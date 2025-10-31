Valtellina, scuolabus con 7 ragazzini a bordo sbanda e finisce in un torrente
(Adnkronos) - Un pullman con sette ragazzini che stavano andando a scuola è finito in un torrente oggi, venerdì 31 ottobre, a Valfurva in provincia di Sondrio. Erano le 7.30 circa della mattina quando il conducente, lungo la strada statale 300, in località Sant'Antonio, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo in curva.
L'autobus, che fa servizio di trasporto pubblico, ha sfondato il guardrail ed è precipitato nel torrente Frodolfo, ribaltandosi su un lato. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri della compagnia di Tirano e 118. Conducente e passeggeri sono riusciti a uscire dal mezzo e sono stati portati in ospedale per i controlli.
I sette minori - di età compresa tra i 13 e i 17 anni - sono stati dimessi con prognosi di pochi giorni. Il conducente, invece, si trova ancora all'ospedale di Sondalo per accertamenti, utili anche a capire se abbia avuto un malore, prima di perdere il controllo del pullman.
[email protected] (Web Info)
- Sicurezza, a Carpi 100 controlli sui negozi in centro storico e sospese due licenze
- Concluso il seminario “Lo stalking e la violenza di genere”
- Trasporto pubblico, Vignali e Platis (Forza Italia) attaccano Seta: "Persi 2,2 milioni per disservizi"
- Cane antidroga, Arletti (FdI) e Bonzanini (Lega): “Nostra storica battaglia. La sinistra deve fare i conti con la realtà”
- Lutto nella chiesa di Carpi per la morte di don Aleardo Mantovani
- Carpi, il sindaco si congratula con la nuova rettrice dell'Università di Modena e Reggio Rita Cucchiara
- Ricostruzione post sisma: domenica 2 novembre a Concordia riapertura dell’oratorio della Madonna dello Spino e del campanile
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Adam morì a 19 anni travolto da una Bmw che andava a 114 km/h a Mirandola, per la Procura è omicidio stradale
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Torna il cinema a Mirandola: il programma delle proiezioni per la stagione 2025/2026