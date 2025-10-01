Ucraina, cresce in Ue consenso su prestito con asset russi. Macron frena
(Adnkronos) - Nell'Ue c'è un "consenso crescente" sull'idea di far pagare i costi della guerra in corso in Ucraina non solo ai "contribuenti europei", ma anche alla Russia, che è lo Stato aggressore. Secondo la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, i suoi servizi hanno individuato un modo "giuridicamente solido" per utilizzare i "flussi di cassa" derivanti dai beni congelati alla Russia, in pratica i soldi derivanti dal rimborso dei bond arrivati a scadenza, per un prestito Ue a favore dell'Ucraina, che dovrebbe restituirlo a Mosca solo una volta che quest'ultima avrà pagato le riparazioni di guerra che si suppone dovrà versare a Kiev. Al Consiglio Europeo informale di Copenaghen, il tema del prestito basato sugli asset russi tiene banco, con gli appoggi più 'vocali' che sono arrivati dai Paesi del fianco est, i più esposti alla minaccia dell'imperialismo russo, resuscitato dal presidente Vladimir Putin. Per la premier lettone Evika Silina, la Commissione ha avanzato una "buona proposta" sull'utilizzo dei flussi di cassa prodotti dagli asset congelati alla Russia per aiutare l'Ucraina, ma occorrerà "lavorare sui dettagli", che in materie come questa sono decisivi. Per il primo ministro estone Kristen Michal, l'Ucraina "ha bisogno di più assistenza in termini di armamenti e denaro: dovremmo usare i beni russi congelati il più possibile" a questo scopo, ha detto. Secondo la premier danese Mette Fredriksen, che ha la presidenza di turno del Consiglio Ue, "naturalmente ci sono alcune questioni legali che devono essere poste e sono fiduciosa che troveremo una via d'uscita, ma quella di utilizzare i beni congelati è una buona idea". Per von der Leyen, è necessario "aumentare la pressione sulla Russia. E' per questo - ha aggiunto - che ho proposto un prestito di riparazione per l'Ucraina sulla base" dei beni congelati alla Russia. "Non stiamo confiscando i beni - ha assicurato - ma stiamo prendendo i saldi di cassa per un prestito all'Ucraina. L'Ucraina dovrà restituire questo prestito se la Russia pagherà le riparazioni, perché il colpevole deve rispondere" dei danni che ha causato. La presidente ha suggerito più volte, tra le righe, che utilizzare gli asset russi per un prestito all'Ucraina sarebbe un modo per evitare di continuare a far pagare gli aiuti a Kiev ai "contribuenti europei". Il riferimento della presidente pare rivolto soprattutto alla Germania, alla luce, in particolare, della sua perdurante ferma contrarietà ad ogni tipo di debito comune. Il cancelliere Friedrich Merz è risolutamente contrario, anche per ragioni di politica interna (a destra incalza l'AfD), a nuovo debito comune sul modello di Next Generation Eu: in questa chiave si può leggere la sua recente apertura all'idea di utilizzare gli asset congelati alla banca centrale russa per aiutare l'Ucraina. Visto che gli Usa di Donald Trump si stanno ritirando dal sostegno all'Ucraina, perché hanno altre priorità, ora toccherà all'Ue saldare il conto. Usare gli asset russi, invece di fare debito, è un modo per 'girare' il conto alla Russia, che è il Paese aggressore. Il problema è che la Bce nutre forti perplessità e timori su questa iniziativa, che potrebbe danneggiare il ruolo dell'euro come valuta di riserva, come ha confermato anche di recente la presidente Christine Lagarde. Il presidente francese Emmanuel Macron, che ha spesso una visione più marcatamente geopolitica rispetto ai leader di altri Paesi, ha ricordato a tutti, oggi, che sequestrare gli asset russi per girarli a Kiev comporta rischi seri, anche di lungo periodo. Macron è stato chiarissimo: "Innanzitutto - ha detto - credo che dobbiamo rimanere una piazza europea attraente e affidabile, il che significa che, quando i beni vengono congelati, rispettiamo il diritto internazionale, come ha sottolineato anche il primo ministro belga Bart De Wever". In Belgio ha sede Euroclear, la società di clearing che custodisce i titoli congelati alla Banca centrale russa (anche se il cash potrebbe essere stato girato alla Bce), e il governo del Paese è preoccupato per le rappresaglie a fronte di quello che la Russia potrebbe vedere come un atto di guerra. In secondo luogo, ha continuato Macron, "dobbiamo dare all'Ucraina visibilità in termini di finanziamento, ed è quindi molto positivo che abbiamo la capacità finanziaria di offrire supporto per i suoi equipaggiamenti di difesa e i suoi sforzi macrofinanziari. A questo proposito - sottolinea - il lavoro svolto dalla Commissione, che ci consente di emettere debito sui mercati comuni e di farlo con una garanzia del bilancio