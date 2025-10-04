Ucraina, Zelensky: “Attacco con drone russo su una stazione a Sumy, almeno 30 feriti”. Blackout nella regione
(Adnkronos) - Volodymyr Zelensky denuncia un attacco di un drone che ha preso di mira una stazione ferroviaria nella regione di Sumy. "Un attacco feroce di un drone russo sulla stazione di Shostka - scrive su X il presidente ucraino - I servizi d'emergenza sono sul posto e hanno iniziato ad aiutare le persone". Zelensky riferisce un bilancio provvisorio, spiegando che "le informazioni sui feriti sono in fase di verifica" e che "al momento sappiamo di almeno 30 vittime". "I russi non potevano non sapere che stavano colpendo civili - accusa Zelensky - Ogni giorno la Russia si porta via vite umane. E solo la forza può fermarli. Abbiamo sentito dichiarazioni determinate da Europa e America ed è tempo diventino tutte realtà". "Parole al vento non bastano più - conclude - Serve un'azione forte". Al momento dell'attacco, secondo Zelensky, nella stazione c'erano dipendenti di Ukrzaliznytsia, le ferrovie ucraine, e passeggeri. Su Telegram il governatore di Sumy, Oleh Hryhorov, ha precisato che è stato preso di mira il treno che collega Shostka a Kiev. Immagini condivise sui social dalle autorità ucraine mostrano almeno una carrozza di un treno in fiamme. "I russi hanno attaccato in modo deliberato la stazione ferroviaria e il treno passeggeri - ha denunciato via X anche Andriy Yermak, capo dell'ufficio del presidente ucraino - Sapevano che era un convoglio civile. Ordinario terrore, una guerra contro i civili". Le autorità ucraine segnalano blackout. Su Telegram, riporta Ukrinform, l'operatore Sumyoblenergo denuncia che "a causa degli attacchi dell'esercito russo su infrastrutture cruciali nella regione di Sumy sono rimaste senza corrente la città di Shostka e aree del distretto di Shostka". Mosca ha lanciato nella notte una serie di attacchi con droni anche nei pressi di Dnipro e Kharkiv. "L'Ue è al fianco dell'Ucraina mentre il suo popolo soffre ancora una volta per mano della barbarie russa. Le scene scioccanti che emergono dalla stazione ferroviaria di Shostka evidenziano la sconsiderata e continua volontà della Russia di prendere di mira i civili", denuncia in un post su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ribadendo che "l'Ue e i suoi partner globali devono continuare ad aumentare la pressione sulla Russia finché non accetterà finalmente una pace giusta e duratura". In Russia, una delle più grandi raffinerie russe nei pressi di San Pietroburgo ha preso fuoco dopo essere stata colpita in un attacco ucraino condotto con droni. Lo ha riferito il governatore della regione, Alexander Drozdenko, secondo cui l'incendio nella zona industriale della città di Kirishi ora è stato domato. Lo stesso governatore ha precisato che le difese aeree hanno abbattuto sette droni. Si è trattato del secondo attacco contro la raffineria in poche settimane: Kirishi, situata a 800 chilometri dal confine, è sede dell'impianto di Kirishinefteorgsintez, noto anche come Kinef, di proprietà della società legata al Cremlino Surgutneftegas. Con la capacità di processare circa 20 milioni di tonnellate di petrolio all'anno, è una delle più grandi raffinerie della Russia. Gli ucraini, secondo le autorità russe, hanno colpito anche nella regione meridionale di Voronezh. ---internazionale/[email protected] (Web Info)
- Stupro a San Damaso, Lenzini, Belloi e Delaj (PD): “Segnale di un problema strutturale da affrontare con urgenza e responsabilità”
- Nasce il forum giovani di Cavezzo: appuntamento l’8 ottobre in municipio
- Scuole protagoniste alla Festa del Racconto: oltre 700 studenti incontrano Francesco Piccolo, Paolo Di Paolo e Felicia Kingsley
- Il Questore dispone la chiusura di un esercizio pubblico in centro storico a Carpi
- Controlli dei Carabinieri a Mirandola, identificate 37 persone e verificati 16 veicoli
- Carpi, presentato "Gli amici del bosco", l'Orto Sinergico per il Reinserimento Sociale
- Giro dell'Emilia 2025, le foto della partenza da Mirandola
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Sul Panaro on air
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, il chiosco Liberty di piazza Mazzini riconsegnato alla città: inaugura sabato 20 settembre
La buona notizia
La storiaContratto stipulato per Torre Borgo, nuovi cantieri in corso a San Felice
Il 24 settembre scorso è stato firmato con la ditta RE.CO. Costruzioni di San Possidonio il contratto per il restauro e il miglioramento antisismico della struttura, che costerà 700 mila euro
Il contributoDa Team Enjoy un defibrillatore per il circolo Cibeno Pile a Carpi
Fin dalla sua nascita l’associazione ha realizzato interventi di questo tipo, a partire dal primo progetto a Baggiovara, fino ad arrivare quest’anno alla donazione di quattro nuovi defibrillatori, collocati a Carpi, Modena, Formigine e Nonantola
La storiaPreleva 1.600 euro e perde il borsello in centro: una cittadina onesta lo trova e le viene restituito
Trovando il borsello abbandonato in strada, la cittadina ha deciso senza esitazione di recarsi presso la Stazione dei Carabinieri, consegnandolo con tutto il contenuto intatto.
Curiosità
ApprofondimentoOggi è la festa dei nonni, perché sono fondamentali per famiglia e società
L'Unicef dice che: "La loro capacità di contenimento affettivo, di ascolto e accoglienza nella logica di un tempo disteso, la loro funzione di deposito della memoria familiare e sociale rende il loro rapporto con i nipoti particolarmente fecondo"
L'avvenimentoEcco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Il caso"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
I datiMercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
ArtePer la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
La rassegnaDa Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
La storiaDichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"