎬✨ Tresigallo diventa un set a cielo aperto: i sanfeliciani portano Sogni Cinema e Illusione

    • ATTUALITÀ

    Turismo, al Ttg di Rimini protagoniste 65 startup del settore
    Turismo, al Ttg di Rimini protagoniste 65 startup del settore
    Turismo, da Roma a Milano Azerbaijan Tourism Board rafforza relazioni con operatori italiani
    Turismo, da Roma a Milano Azerbaijan Tourism Board rafforza relazioni con operatori italiani
    Professioni, Giovani Commercialisti: "La nostra figura strategica per la crescita delle imprese"
    Professioni, Giovani Commercialisti: "La nostra figura strategica per la crescita delle imprese"
    Turismo, Aigab: con nuove restrizioni su affitti brevi rischio -5mld sul Pil a fine anno
    Turismo, Aigab: con nuove restrizioni su affitti brevi rischio -5mld sul Pil a fine anno
    ASUS e l'affidabilità: garanzia a 3 anni su tutti i nuovi notebook
    ASUS e l'affidabilità: garanzia a 3 anni su tutti i nuovi notebook
    Scoperto pianeta vagabondo che cresce a ritmo record
    Scoperto pianeta vagabondo che cresce a ritmo record
    ASI e Bahrain Space Agency firmano accordo storico per la cooperazione
    ASI e Bahrain Space Agency firmano accordo storico per la cooperazione
    Opel, uno sguardo sul futuro con la Corsa Gse Vision Gran Turismo
    Opel, uno sguardo sul futuro con la Corsa Gse Vision Gran Turismo
    Compost ed energia, i numeri del riciclo organico in Italia
    Compost ed energia, i numeri del riciclo organico in Italia
    Ecommerce HUB: Campania seconda in Italia per operatori e-commerce
    Ecommerce HUB: Campania seconda in Italia per operatori e-commerce
    CTF gratuita "SpeedHack": la sfida cyber di CyberSecurityUp
    CTF gratuita "SpeedHack": la sfida cyber di CyberSecurityUp
    Imprese: l'appello su legge interporti, profili di illegittimità costituzionale, serve revisione
    Imprese: l'appello su legge interporti, profili di illegittimità costituzionale, serve revisione

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    La storia
    Contratto stipulato per Torre Borgo, nuovi cantieri in corso a San Felice
    Il 24 settembre scorso è stato firmato con la ditta RE.CO. Costruzioni di San Possidonio il contratto per il restauro e il miglioramento antisismico della struttura, che costerà 700 mila euro
    Il contributo
    Da Team Enjoy un defibrillatore per il circolo Cibeno Pile a Carpi
    Fin dalla sua nascita l’associazione ha realizzato interventi di questo tipo, a partire dal primo progetto a Baggiovara, fino ad arrivare quest’anno alla donazione di quattro nuovi defibrillatori, collocati a Carpi, Modena, Formigine e Nonantola
    La storia
    Preleva 1.600 euro e perde il borsello in centro: una cittadina onesta lo trova e le viene restituito
    Trovando il borsello abbandonato in strada, la cittadina ha deciso senza esitazione di recarsi presso la Stazione dei Carabinieri, consegnandolo con tutto il contenuto intatto.

    Curiosità

    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.

    chiudi