europeo e/o degli Stati membri, è molto positivo". Come dire: vogliamo aiutare l'Ucraina? Bene, facciamo debito comune. Un modo, quello della Francia, per cercare di scardinare un tabù tuttora ben radicato sia in Germania che in Olanda, anche se il fronte dei Frugali si è assottigliato rispetto ai tempi di Next Generation Eu, dato che i Baltici, esposti alla minaccia russa, non sono più per il rigore di bilancio ad ogni costo. Anche la Danimarca, che con la socialdemocratica Mette Fredriksen era un tempo saldamente nel fronte dell'austerity, oggi ha ribadito che nell'Ue "dobbiamo riarmarci tutti", il che comporta necessariamente un aumento della spesa pubblica. Altri leader sul prestito, una materia estremamente delicata, si sono esposti di meno. Il cancelliere Merz ha detto solo che l'Ue vuole "cercare di intraprendere nuove iniziative, per quanto riguarda la difesa" dell'Ucraina. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni in pubblico non ha toccato il tema. Per ora l'Italia non si è scoperta troppo: il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti aveva detto, un paio di settimane fa a Copenhagen, che il Mef stava discutendo dettagli tecnici, in particolare il trattamento che avrebbero, ai fini del rispetto del patto di stabilità, le garanzie che il Paese sarebbe chiamato a versare a fronte del prestito. Garanzie che appaiono necessarie, anche perché le sanzioni alla Russia, in virtù delle quali sono congelati i beni della banca centrale, vanno rinnovate periodicamente. Se il rinnovo, che richiede l'unanimità, dovesse saltare, per il veto posto da un Paese, come l'Ungheria o la Slovacchia ad esempio, quei beni verrebbero immediatamente scongelati. Dunque, la Russia avrebbe diritto a riaverli indietro. In questa eventualità, i Paesi membri potrebbero vedersi costretti a versare oltre 100 miliardi di euro pronta cassa a Mosca. Per evitarlo, si sta studiando la possibilità di prevedere il voto a maggioranza qualificata, anziché all'unanimità, per il rollover delle sanzioni. Il progetto della Commissione non è ancora noto nei dettagli, ma i leader a Copenaghen stanno discutendo per prendere una scelta politica, se usare o no i beni congelati alla Russia per sostenere l'Ucraina. Una volta presa la decisione politica, starà alla Commissione presentare un meccanismo "giuridicamente solido" per effettuare quel prestito, senza confiscare beni che appartengono alla Russia. Il tutto nella speranza che l'asserita solidità giuridica del progetto convinca anche la Bce. ---internazionale/[email protected] (Web Info)
- Ravarino, domenica 12 ottobre a Stuffione presentazione del nuovo libro di Giorgio Fava sul culto della Madonna di Monserratot
- Gattile intercomunale, nuova convenzione per la gestione
- 100 anni di Lidia Bellodi, a Bondeno cerimonia in Municipio per ricordare la staffetta partigiana
- Frana di Boccassuolo, definite le prime misure economiche di immediato sostegno
- Unione Terre d'Argine, FdI: "Stabilizzare i lavoratori assunti per la gestione post sisma"
- Cavezzo si prepara per una nuova edizione dell’Oktobeerfest
- L'installazione "Inferno riflesso" del Maestro Domenico Difilippo al 52° Premio Suzzara
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Ceste del pane vuote con insetti e carenze igieniche nel deposito alimenti, sanzionato panificio nella Bassa
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
La buona notizia
Il riconoscimentoDisabili Mirandola, La Frolleria Anffas premiata a livello nazionale per "Welfare, che impresa!"
Il progetto mirandolese si è distinto tra altri 170 come migliore per tra quelli ad alto potenziale di impatto sociale, economico e ambientale arrivati da tutta Italia
SaluteA Mirandola la nuova sede della associazione Sostegno demenze Alzheimer
A tagliare il nastro la presidente dell'associazione Anna Draghetti assieme alla sindaca di Mirandola Letizia Budri
Le novità per la saluteECG a domicilio e nelle Case della Comunità refertati a distanza a Mirandola, grazie alle donazioni dei cittadini
La Nostra Mirandola ODV, Coop Estense, l’ex Consorzio La Valletta e Ilario Tamassia hanno donato le strumentazioni utilizzate dagli infermieri, con i tracciati poi refertati a distanza dal cardiologo. Già 215 gli esami eseguiti con questa modalità
Curiosità
L'avvenimentoEcco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Il caso"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
I datiMercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
ArtePer la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
La rassegnaDa Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
La storiaDichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
CuriositàIl futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.